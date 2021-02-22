У Харкові затримали агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати документацію з розробки танка "Оплот", - СБУ. ВIДЕО (оновлено)
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21 лютого в Харкові контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який, за даними відомства, працював на спецслужби Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ, за даними пресцентру СБУ, затриманий агент виконував завдання отримати для країни-агресора технічну документацію з розробки та виробництва українського танка Т-84БМ "ОПЛОТ".
Зазначається, що підозрюваний є жителем Харкова, він виїжджав на територію країни-агресора, де був завербований російською військовою розвідкою.
"У межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ задокументували, що на задання від російських кураторів та отримання доступу до закритих відомостей, ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства "ХКБМ ім. Морозова", яке здійснювало розробку танку. Під контролем оперативників СБУ, ворожий агент отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби", - наголошується в повідомленні.
У СБУ зауважують, що зрадника затримано "на гарячому" під час одержання ним "повного комплекту технічної документації", яка має гриф обмеження доступу.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше журналіст Андрій Цаплієнко в телеграм-каналі оприлюднив відео затримання шпигуна:
Будь ласка, зачекайте...
Затримали під час одержання повного комплекту технічної документації з грифом "Таємно"
Ото Свято було на цензорі!
«Общался на пляже с инженером Харьковского танкового завода. 100% вата. Читает только российские газеты, смотрит российское ТВ и ненавидит Украину. Студентов на Майдане называл «боевиками», которых несколько лет готовили в Литве. Производственные секреты может сдавать куратору из ФСБ РФ.
Та СБУ таких должна по десять штук ЕЖЕДНЕВНО задерживать!
Тогда, через пару лет, количество шпионов может и сократится.
Тот кто это говорил, просто дебил тупорылый, а ты его копируешь ....
Тот кто подсвечивает фонариком - совершает героический поступок. У кого есть хоть немного мозгов должен понимать - подсвечивать фонариком бомбардировщикам или артиллерии, это значит вызывать огонь на себя, то есть - жертвовать собой, ценой собственной жизни помогать тем, кому подсвечивает, понимая что возможность самому воспользоваться плодами их победы практически гарантированно равна нулю.
А что если об исконности начинать говорить от "сотворения мира"?
История государственности в Иране - одна из древнейших в мире и только по письменным источникам охватывает почти 5 тысяч лет. Первое государство на его территории - Элам - возникло в Хузестане в III тысячелетии до н. э. Персидская империя при Дарии I Ахемениде простиралась уже от Греции и Киренаики до рек Инд и Тарим. Иран, большую свою письменную историю известный как Персия, более 2 тысяч лет входил в число влиятельнейших политических и культурно-мировых центров.
Теперь понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви, отдали им Новый базар, а их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
Есть такое понятие - поражение в правах т.е.: такие особи лишаются права избирать, быть избранными, занимать руководящие должности, заниматься бизнесом, им государство не платит пенсии, стипендии и т.д. Через пару-тройку лет это стадо само выедет в свои срани-рязани.
Думаю, в них ішній Україні такого немає, інакше б на казенних підприємствах зараз ніхто б не працював
Постоянно вспоминаю слова порохожопов которые с 2014 по сегодняшний день утверждают что Петя не закрыл границы с РФ не разорвал дип.отношения с врагом, не ввел военное положение в приграничных с РФ территориях, потому что для Украины ето очень выгодно. Теперь понятно кому ето выгодно. Потому что если бы для Украины ето было выгодно то ***** в первую очередь закрыло бы вьезд украинцев на Рашку и прекратил все отношения.
Какие твой Парашенко военное положение ввел? В Одессе и Херсоне ради своего пиара перед выборами? Вместо дамбаса и прифронтовых регионов за 5 лет войны
Разведка донесла: три дня назад: в Николаеве прошёл концерт Б. Гребенщикова (да-да, какой-то отчаянный тур-менеджер, причём, из Западной Украины, отважился привезти в страну расийского исполнителя. Удивительно)
Так вот - если ещё каких-то восемь лет назад это было бы настоящим событием с аншлагом (да ещё и в русскоговорящем регионе), то на этот раз случилось практически фиаско.
Согласно карантинным правилам, нынче можно продавать половину зала. В данном случае, зал вмещал 800 мест, поэтому продать можно было 400 билетов.
В итоге на концерт знаменитого расийского исполнителя пришло аж чуть больше двухсот почитателей его таланта!
О чём это нам говорит? Да о том, что запрет на въезд в Украину расийским певцам и певичкам ртом принёс свои замечательные плоды. За прошедшие годы украинский зритель попросту забыл о существовании соседней расийской "культуры".
Я помню, какой негатив по поводу запрета царил в концертной среде шесть-семь лет назад. Все организаторы были практически уверены, что их бизнесу хана. Что избалованный расийскими "звёздами" первой величины украинский зритель попросту забудет дорогу в концертные залы.
Но, к счастью, всё произошло с точностью до наоборот: постепенно украинские исполнители стали собирать практически всегда и везде полные залы. Да, билеты на них могли стоить в полтора-два раза дешевле, чем на того же киркорова.
Но за счёт того, что концертов стало в разы больше (не один-два в месяц - а пять-десять) - выручка не уменьшилась, а даже увеличилась. А зритель постепенно распробовал свою, украинскую, музыку.
А учитывая, что талантливые украинские исполнители вдруг начали плодиться, как грибы после дождя, и общий уровень эстрады стал расти, как на дрожжах - то эффект от запрета оказался просто колоссальным.
Да, вот такой парадокс - только благодаря кровавому расийскому вторжению Украине наконец удалось поставить шлагбаум на пути проникновения в мозги украинцев расийского поп-говна.
Ещё бы "радио шансон" с "русским радио-Украина" прикрыть - и было бы вообще замечательно.
Отто Йорк
Ганьба "братушкам"!
каким же надо быть дебилом чтобы верить в подобную туфту
полковник Исаев,в ГЕСТАПО поступила жалоба от некой радистки Кэт,она говорит что вы ей двойню замесили...
герр Мюллер,а лечусь от пандемии импотенции уже 2 года,это поклеп,хотите покажу свой сухой пенис,он не стоит 5 лет...
я вам верю Исаев,вы единственный честный русский дурак в СССР,вы не Штирлиц...