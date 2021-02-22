Двоє людей загинули під час пожежі у квартирі житлового будинку у Львові, - ОДА

Увечері 21 лютого сталася пожежа в одній з квартир триповерхового житлового будинку по вулиці Гіпсовій у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

За даними ОДА, в квартирі виявлено тіла двох людей: 1959 і 1962 років народження. Вогонь частково пошкодив стіни квартири.

"Пожежні підрозділи на місце загоряння не викликали. Обставини та причини пожежі і загибелі людей встановлюються", - підкреслюється в повідомленні.

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