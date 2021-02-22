НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777

Авіакомпанія Boeing рекомендувала всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 із двигунами Pratt&Whitney 4000-112.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Таке рішення корпорація ухвалила на час розслідування інциденту із аналогічним лайнером американської компанії United Airlines. Двигун літака Boeing 777 загорівся під час рейсу.

"Boeing активно слідкує за останніми подіями, що пов’язані із рейсом 328 компанії United Airlines. На час проведення розслідування Національною радою з безпеки на транспорті США (NTSB) ми рекомендуємо призупинити роботу 69 лайнерів з двигунами Pratt & Whitney PW 4000, що виконують польоти, та 59, що перебувають на зберіганні", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Boeing.

Компанія також висловила повну підтримку рішенню авіарегуляторів США та Японії, котрі вже ухвалили призупинити польоти літаків цього типу.

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21 лютого у лайнера американської авіакомпанії United Airlines, що слідував рейсом із Денвера (штат Колорадо) до Гонолулу (штат Гаваї), під час польоту сталася відмова двигуна.

Літак безпечно зумів повернутися до аеропорту у Денвері, однак велика деталь обшивки авіалайнера впала неподалік від житлових будинків міста Брумфілд. На борту лайнера перебувала 241 особа.

Після інциденту United Airlines заявила, що "як запобіжний захід негайно відкликає на тимчасовій основі з експлуатації 24 літаки Boeing 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000".