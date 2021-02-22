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Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 112 млн, кількість жертв досягла 2,47 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 112 млн, кількість жертв досягла 2,47 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 лютого у світі зареєстрували 312 711 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6293 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 111 962 912 випадків інфікування, з них 312 711 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 478 173 особи, з них 6293 за минулу добу.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 112 млн, кількість жертв досягла 2,47 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 87,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 112 млн, кількість жертв досягла 2,47 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту.

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нєхілий такий "насморок"
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22.02.2021 09:04 Відповісти
Росія пропонує на експорт сотні мільйонів доз вакцини.. Але...

-У США відмовилися використовувати російську вакцину від коронавіруса навіть на мавпах...

-А Ізраїль її віддає Сірії... Сірійців заманюють на вакцинацію безкоштовною їжею і напоями

Бо, як відзначили, російська вакцина вважається у Вашингтоні настільки недопрацьованою, що навіть не викликала інтересу...
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22.02.2021 09:24 Відповісти
Герой вирощування штаммів ковиду на безкрайніх полях чашки Петрі, Ральф Барік має отримати Медаль Пошани у вигляді перевернутої зірки Сатани з рук промоутера штучної пандемії пана мальтузіанця Білла Гейтса.
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22.02.2021 09:14 Відповісти
Ой, хватит нагнетать. Лучше послушать умных людей.
Пламен Пасков: нас обманывают, и это страшно! Эксперимент над человечеством! Узнай правду!

(Политека онлайн)
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22.02.2021 09:15 Відповісти
Я думаю, что реальная цифра заболевших минимум это высчитанная от процента США. Т.е. число реально переболевших не менее 700 миллионов. И смертей около 11 миллионов. И это при том, что в США уровень здравоохранения один из топовых в мире.
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22.02.2021 09:29 Відповісти
Почему так мало? Не скромничайте, возьмите уже количество жертв в 100 миллионов!
Так же намного жутчей будет выглядеть ))
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22.02.2021 09:40 Відповісти
Не ну конечно проще верить, что в Украине, например, уровень диагностики лучше чем в США Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 112 млн, кількість жертв досягла 2,47 млн - Цензор.НЕТ 3274
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22.02.2021 10:03 Відповісти
А в Никарагуа или Зимбабве? Уточните сей момент, пожалуйста Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 112 млн, кількість жертв досягла 2,47 млн - Цензор.НЕТ 2450
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22.02.2021 12:19 Відповісти
 
 