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Протягом трьох років у межах "Великої реставрації" будуть відреставровані приблизно 150 історичних об'єктів, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У межах програми "Велика реставрація" в Україні планують відновити і відреставрувати приблизно 150 культурних та історичних об'єктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".
"Цього року ми почали програму "Велика реставрація". Йдеться про відновлення українських замків, музеїв, театрів, інших проблем нашої історичної та культурної спадщини", - підкреслив глава держави.
За словами Зеленського, за три наступні роки будуть відреставровані приблизно 150 таких об'єктів по всій Україні.
Топ коментарі
+6 Fantomas
показати весь коментар22.02.2021 10:49
+3 саша паламарчук
показати весь коментар22.02.2021 10:46
+3 Андрей Шевченко 29aa0d51
показати весь коментар22.02.2021 10:47
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150 окружной дороги вокруг Киева
теперь 150 больших реставраций
под коксом всё легко и весело строится
буквально всього....на кшталт: музей музеїв!!!
Тут маємо інший діагноз: містер Біг!
Усьо должноыть большо6:бАЛЬШАЯ СТРОЙКА, БАЛЬШИЕ ДАРОГИ, БАЛЬШАЯ Реставрация (чуть ти не ресторация)....
Главные проЄкти ждут нас еще впереди
Ну и объясни старикам, как им брать машины за свою нищенскую пенсию, чтобы ездить по инстанциям решать вопросы с поставщиками газа, электрики? люди в сельской местности - бесправные!! Бесправнее чем при совке!
Вы обещали им субсидии - а как им эти субсидии выбивать, пешком ходить по 20 км?
твари вы и гореть вам в аду.
Вава, не "великий розпил", а тестування, вакцинація, забезпечення обороноздатності. Енергетика. Для початку.
Советую включить туда монастырь босых кармелитов в Бердичеве!
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"