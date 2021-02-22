"Ти політичний, ти - здохнеш": 16-річного учасника протестів у Білорусі, який страждає на епілепсію, засудили до 5 років колонії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вранці 22 лютого Гомельський залізничний суд оголосив вироки у так званій справі про "коктейлі Молотова".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".
Серед обвинувачених - 17-річний Микита Золотарьов, 26-річний Дмитро Корнєєв і 29-річний Леонід Ковальов, яких звинувачували в участі в масових заворушеннях і киданні "коктейлів Молотова" в центрі міста 10 серпня.
Прокурор Євген Фартушняк призначив підсудним такі терміни: Леонід Ковальов - 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму; Дмитро Корнєєв - 8 років колонії суворого режиму; Микиті Золотарьову - 6 років у виправній колонії.
Сьогодні суддя Дмитро Дзяба засудив Ковальова до шести років позбавлення волі, Корнєєва - до восьми років, а Золотарьова - до п'яти років виправної колонії.
Як зазначає видання, після вироку Микита Золотарьов впав в істерику. Він кинувся до ґрат і крикнув: "Випусти мене звідси!". У хлопця епілепсія. Його батько повідомив журналістам, що Микита був побитий співробітниками поліції і СІЗО. Адвокат подав скаргу, але складу злочину влада не виявила. Микита розповів суду, що його били не тільки в серпні, але і 29 грудня в Гомельському СІЗО. Підліток також заявив в суді, що в СІЗО йому не давали таблетки.
"Конвоїр сказав:"Ти політичний, ти - здохнеш", - розповів неповнолітній.
Нагадаємо, 29-річний Леонід Ковальов, 17-річний Микита Золотарьов і 26-річний Дмитро Корнєєв звинувачуються в незаконному виробництві вибухових речовин, застосуванні насильства або загрозу розправи над співробітником поліції, участь у масових заворушеннях, а Ковальов ще і в участі і втягуванні неповнолітнього в вчинення злочину.
За попередньою версією слідства, Ковальов виготовив два "коктейлі Молотова", перевіз їх у центр міста і сховав в одному з дворів. Увечері 10 серпня він прибув у зону мітингів протесту, де виявив виконавців свого злочинного плану - 26-річного жителя Добруш Корнєєва та 16-річного Золотарьова. Чоловік передав своїм новим знайомим "коктейлі Молотова", щоб вони могли підпалити стіну будинку, а потім став їх умовляти на більш радикальні дії - підпалити міський автобус або автозавод. По дорозі молоді люди зустріли військовослужбовців в/ч 5525 і закидали їх "коктейлями". Скляна пляшка впала біля військового і розбилася об асфальт. Корнєєв і Золотарьов зникли - пізніше їх затримали, а Ковальова в цей же вечір.
Ковальов і Золотарьов не визнають своєї провини. Корнєєв частково визнає.
У Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента, які супроводжувалися масовими фальсифікаціями на користь Олександра Лукашенка, одноосібно править країною 26 останніх років.
Незабаром після виборів головний конкурент Лукашенка Світлана Тіхановька була змушена виїхати до Литви.
Протести і страйки в Білорусі тривають вже понад пів року. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.
Багато протестувальників зазнали переслідувань, тисячі були затримані. Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, жорстоко били їх. З початку протестів загинули кілька людей.
Будь ласка, зачекайте...
Нет слов уже! С августа же просят плюнуть на эту работу! Вы не видите,что творится????? Когда вы перестанете быть слабаками? Дети сидят за вас! Они ни кого щадить не будут, им есть что терять!
Тишина и спокойствие, криминала ноль. Ночью пункт обмена открыт и никого не грабят. Ради Тихановской и непонятных идеалов никто майданить не будет.
Белорусы далеко не дураки и все прекрасно понимают.
Идеологи, ваш КПД равен 0. Вы бездарны по своей сути, как и ваша идеология.
Страна живёт и живёт по крайней мере лучше Украины.
Это по факту, а детали эмоциальные мало кого интересуют.
Ага, как мы.
Расхваливайте и далее Украину.
Я, если что, ездил и по вашим и по нашим, причем не только по центральным. Так что... не рассказывай басен, в общем...
На автовокзал в туалет зайди в Чернигове..
Грязища в твоём Чернигове как на свалке и ветхое жилье кругом.
Про дороги и не говорю- сам водитель.
И съезди в Гомель и посмотри.
Это мое мнение.
Аккерман.
16-гадовага Мікіту Залатарова пакаралі 5 гадамі калёніі за «масавыя беспарадкі»
Напомним, 29-летний Леонид Ковалев, 17-летний Никита Золотарев и 26-летний Дмитрий Корнеев обвиняются в незаконном производстве взрывчатых веществИсточник: https://censor.net/ru/n3249285
Опечатка по всей видимости.
К слову - ранее её приписывали Меньшикову, который высказал эту чушь при Петре на предмет пушек, мол их жалко, а хлопов... за что получил в рыло.
Там если "воспоминания" этого "историка" Юрия Коваленко почитать (а с него этот миф пошел), так там такого можно найти - сказки отдыхают.
Он, к примеру, утверждает, что в возрасте 15-17 лет был на аудиенции у Сталина, дерзко спорил с тем же Жуковым, лично взял в плен немецкого фельдмаршала Паулюса
На самом деле они ему не принадлежат.
