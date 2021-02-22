УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47207 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
19 607 81
кіберзлочин (503) Росія (30627) санкції (3341) США (8337) хакер (539) Салліван Джон (42)

"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки

Найближчими тижнями США підготує відповідь Росії на кібератаки через програмне забезпечення SolarWinds. Це будуть не просто санкції, запевнив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CBS News.

Він зазначив, що американське керівництво доручило розвідспільноті додатково попрацювати над цим питанням, щоб більш чітко встановити винних, уточнити, як атака сталася, яким був її масштаб і яких збитків вона завдала.

"Підготовка відповіді потребує тижнів, а не місяців. Ця відповідь міститиме поєднання видимих ​​і невидимих ​​інструментів. І це будуть не просто санкції. Реакція на низку подібних дій потребує більш повного набору інструментів", - сказав Салліван.

Він запевнив, що Білий дім подбає про те, щоб Росія розуміла, де США проводять червону лінію в питанні кібератак.

Також читайте: Яма стала ще глибшою, продовжуємо протидіяти владі РФ, - посол США в Росії Салліван про відносини між країнами

13 грудня 2020 року стало відомо, що за Мінфіном США шпигують хакери, відстежуючи внутрішній поштовий трафік відомства, для іноземного уряду. Пізніше з'явилися повідомлення про атаки на ядерне агентство США, владу трьох штатів та Microsoft.

За даними The Washington Post, за атакою стояли хакери з РФ APT29 або Cozy Bear. Однак 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що все під контролем, і це міг бути Китай, а не Росія.

5 січня 2021 року в робочій групі розвідорганів США заявили про можливу причетність до атак Росії.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+20
Хотелось бы видеть не угрозы, а реальные шаги. Например, атаки на коцапские сервера. И вытягивание ихней подноготной на свет божий.
показати весь коментар
22.02.2021 08:03
+12
а в это время в старой и доброй Европе-проститутке...



"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 5105 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·6 ч

Выступление Макрона на MSC поразительно. По-существу, он вывел из НАТО старую Европу и от ее лица поцеловал ханский сапог.
Громадный подарок Путину и группе бешеных в Кремле.
В самое ближайшее время оно отзовётся большой кровью на Донбассе и резкой эскалацией отношений Россия-США.
показати весь коментар
22.02.2021 08:02
+12
Кацапы, смазывайте очко вазелином, ибо в него целится Джо, а он не промахнется! ))
показати весь коментар
22.02.2021 08:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давайте вже рухайтесь швидше! кулі ви так довго???
показати весь коментар
22.02.2021 08:01 Відповісти
мабудь, конфіскують ноутбуки... важко уявити які санкції могли б бути більш руйнуючими
показати весь коментар
22.02.2021 09:00 Відповісти
а в это время в старой и доброй Европе-проститутке...



"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 5105 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·6 ч

