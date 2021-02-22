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затримання (4142) СБУ (10002) Харків (3872)

У Харкові затримали агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати документацію з розробки танка "Оплот", - СБУ. ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

21 лютого в Харкові контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який, за даними відомства, працював на спецслужби Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, за даними пресцентру СБУ, затриманий агент виконував завдання отримати для країни-агресора технічну документацію з розробки та виробництва українського танка Т-84БМ "ОПЛОТ".

Зазначається, що підозрюваний є жителем Харкова, він виїжджав на територію країни-агресора, де був завербований російською військовою розвідкою.

"У межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ задокументували, що на задання від російських кураторів та отримання доступу до закритих відомостей, ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства "ХКБМ ім. Морозова", яке здійснювало розробку танку. Під контролем оперативників СБУ, ворожий агент отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби", - наголошується в повідомленні.

У СБУ зауважують, що зрадника затримано "на гарячому" під час одержання ним "повного комплекту технічної документації", яка має гриф обмеження доступу.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко в телеграм-каналі оприлюднив відео затримання шпигуна:

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Гугл-перекладач продовжує знущатися з свинособак. Я гадав, що вони хоч трохи вже мову для роботи вивчили (((

СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 5656
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22.02.2021 01:56
+32
Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента Головного Управління ГШ ЗС РФ
Затримали під час одержання повного комплекту технічної документації з грифом "Таємно"

СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 275
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22.02.2021 01:10
+29
В Харькове много таких - стратегические объекты там. У нас есть еще одна проблема , это Армяне которые лижут яйца рашисткой падали , ведь они должны отработать будущее возвращение Нагорного Карабаха. Они так и говорят - Карабах захватили временно , пускай отстроятся и потом мы все готовенькое отберем . Я бы сослал всех Армян на исконно Армянские территории , пускай там лижут яйца, а то совсем страх потеряли , в Украине торговать за рубли - знаем пару таких магазинов именно в Харькове. Такой угрозы нельзя недооценивать . У меня соседи Армяне раньше такие дружные были , после того как мы поддержали Азербайджан , даже здороваться перестали ...
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22.02.2021 07:13
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Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента Головного Управління ГШ ЗС РФ
Затримали під час одержання повного комплекту технічної документації з грифом "Таємно"

СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 275
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22.02.2021 01:10 Відповісти
СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 3099
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22.02.2021 01:21 Відповісти
Співачка ротом Алла Михайлівна Добкіна (так-так, доця Допи).

СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 2588
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22.02.2021 01:25 Відповісти
З нею не дует, а тріо в самий раз !
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22.02.2021 07:21 Відповісти
Дууже смішно!
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22.02.2021 09:36 Відповісти
чогось лишнього нюхнув, цей Злодій-мерзотник добкін....знову хоче "дайті да Кієва...."
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22.02.2021 10:05 Відповісти
А он не намерен проследовать за гепой. Пора пожил, поел и надоел.
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22.02.2021 10:54 Відповісти
ну хай приїде, буде йому тут пітрида повна
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22.02.2021 22:41 Відповісти
Пам'ятаю ще в 14-му там в Харкові одного "затримали" при спробі втечі! Були фотки крупним планом.
Ото Свято було на цензорі!
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22.02.2021 06:02 Відповісти
коленкой шею надо было давить
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22.02.2021 09:44 Відповісти
колінкою потрібно яйця чавити, а шию давлять чобітком
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22.02.2021 22:43 Відповісти
Мы на этой фотке никого не знаем.... Покажите нам фотку, где шеф СБУ Баканов жмёт руку мертвечуку... А то одни ловят шпионов...другие им улыбаются и руку жмут
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22.02.2021 11:15 Відповісти
Шановний пан Модератор! Будь ласка, вынесите мой комментарий в раздел и «Топ комментарии».
«Общался на пляже с инженером Харьковского танкового завода. 100% вата. Читает только российские газеты, смотрит российское ТВ и ненавидит Украину. Студентов на Майдане называл «боевиками», которых несколько лет готовили в Литве. Производственные секреты может сдавать куратору из ФСБ РФ.
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22.02.2021 14:51 Відповісти
той харківський танкозавод потрібно цілком евакуювати до Львову, а туди перенести фабрики Рошену, щоб місцеві кадри продавали рошенівські секретні матеріали за великі гроші до бюджету
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22.02.2021 22:47 Відповісти
а где же радистка Кэт?
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22.02.2021 01:14 Відповісти
Гугл-перекладач продовжує знущатися з свинособак. Я гадав, що вони хоч трохи вже мову для роботи вивчили (((

СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 5656
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22.02.2021 01:56 Відповісти
колаборантів стає меньше... та і гроші на раії потихеньку закінчуються...
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22.02.2021 10:10 Відповісти
Світу світ )) В стовбури знарядь стовбури зарядь смерекові - хати на крутій горі встоять.
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22.02.2021 10:16 Відповісти
А я вот их уже лет 30 не видел,даже больше.Еще со школы.Чогось пропали...Может сумской Химпром.А прошлым летом воробьев и синичек даже не видно было.Осенью только появляться начали
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22.02.2021 13:39 Відповісти
Воробьи и синички до осени пасутся в полях
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22.02.2021 14:52 Відповісти
А снегири куда делись?Реально:больше 30-ти лет в Сумах не видел
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23.02.2021 08:21 Відповісти
На объездной...
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22.02.2021 09:45 Відповісти
Цікаво коли вже до офісу ОП дойде ???😆
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22.02.2021 01:46 Відповісти
ППЦ "новость"!
Та СБУ таких должна по десять штук ЕЖЕДНЕВНО задерживать!
Тогда, через пару лет, количество шпионов может и сократится.
СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 7598
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22.02.2021 01:55 Відповісти
як там шуфричі з медведчуками, марченками і рабіновичами....? ще ходять по Києву?!
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22.02.2021 10:14 Відповісти
+++
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22.02.2021 11:15 Відповісти
Чисельність продажних покидьків в країні просто вражає... СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 6671 Така сволота і найріднішу людину здатна продати заради брудних грошей СБУ задержала харьковчанина, работавшего на спецслужбы России, - СМИ - Цензор.НЕТ 6615
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22.02.2021 06:49 Відповісти
В Харькове много таких - стратегические объекты там. У нас есть еще одна проблема , это Армяне которые лижут яйца рашисткой падали , ведь они должны отработать будущее возвращение Нагорного Карабаха. Они так и говорят - Карабах захватили временно , пускай отстроятся и потом мы все готовенькое отберем . Я бы сослал всех Армян на исконно Армянские территории , пускай там лижут яйца, а то совсем страх потеряли , в Украине торговать за рубли - знаем пару таких магазинов именно в Харькове. Такой угрозы нельзя недооценивать . У меня соседи Армяне раньше такие дружные были , после того как мы поддержали Азербайджан , даже здороваться перестали ...
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22.02.2021 07:13 Відповісти
это точно.....смотрю и всех приглашаю на крутого блогера с ОСЛО ТУРКА АЗЕРБАЙДЖАНЦА ПАТРИОТА УКРАИНЫ,(ФАРХАД)собирает деньги на стримах семьям погибшим укр.военным . непожалеете от чат рулетки..животы от смеха надорвёте .18+ тролинг русских и армян жосткий....))
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22.02.2021 07:27 Відповісти
Спасибо за инфо , смотрю и ржу ))))
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22.02.2021 07:36 Відповісти
Среди украинцев 5 колонны -немеряно.Медведчук ,Олейник,Захарченки и тп.И нечего армян одной меркой мерять.Есть и Нигояны.Просто нужно 5ю колонну крутить в бараний рог.Иначе они будут фонариками подсвечивать,как в московском улусе говорят.
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22.02.2021 07:47 Відповісти
нужно 5ю колонну крутить в бараний рог.Иначе они будут фонариками подсвечивать,как в московском улусе говорят.

