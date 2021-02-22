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Кадиров (479) Денис Шмигаль (2690) Уруський Олег (111)

Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль чекає від віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського пояснень щодо фото, на якому його на виставці зброї IDEX-2021 Абу-Дабі помітили поруч із лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Про це Шмигаль написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав Шмигаль і додав фото:

Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень 01
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень 02

Також дивіться: Зразки сучасного українського озброєння та військової техніки представлено на виставці IDEX в ОАЕ, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначимо, що Олег Уруський вчора дійсно перебував на вищезгаданій виставці. Як зазначав він у фейсбуці, він очолює українську офіційну делегацію і перебуває в Абу-Дабі, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2 021.

За його інформацією, в ході виставки він проводить низку зустрічей і переговорів щодо подальшої співпраці.

"У ході виставки зустрівся з головою Вищої ради оборонної промисловості Королівства Саудівська Аравія Ахмедом Аль Оалі. Обговорили питання поглиблення двостороннього військово-технічного співробітництва між країнами. Окреслив конкретні проєкти для взаємодії", - підкреслював Уруський.

"Під час зустрічі з Федеральним міністром з питань оборонної промисловості Ісламською Республікою Пакистан Зобайдой Джалал оцінили поточний стан військово-технічного співробітництва між нашими державами. Порушили питання розвитку промислової кооперації оборонних підприємств обох країн", - додав він.

"Попереду ще багато роботи - зустрічі, переговори, підписання контрактів, знайомства з сучасними тенденціями на ринку", - підсумував він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Ого, а это попандос.
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22.02.2021 11:26
+33
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 4028
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22.02.2021 11:39
+30
Хм. А чего этот кадыров без маски?
Или персонал тупо боиться сказать что-то вроде "Масочку оденьте пожалуйста"???
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22.02.2021 11:26
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...урусский - пособник терроризма... сняли с должности, нашли факты пособничества... смотришь, одной мудилой станет в Украине меньше...
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22.02.2021 12:13 Відповісти
Мабуть веде перемовини про майбутню співпрацю України та Чеченської Народної Республіки.
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22.02.2021 12:17 Відповісти
Та що там пояснювати. А чому в офісі Татаров? Чому в судами керує Портнов? Чому ВР керує молодий регіонал? Чому? Який піп, такий прихід.
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22.02.2021 12:18 Відповісти
Якщо, сам кадирів таку підставу для нашого тупого народу робив, то цей Уруський толкова людина. Бо зараз немає ані впн, ані захищених каналів зв'язку, треба ж очно на виставці зустрічатися
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22.02.2021 12:20 Відповісти
в тюрьму коллаборанта!!!
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22.02.2021 12:22 Відповісти
Можливо він є посланець від однієї особи, яка в знак вибачення щось передала?
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22.02.2021 12:25 Відповісти
Поцелуй в пах?
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22.02.2021 20:07 Відповісти
Ужос. 8 лет расстрела через повешение.
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 3156
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22.02.2021 12:26 Відповісти
І що Ви пане цим бажали повідомити? Згідно протоколу президенти на рузстрічі жмуть руки. Тут подивіться який погляд міжнього і справедливого президента України і слизького, принижливого, терористичного, маніакального і воровитого погляду московського щура. Ви це мали на увазі?
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22.02.2021 12:30 Відповісти
Ну, ты не находишь, что эта фотка куда более зашкварная, чем фотка Урусского? Он-то Кадырке руку не жал.
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22.02.2021 12:31 Відповісти
Ну дик і Зе так вітався в Парижі чи де там...
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22.02.2021 12:41 Відповісти
А Зеленский и не скрывал, что хорошо к нему относится, в отличие от Петьки.
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22.02.2021 12:44 Відповісти
Ну Петя і Зе змушені були по протоколу вітатися, а тут це не офіційна зустріч, можна було і відійти в сторону від людини, з якою нормальний українець на одному гектарі с...ать не сяде!

