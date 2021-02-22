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Новини Політика України
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Зеленський (17376) інфраструктура (248) Велике будівництво (718)

Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" окреслив основні напрямки розвитку інфраструктури для перетворення України на країну, комфортну для людей.

Глава держави зазначив, що сфера інфраструктури перебувала в занепаді понад 20 років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Під час виступу Зеленський нагадав, що в його передвиборчій програмі важливим пунктом було створення комфортної країни.

Він розповів про амбітні плани зі зведення доріг, мостів, залізничних колій, аеропортів тощо.

Крім цього, президент наголосив на необхідності розвитку соціальної інфраструктури.

"Ми продовжимо й активну розбудову соціальної інфраструктури в кожному регіоні України – це сотні шкіл, дитячих садочків, стадіонів, лікарень та приймальних відділень", – сказав глава держави.

"Велике будівництво" – це не просто красива рекламна картинка. І це не тільки імпульс для зростання нашої економіки та ВВП. Інфраструктура – це ставлення держави до своїх людей. Це те, чим усі ми користуємось сьогодні, щодня. І це те, що залишиться після нас", – резюмував Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Іпотека під 7% цього року буде", - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
После вас останутся руины.
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22.02.2021 12:21
+19
ну почему только руины?
Еще и ВИЛЛЫ в Испании, в Италии, та даже в КРЫМУ!
Может даже островок в Индийском океане прикупит - не зря же он в тот район все время летает.
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22.02.2021 12:25
+16
"Власть расстраивается, что ей не верят" - Борислав Береза
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
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22.02.2021 12:25
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После вас останутся руины.
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22.02.2021 12:21 Відповісти
ну почему только руины?
Еще и ВИЛЛЫ в Испании, в Италии, та даже в КРЫМУ!
Может даже островок в Индийском океане прикупит - не зря же он в тот район все время летает.
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22.02.2021 12:25 Відповісти
В вересні минулого року в рамках цього великого крадівництва в сусідньому селі проклали два км асфальту,пролили бітумом старий асфальт і поклали новий,як сказали будівельники,4 см.В зиму дорога пішла в пристойному вигляді,але недавня відлига показала,що по асфальту масово пішли тріщини.Цікаво,достоїть цей асфальт до вересня цього року?
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22.02.2021 12:41 Відповісти
Если есть трещины, все, приехали
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22.02.2021 12:46 Відповісти
Ремонт дорог в селах делают местные власти счёт местного бюджета - претензии к ним.
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22.02.2021 13:28 Відповісти
Дорога державного значения,просто проходить по селу.До речі,на її ремонті піарився кандидат в обласну раду від СН.
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22.02.2021 14:25 Відповісти
А шо это нашего "вяличайшего" сегодня так пердолит? Кокс оказался забористым? Посмотрите на ленту новостей- все время гринпоц толкает какие-то космические прожекты- то в Одессе порт с яхтами строить будут, то новый аэропортв Донецкой обл, то мосты, то скоростные ж.д, то ипотеки почти в ноль, то строительство индустриальных парков. Совсем сбрендила зеленая жаба, тут уже не обкурился, тут уже тяжелые последствия мании величия и тяжелых наркотиков
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22.02.2021 13:21 Відповісти
Хочет перебить запах от успешной вакцинации!
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22.02.2021 16:55 Відповісти
И кладбища.
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22.02.2021 15:00 Відповісти
І пліснява на купках зеленої формації!
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22.02.2021 18:29 Відповісти
а на когда планируете? Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 8619ну вот это вот,"послевас"
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22.02.2021 12:21 Відповісти
Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 3362
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22.02.2021 12:47 Відповісти
Дороги на вулицях імені какой_разніци в якій державі після вас залишаться?
А може і без доріг, які злазять разом зі снігом.
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22.02.2021 12:22 Відповісти
Вже 4 роки не злазять.
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22.02.2021 12:24 Відповісти
а шо там с рабочими местами?ну,шоб 73% могли комфортно работать?
