Окупанти намагаються залучити школярів та дорослих кримчан до "свята" 23 лютого, - Чубаров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В окупованому Криму школярів і доросле населення намагаються залучити до святкування російського "Дня захисника Вітчизни".
Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти і їхні лакеї в ці дні вдаються до безпрецедентних зусиль для того, щоб залучити не тільки школярів, а й доросле населення в святкування так званого "дня захисника вітчизни". Російські окупанти чомусь впевнені, що , кримські татари та етнічні українці, не знають ані власної історії, ані історії інших поневолених Москвою народів", - написав він.
Чубаров нагадав, що правду про свою історію українці почали дізнаватися ще 30 років тому.
"Сьогодні важко уявити, що знайдуться такі собі манкурти, які в день вбивства Номана Челебіджихана та насильницького вигнання братніх чеченського та інгушського народів, відмічатимуть разом з російськими окупантами "свято", приурочене вбивцям", - упевнений глава Меджлісу.
Будь ласка, зачекайте...
Нонсенс і ляпас.
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
До яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як у самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
- Бо виникає парадоксальна ситуація: всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями, є обов'язковими для всіх держав-учасниць, яких вони стосуються, і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав у статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним у цих організаціях, а її діяльність вищою від міжнародного права та міжнародних угод?
Чому росія й досі має право вето в РадБезі ООН навіть при наявності у неї конфлікту інтересів (з питань конфліктів з Україною, Грузією, Молдовою та ін.)?
Як кажуть: або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
- На мою думку, доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
- або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію голосу в названих органах та організаціях
- або хоча б призупинити її право голосувати за будь-які рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
- або позбавити її права вето хоча б у РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції!
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
As a Ukrainian I have never, nor do I now, have any affinity with russia or anything pig-dog.
Вот что значит пить воду с батарей
Один владелец отеля заказал полотенца с надписями : КРЫМ - ЭТО УКРАИНА ! и СЛАВА УКРАИНЕ !
С тех пор кражи прекратились !
https://www.youtube.com/watch?v=FHLw0hIUAMI
Ни на 22 и ни на 24, а именно на 23!
Это чтобы жоппоблок имел возможность пролезть на трибуну и толкнуть торжественную речь!