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Новини
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Дівчина впала із сьомого поверху недобудови в Кропивницькому і загинула на місці

Дівчина впала із сьомого поверху недобудови в Кропивницькому і загинула на місці

Близько 11:00 21 лютого в Кропивницькому 14-річна дівчина впала із сьомого поверху недобудови на вулиці Генерала Жадова. Вона померла на місці.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко, передає Цензор.НЕТ.

На місці працювали поліцейські, обставини події встановлюють.

За даними видання, у січні минулого року в цій недобудові чоловік упав у шахту ліфта.

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"Відповідальність за вільний доступ до недобудови несе власник", – розповів начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Власниками недобудови є житлово-будівельні кооперативи "Надія" та "Політ".

Автор: 

Кропивницький (343) нещасний випадок (274) Нацполіція (15138) будівництво (3016)


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Топ коментарі
+11
Шкода дівчиська,співчуваю її батькам та рідним!!! Але виникає питання -Що вона там робила??
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21.02.2021 23:02
+10
От тільки не боулінгу, а булінгу. Тобто цькування. А боулінг це коли кулями кеглі збивають.
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21.02.2021 23:25
+9
Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".

...
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21.02.2021 23:11
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Нi ну це вже курва явно якась то секта з'явилася в цій темі..( Полiцiя щось робить??
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21.02.2021 23:02 Відповісти
Типа Синiй кит
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21.02.2021 23:03 Відповісти
Шкода дівчиська,співчуваю її батькам та рідним!!! Але виникає питання -Що вона там робила??
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21.02.2021 23:02 Відповісти
Компьютерные Игры похоже опять типа « синего кита» появились
Полиция должна заняться этими вопросам и заблокировать их
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21.02.2021 23:05 Відповісти
Вряд ли.
Это всегда такое было - детки по "заброшкам" бегают.
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21.02.2021 23:23 Відповісти
Може, нерозділене кохання... Найбільша вина її батьків.
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22.02.2021 07:59 Відповісти
Записку оставила?..ясно
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21.02.2021 23:09 Відповісти
Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".

...
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21.02.2021 23:11 Відповісти
Не зря кооперативы так назвали...
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21.02.2021 23:11 Відповісти
что происходит вообще?? за неделю чуть ли не 5 человек упало! если б начали вакцинацию, я бы на нее подумал , а так - фигня какая-то. Соц. сети, что ли??
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21.02.2021 23:15 Відповісти
Нужно запретить 7-ми етажные недострои. Верно я говорю?
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21.02.2021 23:19 Відповісти
Це всі ті, кого травлять Інтернеті. Зараз же кожна сопля вже блогер, а там дорослі не витримують боулінгу та потрапляють до психіатрів, то що вже казати про незміцніла дитячу психіку.
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21.02.2021 23:21 Відповісти
От тільки не боулінгу, а булінгу. Тобто цькування. А боулінг це коли кулями кеглі збивають.
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21.02.2021 23:25 Відповісти
Ашипкі перевіряєш на сайті?
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21.02.2021 23:40 Відповісти
Бдітєльность - норма жизні.
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21.02.2021 23:41 Відповісти
А! то ти ще самооцінку піднімаєш принижуючи інших?
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21.02.2021 23:43 Відповісти
Бил нєправ. Позвольтє завєріть, падобноє больше нє повторіцца. Пішітє впрєдь, как счітаєтє нужним.
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21.02.2021 23:47 Відповісти
Прашу падергат и ждать атвєта.

Если ниатвичают прашу стучать. Сава
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21.02.2021 23:49 Відповісти
Бездвоздмездно,то есть даром !!!))))
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21.02.2021 23:53 Відповісти
Лучше перебздеть ,чем недобздеть !!!!)))
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21.02.2021 23:51 Відповісти
Мій дід казав трохи інакше - Краще сім пересрать, ніж один раз обісраться.
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22.02.2021 03:58 Відповісти
Додалося слів до мови.
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22.02.2021 08:01 Відповісти
*булінгу (кляте т-9)
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21.02.2021 23:25 Відповісти
Девушкопад налицо.
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21.02.2021 23:35 Відповісти
мда... точно снова аля кит синий объявился.
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21.02.2021 23:47 Відповісти
Верховна Рада вже терміново готує рішення про заборону будівництва багатоповерхівок
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22.02.2021 00:03 Відповісти
Ага. Ацетон і маргацівку заборонили? Заборонили !!! Цигани торгують- аж гай шумить...
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22.02.2021 04:01 Відповісти
Не інакше,в Україні готують якісь нові обмеження щодо користування інтернетом...
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22.02.2021 00:14 Відповісти
А які старі обмеження?
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22.02.2021 00:21 Відповісти
А херли там лазить? Природный отбор...
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22.02.2021 00:37 Відповісти
Номинанты на премию Дарвина...
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22.02.2021 01:03 Відповісти
100% активизация кацапских соцсетей нужно идентифицировать кураторов и под видеозапись резать на ленточки
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22.02.2021 01:24 Відповісти
тик-ток
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22.02.2021 04:59 Відповісти
Трагічна новина...
Але оце не можу сприймати без чорного гумору:
Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".
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22.02.2021 05:05 Відповісти
тонко)
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22.02.2021 08:25 Відповісти
зблокировать этот тик ток.или контролировать контент.
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22.02.2021 08:02 Відповісти
екстрімальне селфі.
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22.02.2021 11:29 Відповісти
 
 