Тот кто это говорил, просто дебил тупорылый, а ты его копируешь ....
Тот кто подсвечивает фонариком - совершает героический поступок. У кого есть хоть немного мозгов должен понимать - подсвечивать фонариком бомбардировщикам или артиллерии, это значит вызывать огонь на себя, то есть - жертвовать собой, ценой собственной жизни помогать тем, кому подсвечивает, понимая что возможность самому воспользоваться плодами их победы практически гарантированно равна нулю.
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22.02.2021 10:54 Відповісти
Проблема в том, что Нагорный Карабах - это исконно армянские территории. Иначе, откуда там столько армян? Это при СССР, эти земли отошли Азербайджану, границы тогда рисовались просто. С другой стороны, в современном мире, как бы, поддерживается нерушимость установившихся границ, иначе будут одни войны. Поэтому - вопрос не простой.
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22.02.2021 10:43 Відповісти
Нагорный Карабах - это исконно армянские территории.

А что если об исконности начинать говорить от "сотворения мира"?

История государственности в Иране - одна из древнейших в мире и только по письменным источникам охватывает почти 5 тысяч лет. Первое государство на его территории - Элам - возникло в Хузестане в III тысячелетии до н. э. Персидская империя при Дарии I Ахемениде простиралась уже от Греции и Киренаики до рек Инд и Тарим. Иран, большую свою письменную историю известный как Персия, более 2 тысяч лет входил в число влиятельнейших политических и культурно-мировых центров.

