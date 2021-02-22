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Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський

Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході форуму "Україна 30".

За словами Зеленського, є кілька амбітних проєктів.

"Один із них - це київська обхідна дорога. ... Ми плануємо почати реалізацію київської обхідної дороги вже цього року. Її загальна протяжність 150 км", - зазначив президент.

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Нагадаємо, план передбачає спорудження Київської обхідної дороги так званим півкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона налічуватиме шість ділянок і з'єднає траси М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків і М-01 Київ - Чернігів. Також будівельники зведуть міст з підходами через річку Дніпро довжиною понад 25 км. Будівництво першої ділянки почнуть вже в 2021 році.

КОД з'єднає між собою найбільші міста Київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Вакцинация в феврале какого года начнется?
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22.02.2021 10:35
+16
Зєлєнскій продає "Лігу Сміху" русні.Зрадойоби мовчать. Лютий 2021 року,Порошенко купує канал Прямий,зрадойоби сходять на лайно. Гівноїдство як воно є.
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22.02.2021 10:37
+15
.
Киевскую обходную дорогу протяженностью 150 км начнут строить уже в этом году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1263
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22.02.2021 10:37
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Вакцинация в феврале какого года начнется?
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22.02.2021 10:35 Відповісти
В этом году. 31 числа.
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22.02.2021 10:39 Відповісти
31 день в семи месяцах, уже легче.
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22.02.2021 10:57 Відповісти
Garry Grant имел ввиду 31 февраля
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22.02.2021 11:54 Відповісти
31 февраля 2021 года? Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7102
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22.02.2021 12:58 Відповісти
Ну а когда ж ещё? Сроки поджимают. Надо спешить.
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22.02.2021 13:09 Відповісти
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6172
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22.02.2021 13:26 Відповісти
Забудь про вакцинацію і думай про 150 км.
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22.02.2021 10:39 Відповісти
Можна нескінченно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як Нелох постійно дурить українських лохів.
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22.02.2021 10:41 Відповісти
Ага. Особенно про "Prinz 4". Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1363
Дурит нелох украинских лохов.
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22.02.2021 10:52 Відповісти
Обратите внимание на его слова - Киевскую обходную дорогу. Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9560
Получается, что ездить по ней не получится. 150 км нужно будет ОБХОДИТЬ. Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 801
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22.02.2021 12:56 Відповісти
Обходную?
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22.02.2021 10:35 Відповісти
.
Киевскую обходную дорогу протяженностью 150 км начнут строить уже в этом году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1263
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22.02.2021 10:37 Відповісти
Какая разница...
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22.02.2021 10:37 Відповісти
Такое название связано с переводом на украинский язык...
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22.02.2021 11:30 Відповісти
что, 150 - это для обхода много?...ничего, зато в конце пути все усвоят пользу украинского
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22.02.2021 11:36 Відповісти
Таки да, зачем вам ездить? Ходите спортивной ходьбой. Или купите себе вертолёт.
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22.02.2021 12:57 Відповісти
от это Богдан Губский щас ручки свои потные потирает.. он при бабе Йуле Премьерке много лет скупал подешовки или просто отжимал, земли вокруг Киева, там где должна была пройти предполагаемая окружная дорога..
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22.02.2021 10:37 Відповісти
Зєлєнскій продає "Лігу Сміху" русні.Зрадойоби мовчать. Лютий 2021 року,Порошенко купує канал Прямий,зрадойоби сходять на лайно. Гівноїдство як воно є.
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22.02.2021 10:37 Відповісти
ну да, уже ж построил 100 школ, 100 детский садиков, 100 аэропортов, теперь 150 км дороги построит, кто то разве сомневается в словах наркомана? Киевскую обходную дорогу протяженностью 150 км начнут строить уже в этом году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3342
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22.02.2021 10:38 Відповісти
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3922
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22.02.2021 10:49 Відповісти
Возможности "ЛЕГО" они такие Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5230
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22.02.2021 11:43 Відповісти
Какую?
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22.02.2021 10:38 Відповісти
Тротуарну. Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5219
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22.02.2021 11:12 Відповісти
Еммм... А землю під дорогу купувати будете самі у себе?
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22.02.2021 10:38 Відповісти
У них с собой. Они машину земли заранее купили.
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22.02.2021 10:41 Відповісти
Та просто під Києвом найдорожча земля... Чи вони у Василькові, Київсвяті чи Ірпіні її нахаляву десь візьмуть?
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22.02.2021 10:58 Відповісти
Верховная Рада может забирать землю под государственные нужды без компенсации.
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30.03.2021 19:35 Відповісти
Так ВР є законодавчим органом. Вона не може нічого ні давати, ні забирати.
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30.03.2021 20:18 Відповісти
opyaty za schot vakzinazii?
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22.02.2021 10:38 Відповісти
а ще космопорт
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22.02.2021 10:39 Відповісти
На орбите.
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22.02.2021 10:42 Відповісти
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 129
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22.02.2021 10:47 Відповісти
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4383 Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 605
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22.02.2021 10:40 Відповісти
150 кілометрів такої дороги можуть нехіло вштиріть! після цього він побудує ще 100500 км власноруч
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22.02.2021 10:44 Відповісти
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7361
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22.02.2021 10:57 Відповісти
Танцюють всі! Велике крадівництво продовжується! Освоюємо бюджет-2021!
Почем нынче откат на одном километре?
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22.02.2021 10:40 Відповісти
А карту можно?
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22.02.2021 10:41 Відповісти
можна. ісчо? Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9650

Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5410
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22.02.2021 10:45 Відповісти
Хватит. Теперь себе!
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22.02.2021 11:08 Відповісти
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5352 перебор .
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22.02.2021 11:09 Відповісти
Недовченій школоті.
дорога не обхідна ,а об"їздна..... (
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22.02.2021 10:43 Відповісти
що вам не зрозуміло? це буде ста-п'ятидесяти кілометровий тротуар
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22.02.2021 10:45 Відповісти
хорошо, что не "обводная", как канал...
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22.02.2021 11:25 Відповісти
коли тебе щось обходить, то це може бути обхідна дорога Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1987
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22.02.2021 10:44 Відповісти
для обходу колії працівниками колії... Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8634
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22.02.2021 10:47 Відповісти
Какое отношение президент имеет к дорогам? Это зона ответственнсти Кабмина
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22.02.2021 10:44 Відповісти
Ну не обороною ж країни, та зовнішньою політикию йому займатись? Він цьому ще не навчився.
А бабло "пилить", він з "95 кварталу" навчений.
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22.02.2021 11:16 Відповісти
Т.е. её диаметр составит 150км. Т.е. предположим, что фуре с товаром надо проехать с запада на восток... с +75км.
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22.02.2021 10:45 Відповісти
там будуть стояти телепортаційні портали в ішну реальність
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22.02.2021 10:49 Відповісти
а ще львівську об"їздну( північна сторона) планують....
БО ПОТРІБНА.

Протяжність нової ділянки автостради становитиме близько 24 км проти 45 км нинішнього Південного об'їзду.
Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5249
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22.02.2021 10:46 Відповісти
Нормальные герои всегда идут в обход.))
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22.02.2021 10:47 Відповісти
в комментах 1 реальный человек (коммент по Львову), остальные - тролли. Потому что они ПОНЯТИЯ не имеют, о чем речь.
А Зеля тоже не в курсах, потому что тоже чужой абсолютно для киевских проблем.
Потому что Объездную давно бы уже построили, но дело упирается в Конче-Заспу и в дамбу под Украинкой, где миллионеры с Печерска понастроили себе домин по 2-3 миллиона баксов и само собой, никто из них сносить свои дома не собирается.
Идиот.
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22.02.2021 10:52 Відповісти
Не только миллионеры, но и миллиардеры-реформаторы Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5340
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22.02.2021 10:55 Відповісти
Идиот ?! тоже мне - новость.
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22.02.2021 10:58 Відповісти
Давно пора. Столицу воюющего государства с запада на восток можно объехать разве что через Золотоношу Черкасской области. Умом бывших стратєгов не понять. Как и вой их адептов
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22.02.2021 10:53 Відповісти
Очень просится эта окружная. И 2 моста сверху и снизу Киева по течению. Наши замечательные проектировщики завели весь трафик запад-восток через Киев, и никак его не объехать, только через Канев или Черкассы.
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22.02.2021 10:53 Відповісти
ааааааааааа , хотя бы окружную на оболони достроили! Но там уже все украли, не зачем достраивать))
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22.02.2021 10:55 Відповісти
За счёт пенсионного фонда ? Или за счёт дотаций на школьные завтраки ?
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22.02.2021 10:56 Відповісти
Санкциями против мертветчука уже не хвастает?
Сакции-блеф от зелено-рыговского шапито.

