Оператор "Північного потоку-2" знову запросив дозвіл на роботи у водах Німеччини, - dpa
Оператор проєкту газопроводу "Північний потік-2" запросив у Федерального морського і гідрографічного агентства (BSH) негайне оформлення дозволу на продовження будівництва.
Німецькій агенції новин dpa факт отримання заявки в BSH підтвердили в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Регулятор зараз вивчає ситуацію. Речниця BSH не назвала дату можливого ухвалення рішення.
Нагадаємо, наразі роботи в німецьких водах призупинено через позов організації Німецької екологічної допомоги (DUH) та Союзу охорони природи Німеччини (NABU). Вони оскаржили дозвіл BSH від 15 січня, виданий компанії Nord Stream 2 AG на прокладання труб для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в німецькій ексклюзивній економічній зоні (EEЗ) довжиною близько 16,5 км і 13,9 км у період із кінця вересня до кінця травня.
Екологічні організації наполягають на тому, що під час розгляду попередньої заявки аргументи щодо захисту природи та клімату було проігноровано. Регулятор тоді заявив, що хоча зона прокладання труб і простягається через пташиний заповідник, однак через глибину вод це має "досить невелике значення для певних видів птахів", а крім того, це однаково район з активним судноплавством.
Ділянка в німецькій ексклюзивній економічній зоні, де все ще треба прокласти труби, становить 16,5 кілометра.
У водах Данії, за даними місцевих чиновників, роботи буде завершено до кінця травня.
Понад 94% будівництва спірного трубопроводу вартістю 10 млрд євро вже завершено. Наразі бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях. Після запровадження санкцій США російська сторона проводить роботи із завершення будівництва власними силами.
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Що "санкції" "козака байди" - на 1 москальське судно і 1 компанію вже були накладені попередньою адміністрацією.
І все. Більше нічого.
І що республіканці обурені, вимагають пояснень.
Biden Administration's Additional Sanctions Over Nord Stream 2 'Inadequate,' Republicans Say
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/republicans-criticize-biden-plan-sanctions-over-russian-pipeline-n1258433
Republicans criticize Biden plan for sanctions over Russian pipeline
Republican lawmakers are accusing the Biden administration of failing to take decisive action against the pipeline, The Nord Stream 2
https://www.washingtonexaminer.com/news/gop-says-biden-admin-actions-on-russian-nord-stream-2-pipeline-dont-go-far-enough
GOP says Biden admin actions on Russian Nord Stream 2 pipeline don't go far enough
Я щось не те написала ?
Хіба що твоя лєнта набрехала.
Але твій комент допомагає встановленню діагнозу.
хуфигня малята....
Дело вовсе не в газе,а в том что Европа и США построили геополитический проект Украина....
конец цитаты...,представили уровень дуризма этого ДУРАКа и дебила
Ніби працює цибуля Робін Гуда!
ну и х с ним !
Надеюсь что это очередной Фейк для Скабеевского быдла...
Тем более возращение штатов в "Климатичну угоду", означает что газ со штатов не повезут, как хотел Трамп, так что с санкциями можно не парится....
Надобраніч Панове.
З одного боку, вони весь час говорять про те, що Путін не виконує міжнародних договорів, які вже підписав (ОЗХЗ, ЄСПЛ, тощо), а з іншого, постійно хочуть знову з ним домовитися про щось новому..
Причому, коли їх в лоб питають, не знаходять вони в цьому суперечності, вони починають, як риба, мовчки хапати повітря ротом, а потім, після видиху, заводять волинку про "не можна спалювати всі мости"..
Типу, а що ж ще робити, крім як домовлятися? Ми більше ніяк не вміємо..
Цікаво, от якби в 1940 році не знайшлося впертого Черчілля, а були б тільки політики про "давайте сядемо за стіл переговорів, ми готові на розумні компроміси", то як би зараз виглядала мапа світу, а особливо - Європи?.
На базі комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» будують теплоелектроцентраль (ТЕЦ), яка вироблятиме тепло та електроенергію та вдвічі зменшить обсяги викиду котельнями вуглецю.
«Реалізація проєкту дасть можливість отримати додатковий дохід для комунального підприємства та стримати ріст тарифів. Адже місто меншою мірою залежатиме від зростання цін на енергоносії. КП «Житомиртеплокомуненерго», яке багато років було дотаційним, стане прибутковим, позаяк вироблятиме свою теплову та електричну енергію. А обсяг викидів СО2 в атмосферу зменшиться вдвічі у порівнянні з використанням котельнями газу», - зазначив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
Зазначається, що на території котельні РК-10 (районна котельня), що на пров. Винокурному, 36а, встановлюють термодинамічну установку органічного циклу Ренкіна, аналогів якій немає в Україні. Вона комбіновано вироблятиме тепло та електроенергію, а її потужність - 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт теплової енергії.
Проєкт передбачає заміну мережі центрального теплопостачання котелень РК-9 та РК-10 і переобладнання теплових вузлів. Окрім того, жителі вулиць Маликова, Максютова і проспекту Миру цілодобово отримуватимуть гарячу воду.
ТЕЦ працюватиме на щепі, що дозволить місту зменшити обсяги споживання газу, електроенергії та втрати теплопостачання. Об'єкт планують завершити наприкінці літа 2021 року.
Орієнтовна вартість будівництва ТЕЦ становить 12 320 942 швейцарських франків, з яких 9 320 942 - кошти гранту SECO та місцевий внесок у розмірі 3 000 000 (еквіваленту швейцарських франків).https://uprom.info/news/energy/u-zhytomyri-buduyut-tecz-yaka-dozvolyt-vdvichi-zmenshyty-vykydy-vugleczyu-kotelnyamy-foto/