Затримано агента Генштабу ЗС РФ у Харкові, який планував передати документацію з розробки танка "Оплот", - СБУ - Цензор.НЕТ 2394
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22.02.2021 11:17 Відповісти
в карабасі намає армян - там живуть понаєхавші хайєри (так вони себе називають) і до древніх армян вони ніякого відношення не мають. І взагалі - Карабах колись входив і до складу держави Велика Скіфія - тому українці, як нащадки скіфів, також мають якесь право на карабах
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22.02.2021 14:36 Відповісти
Обнулёныш послал армян на украинский Донбасс, спасать граждан Украины. Карабах до этой поездки они уже «спасли».
Теперь понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви, отдали им Новый базар, а их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
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22.02.2021 14:53 Відповісти
Скоро дійде до того, що преЗедент буде ловити шпійона голими руками перед дзеркалом.
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22.02.2021 07:13 Відповісти
Так Добкин и Ермак на метро вроде ж не ездят .Ааа СБУ опять какого то терпилу повязали , который с кацапами по телефону связывался.
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22.02.2021 07:20 Відповісти
всех переселенцев кто при совке заселился учится женится а потом и остались жить в харькове с белгорода. воронежа и курска .особенно белгорода...нужно выяснять. грузить на скотовозы всех и на границе высыпать и пусть киздуют со своим долбанным сраным русским миром к себе кацапня долбанная...потому что они твари вовремена майдана калечили сосвоими + приезжими белгородцами (туристами на автобусах )местных патриотов майдановцев....((
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22.02.2021 07:21 Відповісти
Белгородская ,курские земли -наполовину украинцами заселены.А ментальность -меняется.Харьков перемалывал и перемалывает в свою веру всех переселенцев.Нужно просто приложить руки.Самый лучший агитатор -благополучие.
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22.02.2021 07:51 Відповісти
я в курсе всех этих переселенцев . в белгороде брат родной и племянники... так что я в курсе кто там...что думают. как живут и кто там живёт .но они смешные с украинскими фамилиями а родители говорят по украински. у детей спрашиваю...а вы знаете что ты украинец? нет родственник говорит что он русский, какой же ты русский твоя фамилия украинская. твой отец разговаривает по украински, и украинец в паспорте .а ты с каких то х.... русский! нет и всё...* а про благополучие это всеголишь слова...... это частично срабатывает.... все видят в рашке и комуняки и другие дебилы какя жизнь в европе что в раю.... но говорят же нет....у нас в рашке лучше ..хлеб есть что ещё мол нужно, а взять кореи две...и как оно благополучие сработало? да никак...если в башеке дебильной пусто и скрепно, то красоты и чистоты других стран непомогут...((
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22.02.2021 09:52 Відповісти
Руїна була тому,що брат на брата руку підняв.Мозок зомбірован.
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22.02.2021 09:58 Відповісти
На початку ХХ сторіччя карта України показувала і воронежські і білгородські, і ще інші землі. Врізалося в пам'ять, як у Путивльському технікумі викладачка креслення повчала селюків: "Вот научитесь русскому язику, русской культуре..." І раптом піднялися 9 одногрупників, які були з Росії, -- з Курської і Воронізької області. І вони заявили: "Тут больше культури чем у нас..." Викладачка розгубилася, а потім щось пробелькотіла: "Что... больше?..." -- "Да... Здесь больше культури..." -- підтвердили росіяни.
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22.02.2021 10:32 Відповісти
На счет выселения, полный бред несешь. А вот принять закон о коллаборантах и лишать их гражданства, это самэ то.
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22.02.2021 10:07 Відповісти
да то была шутка.... ну как их высилишь.... ? просто работали и учились в те времена в харькове пол белгорода переженилось и осталось жить.... кто нормально. а кто и сепары таковы есть и среди знакомых...я с ними необщаюсь.... вот таких бы *********** и высилять без разговоров...(( но это слова.... с переселением же...
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22.02.2021 10:15 Відповісти
к стати .а лишение гражданства это разве не одно и тоже связанное ведь с отьездом...тоесть высилением....))
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22.02.2021 10:17 Відповісти
Нет, это не одно и то же. Выселять и лишать гражданства никого и не нужно, и запрещается Конституцией.
Есть такое понятие - поражение в правах т.е.: такие особи лишаются права избирать, быть избранными, занимать руководящие должности, заниматься бизнесом, им государство не платит пенсии, стипендии и т.д. Через пару-тройку лет это стадо само выедет в свои срани-рязани.
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22.02.2021 10:31 Відповісти
Подходит.
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22.02.2021 13:41 Відповісти
ну и шуточки. У Харкові затримали агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати документацію з розробки танка "Оплот", - СБУ - Цензор.НЕТ 1635
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22.02.2021 13:40 Відповісти
Не неси бред! Очень много как ты выразился "переселенцев" из России погибли и продолжают погибать в войне с Россией на Донбассе защищая Украину. Можешь убедится сам приехав на кладбище любое,там увидишь десятки могил с флагами Украины в которых похоронены защитники Украины с корнями из России. Да и ты сам тоже из переселенцев судя по твоей фамилии,Павлов. Очень надеюсь что ты это сболтнул по своей глупости иначе я буду считать тебя провокатором и вредителем в Украине разжигающим ненависть среди народа.
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22.02.2021 12:05 Відповісти
