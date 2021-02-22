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Новини За кордоном Репресії в Білорусі
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"Ти політичний, ти - здохнеш": 16-річного учасника протестів у Білорусі, який страждає на епілепсію, засудили до 5 років колонії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вранці 22 лютого Гомельський залізничний суд оголосив вироки у так званій справі про "коктейлі Молотова".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Серед обвинувачених - 17-річний Микита Золотарьов, 26-річний Дмитро Корнєєв і 29-річний Леонід Ковальов, яких звинувачували в участі в масових заворушеннях і киданні "коктейлів Молотова" в центрі міста 10 серпня.

Прокурор Євген Фартушняк призначив підсудним такі терміни: Леонід Ковальов - 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму; Дмитро Корнєєв - 8 років колонії суворого режиму; Микиті Золотарьову - 6 років у виправній колонії.

Сьогодні суддя Дмитро Дзяба засудив Ковальова до шести років позбавлення волі, Корнєєва - до восьми років, а Золотарьова - до п'яти років виправної колонії.

Також дивіться: Роздягатися догола під час огляду принизливо. Їжу неможливо взяти до рота. Тримаємося на священній люті, - засуджена білоруська журналістка Андрєєва про своє перебування в СІЗО Мінська

Як зазначає видання, після вироку Микита Золотарьов впав в істерику. Він кинувся до ґрат і крикнув: "Випусти мене звідси!". У хлопця епілепсія. Його батько повідомив журналістам, що Микита був побитий співробітниками поліції і СІЗО. Адвокат подав скаргу, але складу злочину влада не виявила. Микита розповів суду, що його били не тільки в серпні, але і 29 грудня в Гомельському СІЗО. Підліток також заявив в суді, що в СІЗО йому не давали таблетки.

"Конвоїр сказав:"Ти політичний, ти - здохнеш", - розповів неповнолітній.

Нагадаємо, 29-річний Леонід Ковальов, 17-річний Микита Золотарьов і 26-річний Дмитро Корнєєв звинувачуються в незаконному виробництві вибухових речовин, застосуванні насильства або загрозу розправи над співробітником поліції, участь у масових заворушеннях, а Ковальов ще і в участі і втягуванні неповнолітнього в вчинення злочину.

За попередньою версією слідства, Ковальов виготовив два "коктейлі Молотова", перевіз їх у центр міста і сховав в одному з дворів. Увечері 10 серпня він прибув у зону мітингів протесту, де виявив виконавців свого злочинного плану - 26-річного жителя Добруш Корнєєва та 16-річного Золотарьова. Чоловік передав своїм новим знайомим "коктейлі Молотова", щоб вони могли підпалити стіну будинку, а потім став їх умовляти на більш радикальні дії - підпалити міський автобус або автозавод. По дорозі молоді люди зустріли військовослужбовців в/ч 5525 і закидали їх "коктейлями". Скляна пляшка впала біля військового і розбилася об асфальт. Корнєєв і Золотарьов зникли - пізніше їх затримали, а Ковальова в цей же вечір.

Ковальов і Золотарьов не визнають своєї провини. Корнєєв частково визнає.

У Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента, які супроводжувалися масовими фальсифікаціями на користь Олександра Лукашенка, одноосібно править країною 26 останніх років.

Також читайте: 15-річного білоруського підлітка засудили до 2 років позбавлення волі за модерацію телеграм-каналу "Дані карателів Білорусі"

Незабаром після виборів головний конкурент Лукашенка Світлана Тіхановька була змушена виїхати до Литви.

Протести і страйки в Білорусі тривають вже понад пів року. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.

