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"Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців

На думку нардепа від "Слуги народу" Олександра Корнієнка, відставка Кабміну - це "вічна тема".

Перспектива зміни уряду поки не обговорюється. Про це в інтерв'ю LB.ua, яке вийшло 19 лютого, сказав перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Це вічна тема. Вона завжди може обговорюватися. Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подоляк про відставку Степанова: Змінювати переговорника з вакцин - це дещо дивне рішення

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Топ коментарі
+3
диріще в пів річного бюджета це не привід! це ознака великих досягнень!
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22.02.2021 09:03
+3
Короче инвестиций из Эмиратов тоже не будет

"Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців - Цензор.НЕТ 3280

Андрей Борисович Ермак (или если Ермак там уже никто, то Владимир Александрович Зеленский), запретите Тимофею Милованову ходить по интервью. Это ж просто ад, вы ж поймите ВСЁ ЭТО ПЕРЕВОДИТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ВАШИНГТОН. И в посольства ЕС. Если у вас советники такую дичь публично несут, представьте что все начинают думать о вас и о нашей стране в целом.
Это ж ппц.
В смысле, МВФ ОБЕЩАЛ СОГЛАСОВАТЬ СВОЙ ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ МИССИИ? Рили? Это вывод МВФ. Это их отчет о результате выполнения прайор экшнс и структурных маяков (а результат провальный).
Похоже наша переговорная группа находится в делирии, если считает что им могли давать подобные обещания в принципе. Вы там совсем 36обо? Выводы миссии согласовывает миссия МВФ с бордом МВФ. Борду МВФ некогда переспрашивать чиновников Шевченок, Марченок, и уж тем более Миловановых, о том, КАК МВФ СОБИРАЕТСЯ ОТЧИТАТЬСЯ О ПРОВАЛЕННОЙ РАБОТЕ ЭТИХ САМЫХ ЧИНОВНИКОВ.
А теперь МВФ еще и ДОЛЖЕН ПОЯСНИТЬ, почему выпустил такой релиз? Я могу пояснить, легко. Выпустил потому то вы Тимофей и ваш кент Марченко и ваш кент Шевченко ВРАЛИ о результатах миссии МВФ публично в украинских СМИ и не только. Шевченко, дебил - еще и англоязычные релизы выдал, которые конечно попадают в выдачу и мониторинги инвесторов, отчего все сразу начинают вопросы задавать. И МВФ вынужден был дать стейтмент в паблик. ВЫНУЖДЕН. Потому что вы лжецы.
Вот и все.
Теперь Тимофей опять продолжает врать.
Действительно, если результаты миссии успешные или хотя бы хоть какие-то есть, то миссия может СПРОСИТЬ у представителей страны, как им лучше осветить результаты. А может и не спрашивать. Добрая воля, и то если результаты есть и взаимопонимание есть. А тут результатов нет и взаимопонимания нет.
Могли вообще написать - "переговорная группа от Украины -- это толпа бабуинов, сочувствуем украинскому народу", но не написали, и выдали намного более дипломатичный текст.
И самое главное, что печальные результаты миссии БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ ДО ПРЕСС-РЕЛИЗА. Потому что в результате работы миссии стало понятно, что украинской стороной не сделано почти ничего, а многое из того, что было сделано раньше - было отменено.
Почему это для всех стано новостью. я хз. Переговорщики врали начальству? Тимофею? Все врали всем?Антон Швец, ДемСокира
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22.02.2021 09:31
+2
"Ну и рожа у тебя, Шарапов!"(с). Похоже это они специально подбирали: Арахамию, Корниенко, Стефанчук...
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22.02.2021 09:08
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диріще в пів річного бюджета це не привід! це ознака великих досягнень!
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22.02.2021 09:03 Відповісти
В грудні 2020 Україна заплатила Китаю авансом 964,3 млн. за вакцину. Що Степанов робить в Індії? Де гроші?
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22.02.2021 09:20 Відповісти
На вопрос "Где?" мне известна замечательная рифма. Тока я её воспроизводить не стану, ладно? Тем более- вы женщина. "Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців - Цензор.НЕТ 1004
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22.02.2021 09:22 Відповісти
Цыкавий коментар ))
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22.02.2021 09:24 Відповісти
відповідь - китайці не захотіли робити стєпанову відкат, тому, скоріш за все, повернули гроші... це пояснює чому досі в Україні немає вакцини!
що стєпанов робить в індії? скоріш за все полетів домовлятися про відкат особисто
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22.02.2021 09:25 Відповісти
Дайте пруф на повідомлення про те, що Кітай повернув ці кошти "Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців - Цензор.НЕТ 7428
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22.02.2021 10:04 Відповісти
пруф на повідомлення? )) ПХАХАХА!
чому китайської вакцине досі нема в Україні?
чом стєпанов-схєматоз ніяк її не довезе?
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22.02.2021 10:09 Відповісти
Це ж ви мені відповіли, що китайці скоріш за все поаернули гроші, а тепер самі ж із себе регочете "Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців - Цензор.НЕТ 2456 "Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців - Цензор.НЕТ 3704
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22.02.2021 11:02 Відповісти
я так розумію українська мова не ваша рідна і ви не розумієте значення словосполучення "скоріш за все"
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22.02.2021 11:05 Відповісти
Дядя, не клей з себе дурня! Я мешкаю на заході нашої країни. якщо що !!
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22.02.2021 11:14 Відповісти
так це не я, а ти - клеїш з себе дуру!
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22.02.2021 11:18 Відповісти
Коли ось-ось вдарить грім, Вава залюбки скористається Кабміном як громовідводом. Засіб надійний, вже випробуваний. Чувак на самокаті підтвердить.
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22.02.2021 09:07 Відповісти
"Ну и рожа у тебя, Шарапов!"(с). Похоже это они специально подбирали: Арахамию, Корниенко, Стефанчук...
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22.02.2021 09:08 Відповісти
Та и барышни там сосновые.
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22.02.2021 09:18 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців - Цензор.НЕТ 7906 Ладно , скажем так - " Не думаю " - это главные слова в этом интервью .
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22.02.2021 09:18 Відповісти
Упыри.
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22.02.2021 09:25 Відповісти
Слуги народа, сидящие на шее у народа, это что то
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22.02.2021 09:26 Відповісти
Короче инвестиций из Эмиратов тоже не будет

"Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців - Цензор.НЕТ 3280

Андрей Борисович Ермак (или если Ермак там уже никто, то Владимир Александрович Зеленский), запретите Тимофею Милованову ходить по интервью. Это ж просто ад, вы ж поймите ВСЁ ЭТО ПЕРЕВОДИТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ВАШИНГТОН. И в посольства ЕС. Если у вас советники такую дичь публично несут, представьте что все начинают думать о вас и о нашей стране в целом.
Это ж ппц.
В смысле, МВФ ОБЕЩАЛ СОГЛАСОВАТЬ СВОЙ ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ МИССИИ? Рили? Это вывод МВФ. Это их отчет о результате выполнения прайор экшнс и структурных маяков (а результат провальный).
Похоже наша переговорная группа находится в делирии, если считает что им могли давать подобные обещания в принципе. Вы там совсем 36обо? Выводы миссии согласовывает миссия МВФ с бордом МВФ. Борду МВФ некогда переспрашивать чиновников Шевченок, Марченок, и уж тем более Миловановых, о том, КАК МВФ СОБИРАЕТСЯ ОТЧИТАТЬСЯ О ПРОВАЛЕННОЙ РАБОТЕ ЭТИХ САМЫХ ЧИНОВНИКОВ.
А теперь МВФ еще и ДОЛЖЕН ПОЯСНИТЬ, почему выпустил такой релиз? Я могу пояснить, легко. Выпустил потому то вы Тимофей и ваш кент Марченко и ваш кент Шевченко ВРАЛИ о результатах миссии МВФ публично в украинских СМИ и не только. Шевченко, дебил - еще и англоязычные релизы выдал, которые конечно попадают в выдачу и мониторинги инвесторов, отчего все сразу начинают вопросы задавать. И МВФ вынужден был дать стейтмент в паблик. ВЫНУЖДЕН. Потому что вы лжецы.
Вот и все.
Теперь Тимофей опять продолжает врать.
Действительно, если результаты миссии успешные или хотя бы хоть какие-то есть, то миссия может СПРОСИТЬ у представителей страны, как им лучше осветить результаты. А может и не спрашивать. Добрая воля, и то если результаты есть и взаимопонимание есть. А тут результатов нет и взаимопонимания нет.
Могли вообще написать - "переговорная группа от Украины -- это толпа бабуинов, сочувствуем украинскому народу", но не написали, и выдали намного более дипломатичный текст.
И самое главное, что печальные результаты миссии БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ ДО ПРЕСС-РЕЛИЗА. Потому что в результате работы миссии стало понятно, что украинской стороной не сделано почти ничего, а многое из того, что было сделано раньше - было отменено.
Почему это для всех стано новостью. я хз. Переговорщики врали начальству? Тимофею? Все врали всем?Антон Швец, ДемСокира
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22.02.2021 09:31 Відповісти
Яка відставка? Їх винесуть і закопають. "Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Кабміну: Не думаю, що це перспектива найближчих тижнів, місяців - Цензор.НЕТ 8069
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22.02.2021 10:44 Відповісти
 
 