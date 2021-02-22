Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" окреслив основні напрямки розвитку інфраструктури для перетворення України на країну, комфортну для людей.

Глава держави зазначив, що сфера інфраструктури перебувала в занепаді понад 20 років, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Під час виступу Зеленський нагадав, що в його передвиборчій програмі важливим пунктом було створення комфортної країни.

Він розповів про амбітні плани зі зведення доріг, мостів, залізничних колій, аеропортів тощо.

Крім цього, президент наголосив на необхідності розвитку соціальної інфраструктури.

"Ми продовжимо й активну розбудову соціальної інфраструктури в кожному регіоні України – це сотні шкіл, дитячих садочків, стадіонів, лікарень та приймальних відділень", – сказав глава держави.

"Велике будівництво" – це не просто красива рекламна картинка. І це не тільки імпульс для зростання нашої економіки та ВВП. Інфраструктура – це ставлення держави до своїх людей. Це те, чим усі ми користуємось сьогодні, щодня. І це те, що залишиться після нас", – резюмував Володимир Зеленський.

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