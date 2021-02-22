Після Харківських угод Росія почала таємно посилювати свої військові угруповання в Криму, - представник ГУР МО Скібіцький

До окупації Криму Росія таємно завозила на півострів відремонтовану військову техніку, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Росія почала активно завозити модернізовану техніку на територію Криму, посилюючи свої військові угруповання, після підписання з Україною Харківських угод у квітні 2010 року, стверджує представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами Скібіцького, російське військове керівництво завозило на територію Криму також відремонтовану техніку переважно приховано.

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"Постійна присутність російського військового угрупування на території Криму - це Чорноморський флот і все, що було пов'язано з його діяльністю, саме це було загрозою. Тому що в будь-який момент це угруповання могло почати більш широкомасштабні дії проти нашої держави", - сказав він.

21 квітня 2010 року в Харкові на той момент президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоди про продовження до 2041 року строку розміщення в Криму Чорноморського флоту РФ. Згідно з угодами, Україна отримувала знижку на газ у розмірі 30%.