Не кажучи, що кадирка без маски і треба тримати соціальну дистанцію Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 4233
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22.02.2021 12:47 Відповісти
Нет! Есть пару существенных отличий:
1. Порошенко проводил официальную встречу, о которой было все известно (причины цели...)
2. У Порошенко были соответствующие полномочия для ее проведения!

А теперь, попробуйте натянуть эти два пункта на действия Уруского
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22.02.2021 13:42 Відповісти
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 5546 Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 6341 Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 2055
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22.02.2021 13:51 Відповісти
Фотошоп?
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22.02.2021 12:26 Відповісти
Та ні - і відео є .
Тільки немає у цьому нічого кримінального (крім того , що Кадирка - без намордника) Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 2462
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22.02.2021 12:59 Відповісти
приедет - расскажет почему не удалось ничего продать. Но подпишет с каким то не известным бизнесом меморандум о намерениях, чтобы развести бюджет Украины на разработки, которые в украинский продукт никогда не превратятся. А эту недоделку уже можно по дешевке скинуть на флешку соседу по выставке
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22.02.2021 12:26 Відповісти
Урус шайтан
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22.02.2021 12:34 Відповісти
Кадров наше тайное оружие
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22.02.2021 12:34 Відповісти
Русню с детства убивал.
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22.02.2021 16:12 Відповісти
Шкварчит зелень.
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22.02.2021 12:41 Відповісти
Урюській вимкнув телефон і не відповідає Шмигалю?
Чи Шмигаль, як в тому анекдоті про лотерею та єврея, навіть не намагався зателефонувати Урюському, хоча ДУЖЕ хоче почути пояснення...
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22.02.2021 12:45 Відповісти
Нет там зрады, по лицам обоих все понятно.
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22.02.2021 12:46 Відповісти
а наш-то шмыгаль не промах! за ножку все таки пощупал
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22.02.2021 12:55 Відповісти
IDEX -2021 Самая крупная и самая крутая выставка вооружений и военной техники в мире. Проводится раз в 2 года. Была официальная церемония открытия выставки. Шакал Кадыров как член кацапской делегации тоже присутствовал на открытии.
После открытия все двигались к выставочным павильонам и так получилось, шо Вице-Премьер-Министр Олег Урусский оказался рядом с шакалом. По церемониалу эта толпа проходит 300 метров и расходится по павильонам.