Багато протестувальників зазнали переслідувань, тисячі були затримані. Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, жорстоко били їх. З початку протестів загинули кілька людей.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Беларусы, вы ждете пока ваши дети повыходят?! Вы хотите,чтобы их били, пытали, унижали,чтобы они сидели в тюрьме,пока вы на диване лежите,а утром на завод идете??? Или вы думаете,что санкции вам помогут? У диктатора хватает средств к шикарной жизни,
Нет слов уже! С августа же просят плюнуть на эту работу! Вы не видите,что творится????? Когда вы перестанете быть слабаками? Дети сидят за вас! Они ни кого щадить не будут, им есть что терять!
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22.02.2021 12:06
+19
Вот вам и цветы...Такие вещи нужно завершать, либо не начинать.
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22.02.2021 12:03
+13
Якби не декілька сотеть тисяч реально протестуючих під час Революції Гідності , в нас при Янучарові,який би і досі правив, було б не ліпше. Слава Героям! Жаль, що їх в нас так мало.
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22.02.2021 12:12
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Вот вам и цветы...Такие вещи нужно завершать, либо не начинать.
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22.02.2021 12:03 Відповісти
Якби не декілька сотеть тисяч реально протестуючих під час Революції Гідності , в нас при Янучарові,який би і досі правив, було б не ліпше. Слава Героям! Жаль, що їх в нас так мало.
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22.02.2021 12:12 Відповісти
"якби" не трапилось.
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22.02.2021 12:19 Відповісти
Такая статистика характерна для любого общества. Но в Белоруссии не усвоили, что цветочками делу не поможешь. У нас тоже нет полного понимания этого факта. Дело, сделанное наполовину, сделанным не является. Как результат, Янукович уже активно возвращается во власть через своих приспешников, которые вернулись сюда за последние два года.
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22.02.2021 12:20 Відповісти
"Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии - Цензор.НЕТ 1572
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22.02.2021 12:25 Відповісти
Прекрасное фото. Дяде еще многому учиться придется. Но лучше бы читал книжки и смотрел на других. Кости были бы целее
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22.02.2021 12:30 Відповісти
Диссиденты, шестидесятники рассказывали про лагеря 60х., 70х.. Забиты были Украинскими националистами и политическими, но говорит, ни одного Белоруса среди них не было...
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22.02.2021 12:27 Відповісти
Беларусы, вы ждете пока ваши дети повыходят?! Вы хотите,чтобы их били, пытали, унижали,чтобы они сидели в тюрьме,пока вы на диване лежите,а утром на завод идете??? Или вы думаете,что санкции вам помогут? У диктатора хватает средств к шикарной жизни,
Нет слов уже! С августа же просят плюнуть на эту работу! Вы не видите,что творится????? Когда вы перестанете быть слабаками? Дети сидят за вас! Они ни кого щадить не будут, им есть что терять!
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22.02.2021 12:06 Відповісти
Бываю я часто в Беларуси, кроме позитивных эмоций по сравнению с нами ничего не испытываешь.
Тишина и спокойствие, криминала ноль. Ночью пункт обмена открыт и никого не грабят. Ради Тихановской и непонятных идеалов никто майданить не будет.
Белорусы далеко не дураки и все прекрасно понимают.
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22.02.2021 12:11 Відповісти
Это за пределами дозволенного и разумного. Это Ребёнок, больной ребёнок. Это происходит в стране, в которой с 45 года идеология базируется на истории 2ВОВ???
Идеологи, ваш КПД равен 0. Вы бездарны по своей сути, как и ваша идеология.
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22.02.2021 12:14 Відповісти
По некоторым перегибам в целом картину не надо замарывать.
Страна живёт и живёт по крайней мере лучше Украины.
Это по факту, а детали эмоциальные мало кого интересуют.
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22.02.2021 12:16 Відповісти
Был я в/на Беларуси. Такая же нищета как и на московии.
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22.02.2021 12:17 Відповісти
После ухода Луки запануют?
Ага, как мы.
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22.02.2021 12:21 Відповісти
Если вам холодно, то найдите ватника и скажите ему, что минимальная зарплата в Украине больше, чем на россии и Беларуси. Грейтесь
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22.02.2021 12:23 Відповісти
Понятно, вопросов более нет.
Расхваливайте и далее Украину.
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22.02.2021 12:26 Відповісти
Я не расхваливаю Украину, я уверенно говорю, что Беларуси до Украины по инфраструктуре, по зарплатам, по имиджу как Украине до Польши. Если не до Германии.
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22.02.2021 12:28 Відповісти
А я не согласен, ибо часто бываю в рб и сравниваю для себя. У нас развал полный везде и законы не работают. В отличии от Беларуси.
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22.02.2021 12:31 Відповісти
Какие законы в беларуси? Тебе уже сказали, знаток туалетов, писдуй в беларашу и не отсвечивай здесь.
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22.02.2021 12:35 Відповісти
Каждому свое. Для меня Днепр - это Минск на минималке.
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22.02.2021 12:35 Відповісти
По инфраструктуре? Дружище, да ты явно не бывал на украинских дорогах)))
Я, если что, ездил и по вашим и по нашим, причем не только по центральным. Так что... не рассказывай басен, в общем...
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22.02.2021 12:40 Відповісти
Да Гомель по сравнению с Черниговым небо и земля.
На автовокзал в туалет зайди в Чернигове..
Грязища в твоём Чернигове как на свалке и ветхое жилье кругом.
Про дороги и не говорю- сам водитель.
И съезди в Гомель и посмотри.
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22.02.2021 12:24 Відповісти
Хватит врать, ты когда в Чернигове был то? Или из туалета не вылазил?"Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии - Цензор.НЕТ 5806
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22.02.2021 12:33 Відповісти
"Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии - Цензор.НЕТ 6379
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22.02.2021 12:33 Відповісти
Грязней и мрачней Чернигова в Украине города я не видел.
Это мое мнение.
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22.02.2021 12:36 Відповісти
Сам то откуда?
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22.02.2021 12:38 Відповісти
С Белгород - Днестровского.
Аккерман.
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22.02.2021 12:39 Відповісти
Ну тогда все ясно, ватное село вокруг старой крепости.
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22.02.2021 12:46 Відповісти
Зато вино натуральное і дівки гарні! "Ти політичний, ти - здохнеш": 16-річного учасника протестів у Білорусі, який страждає на епілепсію, засудили до 5 років колонії - Цензор.НЕТ 8295
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22.02.2021 13:23 Відповісти
Зато в Чернигове есть лес, и не надо как на юге шашлыки на коровьих лепешках в степи жарить лол
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22.02.2021 16:09 Відповісти
Зато парковка Экомаркетв на Кольцевой каждые выходные забита авто и автобусами с беларускими номерами, скупаться приезжают, в совке такого ж нету.
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22.02.2021 16:07 Відповісти
С космоса ещё давай фотки.
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22.02.2021 12:34 Відповісти
Да тебе, дятлу ватному, бесполезно что то говорить.
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22.02.2021 12:36 Відповісти
В заголовке 16 лет, в тексте статьи 17 лет, но встречается и 16.
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22.02.2021 12:07 Відповісти
Я всего лишь к тому, что вот тут:

Напомним, 29-летний Леонид Ковалев, 17-летний Никита Золотарев и 26-летний Дмитрий Корнеев обвиняются в незаконном производстве взрывчатых веществИсточник: https://censor.net/ru/n3249285

Опечатка по всей видимости.
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22.02.2021 12:12 Відповісти
Блин бензин и масло к вв отнесли -каждій автомобилист террорист!
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22.02.2021 13:25 Відповісти
Фашист Лукашенко звіріє!! "Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии - Цензор.НЕТ 4016
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22.02.2021 12:07 Відповісти
"Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии - Цензор.НЕТ 6947 "Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии - Цензор.НЕТ 6203
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22.02.2021 12:09 Відповісти
Справедливости ради - он этого не говорил.
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22.02.2021 12:11 Відповісти
...адвокат? "Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии - Цензор.НЕТ 4474
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22.02.2021 12:14 Відповісти
Нет. Просто историей интересуюсь. Конкретно ему эту фразу приписали.
К слову - ранее её приписывали Меньшикову, который высказал эту чушь при Петре на предмет пушек, мол их жалко, а хлопов... за что получил в рыло.
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22.02.2021 12:16 Відповісти
"Жуков: Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!" - теж пріпісалі?
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22.02.2021 12:20 Відповісти
Ну да. Эта фраза якобы прозвучала на совещании Воронежского фронта, на которую Жукову ответил будущий маршал Рокоссовский мол это геноцид. Но Рокоссовский к Воронежскому фронту отношения не имел и на том совещании присутствовать не мог.
Там если "воспоминания" этого "историка" Юрия Коваленко почитать (а с него этот миф пошел), так там такого можно найти - сказки отдыхают.
Он, к примеру, утверждает, что в возрасте 15-17 лет был на аудиенции у Сталина, дерзко спорил с тем же Жуковым, лично взял в плен немецкого фельдмаршала Паулюса
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22.02.2021 12:28 Відповісти
Так мы о словах или о черносвіточниках,чьи кости десятками тысячь скелетов в Днепре под Киевом лежат ценою за орден на груди товарисча?
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22.02.2021 13:29 Відповісти
Я о словах. Один из комментаторов привел слова, якобы принадлежащие одному из людей.
На самом деле они ему не принадлежат.
Не задумывался ли ты о том, откуда эти кости появились? Не от германских ли пуль, снарядов и пр.? Ну, тех самых германцев, которых родина - в Германии, а не рядом с Днепром?
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22.02.2021 14:39 Відповісти
Да я все о том ,что любой кровью к нужной дате.а пуль хватало для Ивана и советских...
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22.02.2021 20:05 Відповісти
Вы если задумаетесь о том, как, к примеру, проходила военная кампания вермахта во Франции и каким образом там распределялись потери... то Вам многое станет ясно.
А Франция тогда имела едва ли не сильнейшую армию мира.
Но это долгий разговор, если изначально это Вам интересно - мы можем его продолжить.

