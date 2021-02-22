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Мер Івано-Франківська Марцінків про причини спалаху COVID-19: Все через туристичний потенціал нашої області

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Мер Івано-Франківська Марцінків про причини спалаху COVID-19: Все через туристичний потенціал нашої області

В Івано-Франківську зберігається найскладніша ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про ситуацію розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Я вважаю, що одна з основних причин — туристичний потенціал нашої області. Дуже багато людей приїжджало навіть у жорсткий локдаун, курорти працювали. Дуже багато перехворіло персоналу, і пішло поширення. Крім того, ще одна з причин — свята, але я думаю, що вона не головна. Ми бачимо, що найбільша кількість (хворих. - Ред.) — це Івано-Франківщина, зараз підтягується Закарпаття, Чернівецька область. Це як раз місця, де найбільше курортів, де відпочивали люди на новорічні свята", — пояснив мер.

За словами Марцінківа, загалом ситуація доволі напружена.

"Дійсно людей надходить більше. У міських установах у нас вже 614 пацієнтів з підозрою або з підтвердженням на коронавірус. У пологовому будинку у нас 87 осіб, в дитячій лікарні 45. Ми думаємо про додаткові місця в інших лікарнях міста. Хоча, знову ж таки, на мою думку, є обласні установи, які можна було б задіяти та перепрофілювати на хворих ковідом. Чому цього не робиться — це більше питання до області", - додав мер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Побоялся назвать вслух хозяина "туристического потенциала области" Беню, которому начхать на карантины, ковиды? Главное, накосить бабла.
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22.02.2021 12:24
+2
Все значно простіше-НЕПОМІРНА ЖАДІБНІСТЬ.В Європі гірськолижні курорти закрили через ковід.Цікаво) чому не закрили наші?
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22.02.2021 12:33
+1
та об этом уже вся страна догадалась...шо наступили последствия новогоднего и рождественского буковеля...
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22.02.2021 12:25
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.. Руслан НЕ ганьбися ..май ЧЕСТЬ .
..- добряче НАГНУЛИ Р.Марценківа - маргелізована Свобода - ЗДУЛАСЬ після ПРОТИВСІХСТВА ... таке ...що ПРАВДА - а чого це Мер Івано-Франківська "РОЗПИСУЄТЬСЯ" за ВСЮ область ..ХТО Його цьому уповноважував ? .. чи це така "подача" від ЦН .. в ЛЮБОМУ випадку ...
Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права ..

КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
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22.02.2021 12:22 Відповісти
...НЕ можу нічого стверджувати -- з БУВАЛЬЩИНИ = все може бути .. така ЗОМБО атака ГОТУЄТЬСЯ і всебічно ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ силовими структурами ..така РЕАЛЬНІСТЬ..
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22.02.2021 12:24 Відповісти
Побоялся назвать вслух хозяина "туристического потенциала области" Беню, которому начхать на карантины, ковиды? Главное, накосить бабла.
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22.02.2021 12:24 Відповісти
Алла, людей туда под дулами пистолетов не сгоняли, если что...
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22.02.2021 12:47 Відповісти
В кінотеатри та театри також. Але їх закривали.
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22.02.2021 12:51 Відповісти
Если бы их не закрыли - люди пошли бы и туда.
Я к тому, что не надо говорить, мол собственники виноваты... люди туда шли добровольно.

А вообще проблема глобально в другом, но это тема отдельной и длительной беседы)
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22.02.2021 12:56 Відповісти
Поэтому и закривают. И в США, и в ЕС.
Но у нас Беня и его бизнес неприкасаемы.
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22.02.2021 12:57 Відповісти
И кидать камнем в беню было бы справедливо только если б его курорты были открыты, а люди туда не шли. Мол страшный коронавирус и все дела.
А то знаю я таких... вот честно. Не Вы конечно. Но. Орут мол "ааа, вирус/маски/дистанция/карантин/вакцинные паспорта"... и тому подобные истерики.
Но как только открывается курорт / рестран / театр - так сразу туда. А что вирус куда-то делся? Или суперэффективную вакцину привезли?)))
Не-а.
Я вот к чему.
"Крайних" искать не надо. Они в другом месте обычно.
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22.02.2021 13:06 Відповісти
Все должны быть равны перед законом.
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22.02.2021 13:26 Відповісти
та об этом уже вся страна догадалась...шо наступили последствия новогоднего и рождественского буковеля...
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22.02.2021 12:25 Відповісти
...на ДОГАДКАХ ? .. експерт по ЗОМБО БАНДИ злодійського племені ...

..а це КУДИ і кому ВСТАВИТИ ...
https://censor.net/ua/news/3248812/prychynoyu_posylennya_epidemiyi_koronavirusu_na_prykarpatti_staly_kolyadky_derjprodspojyvslujba/sortby/tree/order/asc/page/1?fbclid=IwAR3JLkvG_izSX2aK8pX9sT5Akq-3VmBqMUVHYgzpUwSrGZ-D-Zb2eTwimrQ#comment_75693970
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22.02.2021 12:28 Відповісти
а ото маску надо было одевать...и избегать скоплений нариту
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22.02.2021 12:32 Відповісти
....НЕ петляй ... ПРЯМУ відповідь - Кому і Куди це "вставити" .. ЗАБРЕХАЛИСЬ ..НЄ .?. ото ж ..
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22.02.2021 12:34 Відповісти
виборцям кацапскіх націоналістів "слобода"
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22.02.2021 13:31 Відповісти
Капитан очевидность. Клоуну скажите, - он не в курсе...
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22.02.2021 12:30 Відповісти
Все значно простіше-НЕПОМІРНА ЖАДІБНІСТЬ.В Європі гірськолижні курорти закрили через ковід.Цікаво) чому не закрили наші?
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22.02.2021 12:33 Відповісти
Потому, что зарплата в Европе несколько выше, чем у нас. И там платили пособия. Немаленькие.

У нас если закрыть... персоналу жрать будет нечего
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22.02.2021 12:48 Відповісти
Даааааааа, це перемога!
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22.02.2021 13:44 Відповісти
що ж у тебе,****,медичний потенціал не рівний туристичному?Бо з першого гроші гребеш,а в другий треба вкладатися?
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22.02.2021 13:58 Відповісти
 
 