Не задумывался ли ты о том, откуда эти кости появились? Не от германских ли пуль, снарядов и пр.? Ну, тех самых германцев, которых родина - в Германии, а не рядом с Днепром?
А Франция тогда имела едва ли не сильнейшую армию мира.
Но это долгий разговор, если изначально это Вам интересно - мы можем его продолжить.
И, смотри в чем штука. Насчет этих слов мы уже определились. Это - фейк. Так, глядишь, мы проанализируем и "любой кровью" и так далее... и придем к очень неудобноваримым для нынешних идеологов выводам.
1) После присяги жизнь солдата ему в принципе не принадлежит.
2) Просчеты на войне неизбежны, ибо сражение НИКОГДА не происходит на 100% по плану.
3) На какие потери ты рассчитывал, воюя против армии, которая перед тем как напасть на тебя - победила ВСЕ хоть скоклько-нибудь значащие в военном отношении - армии мира? Это я о вермахте, если что. Причем победила зачастую в считанные дни и с подавляющим преимуществом в кратности потерь.
Пример:
Французская операция (10 мая - 22 июня 1940 г.)
Операция "Гельб"
Силы сторон:
Германия: 3 300 000 чл.; 7 378 орудий; 2 580 танков; 3 824 самолёта.
Франция: 2 240 000 чл.; 11 200 орудий; 2 789 танков; 1648 самолётов.
Англия: 395 000 чл.; 1350 орудий; 310 танков; 1837 самолётов.
Голландия: 280 000 чл; 676 орудий; 124 самолёта.
Бельгия: 600 000 чл.; 1338 орудий; 270 танков; 186 самолётов.
ИТОГО СОЮЗНИКИ: 3 515 000 чл.; 14 564 орудия; 3369 танков; 3795 самолётов.
Потери сторон:
Германия: 45 074 чл. убитыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести
Франция: 90 000 чл. убитыми, 200 000 ранеными, 1 900 000 пленными.
Англия: 68 111 убито, ранено и попало в плен
Голландия: 2332 убитыми, 7000 ранеными, 271 668 пленными.
Бельгия: 6 593 чл. убитыми и пропавшими без вести, 15 850 ранеными, 202 000 пленными.
ИТОГО СОЮЗНИКИ: не менее 100 000 убитых и пропавших без вести, не менее 2 500 000 пленными.
Ну так как тебе "немясники" из Европы? В польской кампании потери поляков были примерно в 4 раза выше немецких. В Греции союзники потеряли навскиду где-то в три раза больше немцев.
Так что... в общем все познается в сравнении.
Так что было бы ошибкой думать что он свои "удовольствия" получил по праву рождения.
Ну а очередные звания он получал за некоторые заслуги плюс обучение в соотв. учебных заведениях, в которые бОльшая часть Иванов не планировала даже поступать.
Если б его просто по праву рождения сразу в комполка поставили как какого-нить современного золотого мальчика... я бы понял твое возмущение.
И бОльшая часть Иванов не занималась работой уровня маршала... да и ... получила от совка свою порцию благ. Не только в виде медальки. А в виде квартиры бесплатной к примеру.
Сравниваешь.
Формируешь СВОЕ мнение. А не пересказываешь чужое. Попробуй. Тебе понравится)
Он тоже начинал отнюдь не с генерала.
Свои слова также готов доказать фактами.
Надеюсь, им самим нравится, чего они достигли...
Но динамика изменения численности населения РБ - положительна. А вот нашей страны - отрицательна.
Экстраполируем ситуацию и выйдет... что беларусы живут богаче, но условного Никиты Золотарева на свете нет.
Оно-то вроде и неплохо - жить богаче... но лично он, я думаю, с этим бы не согласился при таких раскладах.
Ты готов платить жизнями нерожденных детей коренного население за такое вот улучшение в плане "побогаче"? Вот, видимо, те беларусы, что постарше (и прожили 90ые и видели последствия... там у них тоже был спад по демографии, если что) - не хотят. А детишки... что же... они всегда очень внушаемы.
Ну так вот тебе открытый источник, чтоб не страдал ерундной.
https://focus.ua/opinion/economics/460780-iazykom_tsifr_chto_takoe_sovremennaia_belarus_i_chem_obernetsia_dlia_ukrainy_revoliutsiia_v_minske
Обращаю внимание:
ВВП ППС на душу населения 65 место (Украина 112-е).
ВВП по ППС на душу населения - еще более сферический в вакууме показатель. Если его брать, стоит хотя бы смотреть на имущественное распределение, иначе непонятно, какую погоду делают деньги на счетах миллиардеров и крупных компаний.
Если взять имущественное распределение в Украине, то ... в общем отнюдь не Европа и не Беларусь тоже.
И таких развалин, как например в: Днепре, Одессе, Чернигове в условном: Могилеве, Бресте, Гомеле нет.
В условном Тамбове/Саратове в целом и общем люди живут побогаче, чем Могилеве/Гродно, а в Гомеле/Бресте побогаче чем в условной Виннице/Запорожье. Да! Не значительно, но побогаче.
Вот только для человека. Именно для человека, для которого есть ценности и права, а не только пожрать - зЯрплаты далеко не всегда главный показатель жизни.
участки и поджарили омон