И, смотри в чем штука. Насчет этих слов мы уже определились. Это - фейк. Так, глядишь, мы проанализируем и "любой кровью" и так далее... и придем к очень неудобноваримым для нынешних идеологов выводам.
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23.02.2021 09:47 Відповісти
Не люблю копаться в причинах смерти на войнах -слишком по живому...Но просчет солдата - его гибель,просчет сержанта - гибель расчета ,экипажа ,отделения,..просчет младшего офицера -гибель взвода ,роты ,батареи - при этом гибнут и сами командиры....А просчеты комбатов ,комдивов ,тем более командиров армий и фронтов -в основном гибнут другие ,боевые единицы,.И увешанный орденами и медалями Жуков для меня не почетнее самого мыршавенького солдатика с одной За Отвагу,т.к. этот солдатик своей единственной жизнью рисковал.А кровь красная у всех солдат,всех армий и времен.
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23.02.2021 10:06 Відповісти
А стоило бы. Потому как тогда глазки на многое открываются.
1) После присяги жизнь солдата ему в принципе не принадлежит.
2) Просчеты на войне неизбежны, ибо сражение НИКОГДА не происходит на 100% по плану.
3) На какие потери ты рассчитывал, воюя против армии, которая перед тем как напасть на тебя - победила ВСЕ хоть скоклько-нибудь значащие в военном отношении - армии мира? Это я о вермахте, если что. Причем победила зачастую в считанные дни и с подавляющим преимуществом в кратности потерь.
Пример:

Французская операция (10 мая - 22 июня 1940 г.)
Операция "Гельб"

Силы сторон:
Германия: 3 300 000 чл.; 7 378 орудий; 2 580 танков; 3 824 самолёта.
Франция: 2 240 000 чл.; 11 200 орудий; 2 789 танков; 1648 самолётов.
Англия: 395 000 чл.; 1350 орудий; 310 танков; 1837 самолётов.
Голландия: 280 000 чл; 676 орудий; 124 самолёта.
Бельгия: 600 000 чл.; 1338 орудий; 270 танков; 186 самолётов.
ИТОГО СОЮЗНИКИ: 3 515 000 чл.; 14 564 орудия; 3369 танков; 3795 самолётов.

Потери сторон:
Германия: 45 074 чл. убитыми, 110 043 ранеными и 18 384 пропавшими без вести
Франция: 90 000 чл. убитыми, 200 000 ранеными, 1 900 000 пленными.
Англия: 68 111 убито, ранено и попало в плен
Голландия: 2332 убитыми, 7000 ранеными, 271 668 пленными.
Бельгия: 6 593 чл. убитыми и пропавшими без вести, 15 850 ранеными, 202 000 пленными.
ИТОГО СОЮЗНИКИ: не менее 100 000 убитых и пропавших без вести, не менее 2 500 000 пленными.