слушай ты...меня он будет считать провокатором ..хахахахаха как караз меня атовци прислушиваются и приглашают на похороны когда бывают и на собрания свои и мои атовци награжены и подарили и флаг украинский и дома небольшой на стене висит как и маленький правого сектора, в том году комне знакомый киборг приехал я ему на передовую лекарства пару ящиков передал, и три дня назад 2 ящика передал приехал атовец домой забрал .и фото мне отчёты скинули при отправке и сказал что мне благодарны...ну это так...я не меньше тебя знаю кто и что там ...а фамилия павлов.... хахахахах ну так нужно..... успакойс\я ты печёшся за белгородцев так..... я знаю про что пишу..... уже в бегаг такой боксёр знакомый белгородец с харькова сепар... ((
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22.02.2021 12:26 Відповісти
героєв труда, мля)))
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22.02.2021 07:44 Відповісти
Там ещё Жёра Жюков непопорченый на проспекте Григоренко хизуеться.Билецкий боится к нему руку приложить.
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22.02.2021 07:53 Відповісти
Ну да. Вся страна из героев труда только без штанов все ходили и жрали Ножки Буша.
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22.02.2021 09:39 Відповісти
Щось малувато. В Харкові їх тисячі і половина не приховують свого ворожого ставлення і дій до України.
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22.02.2021 08:15 Відповісти
Слава патріотам з СБУ!!!
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22.02.2021 08:25 Відповісти
хватит уже задерживать...оказал сопротивление и пулю
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22.02.2021 09:28 Відповісти
На пожизненное иуду ! СБУ затримала харків'янина, який працював на спецслужби Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4764
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22.02.2021 09:30 Відповісти
Щазз. В ближайший обмен выгодно выменяют на горловских проституток и таксистов.
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22.02.2021 09:55 Відповісти
10 лет выезжаю постоянно в Россию и никто и никогда не предлагал сотрудничать.
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22.02.2021 09:34 Відповісти
просто вы не на казённом предприятии работаете )
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22.02.2021 09:39 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє? Лаптєй цікавлять носії секретної інформації.
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22.02.2021 09:39 Відповісти
Тупой это ты, все носии секретной инфы сидят в войсках и давно работают на ФСБ РФ.
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22.02.2021 09:43 Відповісти
В військах не володіють інфою про склад нової броні,технологією її виготовлення і т.п. СБУ затримала в Харкові агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати розробки нового типу броні, - Цаплієнко - Цензор.НЕТ 4014 Таких людей відслідковують і полюють на них.
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22.02.2021 09:48 Відповісти
Таких людей за границу не выпускают.
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22.02.2021 09:53 Відповісти
Що просто закордонний паспорт не оформляють? Чи в аеропорту митний контроль пройти не дають?
Думаю, в них ішній Україні такого немає, інакше б на казенних підприємствах зараз ніхто б не працював
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22.02.2021 12:21 Відповісти
У вас в тексте АшиПка, название страны агрессора, пишется с маленькой буквы.
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22.02.2021 11:17 Відповісти
Кацапня тільки і живе краденим. Коли щось не вкрадуть, то і дня не проживуть.
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22.02.2021 09:36 Відповісти
Да что у нас можно украсть? Технологий военных нет и не было, вооружение закупаем.
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22.02.2021 09:38 Відповісти
В статье поклеп?
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22.02.2021 18:17 Відповісти
Подозреваемый является жителем Харькова, он выезжал на территорию страны-агрессора, где был завербован российской военной разведкой.
Постоянно вспоминаю слова порохожопов которые с 2014 по сегодняшний день утверждают что Петя не закрыл границы с РФ не разорвал дип.отношения с врагом, не ввел военное положение в приграничных с РФ территориях, потому что для Украины ето очень выгодно. Теперь понятно кому ето выгодно. Потому что если бы для Украины ето было выгодно то ***** в первую очередь закрыло бы вьезд украинцев на Рашку и прекратил все отношения.
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22.02.2021 09:37 Відповісти
А як заверещали ЗЕлохи коли ввів військовий стан до Нового року. Лошари голосили шо це для того щоб відмінити вибори.
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22.02.2021 09:44 Відповісти
А еще говорят что видели как 5 копiйок шел в крым с папками бумаг а обратно из крыма с ведром селедки.
Какие твой Парашенко военное положение ввел? В Одессе и Херсоне ради своего пиара перед выборами? Вместо дамбаса и прифронтовых регионов за 5 лет войны
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22.02.2021 09:50 Відповісти
Все кто ездил на Рашку или на окупированный крым потенциальные предатели и вражеские агенты. Кто ездил тот знает что при вьезде в крым каждого человека в том числе детей заводят в комнату и минут 20 допрашивают кто и к кому едет, кто где работает, где учился, кто знакомые и родственники, переписывают номера мобильных телефонов. Составляют протоколы и заводят дело. Детей иногда до плача доводят. Вместо линии фронта Петро Мальдивский построил с окупантами комфортные КПВВ и новые дороги. Вы даже не представляете сколько сейчас по Украине ходит потенциальных росийских агентов.
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22.02.2021 09:46 Відповісти
Какая каша у вас в голове это просто ужас(((( честно вот не понимаю зачем людям голова иногда
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22.02.2021 10:21 Відповісти
Зритель постепенно распробовал свою, украинскую, музыку

