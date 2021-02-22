"Північний потік-2" загрожує безпеці ЄС і вбиває клин між союзниками, - глава МЗС Польщі Рау

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау подякував американській сенаторці Джинн Шехін за її позицію щодо "Північного потоку-2" та активність у напрямку блокування проєкту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я дякую, вельмишановна пані сенатор, за вашу лідерську роль у підході до надзвичайно важливого питання, яке стало випробуванням для європейських союзників та партнерів Сполучених Штатів Америки. "Північний потік-2" загрожує нашій енергетичній безпеці й вже вбив клин між союзників. Не можна допустити, щоби це питання не підлягало постійному контролю", – написав у Twitter Рау у відповідь на твіт Шехін. Вона висловила підтримку діям президента США в напрямку блокування будівництва газопроводу "Північний потік-2" і впевненість, що "необхідно зробити набагато більше". "Сподіваюся, що адміністрація зробить додаткові кроки, щоб усунути загрози, які для нашого трансатлантичного співтовариства представляє Кремль, реалізуючи проєкт цього газопроводу", - закликала сенаторка.

Нагадаємо, понад 94% будівництва трубопроводу "Північний потік-2" вартістю 10 млрд євро вже завершено. Зараз не вистачає лише приблизно 150 км, тобто по 75 км ліній. Після запровадження санкцій США російська сторона проводить роботи щодо завершення будівництва власними силами.

У водах Данії, за даними місцевих чиновників, роботи будуть завершені до кінця травня.

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Ділянка в німецькій ексклюзивній економічній зоні, де все ще треба прокласти труби, становить 16,5 кілометра.