Тільки з COVID-тестом: влада Польщі планує посилити вимоги до в'їзду іноземців у країну
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Цього тижня влада Польщі планує посилити вимоги до в'їзду іноземців у країну. Зокрема, приїжджі повинні будуть мати при собі негативний тест на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив глава Мінохоронздоров'я республіки Адам Недзельський в ефірі телеканалу TVN24.
Він зазначив, що до введення нових вимог міністерство хоче допрацювати правила і деталі. Також повинні підготуватися всі служби.
"Прикордонна охорона каже, що їй потрібно як мінімум 48 годин, щоб досягти оперативної готовності на окремих прикордонних пунктах. Тому я думаю, що до кінця тижня це відбудеться", - сказав міністр.
Недзельський уточнив, що в разі відсутності тесту громадянин, який в'їжджає в республіку, піде на 10-денну ізоляцію.
Загальна кількість заражених з початку епідемії в Польщі становила 1 631 727, з них 1 372 326 одужали, а 42 077 пацієнтів померли.
Будь ласка, зачекайте...
Ponadto z kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni są również:...
osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.
Я рухатимуся на Поландію у суботу і в п'ятницю робитиму антиген-тест - той що 15 хвилин і 495 грн.
Dzień dobry, moje pytanie dotyczy wjazdu do Polski z Ukrainy bez kwarantanny. Czytam na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej: "Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać: ... 18. osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu". Czy wystarczy dla tego "Test antygenowy na koronawirusa" (15 min., 150 zł.) czy musi być "Test na koronawirusa RT-PCR" (48 godz., 450 zł.).
Dzień dobry, Wyniki obydwu testów są dopuszczalne. Czyli wynik testu antygenowego jest dopuszczalny. Z poważaniem / Kind regards
Звертаю Вашу увагу, що йдеться про антигенови, а не антитілови.