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Новини Політика України
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Каспаров (21) Яценюк (2478) Лубківський Данило (46) Макфол (28) Віола фон Крамон (24) Київський безпековий форум (122)

Київський безпековий форум: Що робити з Росією? Яка перспектива нинішніх протестів у РФ? Чи можлива ліберальна Росія? ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

22 лютого о 16:00 Київський безпековий форум транслюватиме онлайн-дискусію, присвячену політичному становищу в Російській Федерації, а також перспективам громадських протестів у цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Що робити з Росією? Це питання належить до вузлових проблем міжнародних відносин ХХІ століття.

  • Чи здатна Росія на внутрішню демократичну трансформацію і чи можлива ліберальна Росія?
  • Яка реальна перспектива нинішніх громадських протестів у Росії?
  • Чи здатні протестні рухи спровокувати нову зовнішню і внутрішню агресію Кремля?
  • Яким чином Захід може забезпечити політику стримування режиму президента Путіна і підтримати демократичні зрушення в Росії?
  • Яка роль в демократичних процесах на Сході Європи належить Україні?

Також читайте: Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк

Ці та інші питання обговорюватимуть:

Ґаррі Каспаров – відомий російський опозиційний діяч та громадський лідер, міжнародний правозахисник, публіцист, Голова міжнародної Фундації з прав людини.

Майкл МакФол – відомий американський дипломат і провідний світовий експерт з питань Росії та зовнішньої політики Сполучених Штатів. Колишній Посол США в Росії, а сьогодні директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету.

Віола фон Крамон-Таубадель – відома німецька політична діячка, член Європейського Парламенту і Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.

Арсеній Яценюк – Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках і Голова Київського Безпекового Форуму.

Данило Лубківський – заступник міністра закордонних справ України і Дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, директор Київського безпекового форуму (модератор дискусії).

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
После начала второй «холодной» войны, на России в течении двух лет непрерывно происходил рост цен на продукты питания - в следствии чего по окраинам страны прокатилась волна голодных бунтов. 2023-й год начался с того, что Китайская Народная Республика выдвинула правительству Российской Федерации ультиматум, согласно которому Россия в течение 24 часов должна открыть свои границы для китайских войск, в противном случае Китай объявит России войну. Необходимость введения китайского военного контингента объяснялась необходимостью оказания гуманитарной помощи для 30 миллионов голодающих китайских граждан, проживающих во Внешней Маньчжурии (по российски Дальний Восток) и Внешней Монголии (Бурятия и Забайкалье), которые согласно конституции КНР считаются «временно утраченными» китайскими территориями. Испуганное возросшей мощью китайской армии, руководство России - дает согласие на ввод «ограниченного» контингента китайских войск. Сразу же после ввода войск, китайское население Сибири и Дальнего Востока - оперативно проводит референдумы и создает Сибирскую Народную Республику (西伯利亞人民共和國) и Дальневосточную Народную Республику (遠東人民共和國), на территории которых вводится государственный китайский язык и хождение юаня.
После этих событий в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане, происходит антироссийское восстание, получившее поддержку широких народных масс, большинства местных чиновников и личного состава силовых ведомств - быстро подавив сопротивление деморализованных частей российской армии, восставшие объявляют о создании независимого государства Имарат Кавказ (إمارة القوقاز).
Вслед за Кавказом, мусульмане среднего Поволжья собрали отряды народной милиции и с оружием в руках - потребовали создать на территории Татарстана и Башкортостана правоверный халифат под названием Идель-Урал (İdel-Ural ştatı), в противном случае они готовы к вооружённой борьбе с федеральной властью за создание независимого исламского государства.
Российское правительство объявляет принудительную военную мобилизацию, в ответ на это - в различных регионах страны начинаются массовые уличные беспорядки. В Москве три миллиона мусульман, выходят на улицы, для того чтобы выразить протест политике Кремля не признающей право народов Кавказа и Поволжья на государственную независимость. Попытка Путина разогнать протестующих при помощи Росгвардии и МВД, перерастает в кровавые бои, в результате которых имеющие многократное численное превосходство мусульмане - вырезают сотрудников Росгвардии и полиции, захватывают представителей центральной власти и казнят их. Дальнейшие события на оставшейся без центральной власти России происходят лавинообразно:
- коренные народы Чукотки и Камчатки, объявляют себя Народными Республиками, парламенты которых принимают обращение в Конгресс США с просьбой включить их в состав штата Аляска;
- японские силы самообороны - высаживают двухсоттысячный десант, на всех островах Курильской гряды, и острове Сахалин (サハリン);
- Финляндия вводит полицейский и армейский спецназ во все райцентры Карелии (Karjala);
- в связи с назревающей гуманитарной катастрофой, Бундесвер высаживает миротворческие силы в Калининградской области, а через сутки после этого, стихийно образованный из приехавших в обозе потомков бывших граждан Кёнигсберга (Königsberg) народный парламент - потребовал возврата Восточной Пруссии в качестве федеральной земли в состав ФРГ, и полной депортации, завезенного после 1945 года русскоязычного населения;
- по решению совета безопасности ООН, с целью прекращения насилия в Москву и другие крупные города вводится миротворческий контингент НАТО, а в генассамблее ООН создается комитет по разделу оккупированных Россией территорий - в который со своими территориальными претензиями входят: Финляндия, страны Прибалтики, Германия, Белорусия, Украина, Грузия, Казахстан, Монголия, Китай и Япония…
P.S. В каждом прогнозе, есть доля ошибки - но большая часть со временем сбывается! А скептикам, хочу напомнить следующие факты: когда-то Каспийское море было внутренним водоёмом Московии, когда-то в Российскую Империю входили земли Польши, Финляндии, Маньчжурии, и когда-то в СССР состояли Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. Другими словами, за прошлый век, последняя на планете империя зла, уже потеряла 2/3 населения и столько же пригодных для жизни людей территорий (оставшаяся территория РФ из-за климатических условий - на 70% не пригодна для постоянного проживания населения). Тогда почему кто-то думает, что описанные события не могут произойти с нынешней Российской Федерацией? Особенно учитывая тот факт, что ее сегодняшнее руководство - на порядок тупее своих предшественников...
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22.02.2021 11:31
+3
Жодних кардинальних змін в Росіі не відбудеться !!! Лише руйнація РФіі позбавить Україну від московського ярма остаточно !!!)))
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22.02.2021 11:33
+2
Что делать с Россией? - слати на..й!
Какова перспектива нынешних протестов в РФ? - У протестунів коліна згниють від стояння.
Возможна ли либеральная Россия? - Хіба що в паралельному всесвіті.

