Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль чекає від віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського пояснень щодо фото, на якому його на виставці зброї IDEX-2021 Абу-Дабі помітили поруч із лідером Чечні Рамзаном Кадировим.
Про це Шмигаль написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав Шмигаль і додав фото:
Зазначимо, що Олег Уруський вчора дійсно перебував на вищезгаданій виставці. Як зазначав він у фейсбуці, він очолює українську офіційну делегацію і перебуває в Абу-Дабі, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2 021.
За його інформацією, в ході виставки він проводить низку зустрічей і переговорів щодо подальшої співпраці.
"У ході виставки зустрівся з головою Вищої ради оборонної промисловості Королівства Саудівська Аравія Ахмедом Аль Оалі. Обговорили питання поглиблення двостороннього військово-технічного співробітництва між країнами. Окреслив конкретні проєкти для взаємодії", - підкреслював Уруський.
"Під час зустрічі з Федеральним міністром з питань оборонної промисловості Ісламською Республікою Пакистан Зобайдой Джалал оцінили поточний стан військово-технічного співробітництва між нашими державами. Порушили питання розвитку промислової кооперації оборонних підприємств обох країн", - додав він.
"Попереду ще багато роботи - зустрічі, переговори, підписання контрактів, знайомства з сучасними тенденціями на ринку", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Не кажучи, що кадирка без маски і треба тримати соціальну дистанцію
1. Порошенко проводил официальную встречу, о которой было все известно (причины цели...)
2. У Порошенко были соответствующие полномочия для ее проведения!
А теперь, попробуйте натянуть эти два пункта на действия Уруского
Тільки немає у цьому нічого кримінального (крім того , що Кадирка - без намордника)
Чи Шмигаль, як в тому анекдоті про лотерею та єврея, навіть не намагався зателефонувати Урюському, хоча ДУЖЕ хоче почути пояснення...
После открытия все двигались к выставочным павильонам и так получилось, шо Вице-Премьер-Министр Олег Урусский оказался рядом с шакалом. По церемониалу эта толпа проходит 300 метров и расходится по павильонам.
И если бы Олег начал там останавливаться, уходить в сторону - совершать непонятные маневры - вата высмеяла бы это в стиле"смотрите Украинский министр увидев кадырова убегает".
По-этому в той ситуации просто пройти (не разговаривая, не смотря в его сторону) и дальше разойтись было оптимальным выходом.
Нет это не "зрада", но это очередной казус, в которые регулярно попадает Урусский.
что в один прекрасный день картинно сдохнет.
И напишут, что от ковида.
Приблизиться на такое расстояние к Кадырову разрешается только проверенным своим.
Демонстративный плевок украинцам в лицо: ваше дело - оплачивать наш праздник жизни (НДС, тарифы, цены). Можете ходить с факелами, праздновать свой "день гидности",
день мовы, день памяти Небесной Сотни - это нам не мешает, и даже где-то бодрит.
Кошерный привет всем васькам-"националистам".
"Вважаю це не просто скандальним, а неприпустимим. Уруський непотрібний міністр, він керує "Укроборонпромом", яким і без нього є кому керувати, і поганий громадянин. Під час війни йти поруч з людиною (навіть якщо організатори поставили тебе), яка посилає на територію України загони вбивць, які катують наших людей, неприпустимо в будь-якому форматі. Я можу пану Уруському дати протоколи допитів тих, хто вижив, коли ложками виймали очі нашим бійцям, коли шкіру здирали, коли на мінне поле в футбол відправляли грати, коли розрізали на 15 шматків тіла, і людина, яку змусили ховати, збожеволіла - і це робили чеченці, послані Кадировим", - заявив Луценко.За його словами, така поведінка є "неприпустимою для українського громадянина, а тим більше міністра".
"Пан Уруський в ОАЄ зустрічався з співробітником зовнішньої розвідки України...агент "Імам" надав важливі розвідданні про ворога."
З квітня 2020 року Олег Уруський очолював інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна". За даними порталу "Антикор", вона була афілійована з російською компанією. ТОВ "Прогрестех-Україна" в засновниках кіпрської фірми Progresstechgroup, зареєстрованої у місті Нікосія. Кінцевим бенефіціаром є громадянин РФ Володимир Кульчицький, академік Академії військових наук РФ. Ця ж кіпрська компанія є засновницею російського ТОВ "Прогрестех".
Повідомлялося, що російська компанія виконала замовлення, а українська - допомагала у роботі. Російська і українська компанії "засвітилися" також під час зустрічі зі студентами КПІ в 2019 році - в цьому закладі побували представники обох компаній. За даними джерел, "Прогрестех Україна" займається промисловим шпигунством і вербує українських авіаконструкторів, зокрема, ДП "Антонов".
https://politeka.net/uk/dossier/113-uruskiy-oleg-semenovich-dose-biografiya-i-kompromat