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Окупанти намагаються залучити школярів та дорослих кримчан до "свята" 23 лютого, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти намагаються залучити школярів та дорослих кримчан до "свята" 23 лютого, - Чубаров

В окупованому Криму школярів і доросле населення намагаються залучити до святкування російського "Дня захисника Вітчизни".

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти і їхні лакеї в ці дні вдаються до безпрецедентних зусиль для того, щоб залучити не тільки школярів, а й доросле населення в святкування так званого "дня захисника вітчизни". Російські окупанти чомусь впевнені, що , кримські татари та етнічні українці, не знають ані власної історії, ані історії інших поневолених Москвою народів", - написав він.

Чубаров нагадав, що правду про свою історію українці почали дізнаватися ще 30 років тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада попередила телерадіоканали перед російським "днем захисника вітчизни" 23 лютого

"Сьогодні важко уявити, що знайдуться такі собі манкурти, які в день вбивства Номана Челебіджихана та насильницького вигнання братніх чеченського та інгушського народів, відмічатимуть разом з російськими окупантами "свято", приурочене вбивцям", - упевнений глава Меджлісу.

Окупанти намагаються залучити школярів та дорослих кримчан до свята 23 лютого, - Чубаров 01

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Топ коментарі
+18
В отелях Турции владельцы устали бороться с рашнявыми ВОРАМИ , которые воруют полотенца !
Один владелец отеля заказал полотенца с надписями : КРЫМ - ЭТО УКРАИНА ! и СЛАВА УКРАИНЕ !
С тех пор кражи прекратились !
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22.02.2021 01:50
+12
Дідиваівалє. Ватостополь.

Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5307
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22.02.2021 00:57
+8
7 yrs ago, russia invaded Ukraine. These two nations, once close, will never be able to look each other in the eye without thinking of the gut-wrenching, fascist trick Putin pulled when Ukraine was weak

Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2558
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22.02.2021 00:49
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А зачем их привлекать,они сами побегут лизать сапоги кацапам. Кроме татар конечно.
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22.02.2021 00:45 Відповісти
а если еще вспомнить что 23 февраля - всемирный день кастрированных животных - то пусть "празднуют"))
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22.02.2021 01:38 Відповісти
Доки всі країни світу визнаватимуть примат російського законодавства над міжнародним правом?
Нонсенс і ляпас.
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
До яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як у самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
- Бо виникає парадоксальна ситуація: всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями, є обов'язковими для всіх держав-учасниць, яких вони стосуються, і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав у статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним у цих організаціях, а її діяльність вищою від міжнародного права та міжнародних угод?
Чому росія й досі має право вето в РадБезі ООН навіть при наявності у неї конфлікту інтересів (з питань конфліктів з Україною, Грузією, Молдовою та ін.)?
Як кажуть: або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
- На мою думку, доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
- або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію голосу в названих органах та організаціях
- або хоча б призупинити її право голосувати за будь-які рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
- або позбавити її права вето хоча б у РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції!
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
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22.02.2021 09:31 Відповісти
7 yrs ago, russia invaded Ukraine. These two nations, once close, will never be able to look each other in the eye without thinking of the gut-wrenching, fascist trick Putin pulled when Ukraine was weak

Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2558
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22.02.2021 00:49 Відповісти
Ukraine was conquered, brutalised and forced into an artificial union. At tremendous human and material cost.
As a Ukrainian I have never, nor do I now, have any affinity with russia or anything pig-dog.
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22.02.2021 00:52 Відповісти
Дідиваівалє. Ватостополь.

Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5307
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22.02.2021 00:57 Відповісти
Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6537
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22.02.2021 00:59 Відповісти
конкурс в праститутки? или это норма их низменных нравов?
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22.02.2021 09:24 Відповісти
Без качественной питьевой воды совсем умишком тронулись
Вот что значит пить воду с батарей
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22.02.2021 01:28 Відповісти
В отелях Турции владельцы устали бороться с рашнявыми ВОРАМИ , которые воруют полотенца !
Один владелец отеля заказал полотенца с надписями : КРЫМ - ЭТО УКРАИНА ! и СЛАВА УКРАИНЕ !
С тех пор кражи прекратились !
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22.02.2021 01:50 Відповісти
Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6791
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22.02.2021 07:54 Відповісти
День Победы на батутах

https://www.youtube.com/watch?v=FHLw0hIUAMI
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22.02.2021 07:18 Відповісти
это бесовство, под воздействием газа или грибов галюциногенных?
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22.02.2021 09:23 Відповісти
Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1665
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22.02.2021 01:04 Відповісти
Товарищ Сталин всё видит.
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22.02.2021 01:28 Відповісти
З пекла все бачиться трохи інакше )
Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1323
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22.02.2021 04:48 Відповісти
усатий передаст закрутит ус, направит рога, тупнет копытом еще и хвостом крутнет попердивая угрозами.
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22.02.2021 09:28 Відповісти
А що то за свято? Що такого видатного в цей день сталося?
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22.02.2021 07:13 Відповісти
День народження третього Президента України Віктора Ющенка.
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22.02.2021 08:26 Відповісти
Такое ощущение, что он вообще оторван от реалий. Рекомендую ему в Киеве 23 числа пройтись по кабакам в районе Воздухофлотского. И к своему удивлению он увидит массу лиц, в одежде, выправке, поведении которых безошибочно угадываются военные, которые будут бухать и даже слушать Газманова со слезной песней о тяжкой доле рашкинского офицерья. ИМХО, понадобится еще одно поколение и пару тысяч двухсотых, чтоб 23 февраля перестали праздновать на подконтрольной территории. Про оккупированную молчу, там мозги промываются серьезно.
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22.02.2021 06:14 Відповісти
Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1689 Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7462
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22.02.2021 06:29 Відповісти
Оккупанты пытаются привлечь школьников и взрослых крымчан к "празднику" 23 февраля, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9475....
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22.02.2021 06:30 Відповісти
В Крыму оккупанты пытаются привлечь, а в зРаде тварь разумков собирает заседание именно на 23. 02.
Ни на 22 и ни на 24, а именно на 23!
Это чтобы жоппоблок имел возможность пролезть на трибуну и толкнуть торжественную речь!
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22.02.2021 07:50 Відповісти
Вже неділю сиплються різні відеоролики і картинки з привітаннямями. Я вже втомився писати, що хоч служив, але з 2014 року це свято для мене зникло, просто стираю це сміття з вайбера. Люди не задумуються пересилають, тішаться приколами про шкарпетки. Та почитайте історію про цю дату і історію про цю армію і що вона зробила для українців. Московія унаслідувала радянський союз і сьогодні ця армія вбиває найкращих на Донбасі, окупувала Крим і розповсюджує різноманітні фейки.
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22.02.2021 09:34 Відповісти
23 февраля - день создания фашистской красной армии коммунистов. армии убийств, оккупаций, расправ, унижений и порабощений. красная гидра была насколько кровожадной и ненасытной, пожирала своих рядовых членов и создателей десятками тысяч... целовалась в десны с кровными братьями социалистами-нацистами, делила вместе с ними Мир... потом и с кровными братьями не поделила... вывод один - красная армия, это перманентно-постоянная война... для жратвы эта тварь врагов сама себе придумывала... убей в себе эту тварь- дай шанс жизни!
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22.02.2021 09:48 Відповісти
Цікаво, а престарілий морячок в Севастополі затанцює, чи він вже на святі у Кобзона?
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22.02.2021 09:57 Відповісти
Путинские аншлюсники в кокошниках празднуют оборону немцами Нарвы и бегство матросов и лично коммисара Дыбенка с ними в Гатчину, а затем на Волгу. Дыбенка приговорили к расстрелу, но за члена партии вступилась Колонтай, приговор заменили исключением из партии. Горький урок оккупации, как назвал бы Ленин аферу Путина и его орды.
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22.02.2021 10:06 Відповісти
 
 