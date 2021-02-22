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Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України

Влада України має низку розбіжностей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з питання Вищої ради правосуддя (ВРП) і Конституційного Суду (КС).

Про це сьогодні на форумі "Україна 30" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З деякими речами ми погоджуємося, а з деякими - ні. Як гарант держави я захищаю незалежність України", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми розраховуємо на кошти МВФ і впевнені в їх отриманні у 2021 році, - Зеленський

"Є багато правок до законів про ВРП, щодо Конституційного Суду. Ми з вами маємо збудувати законопроєкт, який потім КС визнає конституційним. А ми розуміємо, що деякі речі можуть бути неконституційними", - пояснив президент.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 7192
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22.02.2021 11:18
+11
Не звезди, основні претензії до корупції, а це є синонімом Зекаманди.
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22.02.2021 11:16
+11
МВФ это и есть независимость,если он ещё не понял. Иначе к восточным товарищам в объятия. Давно ждут.
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22.02.2021 11:19
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Снижай тарифы вдвое ,поднимай минималку пенсий и зарплат тоже вдвое и будешь ВЕЧНЫМ Президентом ,как дорогой Леонид Ильич . Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 5619
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22.02.2021 11:14 Відповісти
после дарагова леонидилича совок в разнос пошел...
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22.02.2021 11:16 Відповісти
Пожить как при Лёне лет 30 это за СЧАСТЬЕ а шо там дальше будет то уже не наше дело . Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 8988
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22.02.2021 11:22 Відповісти
внуки проклянут...
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22.02.2021 11:23 Відповісти
Ну и хрен с ними ... Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 9784
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22.02.2021 11:31 Відповісти
а они думают,шо с тобой,волчара... Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 4259
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22.02.2021 11:32 Відповісти
Молодые они ещё,чтобы думать ,как партия прикажет так и будут думать . Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 2545
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22.02.2021 11:40 Відповісти
они победят старого...у них годиков в запасе больше.
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22.02.2021 11:42 Відповісти
Хорошо ,вот пусть и победят годков через 30 Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 8614
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22.02.2021 11:46 Відповісти
довбойоб.
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22.02.2021 11:42 Відповісти
А я Серый Вовк .. Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 7098
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22.02.2021 11:45 Відповісти
та ні, ти - довбойоб.

бо "думати" шлунком можуть тільки довбойоби.
за "льоні" воно пожити хоче.
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22.02.2021 11:49 Відповісти
Желудком думает ну процентов 99,9 жителей планеты Земля а 0.1 процент которые думают ,что они думают ни так ,являются психически больными людьми Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 7354так уж устроен человек ,от если тебе недельку-другую жрать не давать ,то ты начнёшь думать правильно и чётко . Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 9544
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22.02.2021 11:54 Відповісти
Вот ваша компартия это и делала - держала народ в голоде и холоде. А шавки, вроде тебя, распределяли (при этом себя не забывали).
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22.02.2021 12:14 Відповісти
Тебе бы надо голову полечить Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 6277последние 30 лет распределяет всё геть ни компартия а в голоде и холоде народа в Украине сидит в тысячи раз больше чем при тех клятых коммуняках ... Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 8779
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22.02.2021 12:19 Відповісти
Не голодают сейчас, не ври. Голодоморы были при коммунистах.
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22.02.2021 12:30 Відповісти
Ну так ты проведи эксперимент , Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 778выйди на улицу и спроси у первых ста человек в возрасте 50 плюс ,голодают ли они сейчас или голодали при коммунистах ,при этом настаивай на своём тезисе Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 7683
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22.02.2021 12:34 Відповісти
Уже позно! Эти (50+)- не голодали,им папы с мамой доставали!
А те,кто реально голодал - от 65+ большинство просто умерло,а те,кто бодренько бегают,не голодоли тогда,и не голодают сейчас!
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22.02.2021 15:50 Відповісти
Брэшеш,как сув.мерин Лавров,пониженный до лживого осла!
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22.02.2021 15:51 Відповісти
Кем же ты был при Брежневе? Стукачом? Или надзирателем?
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22.02.2021 11:42 Відповісти
Не, простым работником Советской торговли Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 8644надзирал за тем,чтобы народу было что пожевать .
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22.02.2021 11:47 Відповісти
Тогда понятно. Ну тогда мечтай тихо про себя о том "коммунистическом рае", а не пропагандируй его среди пересичных украинцев, которые не знали того "рая".
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22.02.2021 12:12 Відповісти
Так я не пропагандирую ,я переживаю за народ ,люд то простой совсем оголодал, ни мяса не видят ни рыбки ,ни маслица о деликатесах типа чёрной и красной икорки я и не говорю ,раньше была проблема достать ,но эта проблема была решаема а сейчас проблема за что купить и эта проблема ставит людей в тупик ...
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22.02.2021 12:16 Відповісти
Поц ты неразумный. Только после развала вашего долбанного совка я стал нормально питаться. И без всяких очередей. И без "доставать" через таких холуёв как ты.
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22.02.2021 12:29 Відповісти
Та то тебе дурачок, так кажется Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 5377судя по тому бреду что ты несёшь тебе явно не хватает фосфора
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22.02.2021 12:36 Відповісти
ти кому, падло совкове, про квітучий союз тут впарюєш.

