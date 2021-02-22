УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7447 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 175 20
житло (469) іпотека (64) Тимошенко_Кирило (493)

Лізинг під 5% на житло буде доступний військовим, медикам, поліцейським і педагогам, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лізинг під 5% на житло буде доступний військовим, медикам, поліцейським і педагогам, - заступник голови ОП Тимошенко

В Україні паралельно з дешевою іпотекою на житло запустять фінансовий лізинг. Однак він буде доступний для певних категорій осіб.

Про це на форумі "Україна 30" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас буде іпотека і фінансовий лізинг. Для кого саме цей фінансовий лізинг на житло? По-перше, це медики, військові, поліцейські, педагоги, соціально незахищені верстви населення і, сподіваюся, ми зможемо це зробити і для внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Тимошенко.

За його словами, про доступний лізинг на житло в Україні говорять багато років, але фактичного механізму не було.

"Ми знайшли цей механізм, і, сподіваюся, вже в I півріччі іпотека і лізинг будуть запущені", - додав Тимошенко.

Читайте також: "Іпотека під 7% цього року буде", - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Скільки блискучих ідей. Чи це манілівщина? З іншого боку, якщо ввести північноамериканську податкову систему (48% податку на прибутки мільйонерів, а не 5 %як в Україні), гроші можливо і знайшлися б.
показати весь коментар
22.02.2021 12:15
+2
Лизинг - это неполучение жилья с собственность. За просрочку просто выселят и всех делов.
показати весь коментар
22.02.2021 12:19
+2
Лізинг під 5% на житло буде доступний військовим, медикам, поліцейським і педагогам, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7482
показати весь коментар
22.02.2021 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Брехуни!
Душогуби!
Страшні душогуби!

Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5411
показати весь коментар
22.02.2021 12:15 Відповісти
Если ты дамбасянин-мусор, то тебя ждут ништяки
показати весь коментар
22.02.2021 12:15 Відповісти
Скільки блискучих ідей. Чи це манілівщина? З іншого боку, якщо ввести північноамериканську податкову систему (48% податку на прибутки мільйонерів, а не 5 %як в Україні), гроші можливо і знайшлися б.
показати весь коментар
22.02.2021 12:15 Відповісти
Забыли уточнить - " в должности не ниже замминистра "
показати весь коментар
22.02.2021 12:17 Відповісти
"...какой механизьм? Все вручную..."(с) Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7935
показати весь коментар
22.02.2021 12:18 Відповісти
Лизинг - это неполучение жилья с собственность. За просрочку просто выселят и всех делов.
показати весь коментар
22.02.2021 12:19 Відповісти
ну да, очередной лохотрон, но не для всех... а вы ожидали чего то другого от нашей власти?
показати весь коментар
22.02.2021 13:53 Відповісти
Как рейтинг рухнул, так и начали имитировать бурную деятельность, но что с зелёных идиотов возьмешь, они только и могут языком чесать и вешать лапшу на уши
показати весь коментар
22.02.2021 12:20 Відповісти
від вас не тільки лізінг, ще й сосінг
показати весь коментар
22.02.2021 12:20 Відповісти
Вроде еще досрочные президентские не афишировали ,а он сегодня разошелся не на шутку,прям ,как в 19 году..
показати весь коментар
22.02.2021 12:21 Відповісти
Лізинг під 5% на житло буде доступний військовим, медикам, поліцейським і педагогам, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7482
показати весь коментар
22.02.2021 12:24 Відповісти
Очередное еврейское налюбилово. Соберут денежки и выгонят под любым предлогом.
показати весь коментар
22.02.2021 12:28 Відповісти
тимоха жжьот((( табуретку вазьмі, площать будєш мерять сєбє...
показати весь коментар
22.02.2021 12:30 Відповісти
Программа Квартира в лизинг для полицейских уже действует - постанова КМУ № 1201 от 14.11.2018
показати весь коментар
22.02.2021 12:32 Відповісти
Какое совпадение. Это же как раз те категории, кого ширять в первую очередь собираются.
показати весь коментар
22.02.2021 12:42 Відповісти
Нормально так лапшает) У зебилов отходняки после выходних - прорвало прям ))) А помимо перечисленых "святых" - остальные граждане нелюди и им не положено?
показати весь коментар
22.02.2021 12:59 Відповісти
ладно военным, врачам и учителям, они реально полезны обществу
какой прикол с мусоров? или это награда за убийства детей, изасилования женщин и наезды на бизнес ?
показати весь коментар
22.02.2021 13:16 Відповісти
Решта професій не тієї касти чи як?
показати весь коментар
22.02.2021 13:53 Відповісти
Почему-то подумалось... А они с Юлькой родственники или просто чуть-чуть однофамильцы? Лізинг під 5% на житло буде доступний військовим, медикам, поліцейським і педагогам, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4152
показати весь коментар
22.02.2021 13:58 Відповісти
А остальные не люди? Вот пусть вам полиция и платит налоги.
показати весь коментар
22.02.2021 14:44 Відповісти
 
 