Выступление Макрона на MSC поразительно. По-существу, он вывел из НАТО старую Европу и от ее лица поцеловал ханский сапог.
Громадный подарок Путину и группе бешеных в Кремле.
В самое ближайшее время оно отзовётся большой кровью на Донбассе и резкой эскалацией отношений Россия-США.
показати весь коментар
22.02.2021 08:02 Відповісти
Пионтковский часто делает неадекватные выводы или разгоняет шапкозакидательские настроения.
показати весь коментар
22.02.2021 08:06 Відповісти
а вы слушали его выступление?
я сходу не нашел в ютубе что бы вам выложить здесь - поищите сами
там адовый Ад - фактический отказ от НАТО и поддержка РФ..
показати весь коментар
22.02.2021 08:12 Відповісти
Нонсенс і ляпас.
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
До яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як у самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
- Бо виникає парадоксальна ситуація: всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями, є обов'язковими для всіх держав-учасниць, яких вони стосуються, і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав у статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним у цих організаціях, а її діяльність вищою від міжнародного права та міжнародних угод?
Чому росія й досі має право вето в РадБезі ООН навіть при наявності у неї конфлікту інтересів (з питань конфліктів з Україною, Грузією, Молдовою та ін.)?
Як кажуть: або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
- На мою думку, доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
- або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію голосу в названих органах та організаціях
- або хоча б призупинити її право голосувати за будь-які рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
- або позбавити її права вето хоча б у РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції!
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
показати весь коментар
22.02.2021 09:32 Відповісти
Хотелось бы видеть не угрозы, а реальные шаги. Например, атаки на коцапские сервера. И вытягивание ихней подноготной на свет божий.
показати весь коментар
22.02.2021 08:03 Відповісти
Што ви всє набросілісь на преЗЕдента? Он толька учітся накладивать санкціі! Дайтє єму єщьо сто дней!
показати весь коментар
22.02.2021 08:06 Відповісти
Не мелите ерундой. В США президент Байден.
показати весь коментар
22.02.2021 08:08 Відповісти
А його переклинило виключно на ЗЕ- в усіх темах флудить.
показати весь коментар
22.02.2021 08:55 Відповісти
найвеличніший жеж лідєр, нє?
показати весь коментар
22.02.2021 09:01 Відповісти
+++
показати весь коментар
22.02.2021 12:02 Відповісти
Зачем та подноготная? Там одно говно под ногтями.
показати весь коментар
22.02.2021 11:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
ніколи кремлядям не було так хріново, як при Зеленському
навряд чи путлєр досидить у свому кріслі до кінця першої каданції Зеленського
показати весь коментар
22.02.2021 08:07 Відповісти
Воф-ф-фка!?!? А Ленк-к-ка!?!?
показати весь коментар
22.02.2021 08:16 Відповісти
Маладой риганал серед своїх. Шо не ясно?
показати весь коментар
22.02.2021 08:18 Відповісти
А внесли цих двох пацанів у Миротворець?
показати весь коментар
22.02.2021 08:57 Відповісти
Да ладно! Если б пришел не Байден, а остался Трамп - мы бы и дальше МедведЧУКчу смотрели и слушали б!
показати весь коментар
22.02.2021 08:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
а якби не вибрали баригу торгаша порошенку у 2014, то і Донбас давно був би українським повністю
показати весь коментар
22.02.2021 08:17 Відповісти
Обрали ЗЕбаригу. І яка різниця?
показати весь коментар
22.02.2021 08:20 Відповісти
ага, бачишь сусліка? нє? а він є "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 8788
показати весь коментар
22.02.2021 08:55 Відповісти
А кого вибирати треба було б?
показати весь коментар
22.02.2021 08:29 Відповісти
Ватный рашистский длбб, ты бы завалил свое черное брехливое ...рот
показати весь коментар
22.02.2021 12:57 Відповісти
выразят более глубокую обеспокоенность?
показати весь коментар
22.02.2021 08:13 Відповісти
Видимо ядерный удар готовят.
показати весь коментар
22.02.2021 08:20 Відповісти
Санкции не работают против Мавзолейного быдла.... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 6660простой пример...2012 год..РАБссия 6 место в мире по экономике,после США,Китая,Индии,Японии и Германии..Сегодня РАБссию обошли даже Португалы...не говоря о штате Калифорния...,годовой бюджет 309 ярдов и 18 место в Мире... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 6660
показати весь коментар
22.02.2021 08:23 Відповісти
Антон Силуанов,министр финансов РАБссии...Тучные годы закончились... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 7855 нефть упала газ обосрался,а Эрдоган нас опустил..."Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 7855ниже погреба...
показати весь коментар
22.02.2021 08:26 Відповісти
Кацапы, смазывайте очко вазелином, ибо в него целится Джо, а он не промахнется! ))
показати весь коментар
22.02.2021 08:27 Відповісти
Импортозамещенные СкреПОНОСы,хрюкайте про Крым не бутерброд... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 385
показати весь коментар
22.02.2021 08:29 Відповісти
Эрдоган опустил РАБссию круче всех в Мире..50 ярдов долларов ежегодно отстегивал Мавзолейному хряку Путлеру...,сегодне до 5 ярдов,и то скрипя зубами,на следующий год Эрдоган откажется от Мавзолейного дерьма полностью..НОЛь долларов "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 648ноль центов...Эрдоган Красава... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 3705Настоящий Султан
показати весь коментар
22.02.2021 08:35 Відповісти
что бы вата не гадила в интернете - им нужно взять его и отключить......
показати весь коментар
22.02.2021 08:40 Відповісти
На территории Турции находится 5 миллионов беженцев из Сирии кстати,Эрдоганыч красава,приютил,обогрел,накормил и работу дал тем кто хотел...
показати весь коментар
22.02.2021 08:41 Відповісти
нужно эмбарго на продажу нефтепродуктов!!!вот тогда кацапы взвоют на своих мокшанских болотах
показати весь коментар
22.02.2021 08:47 Відповісти
Скролько сирийских беженцев приютила вяликая РАБссия? ноль!! "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 8722Зато Асаду зад лижут...красавы пля...
показати весь коментар
22.02.2021 08:48 Відповісти
Продажу нефти по квоте ОПЕК урезала РАБссии до 3 лимонов баррелей,та нефть низкого качества Urals дерьмо,як казав Лукашешку,все мои нефтезаводы сдохли из за поломок "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 4373 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 4373
показати весь коментар
22.02.2021 08:51 Відповісти
Закрыть им интернет!
показати весь коментар
22.02.2021 08:52 Відповісти
Когда штатам понадобилось остановить наступление рашистов на востоке, то в Москву приехал дипломат с папочками, где были номера европейских счетов и недвижимости российских чинуш аж жо самого. Там все поняли и Украина не получила грузинский сценарий, начав АТО на Донбассе. Хотели б американцы реально наложить санкции - арестовали бы всю недвижимость рашистов, отключили свифт, а, главное, потребовали бы от Зе дать разрешение на размещение баз НАТО. А так... до звезды. Рашисты сидят и ржут.
показати весь коментар
22.02.2021 08:52 Відповісти
Поїхав я на роботу,Панове,гарного дня та наснаги... "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 7510
показати весь коментар
22.02.2021 08:53 Відповісти
на работе нету интернета? "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 2693
показати весь коментар
22.02.2021 09:30 Відповісти
на работе надо работать,а не в инете сидеть
показати весь коментар
22.02.2021 11:33 Відповісти
Чорногорія була вимушена купити ширку.ру, щоб при владі залишалися србьі)))
показати весь коментар
22.02.2021 08:57 Відповісти
Джо, дави их, блд "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 3804 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 3804 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 3804
показати весь коментар
22.02.2021 09:00 Відповісти
А кацапах санкції тільки на користь. Країна яка нічого не можен запропонувати світу, окрім терору, війн і брехні.
показати весь коментар
22.02.2021 09:01 Відповісти
"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 4204 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 7708
показати весь коментар
22.02.2021 09:02 Відповісти
санкції на істот трьох влад.ру, у т/ч на візи - хай їх діти живуть і вчаться виключно на москальщині.
показати весь коментар
22.02.2021 09:03 Відповісти
Путин насрал на всех, поэтому все народы в том числе первые русские просят высшую силу задавить серуна .

