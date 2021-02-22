Лізинг під 5% на житло буде доступний військовим, медикам, поліцейським і педагогам, - заступник голови ОП Тимошенко

В Україні паралельно з дешевою іпотекою на житло запустять фінансовий лізинг. Однак він буде доступний для певних категорій осіб.

Про це на форумі "Україна 30" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас буде іпотека і фінансовий лізинг. Для кого саме цей фінансовий лізинг на житло? По-перше, це медики, військові, поліцейські, педагоги, соціально незахищені верстви населення і, сподіваюся, ми зможемо це зробити і для внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Тимошенко.

За його словами, про доступний лізинг на житло в Україні говорять багато років, але фактичного механізму не було.

"Ми знайшли цей механізм, і, сподіваюся, вже в I півріччі іпотека і лізинг будуть запущені", - додав Тимошенко.

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