Рятувальники просять громадян бути обережними на льоду: від початку лютого загинули 23 людини

Від початку лютого на водоймах України загинули 23 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У зимовий період крига, якою вкриваються водойми, несе потенційну небезпеку для людей, які виходять на неї. Різкі перепади температур, нехтування елементарними правилами безпеки, допитливість дітей призводять до трагічних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники розповіли про показовий випадок, що стався 17 лютого на Миколаївщині: "На Тилігульському лимані, неподалік с. Коблеве, Березанського району, троє хлопчиків — один 2011 та двоє 2009 років народження — провалились під кригу. На щастя, їх помітив водій вантажівки, що проїжджав повз. Чоловік викликав надзвичайників і одразу ж приступив до порятунку дітей самотужки, використовуючи підручні засоби. Коли витягував дітлахів, на допомогу вже долучились і місцеві мешканці. Врешті, обійшлося без жертв, стан здоров'я хлопців задовільний".

Зазначається, що для того, щоб запобігти виникненню подібних ситуацій, рятувальники постійно проводять превентивну роботу з громадянами поблизу водойм.

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Фахівці Служби порятунку нагадують: