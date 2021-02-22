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"Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На думку нардепа від "Слуги народу" Олександра Корнієнка, відставка Кабміну - це "вічна тема".
Перспектива зміни уряду поки не обговорюється. Про це в інтерв'ю LB.ua, яке вийшло 19 лютого, сказав перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Це вічна тема. Вона завжди може обговорюватися. Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців", - сказав він.
Топ коментарі
+3 Борменталь Незабаром
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+3 Маркиз
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+2 Андрей Шевченко 29aa0d51
показати весь коментар22.02.2021 09:08
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що стєпанов робить в індії? скоріш за все полетів домовлятися про відкат особисто
чому китайської вакцине досі нема в Україні?
чом стєпанов-схєматоз ніяк її не довезе?
Андрей Борисович Ермак (или если Ермак там уже никто, то Владимир Александрович Зеленский), запретите Тимофею Милованову ходить по интервью. Это ж просто ад, вы ж поймите ВСЁ ЭТО ПЕРЕВОДИТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ВАШИНГТОН. И в посольства ЕС. Если у вас советники такую дичь публично несут, представьте что все начинают думать о вас и о нашей стране в целом.
Это ж ппц.
В смысле, МВФ ОБЕЩАЛ СОГЛАСОВАТЬ СВОЙ ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ МИССИИ? Рили? Это вывод МВФ. Это их отчет о результате выполнения прайор экшнс и структурных маяков (а результат провальный).
Похоже наша переговорная группа находится в делирии, если считает что им могли давать подобные обещания в принципе. Вы там совсем 36обо? Выводы миссии согласовывает миссия МВФ с бордом МВФ. Борду МВФ некогда переспрашивать чиновников Шевченок, Марченок, и уж тем более Миловановых, о том, КАК МВФ СОБИРАЕТСЯ ОТЧИТАТЬСЯ О ПРОВАЛЕННОЙ РАБОТЕ ЭТИХ САМЫХ ЧИНОВНИКОВ.
А теперь МВФ еще и ДОЛЖЕН ПОЯСНИТЬ, почему выпустил такой релиз? Я могу пояснить, легко. Выпустил потому то вы Тимофей и ваш кент Марченко и ваш кент Шевченко ВРАЛИ о результатах миссии МВФ публично в украинских СМИ и не только. Шевченко, дебил - еще и англоязычные релизы выдал, которые конечно попадают в выдачу и мониторинги инвесторов, отчего все сразу начинают вопросы задавать. И МВФ вынужден был дать стейтмент в паблик. ВЫНУЖДЕН. Потому что вы лжецы.
Вот и все.
Теперь Тимофей опять продолжает врать.
Действительно, если результаты миссии успешные или хотя бы хоть какие-то есть, то миссия может СПРОСИТЬ у представителей страны, как им лучше осветить результаты. А может и не спрашивать. Добрая воля, и то если результаты есть и взаимопонимание есть. А тут результатов нет и взаимопонимания нет.
Могли вообще написать - "переговорная группа от Украины -- это толпа бабуинов, сочувствуем украинскому народу", но не написали, и выдали намного более дипломатичный текст.
И самое главное, что печальные результаты миссии БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ ДО ПРЕСС-РЕЛИЗА. Потому что в результате работы миссии стало понятно, что украинской стороной не сделано почти ничего, а многое из того, что было сделано раньше - было отменено.
Почему это для всех стано новостью. я хз. Переговорщики врали начальству? Тимофею? Все врали всем?Антон Швец, ДемСокира