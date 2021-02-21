Дівчина впала із сьомого поверху недобудови в Кропивницькому і загинула на місці

Близько 11:00 21 лютого в Кропивницькому 14-річна дівчина впала із сьомого поверху недобудови на вулиці Генерала Жадова. Вона померла на місці.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко, передає Цензор.НЕТ.

На місці працювали поліцейські, обставини події встановлюють.

За даними видання, у січні минулого року в цій недобудові чоловік упав у шахту ліфта.

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"Відповідальність за вільний доступ до недобудови несе власник", – розповів начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Власниками недобудови є житлово-будівельні кооперативи "Надія" та "Політ".