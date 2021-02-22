Кулеба і глава МЗС Польщі Рау закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2": США не можуть відступити перед обличчям шантажу РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в спільній статті закликали президента США Джо Байдена не допустити завершення реалізації проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Польща і Україна давно попереджали про небезпеку, пов'язану з будівництвом "Північного потоку-2". Наші заклики до пильності і сміливості були почуті в Конгресі США, який наполягав на заходах, спрямованих на те, щоб зупинити цей небезпечний проєкт, який викликає розбіжності. Ми закликаємо президента США Джо Байдена використати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проєкту", - йдеться в статті міністрів, опублікованій у виданні Politico в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глави МЗС зазначили, що в цьому питанні США продовжують відігравати критично важливу роль.

"Необхідно спростувати твердження про те, що "Північний потік-2" став "занадто великим, щоб зазнати невдачі" і що його просто потрібно завершити. Якщо проєкт буде успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість у тому, що Захід не піклується про своїх власні принципи і, в кінцевому підсумку, про безпеку і процвітання України", - вважають міністри.

Кулеба і Рау зазначили, що цей проєкт - не про енергетичну безпеку Німеччини, "нашого близького союзника і партнера". Водночас вони підкреслили, що Україна глибоко цінує зусилля Німеччини зі встановлення миру на Донбасі, що потерпає від війни, і її життєво важливу підтримку реформ в Україні.

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"Ми поважаємо право Німеччини висловлювати свою точку зору. Але ми також твердо переконані в тому, що подібні проєкти не можна розглядати вузько через призму двосторонніх відносин, а замість цього слід підходити до них з більш широкої перспективи інтересів і безпеки Європи в цілому", - заявили міністри.

Вони також зазначили, що Захід, очолюваний Сполученими Штатами, не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу РФ.

"На карту поставлено багато, але шлях вперед, як і раніше, в наших руках. Автократичні правителі в Кремлі і в інших місцях можуть і повинні нести відповідальність. Захід, очолюваний Сполученими Штатами, не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить усьому, за що ми виступаємо", - резюмували вони.

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