давай я тобі розповім про те, як в "овочевому" жінки одна одну "прикривали" поки намагалися вибрати собі більш-менш цілі овочі серед того побитого та гнилого, що було насипано в контейнерах.
а прикривали аби продавчиня не помітила бо "перебирать нельзя, если все перебирать будут я куда єту гниль дену".
"надзиратель за пожевать", сраний.
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22.02.2021 13:38 Відповісти
ну то хто б мав сумніви, що в совкових продмагах такий шмат лайна, як оце ти, на "подяках" та "хабарах" сиділо.
всі посміхалися? дітей маєш? ну то хєрню про "щасливий радісний совок" їм схарчовуй - уйобок.
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22.02.2021 16:56 Відповісти
Ну подписываться было не обязательно Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 6484то что ты ***** и так сомнений не вызывает .
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22.02.2021 17:32 Відповісти
И даже не спрашивай этого клоуна, как это сделать и за счет чего.
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22.02.2021 11:28 Відповісти
И обязательно провести национализацию енергетики Украины
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22.02.2021 11:18 Відповісти
Да. Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 5339
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22.02.2021 11:21 Відповісти
Мадуро передает привет.
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22.02.2021 11:27 Відповісти
я последняя буква в алфавите , увы
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22.02.2021 11:15 Відповісти
Макрокорупція в енергетичній галузі - МВФ так і сказав. А Вова їм такий - ідіть в с#аку!
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22.02.2021 11:15 Відповісти
На цензорі щодо цього шикарна стаття.
https://biz.censor.net/resonance/3248513/****************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75714556
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22.02.2021 11:26 Відповісти
Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 3703
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22.02.2021 11:16 Відповісти
Не звезди, основні претензії до корупції, а це є синонімом Зекаманди.
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22.02.2021 11:16 Відповісти
Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 7192
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22.02.2021 11:18 Відповісти
У мене два питання до Вас:
А що треба було робити замість мінських?
Де тепер взяти гроші?
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22.02.2021 11:21 Відповісти
Да, жаль что ты на войну не пошел, сейчас бы пиво в москве десять грвен за бокал стоило бы, а так пришлось минские подписывать
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22.02.2021 11:23 Відповісти
Если бороться с коррупцией, то Украина сразу теряет независимость. Зеля решил на это не идти.
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22.02.2021 11:17 Відповісти
МВФ это и есть независимость,если он ещё не понял. Иначе к восточным товарищам в объятия. Давно ждут.
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22.02.2021 11:19 Відповісти
...пересмотри классику, вальдемар Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 5334
Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 6850
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22.02.2021 11:21 Відповісти
Если выглядит как идиот,говорит как идиот,и поступает как идиот - то это Зеленский!
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22.02.2021 15:43 Відповісти
"Как гарант я защищаю независимость Украины"

