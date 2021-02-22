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Тільки з COVID-тестом: влада Польщі планує посилити вимоги до в'їзду іноземців у країну

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Тільки з COVID-тестом: влада Польщі планує посилити вимоги до в'їзду іноземців у країну

Цього тижня влада Польщі планує посилити вимоги до в'їзду іноземців у країну. Зокрема, приїжджі повинні будуть мати при собі негативний тест на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив глава Мінохоронздоров'я республіки Адам Недзельський в ефірі телеканалу TVN24.

Він зазначив, що до введення нових вимог міністерство хоче допрацювати правила і деталі. Також повинні підготуватися всі служби.

"Прикордонна охорона каже, що їй потрібно як мінімум 48 годин, щоб досягти оперативної готовності на окремих прикордонних пунктах. Тому я думаю, що до кінця тижня це відбудеться", - сказав міністр.

Недзельський уточнив, що в разі відсутності тесту громадянин, який в'їжджає в республіку, піде на 10-денну ізоляцію.

Загальна кількість заражених з початку епідемії в Польщі становила 1 631 727, з них 1 372 326 одужали, а 42 077 пацієнтів померли.

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Автор: Анастасія Потіха
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Раньше был ажиотажный спрос на маски, теперь станет на справки.
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22.02.2021 11:46 Відповісти
Сын сдал анализ в Синево за 980 грн и в течении 48 часов заехал в Польшу...по контракту и сразу на работу без обсервации
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22.02.2021 12:56 Відповісти
А сколько таких, которые без контракта, существует...
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22.02.2021 13:15 Відповісти
Главное заезд в Польшу уложиться за 48 часов...что бі не назначили на границе обсервацию
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22.02.2021 20:17 Відповісти
Koлония Ротшильдов.
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22.02.2021 12:03 Відповісти
пасти кенгуру под озоновой дырой гораздо почетнее Тільки з COVID-тестом: влада Польщі планує посилити вимоги до в'їзду іноземців у країну - Цензор.НЕТ 576
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22.02.2021 12:39 Відповісти
Але це вже давно є - з 28 грудня 2020 року.

Ponadto z kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni są również:...
osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Я рухатимуся на Поландію у суботу і в п'ятницю робитиму антиген-тест - той що 15 хвилин і 495 грн.
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22.02.2021 12:13 Відповісти
Так лиш антиген тест здається показує чи є у вас антитіла в організмі ? Тобто чи були ви хворі на Ковід раніше, і у вас в наслідок перенесеної хвороби виробилися антитіла ? А для перетину кордону потрібен тест який підтверджує що ви не хворі на данний момент ? А цей тест в свою чергу якраз і коштує дорожче.
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22.02.2021 13:09 Відповісти
Я консультувався у Стражи гранічней.
Dzień dobry, moje pytanie dotyczy wjazdu do Polski z Ukrainy bez kwarantanny. Czytam na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej: "Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać: ... 18. osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu". Czy wystarczy dla tego "Test antygenowy na koronawirusa" (15 min., 150 zł.) czy musi być "Test na koronawirusa RT-PCR" (48 godz., 450 zł.).

Dzień dobry, Wyniki obydwu testów są dopuszczalne. Czyli wynik testu antygenowego jest dopuszczalny. Z poważaniem / Kind regards

Звертаю Вашу увагу, що йдеться про антигенови, а не антитілови.
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22.02.2021 13:29 Відповісти
 
 