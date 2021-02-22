Тренер ФК "Львів" Шумський про те, за що отримав від арбітра жовту картку: "Я попросив його перейти на українську"

У матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу 20 лютого "Львів" програв "Колосу" з рахунком 0:2. Крім того, тренер львів'ян Віталій Шумський отримав жовту картку.

Тренер припускає, що попередження йому дали за те, що він попросив суддю говорити українською мовою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу футбольного клубу.

"Перш за все, одразу зазначу, що не буду коментувати дії головного арбітра і двох лайнсменів. З жодним із них у мене суперечок не було. Втім, четвертий арбітр розмовляв зі мною російською мовою. Я попросив його перейти на українську. Опісля цього він одразу передав зауваження по рації головному арбітру, який підійшов до мене та продемонстрував жовту картку. Я попросив рефері пояснити таке рішення, на що відповіді досі не отримав", - заявив Шумський.

Комітет етики і чесної гри почав перевірку цього інциденту, інформують на офіційному сайті Української асоціації футболу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову. ВIДЕО

"На 67-й хвилині арбітр матчу Віктор Копієвський виніс попередження головному тренеру ФК "Львів" Віталію Шумському після отримання повідомлення за допомогою радіозв’язку від четвертого арбітра Миколи Кривоносова. Після матчу Віталій Шумський публічно заявив, що причиною інциденту було його звернення до четвертого арбітра з вимогою спілкуватися українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Комітет опитає свідків і дослідить інші матеріали, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.