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22.02.2021 12:23 Відповісти
Большие стройки это пережитки СССР типа БАМа ,но там хоть зеки были чтобы строить и комсомольцы - зомби а сейчас кто будет строить ? Тарифы снизьте ,зарплаты и пенсии поднимите а уж потом можно говорить о стройках а так не проканает ...
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22.02.2021 12:23 Відповісти
І не мрій, лівого напрямку руху Україні і дарма не треба. Та й нема за що.
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22.02.2021 12:26 Відповісти
Левое движение ,хотим мы того или не хотим ,будет приоритетным для всего Мира ,это историческая неизбежность,леветь будут ВСЕ и Штаты и Британцы и Немцы ,ну и нам никуда от этого не деться ..
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22.02.2021 12:41 Відповісти
Їх проблеми. Мы і так занадто ліві.
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22.02.2021 13:48 Відповісти
да уж мурзилка, походу сегодня опять рухнул с кровати, башкой трахнулся))) поперло тебя совдеплоха по БАМу. иди подъезд подметай, старый пень!
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22.02.2021 12:36 Відповісти
Так не надо было тебе вчера жрать буречанку на карбиде ,чтобы не падать с кровати ,ну а за башку свою не переживай,там мозгов один хрен нет Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 1768да и подписываться было не обязательно ,меня твой возраст не интересует ... Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 1768
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22.02.2021 12:48 Відповісти
ты лошок потерял крыатыв! жги по взрослому, а то скучно. давай словами из советской песни, как умеешь.
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22.02.2021 15:33 Відповісти
Жечь тебя ? Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 352Ну жечь не буду а вот паяльник тебе в очко горяченький затусовать могу легко Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 9813
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22.02.2021 16:38 Відповісти
ты старый ишак можешь только язычком в том месте погулять. кстати тут про тебя скинули песню https://twitter.com/ru2ch/status/1362537035446308864
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22.02.2021 16:45 Відповісти
Ну кто тебя и откуда скинул это ты иди в полицию рассказывай Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 8312пусть найдут и наградят людей .
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22.02.2021 17:37 Відповісти
ты придурастое весь день с серьезными рылом строчишь комментарии, пенсию хочешь побольше, лошок))) давай своему любимому ишаку еще письмо напиши. люди деньги зарабатывают, а ты думкой богатеешь. тебя на БАМ надо услать, мурзилку тупую.
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22.02.2021 17:57 Відповісти
Вже зрозуміло , що залишиться після вас , зелені брехуни - одні проблеми і пустуюча державна казна , як після африканської
саранчі !
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22.02.2021 12:24 Відповісти
Чого ви так? Борги залишаться, яких "мудрий" нарід ще не бачив.
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22.02.2021 12:30 Відповісти
Останется только фундамент, и то плохенький Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 6933
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22.02.2021 12:24 Відповісти
...после вас останутся ободранные афиши 95-го квартала, чмо оманское... Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 2319
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22.02.2021 12:25 Відповісти
"Власть расстраивается, что ей не верят" - Борислав Береза
Власть жалуется, что любые её действия рассматриваются под микроскопом недоверия. Так власти за это себе спасибо надо сказать. Кто постоянно врал? Кто постоянно обещал и не выполнял? Кого постоянно ловили на манипуляция, лжи и коррупции? Правильно, представителей власти. Кто полетел отдыхать в Оман, а пытался выдать эту поездку за рабочий визит? Зеленский и Офис президента. Кто пообещал, что не переедет на госдачу? Так ведь Зеленский и обещал, но переехал. Кто клялся с экрана телевизора, что подаст в отставку, если нарушит закон? Зеленский обещал. Но нарушил и не подал. Кто врал о том, что будет бороться с коррупцией и что у него нулевая толерантностью к ней? Тот же, кто врал обо всем остальном.
