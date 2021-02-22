Тренер ФК "Львів" Шумський про те, за що отримав від арбітра жовту картку: "Я попросив його перейти на українську"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу 20 лютого "Львів" програв "Колосу" з рахунком 0:2. Крім того, тренер львів'ян Віталій Шумський отримав жовту картку.
Тренер припускає, що попередження йому дали за те, що він попросив суддю говорити українською мовою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу футбольного клубу.
"Перш за все, одразу зазначу, що не буду коментувати дії головного арбітра і двох лайнсменів. З жодним із них у мене суперечок не було. Втім, четвертий арбітр розмовляв зі мною російською мовою. Я попросив його перейти на українську. Опісля цього він одразу передав зауваження по рації головному арбітру, який підійшов до мене та продемонстрував жовту картку. Я попросив рефері пояснити таке рішення, на що відповіді досі не отримав", - заявив Шумський.
Комітет етики і чесної гри почав перевірку цього інциденту, інформують на офіційному сайті Української асоціації футболу.
"На 67-й хвилині арбітр матчу Віктор Копієвський виніс попередження головному тренеру ФК "Львів" Віталію Шумському після отримання повідомлення за допомогою радіозв’язку від четвертого арбітра Миколи Кривоносова. Після матчу Віталій Шумський публічно заявив, що причиною інциденту було його звернення до четвертого арбітра з вимогою спілкуватися українською мовою", - йдеться в повідомленні.
Комітет опитає свідків і дослідить інші матеріали, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.
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Стало відомо, що батько блогерки працює в Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України
Батько блогерки, яка напередодні образила україномовних громадян у TikTok-відео, виявився держслужбовцем. Про це повідомив блогер та журналіст Мирослав Олешко на своєму
"Вс**лась мені ваша мова": недолуга блогерка з TikTok вилаялася на прихильників українськоїПосилаючись на дані Національного агентства з питань запобігання корупції, Олешко зазначив, що батько дівчини працює в Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації України. Його звати Геннадій Леоненко, а матір блогерки - Ніна Леоненко володіє мережею закладів харчування "Паніні-гриль". Олешко закликав батьків вибачитися за поведінку своєї доньки, а українців - бойкотувати їхній бізнес.
Нагадаємо, 15-річна киянка Ліза Леоненко напередодні потрапила у мовний скандал. Школярка поскаржилася, що її розкритикували за українську мову, якою вона практично не володіє. За словами дівчини, вона не розмовляє українською та не може терпіти, навіть коли інші говорять нею.
теперь, после обращения к ним на украинском, любой гражданин украины, не получивший желаемого, будет знать, - так слуги ему мстят за язык...и - сразу обращение в рнбо
Кто оветил за Илловайск, расстрел сотни на Крещатике? Кто ответственный за взрывы 5-ти военных складов?...
Память у Народа долгая...
чому страх і окупанти рояться в твоїй голові?
Мелетий Смотрицкий (западнорусский духовный писатель Речи Посполитой, публицист, филолог, церковный и общественный деятель Юго-Западной Руси и Великого княжества Литовского, архиепископ Полоцкий) белорусский просветитель, работавший в Вильно и Киеве, автор изданной в 1619 году в Евье «Граматіки словенскія правильное синтагма», задолго до «революционера» в русской лингвистике Ломоносова, создателя грамматики российского языка, создавал научные основы языка русинов. Как и в «Грамматике» Л. Зизания, он четко отличал болгарский церковный язык от нашего: «Словенски переводимъ: Удержи языкъ свой от зла и устнъ своъ же не глати лети. Руски истолковуемъ: Гамуй языкъ свой от злого и уста твои нехай не мовять здрады». Ясно абсолютно (как и далее по его книге), что русским языком автор считает нынешний украинский язык
Или принципиально дураком вступаешь за 11,80?
Слишком явно светишь парашинскими стандартами., одиннадцаторублёвый.
отношение самое прямое - и эта малолетняя тварь и арбитр ненавидят українську мову
Єтим пернатым, которые судьи - подмыться...
А ніде ні до якого нашого закону не підпадає, що судді в спорті мають говорити тільки українською. Закон відноситься до сфери обслуговування. Тому не потрібно напрягати на рівному місці.
Мова йде про жовту картку, яку суддя показав тренеру.
Арбітри матчу вже написали пояснення епізоду в комітет арбітрів і документи тепер передадуть у контрольно-дисциплінарний комітет. За словами арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження у грубій формі арбітрам та публічні претензії впродовж гри. Більше того, Кривоносов навіть збирається подавати позов до суду за наклеп, повідомляє Telegram-канал «Бомбардир».
Найбільш цікаве попереду.