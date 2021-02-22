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Після Харківських угод Росія почала таємно посилювати свої військові угруповання в Криму, - представник ГУР МО Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після Харківських угод Росія почала таємно посилювати свої військові угруповання в Криму, - представник ГУР МО Скібіцький

До окупації Криму Росія таємно завозила на півострів відремонтовану військову техніку, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Росія почала активно завозити модернізовану техніку на територію Криму, посилюючи свої військові угруповання, після підписання з Україною Харківських угод у квітні 2010 року, стверджує представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами Скібіцького, російське військове керівництво завозило на територію Криму також відремонтовану техніку переважно приховано.

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"Постійна присутність російського військового угрупування на території Криму - це Чорноморський флот і все, що було пов'язано з його діяльністю, саме це було загрозою. Тому що в будь-який момент це угруповання могло почати більш широкомасштабні дії проти нашої держави", - сказав він.

21 квітня 2010 року в Харкові на той момент президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоди про продовження до 2041 року строку розміщення в Криму Чорноморського флоту РФ. Згідно з угодами, Україна отримувала знижку на газ у розмірі 30%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
"﻿Зеленський призначив першим заступником голови РНБО Руслана Демченка, який брав участь у підготовці Харківських угод".
"Операція із затримання важливих учасників боїв проти української армії на Донбасі зірвалася з вини керівника Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка."
Після Харківських угод Росія почала таємно посилювати свої військові угруповання в Криму, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 9907
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22.02.2021 10:31
+4
За діяння 27 04 2010 в Верховній Раді Литвину спокійно можна було пожиттєве давати..
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22.02.2021 09:40
+2
Во всем виноват Ющенко- недо было посадить Юлю за предательство и Украина была бы успешней Польши.
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22.02.2021 09:48
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За діяння 27 04 2010 в Верховній Раді Литвину спокійно можна було пожиттєве давати..
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22.02.2021 09:40 Відповісти
Брехня! Это была 1-я потужная реформа После Харьковских соглашений Россия начала скрытно усиливать свои военные группировки в Крыму, - представитель ГУР МО Скибицкий - Цензор.НЕТ 8425
Порошенко считает, что сдача Крыма - это не так уж плохо ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ 2010, 23:53

В результате подписания Харьковских соглашений свои интересы защити и Россия, и Украина.
Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Петр Порошенко в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі
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22.02.2021 09:42 Відповісти
После Харьковских соглашений Россия начала скрытно усиливать свои военные группировки в Крыму, - представитель ГУР МО Скибицкий - Цензор.НЕТ 2509
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22.02.2021 09:46 Відповісти
Після Харківських угод Росія почала таємно посилювати свої військові угруповання в Криму, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 4800 "Головне " заголовок, текст "не важливий".
"Я не в восторге от того, что продлили срок пребывания Черноморского флота на такой период (до 2042 года). ",- сказал Порошенко.
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22.02.2021 10:38 Відповісти
Ну правильно. Він нє в васторгє, що тільки до 2042-го? Що не так?
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22.02.2021 10:45 Відповісти
Там так і написано, що Порох розраховував на "подовше"? Чи це плювання ватними фікаліями Незнайка c54f1189?
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22.02.2021 10:52 Відповісти
Это обычная логика. Флот по договорённостям Кравчука должен был находиться в Крыму до 2017 года. Продлив этот срок, Украина защитила свои интересы, по словам Порошенко. Следовательно, он не в восторге, что мало, бо чем дольше флот кацапов в Украине, тем дольше Украина защищает свои интересы. А вообще обратись птичка сама к этому кренделю с расспросами. Государственный деятель должен изьяснятся четко, а не сопли размазывать - в восторге он, тихо радуется или ропщет
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22.02.2021 11:02 Відповісти
Что, фейкомёт - не прокатил топорный фейчок против "сивочолого"?
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09.04.2021 22:57 Відповісти
После Харьковских соглашений Россия начала скрытно усиливать свои военные группировки в Крыму/ свои откровения кодлан Коломойского выдерживает как коньяк- несколько лет.
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22.02.2021 09:44 Відповісти
Во всем виноват Ющенко- недо было посадить Юлю за предательство и Украина была бы успешней Польши.
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22.02.2021 09:48 Відповісти
Да не. Может то кравчук виноват. Не посадил вовремя фокина.
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22.02.2021 09:55 Відповісти
Тот факт,что газовая "барыга" Жулька как предательница Украины указывают те,почти 3 млрд долларов,выигранные Украиной у РФ за переплату цены газа для Украины по ее договорняку с Путлером!
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22.02.2021 10:47 Відповісти
Очередной секрет полишинеля.
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22.02.2021 09:55 Відповісти
Какое скрытно?, у них был красный свет на всё что хочется и шифроваться не надо было.
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22.02.2021 09:57 Відповісти
Во всем виноват Кравчук, не принял под украинский флаг весь черноморский флот, дурак думал дорого будет его содержать... а зачем его содержать??? после принятия сократить для нужного количества, все остальное или законсервировать, еще лучше сдать на металлолом ... проблема с кацапами в крыму на тот момент имела простое решение... ума только не было.
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22.02.2021 09:58 Відповісти
Не ума, а яиц не хватило. Украинский теленок повзрослел уже к 1917 году но не осознал свою силу.
До 2014-го.
Юрий Костенко тогда пытался в составе рабочей группы по переделу имущества ссср выбить Украине побольше но его как РУХовца совки типа кравчука слышать не хотели, они все рассматривали мир в глазах ельцына.
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22.02.2021 11:25 Відповісти
Да Крым они отжимать в любом случае планировали. Просто это должно было произойти к 2018 году, к выборам. Как раз считали, что Петухович в их кредитах завязнет, тогда его и нужно брать.
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22.02.2021 10:09 Відповісти
"﻿Зеленський призначив першим заступником голови РНБО Руслана Демченка, який брав участь у підготовці Харківських угод".
"Операція із затримання важливих учасників боїв проти української армії на Донбасі зірвалася з вини керівника Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка."
Після Харківських угод Росія почала таємно посилювати свої військові угруповання в Криму, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 9907
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22.02.2021 10:31 Відповісти
РОССИЯ ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ МИРОВОЙ ОТВЕТ !!! И НАЧИНАТЬ НЕОБХОДИМО С МОСКВЫ И ПИТЕРА !!!
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22.02.2021 14:14 Відповісти
 
 