А кто это обещал в июле прошлого года, что Украина одной из первых получит вакцину? Тот, кто обещал все остальное и не выполнил - это Зеленский. Кстати, вакцины все ещё нет, а дело в НАБУ уже есть. Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры о приобретении вакцины из Китая по цене около $3 за дозу, но в дело вмешался глава Минздрава Максим Степанов. Совет общественного контроля НАБУ сообщает, что в ручном режиме министр остановил переговорный процесс и через фирму-посредника "Лекхим" закупил 1,9 млн доз вакцины по $ 17,85 за единицу. Мне одному кажется, что между тремя долларами и почти восемнадцатью есть огромная разница. А если её умножить на миллионы доз, то возникает вопрос - это "уху ели" руководители Минздрава или это что-то иное, что называется коррупцией? Кстати, а кто обещал начало вакцинации с 15 февраля? Степанов и Ляшко. Пообещали, зная, что этого не будет. И Зеленский молчит. А что ему сказать? Признать, что он провалил вакцинацию и несёт полную ответственность за это? Для этого нужно быть смелым и ответственным политиком. А он не смелый, безответнный и все ещё не политик.
Этот список из лжи, глупости, вороватости и некомпетентности зеленой власти можно бесконечно продолжать. И самое страшное, что они так будут действовать и дальше. Ведь у них нет понимания ответственности перед гражданами и государством. Это просто временщики, которые дорвались до власти и до бюджета, а в итоге станут миллионерами и миллиардером, чтоб их дети не жили в Украину. Судьбы тех украинцев, которые болеют и умирают от COVID-19, власть не беспокоят. Иначе бы мы видели иные действия. И не было бы провала вакцинации. А вина за умирающих от коронавируса украинцев из группы риска, которым не дали возможность вакцинироваться, лежит на Зеленском, Шмыгале, Степанове, Ермаке и Ляшко, а так же на каждом члене "Слуги народа". Ведь их молчаливая поддержка Зеленского и Кабмина делает их сопречастными с провалом вакцинации. А получаемые ими каждый месяц конверты с наличными погают слугам стоически не замечать все это. Но у каждого провала или подлости есть имя и фамилия. И ответственность за провальную борьбу с коронавирусом в Украине лежит на Зеленском. На человеке, который привёл в ВР моносброд, который проголосовал за предложенных Зеленским некомпетентных премьера и министров. И теперь, когда весь цивилизованный мир проводит вакцинацию своих граждан, а в Украине этого нет, то каждый украинец умерший от COVID-19 будет на совести Зеленского. Ведь их можно было бы спасти, если бы вовремя были проведены переговоры, вовремя зарезервированы квоты вакцины, вовремя перечислили бы деньги за вакцину, а не потратили их на дороги перед выборами, вовремя привезли вакцину в Украину и спасли бы жизни. Но все это не сделано. И "спасибо" за все это надо сказать самому великому политику современности по версии Ермака и Мендель - Владимиру Зеленскому. Ему и его "прислуге". "Вони зробили це разом!"
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22.02.2021 12:25 Відповісти
Шикарно!!!!
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22.02.2021 13:38 Відповісти
Зепорпілий і Зепотерпіллєр , пропустили 😁
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22.02.2021 12:33 Відповісти
ЗЕГЕНЕРАТ
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22.02.2021 12:55 Відповісти
Порох принял страну с нулевой казной и оставил зебилу в казне 130млрд, теперь через год два зебил снова сделает нулевую казну
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22.02.2021 12:26 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Она у Вовы не нулевая. Она у него ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ.
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22.02.2021 12:47 Відповісти
У нас,навпаки,школи тільки зачиняють,бо немає дітей. Нехай ,з Лєнкою чи Мендельшею, поки попрацює над народжуваністю) ,а вже потім за школи береться. Наркоман бісів(
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22.02.2021 12:27 Відповісти
Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 6290
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22.02.2021 12:27 Відповісти
Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 2985
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22.02.2021 12:27 Відповісти
Этот Ленин,а ЭТО - Ленкин!
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22.02.2021 16:57 Відповісти
пусть строит. может что то и останется , как после януковича. он в ростове ,а много е что он построил замечательно служит украинцам и сегодня
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22.02.2021 12:28 Відповісти
Список построенного уркой с Пивновки г. Енакиево с студию, плиз.
