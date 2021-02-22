УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7375 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Біженці з Криму та Донбасу
3 217 43
житло (469) Зеленський (17376) Нафтогаз (1241) переселенці (514)

Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з

Готується проєкт будівництва житла з сонячними панелями для внутрішньо переміщених осіб у співпраці з НАК "Нафтогаз".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"(Житло. - Ред.) для переселенців - це частина програми "Велике будівництво", готуються матеріали. Окремо до цієї частини підключений "Нафтогаз", бо ми будемо будувати, пропонувати формат повністю з сонячними панелями, батареями. Там складна історія, але вона буде в цьому році запропонована", - повідомив Зеленський у ході пресконференції на форумі "Україна 30. Інфраструктура" в понеділок.

Читайте також: Діти переселенців отримали право на першочергове зарахування до дитсадків, - Мінреінтеграції

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Выключите этот фонтан красноречия . Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2177
показати весь коментар
22.02.2021 11:38
+10
Где это будет ? Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 88В Нью-Васюки ?
показати весь коментар
22.02.2021 11:36
+10
Я тоже люблю Остапа Бэндера .... Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4506замечательный персонаж .
показати весь коментар
22.02.2021 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Где это будет ? Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 88В Нью-Васюки ?
показати весь коментар
22.02.2021 11:36 Відповісти
Возле нового аэропорта на Донбассе. В предидущей статье про него писали.
показати весь коментар
22.02.2021 11:38 Відповісти
Какой может быть аэропорт Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 660Космопорт это да ...
показати весь коментар
22.02.2021 11:43 Відповісти
Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7279
показати весь коментар
22.02.2021 12:24 Відповісти
Хрещатик.
показати весь коментар
22.02.2021 12:58 Відповісти
а че не с малогабаритными ядерными реакторами ? Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7448
показати весь коментар
22.02.2021 11:36 Відповісти
Вы наверное имели ввиду нано-ядерными реакторами по криворожской технологии Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3484
показати весь коментар
22.02.2021 12:06 Відповісти
Газовые трубы будут обмотаны гибкими солнечными панелями???
показати весь коментар
22.02.2021 11:37 Відповісти
Я тоже люблю Остапа Бэндера .... Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4506замечательный персонаж .
показати весь коментар
22.02.2021 11:37 Відповісти
Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 324 Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8869
показати весь коментар
22.02.2021 11:38 Відповісти
Выключите этот фонтан красноречия . Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2177
показати весь коментар
22.02.2021 11:38 Відповісти
что-то зелю понесло: совсем на ленина стал похож - "кремлевский печерский мечтатель..."(с)
показати весь коментар
22.02.2021 11:40 Відповісти
Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2562
показати весь коментар
22.02.2021 11:40 Відповісти
Уточніть ще, будь ласка, з приводу унітазів та БД. Будуть, нє? Люди переживають.
показати весь коментар
22.02.2021 11:41 Відповісти
Що воно меле?
Для "Нафтогазу" ставити сонячні батареї в житло - це все одно що сипати собі яду в їжу.
показати весь коментар
22.02.2021 11:41 Відповісти
- А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся, а вы к сердцу принимаете.

Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1479
показати весь коментар
22.02.2021 11:57 Відповісти
Можна людину вигнати з 95 кварталу, а 95 квартал з людини не можливо. Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1239
показати весь коментар
22.02.2021 11:59 Відповісти
Точно укурилось.
показати весь коментар
22.02.2021 11:42 Відповісти
ты бы определился,ай-косник...или с солнечными панелями-или с нафтогазом Жилье для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4970
показати весь коментар
22.02.2021 11:44 Відповісти
Что-то нашего остапа, пардон, клоуна, сегодня понесло и идет он сейчас по опережающему графику вальцмана-асвабадителя!!!! Наобещал с три короба значит нас ждет какая-то афера с его стороны.
показати весь коментар
22.02.2021 11:47 Відповісти
Что-то нашего остапа, пардон, клоуна, сегодня понесло и идет он сейчас по опережающему графику вальцмана-асвабадителя!!!! Наобещал с три короба значит нас ждет какая-то афера с его стороны.
показати весь коментар
22.02.2021 11:48 Відповісти
Вот это он сегодня наболтал!!! И о большом, и о малом... Вот про Большую задницу- ни слова. А ведь она уже рядышком. А он- не видит. Странно. Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4217
показати весь коментар
22.02.2021 11:49 Відповісти
ну и фантазер ....
показати весь коментар
22.02.2021 11:53 Відповісти
Он что, сценарий 95 квартала зачитывает?
показати весь коментар
22.02.2021 11:56 Відповісти
"Власть расстраивается, что ей не верят" - Борислав Береза
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
показати весь коментар
22.02.2021 11:57 Відповісти
Дороги уже неактуальны, придумали новый распил на строительстве домов с золотыми солнечными панелями.
показати весь коментар
22.02.2021 11:58 Відповісти
Логіка де?
З однієї сторони виробниками зеленої енергетики грошей немає платити за електрику за зеленим тарифом, а домів переселенців - знайдуться Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7177
показати весь коментар
22.02.2021 11:59 Відповісти
Нафтагаз і сонячні батареї, відчуваєте політ думок... Ще вчора говорили про закриття нафтогазу тому що їм керують корупціонери.
показати весь коментар
22.02.2021 12:00 Відповісти
а аккумуляторы к батареям как я понял самим нужно будет покупать?
а кто их чистить от снега будет, а кто мыть и обслуживать?

нет надо впихнуть солнечные батареи, что бы людям много свободного времени не было Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4426
показати весь коментар
22.02.2021 12:02 Відповісти
Вот Вам лишь бы критиковать,а ведь все гениальное просто.
В неотапливаемой квартире(доме) на одну стену вешаете солнечную батарею,а на противоположную стену портрет солнцеликого бубочки.Профит.
Только одно но-фотография должна быть цветная и в хорошем разрешении,а то от черно-белой теплоотдача уже не та. Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 34
показати весь коментар
22.02.2021 12:13 Відповісти
нет, просто солнечные батареи нужно ставить по климату.
а не там где полгода дожди или снег.
показати весь коментар
22.02.2021 12:27 Відповісти
Жулье - для переселенцев будут строить с солнечными батареями в сотрудничестве с "Нафтогазом", - Зеленский
показати весь коментар
22.02.2021 12:15 Відповісти
Ай, все це туфта. Чують, чуюють ці ватні переселенці, що їм тут ніхто не радий. Нехай сидять там вдома. горілка по 70, цигарки 15-20. все як вони хотіли
показати весь коментар
22.02.2021 12:16 Відповісти
а не проще ли людям дать возможность работать, взять льготную ипотеку и самим построить то, что они хотят... ан нет, коррупция субсидианства и выдачи, якобы, бесплатного жилья - настолько вжились в тело монстра государственной коррупции, что пора тело не лечить, а уничтожать...
показати весь коментар
22.02.2021 12:16 Відповісти
Верю. Вот теперь верю © Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7848

Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1309
показати весь коментар
22.02.2021 12:19 Відповісти
Уже столько денег распилили на переселенцах. Куда смотрят Набу, сапы, прокуратура, СБУ? Уже столько жилья можно было построить
показати весь коментар
22.02.2021 12:21 Відповісти
Своє нехай відвойовують.
показати весь коментар
22.02.2021 13:00 Відповісти
Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6777
показати весь коментар
22.02.2021 12:25 Відповісти
Це що "індульгенція" для енергобариг? Тепер кожного хто обуриться високою ціною на комуналку будуть "затикати" фразою - як можна позбавляти квартир біженців? А сім років платити пенсії на окуповані території можна? Постачати їм ресурси на мільярди теж можна і не будувати для переселенців нічого всі ці роки можна і навіть пропонувати перселенцям які з вини держави втратили житло на окупованій території іпотеку під 5% річних теж можна... Зажиддя суцільне...
показати весь коментар
22.02.2021 12:39 Відповісти
Кожному переселенцю - зелений тариф!
показати весь коментар
22.02.2021 12:45 Відповісти
"К земле приближаются три астероида. Самый большой размером со стадион, два поменьше - с самолеты"
показати весь коментар
22.02.2021 13:01 Відповісти
чойто сегодня на цензоре за пару часов 16 новостей от ЗЕ. К чему бьі єто?
показати весь коментар
22.02.2021 13:29 Відповісти
+ пока писал еще одна добавилась...
показати весь коментар
22.02.2021 13:30 Відповісти
 
 