И если бы Олег начал там останавливаться, уходить в сторону - совершать непонятные маневры - вата высмеяла бы это в стиле"смотрите Украинский министр увидев кадырова убегает".
По-этому в той ситуации просто пройти (не разговаривая, не смотря в его сторону) и дальше разойтись было оптимальным выходом.
Нет это не "зрада", но это очередной казус, в которые регулярно попадает Урусский.
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22.02.2021 12:55 Відповісти
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 6446
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22.02.2021 12:57 Відповісти
Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 3400
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22.02.2021 13:54 Відповісти
Повезло Урускому, голова на месте останется...
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23.02.2021 00:27 Відповісти
Хаха, реально, никто кадырову не посмел маску на морду надеть. Видать знакомы с известной подлостью чеченов. Бородатый же плюнул всем в лицо))
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22.02.2021 13:52 Відповісти
Нецивилизованная обезьяна как всегда быкует - она столько знает про путина,
что в один прекрасный день картинно сдохнет.
И напишут, что от ковида.
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22.02.2021 14:07 Відповісти
Так ******** его побаивается, и не спроста.
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22.02.2021 14:14 Відповісти
Если Кадырова не станет, то кадыровцы начнут мочить всех русских и урусских ,после двух чеченских войск чеченцы потеряли своих родителей и месть ещё будет, ватники придурки разрешили им перемещаться по всей Расии, это же ходячие бомбы Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 7272
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22.02.2021 22:49 Відповісти
Старая "язва" у них в "боку" разболится? а такое возможно?)) Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 7412
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23.02.2021 04:58 Відповісти
А почему Шмыгаль у Урусского сам не спросил? Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень - Цензор.НЕТ 9303 Боится, что Рамзанчик трубку возьмет?
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22.02.2021 13:56 Відповісти
Потому что Шмыгалю никакие объяснения не нужны: там всё было оговорено наперёд.
Приблизиться на такое расстояние к Кадырову разрешается только проверенным своим.
Демонстративный плевок украинцам в лицо: ваше дело - оплачивать наш праздник жизни (НДС, тарифы, цены). Можете ходить с факелами, праздновать свой "день гидности",
день мовы, день памяти Небесной Сотни - это нам не мешает, и даже где-то бодрит.
Кошерный привет всем васькам-"националистам".
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22.02.2021 15:04 Відповісти
Вот почему Украина не в НАТО.
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22.02.2021 15:07 Відповісти
И не будет))))
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22.02.2021 18:03 Відповісти
Американцы знают про всё это гораздо больше. но по-джентльменски молчат.
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22.02.2021 16:22 Відповісти
его пытали
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22.02.2021 18:02 Відповісти
Ах вот, с кем Зеля на самом деле встречался!
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22.02.2021 18:28 Відповісти
Ексгенпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Україна 24" розкритикував віцепрем'єр-міністра Олега Уруського, який під час на військово-технічної виставки в Об'єднаних Арабських Еміратах потрапив на фото разом з главою Чечні Рамзаном Кадировим.
"Вважаю це не просто скандальним, а неприпустимим. Уруський непотрібний міністр, він керує "Укроборонпромом", яким і без нього є кому керувати, і поганий громадянин. Під час війни йти поруч з людиною (навіть якщо організатори поставили тебе), яка посилає на територію України загони вбивць, які катують наших людей, неприпустимо в будь-якому форматі. Я можу пану Уруському дати протоколи допитів тих, хто вижив, коли ложками виймали очі нашим бійцям, коли шкіру здирали, коли на мінне поле в футбол відправляли грати, коли розрізали на 15 шматків тіла, і людина, яку змусили ховати, збожеволіла - і це робили чеченці, послані Кадировим", - заявив Луценко.За його словами, така поведінка є "неприпустимою для українського громадянина, а тим більше міністра".
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23.02.2021 02:10 Відповісти
Гнида.
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23.02.2021 08:56 Відповісти
Та йпт..народ трбе використовувати це а не обгажувать...

"Пан Уруський в ОАЄ зустрічався з співробітником зовнішньої розвідки України...агент "Імам" надав важливі розвідданні про ворога."
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23.02.2021 11:17 Відповісти
Шмыгаль или полный дебил или притворяется. В инете есть куча инфы, где этот сивочолий в ОАЭ фигурирует в коррупции и уже давно занимается в Украине промышленным шпионажем, еще сывочолий делал упорно вид, что не в курсе.

З квітня 2020 року Олег Уруський очолював інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна". За даними порталу "Антикор", вона була афілійована з російською компанією. ТОВ "Прогрестех-Україна" в засновниках кіпрської фірми Progresstechgroup, зареєстрованої у місті Нікосія. Кінцевим бенефіціаром є громадянин РФ Володимир Кульчицький, академік Академії військових наук РФ. Ця ж кіпрська компанія є засновницею російського ТОВ "Прогрестех".

Повідомлялося, що російська компанія виконала замовлення, а українська - допомагала у роботі. Російська і українська компанії "засвітилися" також під час зустрічі зі студентами КПІ в 2019 році - в цьому закладі побували представники обох компаній. За даними джерел, "Прогрестех Україна" займається промисловим шпигунством і вербує українських авіаконструкторів, зокрема, ДП "Антонов".
https://politeka.net/uk/dossier/113-uruskiy-oleg-semenovich-dose-biografiya-i-kompromat
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28.02.2021 00:54 Відповісти
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