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22.02.2021 12:45 Відповісти
так не мало он построил. освежи память. в Киеве запущена городская электричка.сдан в эксплуатацию второй Дарницкий мост, был реконструирован печально знаменитый Жулянский путепровод,закончена реконструкция скоростного трамвая с Борщаговки, с заменой подвижного состава, Впервые за 26 лет была продолжена линия метро со станции Лыбедская в направлении Теремков..Построены развязки перед мостом Патона. Начата реконструкция Почтовой площади.было завершено строительство моста и новой набережной дороги, связавшей Оболонь и Московский мост с центром города по кратчайшему пути. Раньше надо было огибать гавань или ехать через Куреневку Завершено многолетнее строительство на Московской площади.Начаты работы по строительству дорог и развязок в районе Дарницкого вокзала и Березняков..Сдан в эксплуатацию новый автовокзал в районе метро и жд станции Выдубичи.построен на окружной рынок столичный , грандиозная реконструкция спорткомплекса олимпийский.. это не полный список. овоча нет а мы этим всем пользуемся с удовольствием.
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22.02.2021 16:45 Відповісти
Все це будував Київ,а не якийсь єнакіївський шапкокрад.
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22.02.2021 17:09 Відповісти
что то 25 лет до него Киев ничего будувать не хотел. он прохвост и негодяй тот еще ,но для Киева построил не мало.
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22.02.2021 17:33 Відповісти
Вы не из Саранска или Пензы тут постите, знаток вы наш стрительства града Киева?
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22.02.2021 18:35 Відповісти
Ваш глупый сарказм неуместен. Ты по ходу ни разу в Киеве не был. скопи денег приедь посмотри своими глазами
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22.02.2021 22:00 Відповісти
Осежаю. Особенно за Дарницкий мост который Микила **** Мразь Азирович 5 раз открывал и он так и стоит недооткрытый, а когда эта гнида открывала кусок дороги от моста к Дарницкому вокзалу, так я там, в потёмках, после его грёбанного открытия, чуть на машине не разбился. Черновое покрытие сделали, освещения нет и люки канализации на 30 см над покрытием возвышались. Шоб им и их выкидышам и их сторонникам так всю жизнь, козлам вонючим, так открывали и после того, как они передохнут, черти им в Пекле так же строили и открывали. вы ещё в список забыли внести ЮжМаш с Байконуром и первой площадкой с которорй Гагарин стартовал в КапЯре. Каким боком они к деятельности киевской мерии? По метро и далее вами перечисленному?
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22.02.2021 18:34 Відповісти
Страусина ферма?
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22.02.2021 12:48 Відповісти
это тоже . страусов после майдана рэволюционеры на шашлыкс пустили (с)
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22.02.2021 16:47 Відповісти
Та ти що?!Ти,часом,не співучасник поїдання тих страусів?
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22.02.2021 17:07 Відповісти
Он участник поедания продуктов пропущенных через разного рода шариёв с киселёвыми и скабеевыми.
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22.02.2021 18:36 Відповісти
Сегодня подвезли на Банковую очень забористый кокс , так как кое кто в ударе , ну вы понимаете о ком я толкую 🤣🤣🤣
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22.02.2021 12:28 Відповісти
Он таки решил присвоить себе в заслугу всё, что построено до него.
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22.02.2021 12:33 Відповісти
Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 4846

Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас - Цензор.НЕТ 9557
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22.02.2021 12:34 Відповісти
Кокс свежий завезли что ли? За сегодня столько везде будет построено и сделано, а сколько уже построено и сделано чего то слишком много...
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22.02.2021 12:36 Відповісти
Наверное Степашка с Гоа вернулся, свежего подкинул.
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22.02.2021 12:44 Відповісти
Правильні думки..Головне що залишится після нас.. Зеля ти роби ...а там подивимось залік тобі чи ні..Головне роби і чесно. І ще не звертай уваги на словоблуддя...дарма потратиш сили і гроші. І потім не кажи що ти не вспів бо тобі заважали...і не мути країну як зараз твій попередник ..сором це.
