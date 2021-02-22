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Білорусь (4039) Велика Британія (1527) Росія (30627) санкції (3341) Рааб Домінік (25)

Сьогодні глава МЗС Великої Британії Рааб закличе запровадити санкції проти РФ через порушення прав людини, - The Telegraph

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сьогодні глава МЗС Великої Британії Рааб закличе запровадити санкції проти РФ через порушення прав людини, - The Telegraph

Сьогодні, 22 лютого, під час засідання Ради з прав людини (РПЛ) ООН міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб планує виступити із закликом вжити заходів щодо РФ, яка винна в порушенні прав людини.

Про це The Telegraph заявило джерело, близьке до ситуації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

За його даними, крім звинувачення в порушеннях прав людини, Рааб повідомить про невиконання міжнародних зобов'язань через відмову Москви виконати вимогу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про звільнення політика Олексія Навального.

"Ми стикаємося з воістину жахливою і шокуючою ситуацією у випадку з Росією - постійним членом Ради Безпеки ООН", - цитує видання уривки із заяви Раабе.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб зверне увагу на зухвалу у нього занепокоєння ситуацію в Білорусі, М'янмі та КНР.

Рааб повідомить про підтримку поглибленого розслідування РПЛ порушень прав людини в Білорусі після "жорстокого придушення інакомислення президентом" і "сфальсифікованих" виборів у країні.

Міністр також закличе членів ради відреагувати на повідомлення про грубі порушення прав людини в М'янмі і китайському Сіньцзяні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки

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Як чукча в чумі.
Сьогодні глава МЗС Великої Британії Рааб закличе запровадити санкції проти РФ через порушення прав людини, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 8207
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22.02.2021 09:01 Відповісти
Шоу маст гоу он.
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22.02.2021 08:50 Відповісти
санкции до жопы, жыжу обвалите, куйло и гэбня в основном с этого кормятся.....
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22.02.2021 08:57 Відповісти
дешева нафта = дорогий доллар! а дорогий доллар зараз неможливий через світову економічну кризу
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22.02.2021 09:07 Відповісти
Росію необхідно виключити з РадБезу ООН за знущання над міжнародним правомНонсенс і ляпас.
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
До яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як у самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
- Бо виникає парадоксальна ситуація: всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями, є обов'язковими для всіх держав-учасниць, яких вони стосуються, і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав у статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним у цих організаціях, а її діяльність вищою від міжнародного права та міжнародних угод?
Чому росія й досі має право вето в РадБезі ООН навіть при наявності у неї конфлікту інтересів (з питань конфліктів з Україною, Грузією, Молдовою та ін.)?
Як кажуть: або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
- На мою думку, доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
- або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію голосу в названих органах та організаціях
- або хоча б призупинити її право голосувати за будь-які рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
- або позбавити її права вето хоча б у РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції!
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
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22.02.2021 09:29 Відповісти
Сьогодні глава МЗС Великої Британії Рааб закличе запровадити санкції проти РФ через порушення прав людини, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 24 Сьогодні глава МЗС Великої Британії Рааб закличе запровадити санкції проти РФ через порушення прав людини, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 3880
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22.02.2021 09:04 Відповісти
Сьогодні глава МЗС Великої Британії Рааб закличе запровадити санкції проти РФ через порушення прав людини, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 8981
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22.02.2021 09:06 Відповісти
 
 