Мер Івано-Франківська Марцінків про причини спалаху COVID-19: Все через туристичний потенціал нашої області

В Івано-Франківську зберігається найскладніша ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про ситуацію розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Я вважаю, що одна з основних причин — туристичний потенціал нашої області. Дуже багато людей приїжджало навіть у жорсткий локдаун, курорти працювали. Дуже багато перехворіло персоналу, і пішло поширення. Крім того, ще одна з причин — свята, але я думаю, що вона не головна. Ми бачимо, що найбільша кількість (хворих. - Ред.) — це Івано-Франківщина, зараз підтягується Закарпаття, Чернівецька область. Це як раз місця, де найбільше курортів, де відпочивали люди на новорічні свята", — пояснив мер.

За словами Марцінківа, загалом ситуація доволі напружена.

"Дійсно людей надходить більше. У міських установах у нас вже 614 пацієнтів з підозрою або з підтвердженням на коронавірус. У пологовому будинку у нас 87 осіб, в дитячій лікарні 45. Ми думаємо про додаткові місця в інших лікарнях міста. Хоча, знову ж таки, на мою думку, є обласні установи, які можна було б задіяти та перепрофілювати на хворих ковідом. Чому цього не робиться — це більше питання до області", - додав мер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП. ФОТОрепортаж