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Оператор "Північного потоку-2" знову запросив дозвіл на роботи у водах Німеччини, - dpa

Оператор

Оператор проєкту газопроводу "Північний потік-2" запросив у Федерального морського і гідрографічного агентства (BSH) негайне оформлення дозволу на продовження будівництва.

Німецькій агенції новин dpa факт отримання заявки в BSH підтвердили в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Регулятор зараз вивчає ситуацію. Речниця BSH не назвала дату можливого ухвалення рішення.

Нагадаємо, наразі роботи в німецьких водах призупинено через позов організації Німецької екологічної допомоги (DUH) та Союзу охорони природи Німеччини (NABU). Вони оскаржили дозвіл BSH від 15 січня, виданий компанії Nord Stream 2 AG на прокладання труб для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в німецькій ексклюзивній економічній зоні (EEЗ) довжиною близько 16,5 км і 13,9 км у період із кінця вересня до кінця травня.

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Екологічні організації наполягають на тому, що під час розгляду попередньої заявки аргументи щодо захисту природи та клімату було проігноровано. Регулятор тоді заявив, що хоча зона прокладання труб і простягається через пташиний заповідник, однак через глибину вод це має "досить невелике значення для певних видів птахів", а крім того, це однаково район з активним судноплавством.

Ділянка в німецькій ексклюзивній економічній зоні, де все ще треба прокласти труби, становить 16,5 кілометра.

У водах Данії, за даними місцевих чиновників, роботи буде завершено до кінця травня.

Понад 94% будівництва спірного трубопроводу вартістю 10 млрд євро вже завершено. Наразі бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях. Після запровадження санкцій США російська сторона проводить роботи із завершення будівництва власними силами.

Автор: 

Німеччина (7326) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+14
Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa - Цензор.НЕТ 503
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21.02.2021 22:23
+8
А как кацапам насчёт через отсосать?
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21.02.2021 22:18
+8
Да уж никого не спрашивал разрешения следить за тобой, мой юный недорогой ***********. Да, пишу из США, штат Нью-Йорк, округ Орандж. Завидуй молча, животное.
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21.02.2021 22:37
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Джо Байден дал команду достроить и доложить...
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21.02.2021 22:17 Відповісти
Але про це ЦН не повідомляє. Бо завдання ж в іншому полягало.
Що "санкції" "козака байди" - на 1 москальське судно і 1 компанію вже були накладені попередньою адміністрацією.
І все. Більше нічого.
І що республіканці обурені, вимагають пояснень.
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21.02.2021 22:41 Відповісти
https://www.rferl.org/a/biden-nord-stream-2-sanctions-republican-criticism/31112654.html

Biden Administration's Additional Sanctions Over Nord Stream 2 'Inadequate,' Republicans Say

https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/republicans-criticize-biden-plan-sanctions-over-russian-pipeline-n1258433

Republicans criticize Biden plan for sanctions over Russian pipeline

Republican lawmakers are accusing the Biden administration of failing to take decisive action against the pipeline, The Nord Stream 2

https://www.washingtonexaminer.com/news/gop-says-biden-admin-actions-on-russian-nord-stream-2-pipeline-dont-go-far-enough

