Україна за кілька років побудує міжнародний аеропорт на Закарпатті та спроєктує новий - на Донбасі, - Зеленський
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Україна планує побудувати новий аеропорт на Донбасі, про це на пресконференції в понеділок заявив президент Володимир Зеленський.
"Я думаю, що за кілька років ми побудуємо абсолютно новий аеропорт (на Закарпатті. - Ред.). І другий - (аеропорт. - Ред.) на Донбасі. Між Луганською і Донецькою областями зараз будуть знаходити точку, і цього року ми почнемо проєктування нового серйозного аеропорту для цих двох областей", - заявив він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Зеленського, на Донбасі планується побудувати новий аеропорт саме для цивільної авіації.
"Ми могли б відкрити і відновити Маріупольський аеропорт. Але сьогодні військові кажуть, що для нас це небезпечно", - підкреслив президент.
Він також повідомив, що на Закарпатті планується в найближчі два роки побудувати новий аеропорт, оскільки в аеропорту "Ужгород" є низка стратегічних проблем, зокрема необхідність заходу на посадку з використанням авіапростору Словаччини.
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зачем там аэропорт?
У Маріуполі диму і пилу від заводів в повітрі більше, ніж кисню, а Азовсталь зливає відпрацьовану воду прямо в море. Гора металургійного шлаку займає вже кілька гектарів моря і отруює його води. Спочатку потрібно поліпшити екологію, а потім говорити про туризм.
Строить там аєропорт нужно будет на освобожденном Донбассе. А пока, пусть єта точа будет Точкой У.
1. Орки всегда смогут ****** по нему и слить наши (налогоплательщиков) вложения в строительство.
2. раша сможет под прикрытием орков захватить и садить туда самолеты с такой же как он зеленой куетой
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
тому люди з переляку собі і керосін будуть колоти, аби тільки не боятись
https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-the-pfizer-biontech-covid-19--vaccine
https://www.who.int/ru/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
ДУРНЕ, АЖ СВІТИТЬСЯ
З закинутих шахт спочатку всю воду відкачай і займись екологієй Донбасу
на яку забили кацапи, а потім у дусі кернеса і парки з аеропортами будуй
В любом случае он будет в зоне досягаемости РСЗО крупного калибра противника. Вспомните обстрел "Смерчем" ( не модернизированным) краматорского аэродрома. Тогда погибло 17 человек. И это при том, что этот аэродром почти на границе с Харьковской обл.
Если и строить - то возле Изюма. Далеко от фронта. Тем более там уже был аэродром - Левковка. Бетонная ВПП длинной 2500 метров, которую разворовали и разобрали.
И то делать аэродром не чисто военный, а двойного базирования. С площадками и укрытиями для военных бортов. Чисто гражданский не рентабельный. Нет пассажиропотока.
Да, а не Ваш ли город накрыли сепары с БМ 21 "Град" ?