Вот тут меня холодный пот и прошиб... Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины - Цензор.НЕТ 7043
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22.02.2021 11:22 Відповісти
Прав был незабвенный Гепа.С таким лицом денег не дадут.Джен ельмен европейского вида в хорошем костюме и галстуке,с приличным английским или простуженное чтото с закатанными рукавами,без галстука ,весело ржущее,сидя на столе.Кому дадут денег?
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22.02.2021 11:24 Відповісти
зеля захищає суверенне право на корупцію
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22.02.2021 11:24 Відповісти
Все намного проще.
ЗЕвласть не выполнила ни одного условия МВФ.
И не потому, что не согласна, а потому что ЗЕ=коррупция.
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22.02.2021 11:25 Відповісти
МВФ требует жить по средствам.
Нарид - требует тратить больше, чем зарабатывает.
Угадайте, кого поддержит Зеля?
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22.02.2021 11:27 Відповісти
На цензорі щодо цього шикарна стаття.
https://biz.censor.net/resonance/3248513/****************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75714556
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22.02.2021 11:27 Відповісти
"Некоторые вещи могут быть неконституционными"? А ты Вова понимаешь, что за эти некоторые "неконституционные вещи" потом можешь быть в "хоромах Тимошенко" в Качановке???
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22.02.2021 11:30 Відповісти
Это он о коррупции ,хочет оставить ,как Украинский шарм 🤔🙄🤦🤫🤣
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22.02.2021 11:30 Відповісти
Ше один приклад того , що Вові Зеленському краще мовчати і не відкривати свій рот, хоча б в частині того, в чому він абсолютно не розбирається і є повний профан.
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22.02.2021 11:36 Відповісти
А где знаменитое, идить у сраку 🤣🤣🤣
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22.02.2021 11:37 Відповісти
МВФ то тело у сраку послало раньше.
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22.02.2021 15:39 Відповісти
"мы понимаем, что некоторые вещи могут быть неконституционными", - пояснил президент.Гарант и пример выполнения Конституции - президент страны, как и Трамп в США высказал призывы к невыполнению Конституции Украины. Импечмента сдесь маловато будет
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22.02.2021 11:40 Відповісти
Щось весь Цензор в "новинах" від цього брехуна! Кого він захищає? Він захищає Татарова, і ради цього знищує антикорупційни органи в Україні!
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22.02.2021 11:44 Відповісти
Як гарант держави я захищаю незалежність України Джерело: https://censor.net/ua/n3249269
а що, МВФ прям зазіхає на українську незалежність?
верзе якусь дурню не замислюючись над тим, що каже.
чи кацапські смітники закрив, а сам тишком дивиться, бо таку дурню тільки там розносили.
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22.02.2021 11:47 Відповісти
Я так зрозумів Зеленського, що, даючи обіцянки та підписуючи меморандум із спеціальним агентством ООН МВФ, а потім відмовляючись виконувати підписане, є "захистом незалежності України" Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 2614
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22.02.2021 11:53 Відповісти
гадаю воно не здатне на оцінку та аналіз власних дій.
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22.02.2021 12:03 Відповісти
Ты, блин, определись - так или сяк?
Мы рассчитываем на средства МВФ и уверены в их получении в 2021 году, - Зеленский
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22.02.2021 12:01 Відповісти
Многих удивляет феномен зеленского, каким образом из антиукраиныа, агента кремля от стал патриотом Украины, а очень просто, если проанализиовать действия этого хитрого хохла, то мы видим, каких противоположных людей он набрал, для чего,правильно он не знал какие силы победят, проукраинские или прокрепмлевские то есть он готовился к любому варианту событий, трамп его дезорииентировал, и он собирался уже славать Украину, но к счастью Байден убрал этого дебила, и шут признался, что немного на трампа обиделся, в результате шуту надо перетасовать кадры, и сейчас он не знает куда девать свои пропутинсаие кадры, татарова, ермака, гетманцева, бужанского и целый ряд сволоты, вот вам и весь патриотизм шоумена.
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22.02.2021 12:18 Відповісти
Зеленский об отношениях с МВФ.


