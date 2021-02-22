Ми розраховуємо на кошти МВФ і впевнені в їх отриманні у 2021 році, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна впевнена в отриманні траншу від МВФ у 2021 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30".
"Ми розраховуємо на ці гроші", - сказав Зеленський, коментуючи запитання про кошти МВФ.
Водночас, відповідаючи на питання, чи думає глава держави, що до кінця року Україна отримає транш МВФ, Зеленський сказав: "Упевнений у цьому".
Топ коментарі
+25 Сашка Днепр
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+17 Павло ШОвте
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+10 belge
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Як трейдери Коломийського перепродують е/е державі.
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ЗЕбобіки ви паскуди за це нагАласАвали жріть не обляпайтесь.
П.С. сестра голови Антимонопольного комітету управляє віллою ЗЕнедоумка в Італії.