Разведка донесла: три дня назад: в Николаеве прошёл концерт Б. Гребенщикова (да-да, какой-то отчаянный тур-менеджер, причём, из Западной Украины, отважился привезти в страну расийского исполнителя. Удивительно)
Так вот - если ещё каких-то восемь лет назад это было бы настоящим событием с аншлагом (да ещё и в русскоговорящем регионе), то на этот раз случилось практически фиаско.
Согласно карантинным правилам, нынче можно продавать половину зала. В данном случае, зал вмещал 800 мест, поэтому продать можно было 400 билетов.
В итоге на концерт знаменитого расийского исполнителя пришло аж чуть больше двухсот почитателей его таланта!СБУ затримала в Харкові агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати розробки нового типу броні, - Цаплієнко - Цензор.НЕТ 8721

О чём это нам говорит? Да о том, что запрет на въезд в Украину расийским певцам и певичкам ртом принёс свои замечательные плоды. За прошедшие годы украинский зритель попросту забыл о существовании соседней расийской "культуры".
Я помню, какой негатив по поводу запрета царил в концертной среде шесть-семь лет назад. Все организаторы были практически уверены, что их бизнесу хана. Что избалованный расийскими "звёздами" первой величины украинский зритель попросту забудет дорогу в концертные залы.
Но, к счастью, всё произошло с точностью до наоборот: постепенно украинские исполнители стали собирать практически всегда и везде полные залы. Да, билеты на них могли стоить в полтора-два раза дешевле, чем на того же киркорова.
Но за счёт того, что концертов стало в разы больше (не один-два в месяц - а пять-десять) - выручка не уменьшилась, а даже увеличилась. А зритель постепенно распробовал свою, украинскую, музыку.
А учитывая, что талантливые украинские исполнители вдруг начали плодиться, как грибы после дождя, и общий уровень эстрады стал расти, как на дрожжах - то эффект от запрета оказался просто колоссальным.
Да, вот такой парадокс - только благодаря кровавому расийскому вторжению Украине наконец удалось поставить шлагбаум на пути проникновения в мозги украинцев расийского поп-говна.
Ещё бы "радио шансон" с "русским радио-Украина" прикрыть - и было бы вообще замечательно.
Отто Йорк
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22.02.2021 09:46 Відповісти
В основном, наверное, правильно, но Б. Гребенщиков, мне кажется был свободным человеком. Надеюсь, что таким и остался.
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22.02.2021 12:17 Відповісти
коленкой шею надо было давить
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22.02.2021 09:47 Відповісти
Броня крепка...
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22.02.2021 09:53 Відповісти
ума перевербовать не хватило... умом расию не понять, и остается только печень...
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22.02.2021 09:56 Відповісти
Да на любом бронетанковом заводе в Украине таких агентов 80%. Там такие "динозавры" работают, которые до сих пор совок превозносят и паРашку хвалят.
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22.02.2021 10:09 Відповісти
Штирлиц залпом выпил бутылку шнапса и склонился над картой мира, - его неудержимо рвало на Родину.
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22.02.2021 10:10 Відповісти
А Допу взяти за Jопу?
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22.02.2021 10:15 Відповісти
Таких виродків - зрадників потрібно душити на місці або при втечі піх пах , так як людиною воно вже не стане !
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22.02.2021 10:38 Відповісти
А он не намерен проследовать за гепой. Пора пожил, поел и надоел.
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22.02.2021 11:04 Відповісти
А що, в Харкові про хмарні технології не чули? Передавати папери-верх тупості.
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22.02.2021 11:27 Відповісти
не понимаю таких п-сов, на фронте гибнут наши земляки, а некоторые п-сы помогают сепарам в убийстве наших воинов. с той же рашей никто не запрещает вести честные дела, там полно адекватных людей, зачем же в такое г-но вляпываться?
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22.02.2021 11:35 Відповісти
Підла рф намагається викрасти документацію, щоб ми так і не добудували той єдиний танк Т-84 "Оплот" Затримано агента Генштабу ЗС РФ у Харкові, який планував передати документацію з розробки танка "Оплот", - СБУ - Цензор.НЕТ 5376
Ганьба "братушкам"!
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22.02.2021 12:10 Відповісти
клоуны, а где радистка Кэт?
каким же надо быть дебилом чтобы верить в подобную туфту
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22.02.2021 12:26 Відповісти
Скоріше б такі шоу у ОП))
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22.02.2021 12:33 Відповісти
Красиво положили)Ще абы бизнес не кошмарили,так цены б не было нашим спецслужбам
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22.02.2021 13:44 Відповісти
Армянцев на родину
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22.02.2021 15:46 Відповісти
Штирлиц,а вас я попрошу остаться...,сказал Мюллер..
полковник Исаев,в ГЕСТАПО поступила жалоба от некой радистки Кэт,она говорит что вы ей двойню замесили...
герр Мюллер,а лечусь от пандемии импотенции уже 2 года,это поклеп,хотите покажу свой сухой пенис,он не стоит 5 лет...
я вам верю Исаев,вы единственный честный русский дурак в СССР,вы не Штирлиц...
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22.02.2021 17:24 Відповісти
 
 