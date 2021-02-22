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Раніше всі думали, що Україна з хорошими дорогами - фантастика. Ми довели, що це реальність, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка Суспільство

Раніше всі думали, що Україна з хорошими дорогами - фантастика. Ми довели, що це реальність, - Зеленський

Тема будівництва доріг є пріоритетом для чинної влади.

Про це сьогодні в ході форуму "Україна 30" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що раніше про дороги існувало багато жартів, а на їх будівництві розкрадали "не один мільйон".

"Усе думали, що Україна і хороші дороги - це фантастика. Ми довели, що це може стати реальністю. Незважаючи на коронакризу, результат за минулий рік - 6,5 тисячі км доріг, з них 4 тис. - державного значення, і 2,2 тис. місцевих доріг. Це вже історія", - уточнив глава держави.

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"Ми не збираємося зупинятися. Наша мета на поточний рік - 4,5 тис. км державних доріг і 2 тис. місцевих доріг", - уточнив президент.

Він також уточнив, що тема доріг - пріоритет для чинної влади.

"Це помітно для всіх наших громадян. Цікаво, що вперше в історії України опозиція критикує владу за те, що вона будує дороги", - пожартував президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+50
Раньше все думали, что Украина с хорошими дорогами - фантастика. Мы доказали, что это реальность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6727
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22.02.2021 10:54
+48
Раньше все думали, что Украина с хорошими дорогами - фантастика. Мы доказали, что это реальность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3225
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22.02.2021 10:55
+35
Кому Зеленський - президент, тому і CoviShit - вакцина. Раньше все думали, что Украина с хорошими дорогами - фантастика. Мы доказали, что это реальность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3423
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22.02.2021 10:50
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Шо оно накурилось! Пусть поедет в Николаевскую область и увидит какие там дороги.
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22.02.2021 15:19 Відповісти
Да почемуто в НИколаевской особый ад, переезжаешь границу с Херсонской областью, казалось бы,а по ощущениям от езды разница как из Украины в Польшу вьехал.
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22.02.2021 18:59 Відповісти
Как говорят, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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22.02.2021 20:39 Відповісти
Раніше всі думали, що Україна з хорошими дорогами - фантастика. Ми довели, що це реальність, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6552
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22.02.2021 21:55 Відповісти
Так смыло все что в прошлом году построили, одни ямы
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22.02.2021 21:57 Відповісти
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