УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7227 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
7 309 48
вакцина (3528) карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов

Досягнуто домовленості про збільшення поставок в Україну американської вакцини від коронавірусу NovaVax.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - зазначив Степанов.

Він також уточнив, що загальний обсяг вакцин NovaVax, який буде поставлений в Україну, на сьогодні становить 15 млн доз.

За даними міністра, поставки вакцини NovaVax заплановані на початок липня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину. СПИСОК обмежень

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5048
показати весь коментар
22.02.2021 09:49
+20
Чувак, если бы от вранья росли уши, у тебя бы давно были бы ослиные.
показати весь коментар
22.02.2021 09:45
+14
Самолет с вакциной из Индии уже больше суток летит...при всем том что регулярный рейс Киев-Дели имеет 6 часов 15 минут полета...
Степашка жги дальше..
показати весь коментар
22.02.2021 09:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чувак, если бы от вранья росли уши, у тебя бы давно были бы ослиные.
показати весь коментар
22.02.2021 09:45 Відповісти
Тут він можливо і не бреше. Мова йде по липень!!! До липня у світі буде вакциновано повністю (двічі) 90 відсотків населення Зємлі, в тому числі значна частина українців, які легально перебувають у Євросоюзі, США, ЕюКанаді, Австралії та інших розвинених країнах. Тому все, що залишиться, потрібно буде використати, щоб не утилізовувати. Бо і у вакцин є термін придатності. Тому тут Степанові аплодувати не варто.
показати весь коментар
22.02.2021 09:53 Відповісти
То есть, когда большинство украинцев вакцинируется за границей, это тело заявит что оно всех вакцинировало?
показати весь коментар
22.02.2021 10:03 Відповісти
"До липня у світі буде вакциновано повністю (двічі) 90 відсотків населення Зємлі, "- це тобі хто таке сказав ? диБіл ґєйць? Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 1098
показати весь коментар
22.02.2021 10:21 Відповісти
Бла- бла -бла ! Степанов - Барыга на смертях ! Крутит -мутит , никак не нажрется , опарыш !
показати весь коментар
22.02.2021 11:32 Відповісти
Я мав на увазі цивілізованих світ.
показати весь коментар
22.02.2021 13:51 Відповісти
Та чого Ви! Хуже не буде! Голосуємо по-приколу!
показати весь коментар
22.02.2021 12:13 Відповісти
дженерики а не оригиналы вакцин
показати весь коментар
22.02.2021 09:46 Відповісти
одни договорённости-вакцины нету
показати весь коментар
22.02.2021 09:47 Відповісти
з наступного тижня почнуть вакціонувати домовленностями, інфа 100 відсоткова
показати весь коментар
22.02.2021 10:01 Відповісти
А сколько людей вакцинировать?
Сейчас наберут и протухнет все как всегда.
И виноватых нема.
показати весь коментар
22.02.2021 09:47 Відповісти
Достигнута договоренность о поставках дополнительных 5 млн доз вакцины NovaVax в Украину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5048
показати весь коментар
22.02.2021 09:49 Відповісти
Договоренность+технические трудности и в итоге как всегда 0.
показати весь коментар
22.02.2021 09:49 Відповісти
Брешет как дышит...а дышит степашка часто...
показати весь коментар
22.02.2021 09:50 Відповісти
Самолет с вакциной из Индии уже больше суток летит...при всем том что регулярный рейс Киев-Дели имеет 6 часов 15 минут полета...
Степашка жги дальше..
показати весь коментар
22.02.2021 09:54 Відповісти
Вакцина летит на кукурузнике. Поэтому долго. По пути надо ещё бананы в Стамбуле выгрузить.
показати весь коментар
22.02.2021 10:03 Відповісти
він просто летить заднім ходом
показати весь коментар
22.02.2021 10:04 Відповісти
Они через Антарктиду летят, сперва ее как следует надо заморозить, что бы не испортилась во время полета, и еще дня 2 у нас полежала, пока барыги разгребут.
показати весь коментар
22.02.2021 14:01 Відповісти
Ну ось ось.
показати весь коментар
22.02.2021 09:57 Відповісти
Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 7830
показати весь коментар
22.02.2021 09:58 Відповісти
Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 6449 Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 7239
показати весь коментар
22.02.2021 10:00 Відповісти
Ще раз.
Чому закупівлями займається Стєпанов,а не СПЕЦІАЛЬНО створене для цього ДП "Медзакупівлі" ?
Ціна ???
показати весь коментар
22.02.2021 10:00 Відповісти
Пусть сперва найдет еще 500 000 желающих для его первой партии индийской
показати весь коментар
22.02.2021 10:00 Відповісти
Тут китайский шмурдяк месяц в Украину попасть не может, а они договорились с американцами. Смешно
показати весь коментар
22.02.2021 10:01 Відповісти
Какими американцами? Протри шнифты. С индусами Степашка добакланился, их шмурдяк за хороший откат купит. Ни одна цивилизованная страна это дерьмо не купила.
показати весь коментар
22.02.2021 14:30 Відповісти
Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 6419
показати весь коментар
22.02.2021 10:02 Відповісти
Шел 2023 год, ковидом переболело 100% населения Украины, фармкомпании создали еще два более страшных вируса... степанов по-прежнему устанавливает договоренности на поставку вакцины от ковида.
показати весь коментар
22.02.2021 10:04 Відповісти
...БЕЗ коментарів ...
показати весь коментар
22.02.2021 10:09 Відповісти
Спасыбо партии за договоренность. "Надеюсь" от Covida убережет. Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 66
показати весь коментар
22.02.2021 10:11 Відповісти
Пішла жара...! Юля так заздрить цим пандемійщикам, бо при ній цей цирк тільки починав відпрацьовуватися, вони там хапализ нього вершки але ж НЕ ТАКІ!. Ну, а тут клондайк! А наступна "пандемія" буде ще цікавішою...
показати весь коментар
22.02.2021 10:19 Відповісти
chto delaet etot bezdelnik v indii ? buchaet?
показати весь коментар
22.02.2021 10:34 Відповісти
А кто сказал что Украинцы хотят вакцынируваться как собак стерелизуют
показати весь коментар
22.02.2021 10:36 Відповісти
По доллару с дози, можна жить.
показати весь коментар
22.02.2021 10:37 Відповісти
В начале Июля ,в странах соседях,Молдове и Польше ,и да же в Албании планируют окончить первый этап вакцинации населения.
показати весь коментар
22.02.2021 11:07 Відповісти
По данным министра, поставки вакцины NovaVax запланированы на начало июля 2021 года.Источник: https://censor.net/ru/n3249241

Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 2739 Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 3007 Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 9859
показати весь коментар
22.02.2021 12:00 Відповісти
NovaVax (NVX-CoV2373) також не захищає від Південно-Африканського штаму - менше 50%, хоча у Великій Британії показав 89.3%... є + зберігання в холодильнику... емм... $16 за дозу? (іншої ціни не стрів)
показати весь коментар
22.02.2021 11:09 Відповісти
Не верьте этому брехлу Степанову!!Он врёт похуже Зеленского!!
показати весь коментар
22.02.2021 11:39 Відповісти
обіцянка цяцянка, а дурневі радість..
показати весь коментар
22.02.2021 12:44 Відповісти
Стєпанов за те що "купив" вакцину по 3 долара за 17,56 вже має стояти раком на параші...
показати весь коментар
22.02.2021 13:01 Відповісти
В Германии медицинские работники отказываются прививаться препаратом для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 от англо-шведской компании AstraZeneca, 500 тыс. доз которой везет министр здравоохранения Максим Степанов из Индии. Об этом пишет Deutsche Welle.
показати весь коментар
22.02.2021 13:08 Відповісти
Он также уточнил, что общий объем вакцин NovaVax, который будет поставлен в Украину, на сегодня составляет 15 млн доз.
------------------------
В Украине 40млн населения. Для появления стойкого иммунитета к коронавирусу надо сделать ДВЕ вакцины каждому с перерывом в 2 недели +-. Т.е. надо 80млн вакцин.
ГДЕ ЕЩЕ 65 МЛН ВАКЦИН ПРИДУРОК?!?!?!?!
показати весь коментар
22.02.2021 13:34 Відповісти
пусть этой муйней привьют ВРУ, КМ, ОПУ и пр. пид@расов, а мы посмотрим на мутацию "элиты"
показати весь коментар
22.02.2021 13:55 Відповісти
Народу Украины власть-олигархических нянь предлагает не вакцину типа Pfizer,а препарат с побочными эфектами, закупаемый для стран третьего мира - сырьевых придатков,для того, что бы не лечить , а вредить и народ занимался своими проблемами со здоровьем пожизненно вместо того, что бы вернуть украденные активы и природные ресурсы и заниматся экономикой, контролировать чиновников ,переизберать и увольнять их, а в случаях не только с коррупцией, а вредительством ,как в данном эпизоде,потому, как в частном порядке ни один комерсант не закупал бы отраву, чтобы непрогореть власть должна вернуть бюджетные деньги, а народ раз и навсегда навести порядок с вредителями и прямым правлением , как на Майдане проголосовать за пожизненный срок с конфискацией для верхушки власти начиная с Зеленского за организацию геноцида.
показати весь коментар
22.02.2021 15:06 Відповісти
Договорилось оно,,,, про откат точно договорилось
показати весь коментар
22.02.2021 15:16 Відповісти
всё равно зрада.
показати весь коментар
22.02.2021 19:40 Відповісти
 
 