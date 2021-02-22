Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України

Влада України має низку розбіжностей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з питання Вищої ради правосуддя (ВРП) і Конституційного Суду (КС).

Про це сьогодні на форумі "Україна 30" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З деякими речами ми погоджуємося, а з деякими - ні. Як гарант держави я захищаю незалежність України", - сказав Зеленський.

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"Є багато правок до законів про ВРП, щодо Конституційного Суду. Ми з вами маємо збудувати законопроєкт, який потім КС визнає конституційним. А ми розуміємо, що деякі речі можуть бути неконституційними", - пояснив президент.