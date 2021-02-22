Рятувальники просять громадян бути обережними на льоду: від початку лютого загинули 23 людини
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Від початку лютого на водоймах України загинули 23 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"У зимовий період крига, якою вкриваються водойми, несе потенційну небезпеку для людей, які виходять на неї. Різкі перепади температур, нехтування елементарними правилами безпеки, допитливість дітей призводять до трагічних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники розповіли про показовий випадок, що стався 17 лютого на Миколаївщині: "На Тилігульському лимані, неподалік с. Коблеве, Березанського району, троє хлопчиків — один 2011 та двоє 2009 років народження — провалились під кригу. На щастя, їх помітив водій вантажівки, що проїжджав повз. Чоловік викликав надзвичайників і одразу ж приступив до порятунку дітей самотужки, використовуючи підручні засоби. Коли витягував дітлахів, на допомогу вже долучились і місцеві мешканці. Врешті, обійшлося без жертв, стан здоров'я хлопців задовільний".
Зазначається, що для того, щоб запобігти виникненню подібних ситуацій, рятувальники постійно проводять превентивну роботу з громадянами поблизу водойм.
Фахівці Служби порятунку нагадують:
- виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
- забороняється виходити на кригу, товщина і міцність якої вам невідомі;
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
- забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
- забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
- не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
- не вживайте спиртні напої біля водойм;
- пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
Будь ласка, зачекайте...