Ну так как тебе "немясники" из Европы? В польской кампании потери поляков были примерно в 4 раза выше немецких. В Греции союзники потеряли навскиду где-то в три раза больше немцев.
Так что... в общем все познается в сравнении.
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23.02.2021 10:34 Відповісти
Только жуков пожил в удовольствие ,а основная часть Иванов с медалькой в 60 -70 ушла...
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23.02.2021 15:10 Відповісти
Справедливости ради - начинал он еще с императорской армии РИ и ... рядового. И гражданскую до 1920 - провоевал в звании простого красноармейца.
Так что было бы ошибкой думать что он свои "удовольствия" получил по праву рождения.
Ну а очередные звания он получал за некоторые заслуги плюс обучение в соотв. учебных заведениях, в которые бОльшая часть Иванов не планировала даже поступать.
Если б его просто по праву рождения сразу в комполка поставили как какого-нить современного золотого мальчика... я бы понял твое возмущение.
И бОльшая часть Иванов не занималась работой уровня маршала... да и ... получила от совка свою порцию благ. Не только в виде медальки. А в виде квартиры бесплатной к примеру.
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23.02.2021 15:25 Відповісти
Мне трудно судить о сложностях генерало- маршальской жизни...Я из рядовых,сержантов и младших офицеров.....
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23.02.2021 17:51 Відповісти
Да чего трудного-то. Заходишь в гугл. Берешь информацию из разных источников.
Сравниваешь.
Формируешь СВОЕ мнение. А не пересказываешь чужое. Попробуй. Тебе понравится)

Он тоже начинал отнюдь не с генерала.
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23.02.2021 18:01 Відповісти
Я достаточно пожил,побывал и повидал чтоб иметь свое мнение исходя из фактов жизни .Например -толерантность ,инертность и совкодрочерство жителей Украины привели к войне соседа с нею - могу фактами по каждому своему слову.
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23.02.2021 20:27 Відповісти
Я имею иное мнение на этот счет. Но на провокации ради бана не поведусь).
Свои слова также готов доказать фактами.
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24.02.2021 09:16 Відповісти
А я бана не боюсь-захищае позолочений краглячок з буквами За честь,за Славу ,за Народ на муаровій золото з блакитним стрічці та інші... "Ти політичний, ти - здохнеш": 16-річного учасника протестів у Білорусі, який страждає на епілепсію, засудили до 5 років колонії - Цензор.НЕТ 4312
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24.02.2021 15:58 Відповісти
а он кросовки снимал?
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22.02.2021 12:09 Відповісти
На одном беларуском ресурсе я посмел корректно выразить сомнение в эффективности их хождения кругами в надежде , что агрофюрер испугается и отдаст власть... Как же много прекрасных слов я услышал в свой адрес от этих ходаков в ответ... Весь набор классического ватника... "Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии - Цензор.НЕТ 1171
Надеюсь, им самим нравится, чего они достигли...
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22.02.2021 12:09 Відповісти
Ты знаешь... с одной стороны ты прав.
Но динамика изменения численности населения РБ - положительна. А вот нашей страны - отрицательна.
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22.02.2021 12:13 Відповісти
И какое это отношение имеет к данной ситуации...? В странах побагаче Украины тоже есть демографические проблемы...
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22.02.2021 12:16 Відповісти
Самое прямое.
Экстраполируем ситуацию и выйдет... что беларусы живут богаче, но условного Никиты Золотарева на свете нет.
Оно-то вроде и неплохо - жить богаче... но лично он, я думаю, с этим бы не согласился при таких раскладах.
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22.02.2021 12:18 Відповісти
Это богаче, если шо, пару десятков баксов в месяц... Особо экстраполировать ничего и не нужно.
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22.02.2021 12:21 Відповісти
Ты не понял.
Ты готов платить жизнями нерожденных детей коренного население за такое вот улучшение в плане "побогаче"? Вот, видимо, те беларусы, что постарше (и прожили 90ые и видели последствия... там у них тоже был спад по демографии, если что) - не хотят. А детишки... что же... они всегда очень внушаемы.
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22.02.2021 12:33 Відповісти
Беларусы живут богаче? Это кто тебе такую чушь рассказал? Сравни для начала минимальтные зарплаты Беларуси и Уураины.
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22.02.2021 12:22 Відповісти
Ради справедливости, если брать офф источники, то на чуть-чуть да... Но если открыть их сайты вакансий, то хочется плакать...
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22.02.2021 12:28 Відповісти
Да причем здесь справедливость? Бюджетники в Украине получают больше. За частный бизнес я вообще молчу. Разница колосальная.
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22.02.2021 12:30 Відповісти
Чтоооооо?????? Ты поработай учителем в Запорожье, вот тогда и расскажешь, ладно?
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22.02.2021 12:31 Відповісти
Поработай учителем в Гродно как мой тесть.. Потом ркасскажешь.
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22.02.2021 12:32 Відповісти
Давай сравнивать. Только не номинальные цифры, а с учетом паритета покупательной способности (знаешь, что это такое? это - сколько ты можешь на эту самую зарплату купить)
Ну так вот тебе открытый источник, чтоб не страдал ерундной.
https://focus.ua/opinion/economics/460780-iazykom_tsifr_chto_takoe_sovremennaia_belarus_i_chem_obernetsia_dlia_ukrainy_revoliutsiia_v_minske

