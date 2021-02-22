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Новини Політика України
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"Північний потік-2" загрожує безпеці ЄС і вбиває клин між союзниками, - глава МЗС Польщі Рау

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Північний потік-2" загрожує безпеці ЄС і вбиває клин між союзниками, - глава МЗС Польщі Рау

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау подякував американській сенаторці Джинн Шехін за її позицію щодо "Північного потоку-2" та активність у напрямку блокування проєкту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я дякую, вельмишановна пані сенатор, за вашу лідерську роль у підході до надзвичайно важливого питання, яке стало випробуванням для європейських союзників та партнерів Сполучених Штатів Америки. "Північний потік-2" загрожує нашій енергетичній безпеці й вже вбив клин між союзників. Не можна допустити, щоби це питання не підлягало постійному контролю", – написав у Twitter Рау у відповідь на твіт Шехін. Вона висловила підтримку діям президента США в напрямку блокування будівництва газопроводу "Північний потік-2" і впевненість, що "необхідно зробити набагато більше". "Сподіваюся, що адміністрація зробить додаткові кроки, щоб усунути загрози, які для нашого трансатлантичного співтовариства представляє Кремль, реалізуючи проєкт цього газопроводу", - закликала сенаторка.

Нагадаємо, понад 94% будівництва трубопроводу "Північний потік-2" вартістю 10 млрд євро вже завершено. Зараз не вистачає лише приблизно 150 км, тобто по 75 км ліній. Після запровадження санкцій США російська сторона проводить роботи щодо завершення будівництва власними силами.

У водах Данії, за даними місцевих чиновників, роботи будуть завершені до кінця травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор "Північного потоку-2" знову запросив дозвіл на роботи у водах Німеччини, - dpa

Ділянка в німецькій ексклюзивній економічній зоні, де все ще треба прокласти труби, становить 16,5 кілометра.

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Топ коментарі
+5
Да ты не переживай ты так за цивилизованные страны, для начала попробуй вычистить дырку в земле и говно за заваленком в своём щитовом бараке на мухосранск. ру
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22.02.2021 02:52
+5
17. Для розуміння: санкції не були метою Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду" А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту не зробивши

18. І забув ще одне: А де ж ті підори, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес? Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них?

19. Прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і їбанути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл То де це все? Ниці брехливі русняві клоуни

20. Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука: Це взагалі досить смішна і печальна історія. Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5. Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані дИбіли, так

"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 9920
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22.02.2021 04:04
+5
21. Там важливим є пункт який передбачає блокування активів Відтепер дійсно, Марченко не зможе зняти з банку свої власні кошти, не зможе продати будинок, авто, частку в фірмі Це є так З першого погляду, так Але їх основна ком.нерухомість, як я вже показував, оформлена на фірми

22. Але, якщо ви уважно дивились декларацію Медведчука, то їхні гроші в банках лежать в одному банку (який очевидно належить їм) і я впевнений, що до моменту введення санкцій грошей на їх рахунках вже не було Тим більше Зеля дав їм ще додатковий день з моменту рішення до підпису

23. Тобто, все що РЕАЛЬНО заборонили Марченко з медведчуком - це продавати те що вони не збирались продавати: свою хату, свої частки в бізнесі і тд

24. На їхній бізнес на їхні реальні доходи ці санкції НІЯК не впливають ВЕСЬ ЇХНІЙ БІЗНЕС ПРАЦЮЄ БЕЗ ЗМІН

25. То ж повертаємося до інформаційної вакханалії навколо цього рішення.
Нам кажуть, що 2 терористів з сім'ї медведчуків фінансують війну І не роблять нічого щоб це фінансування хоча б обмежити, не кажучи вже про його унеможливлення
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22.02.2021 04:07
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"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 7983
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22.02.2021 06:17 Відповісти
Можете пояснити, хто це на фото в військовій формі, що це за форма. Бачу нашивку, на якій написано "Україна" і ще щось нерозбірливо.
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22.02.2021 18:40 Відповісти
..
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22.02.2021 06:18 Відповісти
нам сьо не цикаво, тому шо ти несвидомое
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22.02.2021 06:20 Відповісти
"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 6929 "Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 6968
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22.02.2021 06:21 Відповісти
Цікаво, що зедібіли зараз мажуть на хліб?
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22.02.2021 06:22 Відповісти
"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 3494....
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22.02.2021 06:22 Відповісти
Да когда ж вы уже кончитесь. Вас шо ***** ЗЕдебилов, на гознаке ксерят?
Я понимаю, 11 рублей серьезные деньги для ватного ********, но если по такому тарифу подметать улицу - вы же вытесните таджиков!
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22.02.2021 06:32 Відповісти
фріци вважають себе найважливішими, тому їхній інтерес (за їхньою логікою) убер аллес!
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22.02.2021 06:26 Відповісти
це сумно...дуже
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22.02.2021 07:02 Відповісти
"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 1177 "Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 3584
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22.02.2021 06:27 Відповісти
"Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 9609 "Северный поток-2" угрожает безопасности ЕС и вбивает клин между союзниками, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 7384
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22.02.2021 06:35 Відповісти
Кажуть, вона незаміжня? Справді, навіщо діти агенту.
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22.02.2021 09:10 Відповісти
"Северный поток-2" угрожает прежде всего доходам Украины и Польши от транзита газа через ихнюю территорию. Если до "СП-2" Украина и Польша могли ставить свои условия транзита, т.е. полноценно торговаться, то после введения в эксплуатацию "СП-2" транзит будет либо исключительно на российских условиях, т.е. по цене на грани покрытия расходов на содержание ГТС, либо транзита не будет вообще. Конечно же, Путин в политических целях для давления на Украину и Польшу фактором "СП-2" будет "вертеть, как цыган Солнцем"©.
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22.02.2021 06:43 Відповісти
Почему у тебя мокшанское косоглазое ***** с непонятным именем тупин и с большой буквы?
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22.02.2021 06:49 Відповісти
Потому, что в отличие от тебя, я не подвержен маниакально-депрессивному психозу и называю вещи своими именами. В моём понимании Владимир Владимирович Путин банально спятил - обычная профессиональная деформация - "абсолютная власть развратила абсолютно"©. Так уже было. Например, до Рузвельта избираться не более двух раз в США было только традицией. Рузвельт избирался 4 раза, но "Бог любит Америку"© и, кстати, Рузвельта тоже, поэтому Рузвельт "сыграл в ящик"© в начале 4-го срока, не успевши как следует опозориться. Америкосы подумали-подумали и решили единственно верно - да ну нах! Какой бы там ни был Рузвельт заслуженный-перезаслуженный - Великая Депрессия, Вторая Мировая и всё такое - "один и тот же человек может занимать пост президента США не более двух сроков (независимо от того, подряд или с перерывом)"©, что и было закреплено 22-й поправкой к Конституции США (принята в 1947 и ратифицирована в 1951 годах). А у Путина с Россией остался один единственный вопрос - кто кого доконает первым?
Пребывая в таком состоянии и положении Путин может натворить немало бед - вплоть до Третьей мировой войны.
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22.02.2021 07:19 Відповісти
Смотри, подмышкоглазый физик, как пишется ноучная работа (тезисно):

