В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи

Станом на ранок понеділка, 22 лютого, виявлено 3206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 443 особи;

летальних випадків – 53;

одужало – 1 353 особи;

здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 307 662 особи;

одужало – 1 147 426 осіб;

летальних випадків – 25 156;

проведено ПЛР-тестувань – 6 714 484.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях", - розповів Степанов.









