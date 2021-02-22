Уруського помітили на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Шмигаль чекає термінових пояснень. ФОТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль чекає від віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського пояснень щодо фото, на якому його на виставці зброї IDEX-2021 Абу-Дабі помітили поруч із лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Про це Шмигаль написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав Шмигаль і додав фото:





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Зазначимо, що Олег Уруський вчора дійсно перебував на вищезгаданій виставці. Як зазначав він у фейсбуці, він очолює українську офіційну делегацію і перебуває в Абу-Дабі, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2 021.

За його інформацією, в ході виставки він проводить низку зустрічей і переговорів щодо подальшої співпраці.

"У ході виставки зустрівся з головою Вищої ради оборонної промисловості Королівства Саудівська Аравія Ахмедом Аль Оалі. Обговорили питання поглиблення двостороннього військово-технічного співробітництва між країнами. Окреслив конкретні проєкти для взаємодії", - підкреслював Уруський.

"Під час зустрічі з Федеральним міністром з питань оборонної промисловості Ісламською Республікою Пакистан Зобайдой Джалал оцінили поточний стан військово-технічного співробітництва між нашими державами. Порушили питання розвитку промислової кооперації оборонних підприємств обох країн", - додав він.

"Попереду ще багато роботи - зустрічі, переговори, підписання контрактів, знайомства з сучасними тенденціями на ринку", - підсумував він.