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22.02.2021 12:42 Відповісти
И, шо, вам, зебобам за эти высеры таки платят?
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22.02.2021 12:51 Відповісти
Безкоштовно.....а вам порохоботам платять???? В долярах чи шоколадом?
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22.02.2021 12:56 Відповісти
Т.е. по приколу Неньку просераешь(((
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22.02.2021 13:17 Відповісти
І в чому по твоєму це я роблю???))))))))))))))
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22.02.2021 13:30 Відповісти
Не, он слабый на голову по природе))))) Любит и верит гринпоцу исключительно бесплатно!))))) гы-гы
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22.02.2021 13:42 Відповісти
Вовчик морковчик, после тебя и твоей шоблы воров останется только ЗЕлёный навоз и долги.
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22.02.2021 12:43 Відповісти
Окрім величезної купи лайна - від вас нічого лишитися не може. Та , до речі, ви й самі - лайно.
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22.02.2021 12:48 Відповісти
У него с утра "золотуха" ? .... Он уже не может удержать этот поток "мысли" ? Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 8524
Його просто "пре" сьогодні .
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22.02.2021 12:54 Відповісти
После?Ні,панове,я,категорично проти,щоб зелебобскії були при владі бодай зо два роки...То є пи...ць країні,ні панове,я,КАТЕГОРИЧНО проти цієї "зєлебобської шобли!!!Зрозумійте,не може бути державоутворювачем той,хто її руйнує...Так просто не буває...
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22.02.2021 12:55 Відповісти
На скільки розумію, на затверділий БЕТОННИЙ РОЗЧИН кладуть декілька шарів асфальту. Отримуємо одну вартість робіт. Траса Полтава - Кременчуг, спостерігаю. Насипали ГРАВІЙНОГО ПИЛУ, полили водою, поклали сітку, закатали декількома шарами асфальту. Отримуємо іншу вартість а заодне й іншу міцність дорожного покриття. Різницю відчуваєте?
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22.02.2021 12:56 Відповісти
У ЗЕгенерата зранку !недержание речи"... А всі кажуть що він тільки сситься... Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас - Цензор.НЕТ 7899
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22.02.2021 12:58 Відповісти
"К земле приближаются три астероида. Самый большой размером со стадион, два поменьше - с самолеты"
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22.02.2021 13:02 Відповісти
Разочарование в основном и дурное послевкусие. Усадил всех по домам, дроги перерыты и не сделаны, до роботы добраться никак. Еще и на востоке поотступал. И дороги которые так старательно делает онур, не стоят и выеденного яйца, после этой зимы, на полотне толщиной в 15-18см, уже ямы глубиной 15см. Дельцы хреновы.
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22.02.2021 13:04 Відповісти
Те, що лишиться після зелених, потрібно буде довго вичищати совковою лопатою.
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22.02.2021 13:07 Відповісти
Делают страну для людей?
Осталось озвучить, кого считает людьми.
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22.02.2021 13:08 Відповісти
Большая стройка, большая реставрация, большие инвестиции,... большая брехня..!
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22.02.2021 13:30 Відповісти
А пам'ятаєте з якими гаслами він йшов у президенти закінчення епохи бідності і таке сяке а в підсумку - економічний занепад ось що залишиться,порівняємо з/п за 2020 рік КНР з мільярдним населенням та України трьома десятками млн громадян:
КНР мінімалка -10700грн, Україна- 4723 грн,КНР середня- 35000 грн,Україна середня-9205 грн.
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22.02.2021 14:30 Відповісти
После фраз "все что останется после нас" почему то в уме увиделись только козьи какашки.
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22.02.2021 15:18 Відповісти
Все,что останеться после вас,кроме развалин,будет НЕ в Украине.
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22.02.2021 17:00 Відповісти
После тебя зеленый комик уже осталась память у народа, но ты не обольщайся от Х*йла не далеко ушла.
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22.02.2021 19:09 Відповісти
 
 