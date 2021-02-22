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Зеленський про Тупицького: КС зараз заблокований через одного товариша, позбудемося товариша - Суд почне роботу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про Тупицького: КС зараз заблокований через одного товариша, позбудемося товариша - Суд почне роботу

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір розблокувати роботу Конституційного Суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, Конституційний Суд зараз заблокований через "товариша, ну ви знаєте якого".

"Крок за кроком ми позбудемося товариша, почне працювати Конституційний Суд", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тупицького складено два протоколи за ознаками корупції, - НАЗК

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Респект Зе!
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22.02.2021 11:11
+3
Нам не только КС не нужен, но и сама Конституция. Нам достаточно одного Гаранта.
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22.02.2021 11:20
+3
Во вменяемой стране эта фраза дала бы старт процедуре отстранения и ареста президента
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22.02.2021 11:36
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Респект Зе!
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22.02.2021 11:11 Відповісти
Як там у пісні: А нука "товарища" и всєх по мєстам ( нє столь отдалєнних), последний парад наступаєт.....
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22.02.2021 11:24 Відповісти
вот от этого ?
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22.02.2021 11:13 Відповісти
Давно не бачив стєпанець. Дааааа, здала, здала як з мертвечуком зв'язалась... Останній раз перед цим я її бачив десь рік тому. Дуже помітно постаріла... Ну воно й не дивно, грошей від мертвечини захтіла, а воно бач як вилазить... Пам'ятаю ще років півтора-два назад так цвіла, дуже ефектна пані була...
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22.02.2021 11:29 Відповісти
Отож бо й воно.
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22.02.2021 11:36 Відповісти
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ и НЕЗАМЕНИМЫХ У НАС НЕТ ... Зеленский о Тупицком: КС сейчас заблокирован из-за одного товарища, избавимся от товарища - Суд начнет работу - Цензор.НЕТ 8221
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22.02.2021 11:15 Відповісти
золотые слова Зеленского! остается только реально сделать... хочется верить, что Авгиеву конюшни почистят мощным водным потоком...
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22.02.2021 11:16 Відповісти
Нам не только КС не нужен, но и сама Конституция. Нам достаточно одного Гаранта.
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22.02.2021 11:20 Відповісти
Зе решил шаг за шагом отравиться, чтоб не мешать работе КС.
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22.02.2021 11:20 Відповісти
Баканову звонил уже? Нехай разберется.
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22.02.2021 11:24 Відповісти
И шо, никак не договоритесь с "товарищем"? Говорят, у вас там дачи в Крыму пососедству …
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22.02.2021 11:26 Відповісти
В утиль этого товарища.
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22.02.2021 11:28 Відповісти
Не президент, а натуральное чмо. Смелости не хватает даже фамилию назвать.
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22.02.2021 11:36 Відповісти
Во вменяемой стране эта фраза дала бы старт процедуре отстранения и ареста президента
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22.02.2021 11:36 Відповісти
З яких під в КС одноосібно приймаються рішення. Дурень при владі це на весь термін.
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22.02.2021 11:46 Відповісти
Избавимся от товарища -такого же козла Коломойского как и избавитель. Но назначенного сакральной жертвой-чтобы в КС знали кто в доме хозяин. И узаконить продажу 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки не мешали. / Рада назначила представителя "Слуги народа" Кичуна судьей Конституционного Суда
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22.02.2021 11:47 Відповісти
зато витренко и тарифы просто клаасс!! Осталось убрать КС и все на распродажу, жизнь удалась у мерзотной власти . Но это лучшие из нас и тому нема рады у безмовного стада ждунов.
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22.02.2021 12:07 Відповісти
А не лучше было бы от КС избавится? А то я посмотрел какое они здание занимают и сколько денег идет на их содержание, мне показалось что так было бы лучше.
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22.02.2021 12:51 Відповісти
Черговий популізм. Бачу не нажерлись ще...
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22.02.2021 15:12 Відповісти
Єтот уху евший рЬІгоАнальньій "товарищ" должен под шконкой чалиться уже вчера.
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22.02.2021 16:46 Відповісти
"...КС сейчас заблокирован из-за одного товарища..."

Ліквідувати не пробували?
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22.02.2021 16:59 Відповісти
 
 