Форум завершено.
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22.02.2021 11:33
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После начала второй «холодной» войны, на России в течении двух лет непрерывно происходил рост цен на продукты питания - в следствии чего по окраинам страны прокатилась волна голодных бунтов. 2023-й год начался с того, что Китайская Народная Республика выдвинула правительству Российской Федерации ультиматум, согласно которому Россия в течение 24 часов должна открыть свои границы для китайских войск, в противном случае Китай объявит России войну. Необходимость введения китайского военного контингента объяснялась необходимостью оказания гуманитарной помощи для 30 миллионов голодающих китайских граждан, проживающих во Внешней Маньчжурии (по российски Дальний Восток) и Внешней Монголии (Бурятия и Забайкалье), которые согласно конституции КНР считаются «временно утраченными» китайскими территориями. Испуганное возросшей мощью китайской армии, руководство России - дает согласие на ввод «ограниченного» контингента китайских войск. Сразу же после ввода войск, китайское население Сибири и Дальнего Востока - оперативно проводит референдумы и создает Сибирскую Народную Республику (西伯利亞人民共和國) и Дальневосточную Народную Республику (遠東人民共和國), на территории которых вводится государственный китайский язык и хождение юаня.
После этих событий в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане, происходит антироссийское восстание, получившее поддержку широких народных масс, большинства местных чиновников и личного состава силовых ведомств - быстро подавив сопротивление деморализованных частей российской армии, восставшие объявляют о создании независимого государства Имарат Кавказ (إمارة القوقاز).
Вслед за Кавказом, мусульмане среднего Поволжья собрали отряды народной милиции и с оружием в руках - потребовали создать на территории Татарстана и Башкортостана правоверный халифат под названием Идель-Урал (İdel-Ural ştatı), в противном случае они готовы к вооружённой борьбе с федеральной властью за создание независимого исламского государства.
Российское правительство объявляет принудительную военную мобилизацию, в ответ на это - в различных регионах страны начинаются массовые уличные беспорядки. В Москве три миллиона мусульман, выходят на улицы, для того чтобы выразить протест политике Кремля не признающей право народов Кавказа и Поволжья на государственную независимость. Попытка Путина разогнать протестующих при помощи Росгвардии и МВД, перерастает в кровавые бои, в результате которых имеющие многократное численное превосходство мусульмане - вырезают сотрудников Росгвардии и полиции, захватывают представителей центральной власти и казнят их. Дальнейшие события на оставшейся без центральной власти России происходят лавинообразно:
- коренные народы Чукотки и Камчатки, объявляют себя Народными Республиками, парламенты которых принимают обращение в Конгресс США с просьбой включить их в состав штата Аляска;
- японские силы самообороны - высаживают двухсоттысячный десант, на всех островах Курильской гряды, и острове Сахалин (サハリン);
- Финляндия вводит полицейский и армейский спецназ во все райцентры Карелии (Karjala);
- в связи с назревающей гуманитарной катастрофой, Бундесвер высаживает миротворческие силы в Калининградской области, а через сутки после этого, стихийно образованный из приехавших в обозе потомков бывших граждан Кёнигсберга (Königsberg) народный парламент - потребовал возврата Восточной Пруссии в качестве федеральной земли в состав ФРГ, и полной депортации, завезенного после 1945 года русскоязычного населения;
- по решению совета безопасности ООН, с целью прекращения насилия в Москву и другие крупные города вводится миротворческий контингент НАТО, а в генассамблее ООН создается комитет по разделу оккупированных Россией территорий - в который со своими территориальными претензиями входят: Финляндия, страны Прибалтики, Германия, Белорусия, Украина, Грузия, Казахстан, Монголия, Китай и Япония…
P.S. В каждом прогнозе, есть доля ошибки - но большая часть со временем сбывается! А скептикам, хочу напомнить следующие факты: когда-то Каспийское море было внутренним водоёмом Московии, когда-то в Российскую Империю входили земли Польши, Финляндии, Маньчжурии, и когда-то в СССР состояли Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. Другими словами, за прошлый век, последняя на планете империя зла, уже потеряла 2/3 населения и столько же пригодных для жизни людей территорий (оставшаяся территория РФ из-за климатических условий - на 70% не пригодна для постоянного проживания населения). Тогда почему кто-то думает, что описанные события не могут произойти с нынешней Российской Федерацией? Особенно учитывая тот факт, что ее сегодняшнее руководство - на порядок тупее своих предшественников...
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22.02.2021 11:31 Відповісти
...это там где она завоевала Астраханское ханство
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22.02.2021 11:43 Відповісти
Любишь историю русни?
Ну-ка расскажи что послужило основание
празднования "дня красной армии" - 23 февраля?
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22.02.2021 12:05 Відповісти
Дважды был короткий момент, когда там стояли советские войска: во время существования Гилянской Нардной Республики в 1921 году и во время нахождения советских войск в 1941-45 годах.
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22.02.2021 17:19 Відповісти
Дурня..і самообман...)))) У вашому фантастично кіно..багато фантастики..
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22.02.2021 12:33 Відповісти
Жодних кардинальних змін в Росіі не відбудеться !!! Лише руйнація РФіі позбавить Україну від московського ярма остаточно !!!)))
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22.02.2021 11:33 Відповісти
Буквально на днях Россия предупредила Израиль, что если он не прекратит свои бомбардировки военных объектов в Сирии, то «наше терпение не безгранично». В ответ в Тель-Авиве решили проверить насколько именно оно «не безгранично». Сообщает «Selvestor Vivat», который перевел на русский язык новости местных электронных средств массовой информации: «ВВС Израиля раздолбали склад российского вооружения четвертой дивизии армии Асада на западе близ Дамаска, Сирия».
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22.02.2021 11:33 Відповісти
Что делать с Россией? - слати на..й!
Какова перспектива нынешних протестов в РФ? - У протестунів коліна згниють від стояння.
Возможна ли либеральная Россия? - Хіба що в паралельному всесвіті.

