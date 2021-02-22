"Північний потік-2" загрожує безпеці ЄС і вбиває клин між союзниками, - глава МЗС Польщі Рау
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Глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау подякував американській сенаторці Джинн Шехін за її позицію щодо "Північного потоку-2" та активність у напрямку блокування проєкту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Я дякую, вельмишановна пані сенатор, за вашу лідерську роль у підході до надзвичайно важливого питання, яке стало випробуванням для європейських союзників та партнерів Сполучених Штатів Америки. "Північний потік-2" загрожує нашій енергетичній безпеці й вже вбив клин між союзників. Не можна допустити, щоби це питання не підлягало постійному контролю", – написав у Twitter Рау у відповідь на твіт Шехін. Вона висловила підтримку діям президента США в напрямку блокування будівництва газопроводу "Північний потік-2" і впевненість, що "необхідно зробити набагато більше". "Сподіваюся, що адміністрація зробить додаткові кроки, щоб усунути загрози, які для нашого трансатлантичного співтовариства представляє Кремль, реалізуючи проєкт цього газопроводу", - закликала сенаторка.
Нагадаємо, понад 94% будівництва трубопроводу "Північний потік-2" вартістю 10 млрд євро вже завершено. Зараз не вистачає лише приблизно 150 км, тобто по 75 км ліній. Після запровадження санкцій США російська сторона проводить роботи щодо завершення будівництва власними силами.
У водах Данії, за даними місцевих чиновників, роботи будуть завершені до кінця травня.
Ділянка в німецькій ексклюзивній економічній зоні, де все ще треба прокласти труби, становить 16,5 кілометра.
Будь ласка, зачекайте...
Я понимаю, 11 рублей серьезные деньги для ватного ********, но если по такому тарифу подметать улицу - вы же вытесните таджиков!
Пребывая в таком состоянии и положении Путин может натворить немало бед - вплоть до Третьей мировой войны.
1) 27% россиян, а это вообще-то почти 40 миллионов, в туалет ходят в очко. А еще 23% носят воду на коромысле. это правительство дает такие данные.
2)За ***** в 2012 году проголосовало 45 миллионов
3) Итого за Путина проголосовало 45 миллионов, а в очко ходит 40 миллионов
Мораль: кто голосует за Северного Карлика то потом ходит в очко и тонет в сортире
Вот это - ноука.
всё так и есть: кацапы - человеческое говно в независимости от *****
власть и
говнонарод наконец едины
и с этой точки зрения в рассее почти демократия...
Исполни-ка "маленький плод" на балалайке всем на радость нам на удивленье.
Great job guys!