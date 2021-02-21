Оператор "Північного потоку-2" знову запросив дозвіл на роботи у водах Німеччини, - dpa

Оператор проєкту газопроводу "Північний потік-2" запросив у Федерального морського і гідрографічного агентства (BSH) негайне оформлення дозволу на продовження будівництва.

Німецькій агенції новин dpa факт отримання заявки в BSH підтвердили в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Регулятор зараз вивчає ситуацію. Речниця BSH не назвала дату можливого ухвалення рішення.

Нагадаємо, наразі роботи в німецьких водах призупинено через позов організації Німецької екологічної допомоги (DUH) та Союзу охорони природи Німеччини (NABU). Вони оскаржили дозвіл BSH від 15 січня, виданий компанії Nord Stream 2 AG на прокладання труб для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в німецькій ексклюзивній економічній зоні (EEЗ) довжиною близько 16,5 км і 13,9 км у період із кінця вересня до кінця травня.

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Екологічні організації наполягають на тому, що під час розгляду попередньої заявки аргументи щодо захисту природи та клімату було проігноровано. Регулятор тоді заявив, що хоча зона прокладання труб і простягається через пташиний заповідник, однак через глибину вод це має "досить невелике значення для певних видів птахів", а крім того, це однаково район з активним судноплавством.

Ділянка в німецькій ексклюзивній економічній зоні, де все ще треба прокласти труби, становить 16,5 кілометра.

У водах Данії, за даними місцевих чиновників, роботи буде завершено до кінця травня.

Понад 94% будівництва спірного трубопроводу вартістю 10 млрд євро вже завершено. Наразі бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях. Після запровадження санкцій США російська сторона проводить роботи із завершення будівництва власними силами.