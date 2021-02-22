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В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи

Станом на ранок понеділка, 22 лютого, виявлено 3206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 02госпіталізовано – 1 443 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 02летальних випадків – 53;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 02одужало – 1 353 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 02здійснено тестувань за добу – 20 183 (зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205).

Також дивіться: Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП. ФОТОрепортаж

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 07захворіло – 1 307 662 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 07одужало – 1 147 426 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 07летальних випадків – 25 156;

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 07проведено ПЛР-тестувань – 6 714 484.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи 13

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Топ коментарі
+4
В Україну приїхала Astra Зенека, перше фото:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека - Цензор.НЕТ 1314
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22.02.2021 08:21
+4
У Степанова повідомили, що вже почали розподіляти вакцини по регіонах.

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 7273
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22.02.2021 08:24
+3
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека - Цензор.НЕТ 9324
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22.02.2021 08:17
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До України везуть пів мільйона доз вакцини Аста ла віста, - Стєпанов
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22.02.2021 08:15 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека - Цензор.НЕТ 9324
показати весь коментар
22.02.2021 08:17 Відповісти
В Україну приїхала Astra Зенека, перше фото:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 3 206 новых случаев заражения, выздоровели 1 353 человека - Цензор.НЕТ 1314
показати весь коментар
22.02.2021 08:21 Відповісти
Пробный вариант, судя по значку, на лобовом.
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22.02.2021 08:23 Відповісти
У Степанова повідомили, що вже почали розподіляти вакцини по регіонах.

В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 7273
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22.02.2021 08:24 Відповісти
З кожного лагуна по черпаку і не буде кращої вакцини вавсьом мірє.
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22.02.2021 08:29 Відповісти
Це перемога чи зрада? Ніпанятна.
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22.02.2021 08:25 Відповісти
В грудні 2020 Україна заплатила Китаю авансом 964,3 млн. за вакцину. Що Степанов робить в Індії? Де гроші?
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22.02.2021 08:27 Відповісти
Бабло полетіло у вирій.
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22.02.2021 08:30 Відповісти
Стопудово зрадозрадна зрадаВ Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 2117 і про це свыдчать дописи тролятини трохи вище.В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 7177
Як погодка?
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22.02.2021 08:32 Відповісти
Як атмосферний тиск?
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22.02.2021 08:34 Відповісти
761 мм рт. ст.
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22.02.2021 08:34 Відповісти
А вологість ?
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22.02.2021 08:37 Відповісти
Классссіка
В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 1293
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22.02.2021 08:35 Відповісти
Я нічого не видумую. Беру коментарі які писали ЗЕлохи до виборів і вставляю сюди. Вони ваші. До речі, думаєш я тебе не впізднав? В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 9295
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22.02.2021 08:38 Відповісти
Думаєш, я про погоду написав, щоб ти мене не впізнав?В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 1854
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22.02.2021 08:46 Відповісти
Пасмурно, +2, дерева не хитаються і вітру не створюють. В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи - Цензор.НЕТ 2574
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22.02.2021 08:51 Відповісти
Пламен Пасков: нас обманывают, и это страшно! Эксперимент над человечеством! Узнай правду!

(ютуб)
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22.02.2021 09:06 Відповісти
Як і казалось рік тому ,що смертність буде біля 2 % так воно і є ....хоч по світу хоч у нас...А якщо вважати що під ковід списували і схожу симптоматику і навпаки не всі перехворівші пішли в статистику то й менше...І тре було ломати житття та бізнеси?
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22.02.2021 09:35 Відповісти
Моя сімейна лікарка заявила, що буде вакцинуватися хоя і перехворіла ковідом. Я спитав: навіщо, адже імунітет вже є? - Для більшої надійності - була відповідь. Але вона вважала, що їм привезуть щось від пфайзера.
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22.02.2021 10:27 Відповісти
Ось дивіться: мало не щодня падає кількість померлих від ковіду в нашій країні. Висновок: майже всі, хто так чи інакше міг померти від запалення легень, важких хронічних захворювань, - померли. З позитивним тестом на ковід звичайно ж. Бо не можуть же підрозділи мінздраву фальшувати статистику. Чи можуть?
Отже: якщо не буде ввезено і застосовано якийсь чинник по збільшенню смертності від побічок, то епідемія, яка по показникам все ж не дотягує до епідемії, вщухатиме сама по собі. Це закон природи до всіх епідемій включно із розпіареними минулими.
Я чому підкреслюю: вакцинація ще не почалася!!! Коли в майбутньому вам будуть розповідати, як спасли українських громадян індійською вакциною, то згадайте цей комент.
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22.02.2021 10:38 Відповісти
 
 