1) 27% россиян, а это вообще-то почти 40 миллионов, в туалет ходят в очко. А еще 23% носят воду на коромысле. это правительство дает такие данные.
2)За ***** в 2012 году проголосовало 45 миллионов
3) Итого за Путина проголосовало 45 миллионов, а в очко ходит 40 миллионов
Мораль: кто голосует за Северного Карлика то потом ходит в очко и тонет в сортире

Вот это - ноука.
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22.02.2021 07:42 Відповісти
отсюда и слова не выкинешь
всё так и есть: кацапы - человеческое говно в независимости от *****
власть и говно народ наконец едины
и с этой точки зрения в рассее почти демократия...
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22.02.2021 06:54 Відповісти
Я вам косоглазым обезьянам скину инфу. Читай и обтекай. , "русская" околица происходит от карельск. okollisa, волость от карел. volost, фин. volosti, округ(а) от карел. okruuka, коми oukruga, деревня от вепс. ******, deron, derevn, погост от вепс. рagast и карелс. pogostu, поселок от карельск. posolku, гряда от карельск. kriadu(a), капуста от карел-финск. kapustahuuhta, нива от карел-финск. niiva, огород от карел. ogrodu и коми akgarod, пусто, пустошь от карел. puustos и вепс., puust, усадьба от карел. и коми usat'bu, участок от карл. ucuasku, поляна от карел. pluanu, роща от карел. roshsu и коми rossha, roshta, тундра от прибалт-финск. tunturi, tuntur, канава от карел. kanoava, konuava, пруд от карел.и ср.финск. pruttu, pruudu, брод от карел. brodu и коми brwdu, верста от коми vers и карел. virsta, путь от карел. puwtti и коми "PUTINA" (происхождение фамилии *****), телега, тележница от карел. telegu и коми telezhnei, тропа от карел. troppu и коми trioppu, крюк от карело-финск. kruwga, kruwkka, волок от коми vwlek, vwlwk, место от карел.и коми mesta, кряж (крутой берег) от вепс.krlz, krez, омут от коми-карел. omutta, плешь от карел. plesatti, родник от финск-карел. rodniekku, rodňikka, бугор от карел. buguriccu и т.д. и т.д
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22.02.2021 06:52 Відповісти
О. Так гарно співав , а тут , мишєбрат ,засвітився😂😂😂. Так просвіти будьласочка, чий Крим? 😉😉😉
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22.02.2021 07:12 Відповісти
"Коцапы,понеже наделены скудоумием сверх всякой меры,не имея смелости в сем признаться,обладают чудесной способностью к ******* адскому,яко бесы поганые.Отнюдь не вступая с ними в беседы,следует посылать их по месту постоянного их проживания,к **** собачим,с коими оне сродны весьма". Наставление Малой дружине Киевской(из неизданного)
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22.02.2021 07:13 Відповісти
Я уже общался с этой наволочью. Просто давно , гляжу - знакомый ник , а на одном и том же палятся). У них за признание Крыма Украиной- теперь криминала😂😂😂
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22.02.2021 07:16 Відповісти
Криминалка "*
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22.02.2021 07:17 Відповісти
Крым это Украина! 90% жителей моего села так считают.
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22.02.2021 07:18 Відповісти
В 91 году 97% жителей Крыма голосовали за Крым в составе Украины. 98% в Севастополе.
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22.02.2021 07:19 Відповісти
Ты- обычное ватное удобрение. И сссышься ответить на элементарный вопрос для гражданина Украины). С тобой даже общаться - это как в говно вступить )))
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22.02.2021 07:31 Відповісти
Нулевой мордин, ты корчишь из себя великого знатока "голубой устрицы" и шо, лаптеногий косоворотич?
Исполни-ка "маленький плод" на балалайке всем на радость нам на удивленье.
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22.02.2021 07:43 Відповісти
Well done.﻿
Great job guys!﻿
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22.02.2021 07:43 Відповісти
А ты случайно не страдаешь олигофренией тяжёлой степени (идиотия)?
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22.02.2021 07:52 Відповісти
ИМХО, нам надо было еще вч4ра быть готовым к тому, что СП-2 будет введен в действие. Потому что, когда на чаше весов для Германии будут стоять интересы Украины и бабки, то вариант только один.
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22.02.2021 08:23 Відповісти
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