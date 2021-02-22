Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Готується проєкт будівництва житла з сонячними панелями для внутрішньо переміщених осіб у співпраці з НАК "Нафтогаз".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"(Житло. - Ред.) для переселенців - це частина програми "Велике будівництво", готуються матеріали. Окремо до цієї частини підключений "Нафтогаз", бо ми будемо будувати, пропонувати формат повністю з сонячними панелями, батареями. Там складна історія, але вона буде в цьому році запропонована", - повідомив Зеленський у ході пресконференції на форумі "Україна 30. Інфраструктура" в понеділок.
Топ коментарі
+11 Андрей Гальченко 3d9520ab
показати весь коментар22.02.2021 11:38
+10 Серый Вовк
показати весь коментар22.02.2021 11:36
+10 Серый Вовк
показати весь коментар22.02.2021 11:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
кремлевскийпечерский мечтатель..."(с)
Для "Нафтогазу" ставити сонячні батареї в житло - це все одно що сипати собі яду в їжу.
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
З однієї сторони виробниками зеленої енергетики грошей немає платити за електрику за зеленим тарифом, а домів переселенців - знайдуться
а кто их чистить от снега будет, а кто мыть и обслуживать?
нет надо впихнуть солнечные батареи, что бы людям много свободного времени не было
В неотапливаемой квартире(доме) на одну стену вешаете солнечную батарею,а на противоположную стену портрет солнцеликого бубочки.Профит.
Только одно но-фотография должна быть цветная и в хорошем разрешении,а то от черно-белой теплоотдача уже не та.
а не там где полгода дожди или снег.