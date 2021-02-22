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Окупанти в Криму забороняють використання української та кримськотатарської мов, - представництво Зеленського в АРК

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Окупанти в Криму забороняють використання української та кримськотатарської мов, - представництво Зеленського в АРК

Російська окупаційна "влада" в Криму порушує права місцевих жителів на використання рідної для них мови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Зазначається, що з перших днів тимчасової окупації російська окупаційна "адміністрація" порушувала право громадян України користуватися рідною для них мовою, зокрема українською та кримськотатарською.

"Окупаційна "влада" Криму фактично заборонила користуватись українською, знищує українські медіа, школи та інші навчальні заклади. Така ж ситуація з кримськотатарською мовою: маючи заяви та визначення окупаційної адміністрації про те, що вона є однією з офіційних мов, реальних можливостей використання мови та її розвитку на Кримському півострові немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Окупанти намагаються залучити школярів та дорослих кримчан до "свята" 23 лютого, - Чубаров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
У меня тоже родственники в Феодосии живут. Рассказывают что не только на украинском уже никто не разговаривает а и на росийском стараются помалкивать. И только вечером на кухне шепотом перешептываются, чтобы росийские чекисты которых заселили в их дом не услышали через вентиляцию и ночью не приехал воронок.
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22.02.2021 09:58
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Какая неожиданность!
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22.02.2021 09:41 Відповісти
треба починати відсиляти бесів московського патріархату
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22.02.2021 09:59 Відповісти
Зоборонити московське нарича в Україні .
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22.02.2021 09:46 Відповісти
вы не вкурсе, что в Украине уже нет русскоязычных школ
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22.02.2021 11:23 Відповісти
У меня тоже родственники в Феодосии живут. Рассказывают что не только на украинском уже никто не разговаривает а и на росийском стараются помалкивать. И только вечером на кухне шепотом перешептываются, чтобы росийские чекисты которых заселили в их дом не услышали через вентиляцию и ночью не приехал воронок.
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22.02.2021 09:58 Відповісти
Кагда здайотся-крєстітся надо))
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22.02.2021 11:29 Відповісти
Нам на ваші чувства глубоко нас рать)))
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22.02.2021 11:30 Відповісти
О...в нас тут ватодєсант))) Чувчтвую лапоть шо ти 3.14здун коїх паіскать надобно Окупанти в Криму забороняють використання української та кримськотатарської мов, - представництво Зеленського в АРК - Цензор.НЕТ 7838
А тепер відпочинь в спамі нєгодяй ти лапотний Окупанти в Криму забороняють використання української та кримськотатарської мов, - представництво Зеленського в АРК - Цензор.НЕТ 5523
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22.02.2021 11:28 Відповісти
Блин, ну ЗЕбилы хотя бы инет мониторили. Рашкованов можно же чморить без откровенных фейков.
Миллет - круглосуточная крымская телестанция.
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22.02.2021 09:55 Відповісти
представительство в автономной и т.д. это еще одна группировка по выкачиванию денег из буджета! Убрать представительства вместе с шаровиками!
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22.02.2021 09:55 Відповісти
А вы на что рассчитывали, что вас икрой черной закидают и языком вылижут? Ну на ето они и окупанты чтобы все запрещать.
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22.02.2021 09:56 Відповісти
нужны адекваные действия, кацапскуму наречию не должно быть места в Украине!!!
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22.02.2021 10:01 Відповісти
Та ви шо? А в нас тут в магазинах кожна російська скотиняка може звертатися на своїй свиномові й її обслуговують. Так їм цього замало, вони ще через своїх свинособак у Зраді хочуть покрамсати мовний закон. Виходить, що кацапи забороняють українські і кримськотатарську а фошизди українці?
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22.02.2021 10:03 Відповісти
О дикарях кацапах еще Пушкин писал:"Я из лесу вышел; был сильный мороз"
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22.02.2021 10:05 Відповісти
А Моргунов показав кулак і " знову зайшов"!
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22.02.2021 10:06 Відповісти
Ігор,ти напевне погано вчився. Цей вірш написав Нікрасов,а не Пушкін..."Однажды, в студеную зимнюю пору. Я из лесу вышел; был сильный мороз."
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22.02.2021 10:20 Відповісти
посыл в другом... кацапы недавно только из лесу вышли... шишек стало мало для пропитания..
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22.02.2021 10:24 Відповісти
Это то который писал о кацапах:"Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово."
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22.02.2021 10:31 Відповісти
Вибачте Віктор Соколенко, тільки Некрасов пишеться через е.
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22.02.2021 11:17 Відповісти
Общие слова без всякой конкретики и доказательств. Можно же было привести информацию, сколько было СМИ на украинском и татарском языке. Сколько осталось. Если утверждается, что есть официальные запреты, то опубликуйте эти распоряжения. Это же не являетс информацией плж грифом "секретно"? Или является?
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22.02.2021 11:19 Відповісти
Нужно поднимать вопрос в ООН .
99% крымчан до 2014г разговаривали только на украинском! В рескоязычных школах заполнение было 5%.
Окупанти в Криму забороняють використання української та кримськотатарської мов, - представництво Зеленського в АРК - Цензор.НЕТ 3082
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22.02.2021 13:21 Відповісти
Наверно поэтому там три государственных языка.
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22.02.2021 13:35 Відповісти
 
 