Обращаю внимание:
ВВП ППС на душу населения 65 место (Украина 112-е).
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22.02.2021 12:37 Відповісти
ППС весьма спорный показатель. На экспортные товары он оказывает мало влияния, у нас же большая часть дорогих товаров экспортная, как и в Беларуси.
ВВП по ППС на душу населения - еще более сферический в вакууме показатель. Если его брать, стоит хотя бы смотреть на имущественное распределение, иначе непонятно, какую погоду делают деньги на счетах миллиардеров и крупных компаний.
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22.02.2021 13:47 Відповісти
Во-первых. Не экспортная а импортная. При расчете ценообразования она учитывается.
Если взять имущественное распределение в Украине, то ... в общем отнюдь не Европа и не Беларусь тоже.
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22.02.2021 14:40 Відповісти
В целом, уровень жизни в Беларуси чуть повыше чем в Украине. Не значительно, но повыше.
И таких развалин, как например в: Днепре, Одессе, Чернигове в условном: Могилеве, Бресте, Гомеле нет.
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22.02.2021 13:24 Відповісти
"Ти політичний, ти - здохнеш": 16-річного учасника протестів у Білорусі, який страждає на епілепсію, засудили до 5 років колонії - Цензор.НЕТ 3505 Лягут под рф вообще заживут тамбовом или как саратов!
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22.02.2021 13:33 Відповісти
Зря иронизируешь. Как не крути в России повыше уровень жизни чем у нас и РБ.
В условном Тамбове/Саратове в целом и общем люди живут побогаче, чем Могилеве/Гродно, а в Гомеле/Бресте побогаче чем в условной Виннице/Запорожье. Да! Не значительно, но побогаче.
Вот только для человека. Именно для человека, для которого есть ценности и права, а не только пожрать - зЯрплаты далеко не всегда главный показатель жизни.
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22.02.2021 14:22 Відповісти
Ааа - єто они от избытка богатства полезли соседей грабить.....
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22.02.2021 20:09 Відповісти
Баагааче? Ты хоть погугли уровень зарплат, или хотя бы минималку, а потом рассказывай.
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22.02.2021 12:23 Відповісти
Сябры, если вы не начнете хоть что-то делать, вас там поубивают, время цветочков прошло, сейчас идет вопрос выживания.
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22.02.2021 12:15 Відповісти
детям срока дают...... "Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии - Цензор.НЕТ 9634 воистину расеяни и белорасеяне один нарот..... взрастили диктаторов дро*чили на них 20 лет а теперь что делать с ними не знают......
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22.02.2021 12:17 Відповісти
"Наш протест мирный. Не хотим как у хохлов".
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22.02.2021 12:21 Відповісти
Ну значит, придется подождать еще лет 15, а там возможно и Николай Александрович готов будет стать новым политическим лидером.
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22.02.2021 14:16 Відповісти
Самое удивительное, что они и снимали и записывали свои похождения. А у Корнеева это уже шестая ходка.
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22.02.2021 12:23 Відповісти
Какие коктейли их сроду не было имитация около часа ни один мусор не пострадал,не обидно было если бы действительно спалили коктейлями мусоровские
участки и поджарили омон
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22.02.2021 12:24 Відповісти
Vot detej sudit rezim debila lukasenka.Sankciji dlia nego dolzni bit ne dlia fona,a ekonomiceskom plane zakrit vsio
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22.02.2021 12:52 Відповісти
Беларуссия страна для жизни!
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22.02.2021 12:56 Відповісти
Без жертви не буде успіху. Біла Русь вперед з вами Бог!
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22.02.2021 13:08 Відповісти
казлАмордое, ты сидело в Америке?)))
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22.02.2021 13:59 Відповісти
Сколько лет получат штурмовавшие Капитолий? Думаю гораздо больше пяти. В США очень строгие законы.
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22.02.2021 14:18 Відповісти
 
 