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Рятувальники просять громадян бути обережними на льоду: від початку лютого загинули 23 людини

Новини Цензор.НЕТ Події

Рятувальники просять громадян бути обережними на льоду: від початку лютого загинули 23 людини

Від початку лютого на водоймах України загинули 23 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У зимовий період крига, якою вкриваються водойми, несе потенційну небезпеку для людей, які виходять на неї. Різкі перепади температур, нехтування елементарними правилами безпеки, допитливість дітей призводять до трагічних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники розповіли про показовий випадок, що стався 17 лютого на Миколаївщині: "На Тилігульському лимані, неподалік с. Коблеве, Березанського району, троє хлопчиків — один 2011 та двоє 2009 років народження — провалились під кригу. На щастя, їх помітив водій вантажівки, що проїжджав повз. Чоловік викликав надзвичайників і одразу ж приступив до порятунку дітей самотужки, використовуючи підручні засоби. Коли витягував дітлахів, на допомогу вже долучились і місцеві мешканці. Врешті, обійшлося без жертв, стан здоров'я хлопців задовільний".

Зазначається, що для того, щоб запобігти виникненню подібних ситуацій, рятувальники постійно проводять превентивну роботу з громадянами поблизу водойм.

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Фахівці Служби порятунку нагадують:

  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • забороняється виходити на кригу, товщина і міцність якої вам невідомі;
  • переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
  • забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
  • не вживайте спиртні напої біля водойм;
  • пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Автор: Наталя Джума
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Так придурков- валом! Вот две фотки мариупольские. Спасатели предупреждали: лед от 4-х до 8-ми сантиметров. Придурни организовали прокат квадриков, прямо на пляже! Результат- на фотке. Ладно! Это таки не тяжелый квадрик. А вот кто может объяснить попытку на 2-х тонном Л-200 покататься, практически в том же самом месте???!!!

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22.02.2021 10:28 Відповісти
по Русановскому каналу гуляют по льду толпами, с детьми и собаками. а что там за лёд -х/з
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22.02.2021 11:17 Відповісти
Кухонні ножі, автомобілі, зброю і лід заборонити - бо вони вбивають людей.
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22.02.2021 11:24 Відповісти
 
 