- Пожалуйста американцы раздавите эту гадину!
показати весь коментар
22.02.2021 09:08 Відповісти
Вдруг кто забыл

"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 8074
показати весь коментар
22.02.2021 09:35 Відповісти
"Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 6326 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 5390 "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки - Цензор.НЕТ 4501
показати весь коментар
22.02.2021 10:43 Відповісти
Не продавать кацапам компьютеры и любую оргтехнику лет так 5...И усьо....
показати весь коментар
22.02.2021 10:01 Відповісти
пока окрім балачок, нічого серйозного роЇсіЇ не пред явили,тому вони знахабніли вкрай!!! Не вірю нікому,ПОКИ НЕ ПОБАЧУ РЕАЛЬНИХ ДІЙ!
показати весь коментар
22.02.2021 10:34 Відповісти
боюся що, до 2024 не буде, а там тільки якщо Трампу вдасця повернутися.
показати весь коментар
22.02.2021 11:24 Відповісти
Иди уже в колбасный цех,задрал ты своей тупостью
показати весь коментар
22.02.2021 13:04 Відповісти
Це вже яка обіцянка санкцій за місяць?
показати весь коментар
22.02.2021 11:23 Відповісти
Для смягчения санкций
мацкали будут использовать гуталин
потому что гуталина этого у них полно!
показати весь коментар
22.02.2021 13:24 Відповісти
 
 