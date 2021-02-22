Мер Івано-Франківська Марцінків про причини спалаху COVID-19: Все через туристичний потенціал нашої області
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В Івано-Франківську зберігається найскладніша ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про ситуацію розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Я вважаю, що одна з основних причин — туристичний потенціал нашої області. Дуже багато людей приїжджало навіть у жорсткий локдаун, курорти працювали. Дуже багато перехворіло персоналу, і пішло поширення. Крім того, ще одна з причин — свята, але я думаю, що вона не головна. Ми бачимо, що найбільша кількість (хворих. - Ред.) — це Івано-Франківщина, зараз підтягується Закарпаття, Чернівецька область. Це як раз місця, де найбільше курортів, де відпочивали люди на новорічні свята", — пояснив мер.
За словами Марцінківа, загалом ситуація доволі напружена.
"Дійсно людей надходить більше. У міських установах у нас вже 614 пацієнтів з підозрою або з підтвердженням на коронавірус. У пологовому будинку у нас 87 осіб, в дитячій лікарні 45. Ми думаємо про додаткові місця в інших лікарнях міста. Хоча, знову ж таки, на мою думку, є обласні установи, які можна було б задіяти та перепрофілювати на хворих ковідом. Чому цього не робиться — це більше питання до області", - додав мер.
Будь ласка, зачекайте...
..- добряче НАГНУЛИ Р.Марценківа - маргелізована Свобода - ЗДУЛАСЬ після ПРОТИВСІХСТВА ... таке ...що ПРАВДА - а чого це Мер Івано-Франківська "РОЗПИСУЄТЬСЯ" за ВСЮ область ..ХТО Його цьому уповноважував ? .. чи це така "подача" від ЦН .. в ЛЮБОМУ випадку ...
Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права ..
КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
Я к тому, что не надо говорить, мол собственники виноваты... люди туда шли добровольно.
А вообще проблема глобально в другом, но это тема отдельной и длительной беседы)
Но у нас Беня и его бизнес неприкасаемы.
А то знаю я таких... вот честно. Не Вы конечно. Но. Орут мол "ааа, вирус/маски/дистанция/карантин/вакцинные паспорта"... и тому подобные истерики.
Но как только открывается курорт / рестран / театр - так сразу туда. А что вирус куда-то делся? Или суперэффективную вакцину привезли?)))
Не-а.
Я вот к чему.
"Крайних" искать не надо. Они в другом месте обычно.
..а це КУДИ і кому ВСТАВИТИ ...
https://censor.net/ua/news/3248812/prychynoyu_posylennya_epidemiyi_koronavirusu_na_prykarpatti_staly_kolyadky_derjprodspojyvslujba/sortby/tree/order/asc/page/1?fbclid=IwAR3JLkvG_izSX2aK8pX9sT5Akq-3VmBqMUVHYgzpUwSrGZ-D-Zb2eTwimrQ#comment_75693970
У нас если закрыть... персоналу жрать будет нечего