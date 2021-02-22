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НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777

Авіакомпанія Boeing рекомендувала всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 із двигунами Pratt&Whitney 4000-112.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Таке рішення корпорація ухвалила на час розслідування інциденту із аналогічним лайнером американської компанії United Airlines. Двигун літака Boeing 777 загорівся під час рейсу.

"Boeing активно слідкує за останніми подіями, що пов’язані із рейсом 328 компанії United Airlines. На час проведення розслідування Національною радою з безпеки на транспорті США (NTSB) ми рекомендуємо призупинити роботу 69 лайнерів з двигунами Pratt & Whitney PW 4000, що виконують польоти, та 59, що перебувають на зберіганні", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Boeing.

Компанія також висловила повну підтримку рішенню авіарегуляторів США та Японії, котрі вже ухвалили призупинити польоти літаків цього типу.

Також читайте: У США у пасажирського літака Boeing 777 під час польоту загорівся двигун: уламки падали в житловий район. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

21 лютого у лайнера американської авіакомпанії United Airlines, що слідував рейсом із Денвера (штат Колорадо) до Гонолулу (штат Гаваї), під час польоту сталася відмова двигуна.

Літак безпечно зумів повернутися до аеропорту у Денвері, однак велика деталь обшивки авіалайнера впала неподалік від житлових будинків міста Брумфілд. На борту лайнера перебувала 241 особа.

Після інциденту United Airlines заявила, що "як запобіжний захід негайно відкликає на тимчасовій основі з експлуатації 24 літаки Boeing 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000".

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Топ коментарі
+8
Вы с ним лежали в одной палате? НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 4850
НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 9905
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22.02.2021 08:03
+7
Не! Его ж инопланетяне забрали. У меня и свидетель есть, не абы якый, а сама Ванга!
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22.02.2021 08:03
+4
Да и американцы на Луне не были...
И Земля плоская.
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22.02.2021 08:05
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Це не Китай, не пересмикуйте.
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22.02.2021 07:36 Відповісти
Все дерьмо из Китая вікупила Розетка, осталась вполне приличная продукция.
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22.02.2021 09:10 Відповісти
Три семерки в эксплуатации с 1995 года, за все это время было всего лишь 8 инцидентов с этим типом. И если читать внимательно, то станет ясно что проблема в данном случае не с самолетом а с двигателем, который изготовляет не Боинг.
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22.02.2021 08:01 Відповісти
цікаво, де у фразі "схоже зібрали з гівна і палок" інформація, що це про планер?
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22.02.2021 08:23 Відповісти
Семейство двигателей ПВ 4000, эксплуатируется на различный типах самолетов с 1987 года
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22.02.2021 08:41 Відповісти
як вам вдається знаходити в тексті те, чого там нема?
може "зібрали з гівна і палок" це стосувалось конкретного випадка?
може таке бути? чи ви самі підсвідомо вважаєте боінг і двігуни пв - гівном з палок?
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22.02.2021 08:58 Відповісти
Двигатель отпал,а лайнер благополучно приземлился с полными баками.У американских лётчиков давно есть песня,,На одном крыле"Пилоты -класс.Да и самолёт неизвестно сколько налетал.
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22.02.2021 07:39 Відповісти
Эти самолёты прекрасно летают и на одном двигателе.... а в 80х 767 Боинг потеряв оба двигателя над Атлантикой из-за утечки топлива, благополучно допланировал до военной базы и сел... в Харькове, если бы на посадке выключили неисправный двигатель, трагедию можно было бы избежать.
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22.02.2021 09:42 Відповісти
Бракованную деталь в двигателе нашли...,а вот отчего подох Гагарин в 1968 году вместе с Серегиным на учебной спаррке Миг-15,до сих пор тайна за 100 печатями,за полет в космос,в котором он никогда не был ваще промолчу... ЧП в США: Boeing рекомендует всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777 - Цензор.НЕТ 4001
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22.02.2021 07:39 Відповісти
Популярным слишком стал Гагарин, вот кто-то из власть придержащих его к народу и приревновал, видать. ЧП в США: Boeing рекомендует всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров серии 777 - Цензор.НЕТ 1724
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22.02.2021 07:44 Відповісти
ракета улетела без гагарина а его тупо збросили на парашуте с самолета
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22.02.2021 08:05 Відповісти
Да и американцы на Луне не были...
И Земля плоская.
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22.02.2021 08:05 Відповісти
Гагарин плеснул бокал шампанского в морду одному уиебану.
Брежневу.
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22.02.2021 08:33 Відповісти
О, ещё один сосед Гагарина по палате. НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 2746
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22.02.2021 08:42 Відповісти
Я Гарина в 1967 году в Артеке живьём видел.
В отличие от некоторых.
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22.02.2021 08:49 Відповісти
Так, а я о чём? НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 1829
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22.02.2021 08:52 Відповісти
а ты случайно там Александра Белоконева например не видел.. теперь это не секрет что до Гагарина летали но погибли
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22.02.2021 10:18 Відповісти
Я видел Гагарина в Артеке. А не на орбите (я столько не пью).
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22.02.2021 10:51 Відповісти
Гагарин умер в дурьдоме своей смертью в 1992 году на территории Харьковской области,он не погиб тогда...
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22.02.2021 07:51 Відповісти
1982 г...sorry НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 7780
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22.02.2021 07:57 Відповісти
Не! Его ж инопланетяне забрали. У меня и свидетель есть, не абы якый, а сама Ванга!
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22.02.2021 08:03 Відповісти
Ванга сказала что Украину порвут на части - вот вам и Донбасс.
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22.02.2021 08:50 Відповісти
То есть, её свидетельство о Гагарине и инопланетянах- верное, да? Ну вот, я же говорю, у меня просто супер-свидетель!
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22.02.2021 08:52 Відповісти
Вы с ним лежали в одной палате? НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 4850
НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 9905
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22.02.2021 08:03 Відповісти
НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 1899
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22.02.2021 08:10 Відповісти
Пока жители не вернут всю обшивку - никаких полётов.
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22.02.2021 08:47 Відповісти
Эти двигатели?
НП у США: Boeing рекомендує всім авіалініям призупинити польоти лайнерів серії 777 - Цензор.НЕТ 2436
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22.02.2021 08:53 Відповісти
Такие, как на правом пилоне.
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22.02.2021 09:10 Відповісти
да уж... ну в любом случае тот же суперджет ему в пуп не уперся...извиняюсь в пилон
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22.02.2021 10:21 Відповісти
Це має бути зірковий час для Мотор-Січі!
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22.02.2021 11:39 Відповісти
Pratt & Whitney и Мотор Сич - это как Cadillac и Таврия.
Мотор Сич делает движки для МИ-8, а в остальном неконкурентоспособна.
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22.02.2021 14:00 Відповісти
зрозуміло, що ми не дуже конкурентні (особливо у галузі налагодження сервісу)
але тільки в такі моменти і можна спробувати заявити про себе (якщо є з чим)
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24.02.2021 11:26 Відповісти
 
 