Дмитрий Чекалкин

__M_s_n__:

Зі 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!

Але це ще не все:

Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено!!!

https://mobile.twitter.com/__M_s_n__/status/1363573501752393730?fbclid=IwAR0-llFFUejUJvi1yQ_PcHSKWZUdt-q-x3CkFXWa6qRjHqE0ZGfX8Sew4K8
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22.02.2021 10:58 Відповісти
Тобто, що ми маємо:

а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм по...
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)

б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.

в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.

г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.

Для розуміння: санкції не були метою.

Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією.
Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
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22.02.2021 10:59 Відповісти
зараз набежуть зєбануті і почнуть розказувати, що бубочька всього-навсього президент і те що вся виконавча влада і мусора знаходяться в його руках - це не багато і нажаль бубочка не може нічого зробити
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22.02.2021 11:04 Відповісти
Є купа типу журналістів-розслідувачів бігусів, іванових гнапів, наємів, прости Господи, лещенків та інших.
ЖОДЕН з них не порівнює декларацію мертветчука із тими активами, проти яких нібито введені санкції найвеличнішого лідера, якого вони вилизують за ці "санкції".
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22.02.2021 11:08 Відповісти
бо то не журналісти - а повії
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22.02.2021 11:13 Відповісти
Многим противникам Зеленского, что бы он не делал всё не так - нам со стороны всё понятно. Во первых многие прязиденты и сам Кличко обещал начать строительство объездной дороги, и если в этом году на самом деле начнут строительство дороги, то что в этом ПЛОХОГО, мне кажется, что все противники которые это сейчас критикуют Зеленского, всего навсего сами обещали это сделать но этого не выполнили.
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22.02.2021 11:11 Відповісти
а що саме він робе? балакає?
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22.02.2021 11:14 Відповісти
строители должны быть иноземцы, иначе - кирдык
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22.02.2021 11:22 Відповісти
вот єто его сегодня штырит....
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22.02.2021 11:52 Відповісти
Если Онур то построят, или будет как с мостом Кличка
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22.02.2021 11:59 Відповісти
Давно пора. Київ стоїть в заторах
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22.02.2021 11:59 Відповісти
Цей проект сприймається як "метро на Троєщину", та Києву ця дорога конче потрібна.
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22.02.2021 12:15 Відповісти
Всі кшті на армію: крилаті ракети, ******* бойові літаки, якце робить Аджербайжан, все інше це зрада !!!
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22.02.2021 12:27 Відповісти
6 тыщ дорог уже построили, и всех вакцинировали. А теперь новый проект века Київську обхідну дорогу протяжністю 150 км почнуть будувати вже цього року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6780
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22.02.2021 12:32 Відповісти
Я разлюблю тебя тогда, когда слепой художник нарисует звук падающего лепестка розы на хрустальный пол несуществующего замка! - Короче, когда кончатся наркотики
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22.02.2021 12:47 Відповісти
На сегодня Зеленскому уже хватит дорожек! Явный же передох у поциента.
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22.02.2021 12:51 Відповісти
p.S. Передоз
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22.02.2021 12:51 Відповісти
И кто поедет по обходной в 150 км?
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22.02.2021 14:13 Відповісти
По МКАД же ездят.
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30.03.2021 03:17 Відповісти
вообщето не обходная а объездная.....
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22.02.2021 14:31 Відповісти
 
 