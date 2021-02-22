У Харкові затримали агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати документацію з розробки танка "Оплот", - СБУ. ВIДЕО (оновлено)

21 лютого в Харкові контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який, за даними відомства, працював на спецслужби Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, за даними пресцентру СБУ, затриманий агент виконував завдання отримати для країни-агресора технічну документацію з розробки та виробництва українського танка Т-84БМ "ОПЛОТ".

Зазначається, що підозрюваний є жителем Харкова, він виїжджав на територію країни-агресора, де був завербований російською військовою розвідкою.

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"У межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ задокументували, що на задання від російських кураторів та отримання доступу до закритих відомостей, ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства "ХКБМ ім. Морозова", яке здійснювало розробку танку. Під контролем оперативників СБУ, ворожий агент отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби", - наголошується в повідомленні.

У СБУ зауважують, що зрадника затримано "на гарячому" під час одержання ним "повного комплекту технічної документації", яка має гриф обмеження доступу.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко в телеграм-каналі оприлюднив відео затримання шпигуна:

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