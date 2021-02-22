Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський
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Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати цього року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході форуму "Україна 30".
За словами Зеленського, є кілька амбітних проєктів.
"Один із них - це київська обхідна дорога. ... Ми плануємо почати реалізацію київської обхідної дороги вже цього року. Її загальна протяжність 150 км", - зазначив президент.
Нагадаємо, план передбачає спорудження Київської обхідної дороги так званим півкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона налічуватиме шість ділянок і з'єднає траси М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків і М-01 Київ - Чернігів. Також будівельники зведуть міст з підходами через річку Дніпро довжиною понад 25 км. Будівництво першої ділянки почнуть вже в 2021 році.
КОД з'єднає між собою найбільші міста Київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста.
Будь ласка, зачекайте...
Дурит нелох украинских лохов.
Получается, что ездить по ней не получится. 150 км нужно будет ОБХОДИТЬ.
Почем нынче откат на одном километре?
дорога не обхідна ,а об"їздна..... (
А бабло "пилить", він з "95 кварталу" навчений.
БО ПОТРІБНА.
Протяжність нової ділянки автостради становитиме близько 24 км проти 45 км нинішнього Південного об'їзду.
А Зеля тоже не в курсах, потому что тоже чужой абсолютно для киевских проблем.
Потому что Объездную давно бы уже построили, но дело упирается в Конче-Заспу и в дамбу под Украинкой, где миллионеры с Печерска понастроили себе домин по 2-3 миллиона баксов и само собой, никто из них сносить свои дома не собирается.
Идиот.
Сакции-блеф от зелено-рыговского шапито.
Дмитрий Чекалкин
__M_s_n__:
Зі 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!
Але це ще не все:
Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено!!!
https://mobile.twitter.com/__M_s_n__/status/1363573501752393730?fbclid=IwAR0-llFFUejUJvi1yQ_PcHSKWZUdt-q-x3CkFXWa6qRjHqE0ZGfX8Sew4K8
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм по...
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією.
Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
ЖОДЕН з них не порівнює декларацію мертветчука із тими активами, проти яких нібито введені санкції найвеличнішого лідера, якого вони вилизують за ці "санкції".