Форум завершено.
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22.02.2021 11:33 Відповісти
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям Кремля !!Євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнаціі Московської орди !!!))))
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22.02.2021 11:36 Відповісти
У мене є відповіді на всі ці питання. Але вони русофобські. ))
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22.02.2021 11:36 Відповісти
Тююю,ну тут и двух мнений быть не может ,с росеей нужно делать то-же самое что сделали с СССР ...и всего делов .. Киевский форум по безопасности: Что делать с Россией? Какова перспектива нынешних протестов в РФ? Возможна ли либеральная Россия? - Цензор.НЕТ 171
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22.02.2021 11:38 Відповісти
Не то же, а еще разоружить, дать в руки лопаты и пусть благоустраивают свое Нечерноземье.
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22.02.2021 17:21 Відповісти
правильно...демонстративно обсуждать в киеве судьбу рахи Киевский форум по безопасности: Что делать с Россией? Какова перспектива нынешних протестов в РФ? Возможна ли либеральная Россия? - Цензор.НЕТ 2315
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22.02.2021 11:41 Відповісти
" Либеральная Россия" возможна только как рекламная кратковременная вывеска.., на каком то переходном этапе смены власти, а потом все вернется на круги своя- царь- генсек- фюрер.
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22.02.2021 12:09 Відповісти
Шановні з такими знаннями і підходами ви не сможете вирішить навіть сімейну сору з жінкою...
"Жінка забрала гроші...та на х її послать..ВСЕ. Або хінка забрла гроші ..Та паранжу їй на мордяку і...Все.))))