GOP says Biden admin actions on Russian Nord Stream 2 pipeline don't go far enough
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21.02.2021 22:55 Відповісти
То чого приколупався ? Зате лайк показовий.
Я щось не те написала ?
Хіба що твоя лєнта набрехала.
Але твій комент допомагає встановленню діагнозу.
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21.02.2021 23:01 Відповісти
Щойно побачила: в парі працюєте.
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21.02.2021 23:02 Відповісти
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21.02.2021 23:05 Відповісти
Ти що кацап?
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21.02.2021 23:41 Відповісти
североамериканский орлан, там размножается!, сосите олени!))))
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21.02.2021 22:17 Відповісти
А как кацапам насчёт через отсосать?
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21.02.2021 22:18 Відповісти
рузькие люди это дело за всегда готовы сделать. любят они это.
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21.02.2021 22:44 Відповісти
Делайте ставки, господа. Разрешит ли Германия достроить СП-2 в своих водах?
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21.02.2021 22:20 Відповісти
Из какого улуса пишешь, Остап? неужели из Венгрии?
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21.02.2021 22:31 Відповісти
Да уж никого не спрашивал разрешения следить за тобой, мой юный недорогой ***********. Да, пишу из США, штат Нью-Йорк, округ Орандж. Завидуй молча, животное.
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21.02.2021 22:37 Відповісти
То есть читать ты, животное, тоже не умеешь. Как и писать. Одно слово - ДЕЛИТАНТ. И ещё мастер врать
Оператор "Північного потоку-2" знову запросив дозвіл на роботи у водах Німеччини, - dpa - Цензор.НЕТ 1557
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21.02.2021 23:32 Відповісти
Типа они до этого были против.
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21.02.2021 22:34 Відповісти
...да разрешайте уже
Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa - Цензор.НЕТ 2332
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21.02.2021 22:20 Відповісти
Золотой поток на сегодня обошелся РАБссии уже свыше в 120 ярдов долларов,Центробанк РАБссии продал золота еще на 15 ярдов баксов...денег нет,но вы дрочите
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21.02.2021 22:20 Відповісти
И при этом деньги не исчезли бесследно. Теперь эти деньги у того у кого надо
Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa - Цензор.НЕТ 8739
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21.02.2021 22:28 Відповісти
отака хуфигня малята....
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21.02.2021 22:29 Відповісти
Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa - Цензор.НЕТ 503
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21.02.2021 22:23 Відповісти
Фюрер Мавзолейный недавно сказал такое...Цитата...
Дело вовсе не в газе,а в том что Европа и США построили геополитический проект Украина....
конец цитаты...,представили уровень дуризма этого ДУРАКа и дебила
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21.02.2021 22:24 Відповісти
Оператор "Северного потока-2" снова запросил разрешение на работы в водах Германии, - dpa - Цензор.НЕТ 1469
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21.02.2021 22:25 Відповісти
"ДЕЛІТАНТ"!!! Эта ПЯТЬ!
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21.02.2021 22:40 Відповісти
Слова влучно летять у ціль
Ніби працює цибуля Робін Гуда!
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21.02.2021 22:59 Відповісти
умирает норд стрим -
ну и х с ним !
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21.02.2021 22:33 Відповісти
"Помер Максим , ну и ....с ним!" !!!)))
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21.02.2021 23:05 Відповісти
Агентство Bloomberg передает : президент США Джо Байден и Ангела Меркель договорились,дать РАБссии достроить Северное дерьмо...
Надеюсь что это очередной Фейк для Скабеевского быдла...
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21.02.2021 22:35 Відповісти
навряд ли Байден , из-за рашистской газовой трубы, будет искать на свою голову проблем с Конгрессом,который эти санкции наложил?
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21.02.2021 23:37 Відповісти
Достоят, Байден же хочет наладить отношения с Геманией, испорченные Трампом, а Германия хочет этот трубопровод.
Тем более возращение штатов в "Климатичну угоду", означает что газ со штатов не повезут, как хотел Трамп, так что с санкциями можно не парится....
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21.02.2021 22:38 Відповісти
схоже на те..
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21.02.2021 23:05 Відповісти
неблагодарные мордовские рабы. как челобитную американскому барину подают!
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21.02.2021 22:41 Відповісти
Гуйня якась,подумав гавляйтер (с)
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21.02.2021 22:41 Відповісти
Не достроят по нескольким причинам,нужно найти клиента в Европе,а его нет...,Алиев и Эрдоган насрали Путлеру в рожу через газопровод "Tanap",подключив к этому проекту Туркмению..Путлер зря бабло спалил..
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21.02.2021 22:44 Відповісти
Восток дело тонкое и хитрое
Надобраніч Панове.
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21.02.2021 22:49 Відповісти
Добраніч. Тільки цього разу не обдури. Добраніч, це означає добраніч. Отже йди спати.
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21.02.2021 23:00 Відповісти
Трампісти так хочуть, щоб до добудувалась ця труба, шо аж хохочуть.
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21.02.2021 22:55 Відповісти
Трампісти єдині хто реально боровся з козломордими трубами і не тільки. А демократи накладуть санкції на капітана корабля.
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22.02.2021 11:55 Відповісти
Оператор "Північного потоку-2" знову запросив дозвіл на роботи у водах Німеччини, - dpa - Цензор.НЕТ 7275
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21.02.2021 22:57 Відповісти
мы мирные люди... но Вовочка наша на запасном лежит.. и пыхтит....
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21.02.2021 23:07 Відповісти
У західних лідерів очевидні ознаки шизофренії..
З одного боку, вони весь час говорять про те, що Путін не виконує міжнародних договорів, які вже підписав (ОЗХЗ, ЄСПЛ, тощо), а з іншого, постійно хочуть знову з ним домовитися про щось новому..
Причому, коли їх в лоб питають, не знаходять вони в цьому суперечності, вони починають, як риба, мовчки хапати повітря ротом, а потім, після видиху, заводять волинку про "не можна спалювати всі мости"..
Типу, а що ж ще робити, крім як домовлятися? Ми більше ніяк не вміємо..
Цікаво, от якби в 1940 році не знайшлося впертого Черчілля, а були б тільки політики про "давайте сядемо за стіл переговорів, ми готові на розумні компроміси", то як би зараз виглядала мапа світу, а особливо - Європи?.
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21.02.2021 23:04 Відповісти
У Житомирі будують ТЕЦ, яка дозволить вдвічі зменшити викиди вуглецю котельнями

