"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Найближчими тижнями США підготує відповідь Росії на кібератаки через програмне забезпечення SolarWinds. Це будуть не просто санкції, запевнив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CBS News.
Він зазначив, що американське керівництво доручило розвідспільноті додатково попрацювати над цим питанням, щоб більш чітко встановити винних, уточнити, як атака сталася, яким був її масштаб і яких збитків вона завдала.
"Підготовка відповіді потребує тижнів, а не місяців. Ця відповідь міститиме поєднання видимих і невидимих інструментів. І це будуть не просто санкції. Реакція на низку подібних дій потребує більш повного набору інструментів", - сказав Салліван.
Він запевнив, що Білий дім подбає про те, щоб Росія розуміла, де США проводять червону лінію в питанні кібератак.
13 грудня 2020 року стало відомо, що за Мінфіном США шпигують хакери, відстежуючи внутрішній поштовий трафік відомства, для іноземного уряду. Пізніше з'явилися повідомлення про атаки на ядерне агентство США, владу трьох штатів та Microsoft.
За даними The Washington Post, за атакою стояли хакери з РФ APT29 або Cozy Bear. Однак 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що все під контролем, і це міг бути Китай, а не Росія.
5 січня 2021 року в робочій групі розвідорганів США заявили про можливу причетність до атак Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·6 ч
Выступление Макрона на MSC поразительно. По-существу, он вывел из НАТО старую Европу и от ее лица поцеловал ханский сапог.
Громадный подарок Путину и группе бешеных в Кремле.
В самое ближайшее время оно отзовётся большой кровью на Донбассе и резкой эскалацией отношений Россия-США.
я сходу не нашел в ютубе что бы вам выложить здесь - поищите сами
там адовый Ад - фактический отказ от НАТО и поддержка РФ..
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
До яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як у самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
- Бо виникає парадоксальна ситуація: всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями, є обов'язковими для всіх держав-учасниць, яких вони стосуються, і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав у статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним у цих організаціях, а її діяльність вищою від міжнародного права та міжнародних угод?
Чому росія й досі має право вето в РадБезі ООН навіть при наявності у неї конфлікту інтересів (з питань конфліктів з Україною, Грузією, Молдовою та ін.)?
Як кажуть: або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
- На мою думку, доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
- або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію голосу в названих органах та організаціях
- або хоча б призупинити її право голосувати за будь-які рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
- або позбавити її права вето хоча б у РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції!
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
навряд чи путлєр досидить у свому кріслі до кінця першої каданції Зеленського
- Пожалуйста американцы раздавите эту гадину!
мацкали будут использовать гуталин
потому что гуталина этого у них полно!