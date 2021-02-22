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Найманці РФ стріляли зі снайперської зброї по позиціях ЗСУ поблизу Світлодарська, бойових втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ стріляли зі снайперської зброї по позиціях ЗСУ поблизу Світлодарська, бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 21 лютого, на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ російсько-окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів у бік українських позицій зі снайперської зброї.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 22 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Найманці РФ стріляли зі снайперської зброї по позиціях ЗСУ поблизу Світлодарська, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

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А "небойові" втрати є?
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22.02.2021 07:55 Відповісти
Таке саме питання з'являється у мене завжди, коли речники вказують, що БОЙОВИХ ВТРАТ НЕМАЄ.
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22.02.2021 08:23 Відповісти
Стоило утилизировать 20 русско-фашистских оккупантов под Горловкой, как сразу их активность снизилась в разы. Вот вам "просто нужно не стрелять"
Хороший русский - мертвый русский. Доказано опять и снова.
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22.02.2021 08:36 Відповісти
 
 