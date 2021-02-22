Кулеба і глава МЗС Польщі Рау закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2": США не можуть відступити перед обличчям шантажу РФ
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в спільній статті закликали президента США Джо Байдена не допустити завершення реалізації проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2".
"Польща і Україна давно попереджали про небезпеку, пов'язану з будівництвом "Північного потоку-2". Наші заклики до пильності і сміливості були почуті в Конгресі США, який наполягав на заходах, спрямованих на те, щоб зупинити цей небезпечний проєкт, який викликає розбіжності. Ми закликаємо президента США Джо Байдена використати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проєкту", - йдеться в статті міністрів, опублікованій у виданні Politico в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глави МЗС зазначили, що в цьому питанні США продовжують відігравати критично важливу роль.
"Необхідно спростувати твердження про те, що "Північний потік-2" став "занадто великим, щоб зазнати невдачі" і що його просто потрібно завершити. Якщо проєкт буде успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість у тому, що Захід не піклується про своїх власні принципи і, в кінцевому підсумку, про безпеку і процвітання України", - вважають міністри.
Кулеба і Рау зазначили, що цей проєкт - не про енергетичну безпеку Німеччини, "нашого близького союзника і партнера". Водночас вони підкреслили, що Україна глибоко цінує зусилля Німеччини зі встановлення миру на Донбасі, що потерпає від війни, і її життєво важливу підтримку реформ в Україні.
"Ми поважаємо право Німеччини висловлювати свою точку зору. Але ми також твердо переконані в тому, що подібні проєкти не можна розглядати вузько через призму двосторонніх відносин, а замість цього слід підходити до них з більш широкої перспективи інтересів і безпеки Європи в цілому", - заявили міністри.
Вони також зазначили, що Захід, очолюваний Сполученими Штатами, не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу РФ.
"На карту поставлено багато, але шлях вперед, як і раніше, в наших руках. Автократичні правителі в Кремлі і в інших місцях можуть і повинні нести відповідальність. Захід, очолюваний Сполученими Штатами, не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить усьому, за що ми виступаємо", - резюмували вони.
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Звісно ж , Україна залишиться без транзитних грошей ,але це не смертельно .
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия, ------------------------------------------------ * Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
• Германия и Европа уже значительно увеличили импорт американского сжиженного газа, правительство Германии инвестирует в строительство СПГ-терминалов. В довершении к этому «правительство Германии намерено значительно увеличить свою поддержку строительства СПГ-терминалов вдоль побережья страны, в частности, гарантировать завершение строительства терминалов в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене, инвестировав до 1 миллиарда евро».
• Германия берется гарантировать сохранение газового транзита через Украину в долгосрочной перспективе (Германия уже «предприняла колоссальные дипломатические усилия для заключения договора о транзите российского газа»).
• Германия всегда понимала Польшу в ее борьбе за энергетический суверенитет и наряду с другими странами ЕС финансировала строительство терминала СПГ в Свиноуйсьце. Германия продолжит поддерживать Польшу.
• «В обмен на это США позволят беспрепятственное строительство и введение в эксплуатацию «Северного потока-2». Уже принятые механизмы санкцией не будут использованы; новые не будут вводиться.
--короткий пересказ основного содержания письма, которое министр финансов Германии Олаф Шольц якобы отправил своему американскому коллеге Стивену Мнучину в августе. В письме говорится, что Германия проспонсирует строительство терминалов для американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Шольц пока не подтвердил, но и не опроверг достоверность письма. О том, что такая сделка обсуждалась, еще в сентябре сообщила немецкая газета Die Zeit. Источник https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/13/89198-gryaznaya-sdelka-ministra-germanii?fbclid=IwAR2wIEpYPUDjhE3XOB2jXCv-zhs8NDw0odOTYPg4uipMbtv0iTWYf8I7VsY
Вводите санкции против Германии и Франции.