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Зеленський (17376) МВФ (1343)

Ми розраховуємо на кошти МВФ і впевнені в їх отриманні у 2021 році, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна впевнена в отриманні траншу від МВФ у 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30".

"Ми розраховуємо на ці гроші", - сказав Зеленський, коментуючи запитання про кошти МВФ.

Водночас, відповідаючи на питання, чи думає глава держави, що до кінця року Україна отримає транш МВФ, Зеленський сказав: "Упевнений у цьому".

Також читайте: "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6364
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22.02.2021 11:08
+17
Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8217
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22.02.2021 11:10
+10
Вова, шо ты вцепился в этот МВФ, как вошь в кожух? Ты еврей или кто? Требуй от Германии компенсаций за две мировые войны.
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22.02.2021 11:08
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Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6106
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22.02.2021 11:04 Відповісти
Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6364
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22.02.2021 11:08 Відповісти
...поц кривогрогий, тебе уже по губам поводили - так понравилось, что еще захотел? Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7947
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22.02.2021 11:05 Відповісти
А как же:"Пошли вы все в жопу?"
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22.02.2021 11:06 Відповісти
так він і обіцяв "МВФ? та пішли вони в сраку" Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2404
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22.02.2021 11:09 Відповісти
Тихановська.
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22.02.2021 11:08 Відповісти
А вот с этими рыго-поросячими привычками клянчить деньги, а потом их потужно реформировать по карманам, надо заканчивать
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22.02.2021 11:08 Відповісти
Да, лучше беню трусонуть, там денег побольше то будет. Но, как можно укусить руку какая тебя кормит и массаж простаты делает?
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22.02.2021 11:16 Відповісти
Вова, шо ты вцепился в этот МВФ, как вошь в кожух? Ты еврей или кто? Требуй от Германии компенсаций за две мировые войны.
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22.02.2021 11:08 Відповісти
Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8121
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22.02.2021 11:09 Відповісти
А может лучше олигархов потрусить, и отказаться от этого транша, чтобы перестать быть зависимыми.
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22.02.2021 11:09 Відповісти
На святое руку поднял?!
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22.02.2021 11:11 Відповісти
Не олігархів трусити, а всіх доларових мільйонерів України. І не трусити. а законодавчо ввести західноєвропейські ставки податків на великий бізнес. І тоді грошей вистачить і на Нептути і на Сапсани, і на Сокіл-300.
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22.02.2021 12:07 Відповісти
Кто это делать будет? Нарид проголосовавший за марионетку олигархов? Ми розраховуємо на кошти МВФ і впевнені в їх отриманні у 2021 році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9972
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22.02.2021 12:14 Відповісти
Ти що, як можна кусати руку, яка його поставила на преЗЕдента.
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22.02.2021 11:11 Відповісти
Может с мелких начать, которые лес воруют?
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22.02.2021 12:26 Відповісти
Бугага!!! Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5269
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22.02.2021 11:10 Відповісти
Да что ты ржешь, как лошадь???
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22.02.2021 16:39 Відповісти
Заткнувся б ти ублюдок.
Як трейдери Коломийського перепродують е/е державі.
https://biz.censor.net/resonance/3248513/****************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75714556
ЗЕбобіки ви паскуди за це нагАласАвали жріть не обляпайтесь.
П.С. сестра голови Антимонопольного комітету управляє віллою ЗЕнедоумка в Італії.
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22.02.2021 11:10 Відповісти
Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2636
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22.02.2021 11:10 Відповісти
Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9751 Ага . МВФ .... Верю .
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22.02.2021 11:10 Відповісти
Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8217
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22.02.2021 11:10 Відповісти
С какой стороны получать будешь? В каком порнофильме это можно будет посмотреть?
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22.02.2021 11:14 Відповісти
нужно не кредиты брать, а нужно экспорт увеличивать, чтобы государство зарабатывало больше!
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22.02.2021 11:16 Відповісти
Риторический вопрос: а за что проголосовал Зенарид: больше зарабатывать или больше получать? И кому нужно чтобы государство больше зарабатывало: олигархам, депутатам, Зенариду, врагам-интервентам? Ми розраховуємо на кошти МВФ і впевнені в їх отриманні у 2021 році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9126
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22.02.2021 15:08 Відповісти
Да к... как жи ш такоє может бить? Ні вєрю! Вєдь Голобородько обєщал, шо прі ньом прєкратят сатруднічєство с МВФ, каторий абдіраєт Украіну, как ліпку?!
Ми розраховуємо на кошти МВФ і впевнені в їх отриманні у 2021 році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2891
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22.02.2021 11:18 Відповісти
мвф ужє прекратила.обещание пачти вьіпалнил
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22.02.2021 11:45 Відповісти
Ми розраховуємо на кошти МВФ і впевнені в їх отриманні у 2021 році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8287
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22.02.2021 12:09 Відповісти
Единственное что путинские реально создали, чего не было до них, и по чему можно судить об их организационных способностях - мы видим на примере ЛДНР: какие-то сталинско-бандитские обиталища, с отжатиями, подвалами, расстрелами, взрывами в лифтах и нищетой под надзором МГБ
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22.02.2021 11:27 Відповісти
МВФ должно быть признано преступной организацией и запрещено в Украине ! Ми розраховуємо на кошти МВФ і впевнені в їх отриманні у 2021 році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4265
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22.02.2021 11:20 Відповісти
Смотрю ,,на халяву,, надеются нетолько избиратели зеленского,но и он сам.
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22.02.2021 11:20 Відповісти
А веде порноактриса? Не соромно? Хоча про кого я))) ЗЕро і совість-нонсенс.
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22.02.2021 11:23 Відповісти
Неа
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22.02.2021 11:24 Відповісти
Працювати не треба. Навіть опудало може керувати Україною. Приїде МВФ всіх нагодує і спасе, як мудрий Гудвін. А через три місяці наші бариги все тихою сапою винесуть в офшор і поділяться, як завжди з емісарами МВФ. А те що потрібно віддавати вони перекладуть на населення та ще ненароджне покоління боржників. Як мило. Ботоферми влади і олігархії так і пасуть тих хто проти такої легкої наживи.
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22.02.2021 11:31 Відповісти
сватов срочно перевезти на нимецьцку мову и запустить сериал у нимеччини , лохи должны повестись и отвалить денях нелохам
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22.02.2021 14:10 Відповісти
в 2020 он тоже ожидал...
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22.02.2021 12:03 Відповісти
Для відновлення співпраці треба прийняти в зад закон про кримінальну відповідальність за невірну декларацію чиновників замість смішних штрафів. Треба реальні реформи, а не декларації. Основні претензії, що до цього в першу чергу до ВР.
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22.02.2021 12:22 Відповісти
"Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский." - то всё фигня - Известная артистка Оля Полякова рассказала о новом ЧП с ее дорогой квартирой в Печерском районе Киева. На своей странице в Инстаграм артистка показала что в ее квартире рухнул потолок.
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22.02.2021 12:38 Відповісти
та МВФ обкакалось.. забув, чи шо?.
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22.02.2021 12:54 Відповісти
Причем уверенность в этом у меня такая же твердая, как и в прошлом году, добавил презЕдент)
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22.02.2021 13:12 Відповісти
Злочинцям, ворам та залежним клептоманам грошей ніхто вже не дасть, бо вже все вкрадено і закладено до вас.
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22.02.2021 15:51 Відповісти
Зе, а может достаточно всякие кредиты брать, не лучше бы было урезать зарплаты всем без исключения, в том числе и себе, или это для тебя слабо?
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22.02.2021 16:46 Відповісти
 
 