Самого головного ні хто не розуміє. Шановні світ і захід не хоче розпаду Росіїї а ле світ і захід і Україна хоче щоб Россія стала біль ліберальною і демократичною. Ну всі розуміють чому ні хто не хоче роспаду росії. Тому ця війна на довго...Поки ..може ..може до того поки ХЛО не відкине копита...далі невідомо але світ буде працювати над цією проблемою
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22.02.2021 12:28 Відповісти
Перш ніж зїсти свинку її штрикають ножем в серце, підвішують і зливають кров. А вже потім ділять на шматки... Як тільки відключать "Свіфт" вважайте процесс уже не зупинити... якщо відразу не злити кров і не порубати, то просто згниє... Київський безпековий форум: Що робити з Росією? Яка перспектива нинішніх протестів у РФ? Чи можлива ліберальна Росія? - Цензор.НЕТ 7277
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22.02.2021 16:29 Відповісти
І такі люди хочуть в світ де мислять...Ні шановні....з такими мізками вам навіть до Папуа далеко...Гординя, самовелич і плутання тупості з умом... Залишається надіятись тільки на захід...на їх чітку здатність мислити .....у нас цього н має і не буде....на вас надії в мене вже не має...Ви так захопились що самі не бачете як опустились до рівня ХЛА і . Маю надію що всеж таки більшість Українців ще здатні на раціональне ...а не гівняну борзість..
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22.02.2021 22:32 Відповісти
І що ж ви вважаєте раціональним в умовах нападу на Україну, окупації нашої землі і вбивства наших захисників?
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22.02.2021 22:40 Відповісти
Поступати та к як свинку ріжуть..))))) Чи курицю...)))) а Ще краще взяти мухобійку і побиь їх як мух..))) Так?..)))))))))))))))))))))))))Про шо можна балакать...взагалі...Все добраніч...
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22.02.2021 22:49 Відповісти
Відсутність абстрактного мислення свідчить про ваш приземлений розумовий стан з високим рівнем емоційного включення. Співчуваю вашим близьким. Ви занадто серйозно себе сприймаєте і скоріш за все вже давно добряче дістали оточуючих. Вас уникають? Вам одиноко? Не слухають? Сумно - "Весь мір во ззлє погряз", а ви ж такий "білий і пухнастий"...
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22.02.2021 23:28 Відповісти
Так.так..Доктор Фрийд)))) Падло ...ще й яке....))))
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23.02.2021 08:18 Відповісти
Кожен з нас в чомусь "падло". Зокрема Фрейд був латентним гомосексуалістом і затятим сіоністом, але його справжній вклад в психіатрію полягає в тому що він першим почав відділяти "свідоме" від "підсвідомого".
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23.02.2021 15:28 Відповісти
Прежде чем думать, что делать с Расей нужно построить территориальную оборону, способную за 3 дня поставить под ружьё хотя бы миллион человек.
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22.02.2021 12:35 Відповісти
Безпека України може бути забезпечена лише масовим знищенням окупантів. Все це балабольство зе-сцикунів з надією на те що "відбудеться чудо" не має ніякого практичного значення. Тільки армія, її озброєння та мотивація має значення.
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22.02.2021 13:19 Відповісти
не делать раССеи, о что ломать раССеи.. а начинать надо с сибири.. палыхает она летом как солнце..
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22.02.2021 16:14 Відповісти
В Харькове почтили память жертв теракта возле Дворца спорта совершенными террористами террорристичесской банды днр.....

Київський безпековий форум: Що робити з Росією? Яка перспектива нинішніх протестів у РФ? Чи можлива ліберальна Росія? - Цензор.НЕТ 9950
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22.02.2021 16:28 Відповісти
Постарел , Гарри Каспаров .
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22.02.2021 16:42 Відповісти
Что делать с Расией? А вот почитайте:

"Возможно, путинизм убьет не революционер-Навальный, а его сверстник - скромный карьерный чиновник. В постсталинской России сменилось четыре поколения руководителей. Придя к власти, они пытались символически вернуться в эпоху своей молодости, восстановить ее дух, принятые тогда модели поведения и социальные практики", - пишет социолог на своей странице в Facebook.
"Хрущев начал активную социальную жизнь в 20-е, потом долго мимикрировал под унылое сталинское окружение, но в душе так и остался "комсомольцем 20-х годов", наивным мечтателем-авантюристом, иногда добрым, иногда жестоким, но искренним и непосредственным. Придя к власти, он попробовал восстановить атмосферу середины двадцатых, с наивным культом Ленина, обещанием скорого коммунизма, но без массового террора и с гораздо большей степенью свободы, чем при зрелом Сталине. Так страна получила знаменитую хрущевскую "оттепель".
Брежнев, Суслов, Устинов, Андропов, Черненко сформировались как политики в глухие тридцатые годы, во время тотальной бюрократизации и террора, когда главным было не высовываться, и любая инициатива могла плохо кончиться. Они хотели, чтобы все было как при Сталине, только без террора и войны. И как огня боялись перемен. Этот страх определил их политику, приведшую к т.н. "застою".
Горбачев и Ельцин при всем их несходстве - дети оттепели. Их молодость пришлась на эту неспокойную, но относительно свободную эпоху. Они выбрали реформы, пытаясь завершить десталинизацию, начатую во время их юности.
Путин и его подельники - дети "застоя": лицемерного патриотизма на партийных собраниях, стяжательства и коррупции в реальности. Именно эту атмосферу двойной морали они восстановили, когда пришли к власти. Все их прожекты: от нового империализма и авторитаризма до Олимпийских игр, от преследования диссидентов до "сверхракет", от нефте- и газопроводов до "дружбы с Африкой", от космических обещалок до попыток расколоть НАТО - из той эпохи.
Дети "застоя" перешли или скоро перейдут за седьмой десяток, а потом и конечная остановка недалеко. Их естественный уход неизбежен. В обозримом будущем им придется передать власть следующему поколению - детям реформ, юность которых пришлась на 90-е, тем, кому сейчас от 40 до 50; поколению, сформировавшемуся в атмосфере свободы, открытости и дружбы с Западом. Его представители уже сейчас активно делают карьеру в государственном аппарате.
В последние годы они возглавили, например, множество губерний. В основном они неплохо образованы и имеют опыт работы в бизнесе, в том числе с западными партнерами, некоторые из них учились за границей. Пока они мимикрируют под господствующий урапатриатизм, насаждаемый детьми "застоя" (как Горбачев и Ельцин долгое время изображали из себя истово верующих коммунистов), но, думаю, вся эта патриотическая лабуда им абсолютно по барабану. Они, в основном, ориентированы на Запада, как и было принято в то время, когда сформировались их политические взгляды и картина мира. Ведь сложившиеся в молодости стереотипы в течение жизни меняются редко.
Я долго жил в Нижнем Новгороде и сейчас слежу за ситуацией там. Нижегородский губернатор Глеб Никитин - как раз представитель популяции новых российских руководителей из числа детей реформ, ему 43 года. Понятно, что его выдвинула питерская мафия. Но он неплохо образован, окончил MBA бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса. Он очень хочет быть либеральным и дружить с местной общественностью. При этом еще сильнее боится злых дядей в Кремле, ведет себя трусовато и непоследовательно, обещает разные послабления, а потом прячется. Еще бы, он пока целиком зависит от кремлевских старцев. Но так будет не всегда.
Когда поколение Путина-Патрушева-Бортникова-Сечина уйдет, вместо него у власти останутся такие относительно молодые скромные чиновники в интеллигентных очках, как вместо Брежнева и Ко - Горбачев. А вот дальше начнется самое интересное. Думаю, дети реформ не будут продолжать авторитарно-имперский курс Путина. Им это не нужно. Они - экономически ориентированные люди и хотят дружить с западным миром. Им ни к чему санкции и проблемы.
Такие дети реформ и похоронят путинское наследие в процессе какого-то нового 20 съезда. А затем, хотят они этого или нет, и его империю, как Горбачев с Ельциным похоронили СССР".
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22.02.2021 16:49 Відповісти
Киевский форум по безопасности: обсуждает не как обезопасить Украину от рашистского оккупанта , а что делать с рабсеей. Київський безпековий форум: Що робити з Росією? Яка перспектива нинішніх протестів у РФ? Чи можлива ліберальна Росія? - Цензор.НЕТ 6091
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22.02.2021 16:50 Відповісти
Враховуючи, що заявлені учасники дискусії державотворчими здібностями не відзначаються, то обраний ними поза межами України напрям прикладення зусиль - якраз і є питанням безпеки для України
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22.02.2021 23:12 Відповісти
Россию нужно заасфальтировать: ни дураков, ни дорог.
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22.02.2021 18:48 Відповісти
Шо делать с РФ? "Пастроить самальоты, и бамбить." (С)
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22.02.2021 20:21 Відповісти
 
 