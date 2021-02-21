Дівчина впала із сьомого поверху недобудови в Кропивницькому і загинула на місці
Близько 11:00 21 лютого в Кропивницькому 14-річна дівчина впала із сьомого поверху недобудови на вулиці Генерала Жадова. Вона померла на місці.
Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко, передає Цензор.НЕТ.
На місці працювали поліцейські, обставини події встановлюють.
За даними видання, у січні минулого року в цій недобудові чоловік упав у шахту ліфта.
"Відповідальність за вільний доступ до недобудови несе власник", – розповів начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Власниками недобудови є житлово-будівельні кооперативи "Надія" та "Політ".
Топ коментарі
+11 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар21.02.2021 23:02
+10 Marko Lukash
показати весь коментар21.02.2021 23:25
+9 Dima L
показати весь коментар21.02.2021 23:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Полиция должна заняться этими вопросам и заблокировать их
Это всегда такое было - детки по "заброшкам" бегают.
...
Если ниатвичают прашу стучать. Сава
Але оце не можу сприймати без чорного гумору:
Владеют зданием жилищно-строительные кооперативы "Надежда" и "Полет".