На базі комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» будують теплоелектроцентраль (ТЕЦ), яка вироблятиме тепло та електроенергію та вдвічі зменшить обсяги викиду котельнями вуглецю.
«Реалізація проєкту дасть можливість отримати додатковий дохід для комунального підприємства та стримати ріст тарифів. Адже місто меншою мірою залежатиме від зростання цін на енергоносії. КП «Житомиртеплокомуненерго», яке багато років було дотаційним, стане прибутковим, позаяк вироблятиме свою теплову та електричну енергію. А обсяг викидів СО2 в атмосферу зменшиться вдвічі у порівнянні з використанням котельнями газу», - зазначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Зазначається, що на території котельні РК-10 (районна котельня), що на пров. Винокурному, 36а, встановлюють термодинамічну установку органічного циклу Ренкіна, аналогів якій немає в Україні. Вона комбіновано вироблятиме тепло та електроенергію, а її потужність - 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт теплової енергії.
Проєкт передбачає заміну мережі центрального теплопостачання котелень РК-9 та РК-10 і переобладнання теплових вузлів. Окрім того, жителі вулиць Маликова, Максютова і проспекту Миру цілодобово отримуватимуть гарячу воду.
ТЕЦ працюватиме на щепі, що дозволить місту зменшити обсяги споживання газу, електроенергії та втрати теплопостачання. Об'єкт планують завершити наприкінці літа 2021 року.
Орієнтовна вартість будівництва ТЕЦ становить 12 320 942 швейцарських франків, з яких 9 320 942 - кошти гранту SECO та місцевий внесок у розмірі 3 000 000 (еквіваленту швейцарських франків).https://uprom.info/news/energy/u-zhytomyri-buduyut-tecz-yaka-dozvolyt-vdvichi-zmenshyty-vykydy-vugleczyu-kotelnyamy-foto/
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21.02.2021 23:06 Відповісти
Банкова вже розпочала операцію по поверненю медведчуківськой труби в державну власність.
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21.02.2021 23:08 Відповісти
Дании и Германии,да еще паре-тройке стран-толерастов дико нравиться кацапский сапог в заднице.
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22.02.2021 00:48 Відповісти
Слишком много бабла бюргерам принесёт труба, они уже посчитати и теперь отказаться ? ...поэтому 100% достроят кишку
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22.02.2021 07:14 Відповісти
 
 