Je ne mange pas six jours

Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 7482
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22.02.2021 12:22 Відповісти
Так Киса хоть на стулья,а Зеля просто украсть!
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22.02.2021 15:36 Відповісти
С некоторыми вещами мы не соглашаемся.
Зеленський про відносини з МВФ: З деякими речами ми не погоджуємося. Як гарант я захищаю незалежність України - Цензор.НЕТ 4200
Соглашаемся только с повышением цен!
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22.02.2021 13:13 Відповісти
А вот,повышения цен - то единственное,что НИКОГДА не требовал,и НЕ БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ МВФ!!!!
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22.02.2021 15:35 Відповісти
Я то это знаю! Но наши можновладцы говорят обратное.
МВФ требует снижения дефицитности Бюджета. Для этого нужно снижать расходы, повышать доходы или увеличивать налоги.
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22.02.2021 15:55 Відповісти
Я могу сказать,что "Я - ПАПА РИМСКИЙ!".
Но от этого не стану даже католиком,поскольку не верю!
МВФ требует в первую очередь реформ и прекрашения разворовывания траншей! Почему давали Пороху? Видели куда они пошли,и что делаеться! У бидоси тоже видят,и НЕ дают.
Для реформ они готовы финансировать дефицит бюджета,в разумных пределах,но не перекачку из бюджета и ОВГЗ в офшоры.
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22.02.2021 22:12 Відповісти
Хороший пример. Так почему МВФ верит, что то что у нас делается - реформы?
Почему давали Пороху? Под кредит доверия. После Революции мы всех заверили что ... И нам поверили. Однако наши дела показали, что это всё только на словах. Никто никаких реальных реформ проводить не собирается, и ни в какой ЕС не идет.
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23.02.2021 08:38 Відповісти
А сам факт,что Порошенко давали кредиты,и много,все 5 лет,на втором сроке должна была быть расширенная программа,для принятия в ЕС, и тут..
Дали зеленым помоечникам,для пробы ЧАСТЬ...и заморозили! Это факт. В МВФ не лохи 73%! Словам с 2010 НЕ ВЕРЯТ! "Кредит доверия"- работает 1 раз,а не 5 лет!
И последнее. Вывод через банки 500 лярдов гр.(~20 лярдов €) в 2019 был самым веским аргумЕнтом.
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23.02.2021 09:14 Відповісти
За останні 2 роки Зеленський заподіяв шкоди Україні більше, ніж Путін.
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22.02.2021 13:48 Відповісти
Это говорит балаболка, которая неконституционно распустила ВР и пыталась распустить КС!!!
Зеля..... Это уже было и не раз при предыдущих презиках!
Подними историю с МВФ!!!!
1. Презики и ВР не хотят выполнять требования МВФ, всячески оттягивают реформы, пытаются обмануть...
2. МВФ не дает денег
3. Приходит ж-па и презик с ВР все быстро принимают, но опять пытаются обмануть - вставляют в законы размытые понятия и пункты, из за которых эти законы можно обойти или отменить.
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22.02.2021 14:51 Відповісти
Желание иметь карманную,коррумпировано-телефоную, судебную систему только эта шмаркля могла навать "защитой суверинитета"!
О каком суверинитете идет речь,когда везде "на 100% свои люди", которых кремль тоже считает своими!
Уже добрехался до "розовых слонов"!
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22.02.2021 15:32 Відповісти
До вакцины из розовых индийских слонов.
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23.02.2021 06:04 Відповісти
 
 