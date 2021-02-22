Досягнуто домовленості про постачання додаткових 5 млн доз вакцини NovaVax в Україні, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Досягнуто домовленості про збільшення поставок в Україну американської вакцини від коронавірусу NovaVax.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - зазначив Степанов.
Він також уточнив, що загальний обсяг вакцин NovaVax, який буде поставлений в Україну, на сьогодні становить 15 млн доз.
За даними міністра, поставки вакцини NovaVax заплановані на початок липня 2021 року.
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Сейчас наберут и протухнет все как всегда.
И виноватых нема.
Степашка жги дальше..
Чому закупівлями займається Стєпанов,а не СПЕЦІАЛЬНО створене для цього ДП "Медзакупівлі" ?
Ціна ???
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В Украине 40млн населения. Для появления стойкого иммунитета к коронавирусу надо сделать ДВЕ вакцины каждому с перерывом в 2 недели +-. Т.е. надо 80млн вакцин.
ГДЕ ЕЩЕ 65 МЛН ВАКЦИН ПРИДУРОК?!?!?!?!