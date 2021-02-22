УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8144 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
865 8
мито (155) металобрухт (153)

Продовження експортних мит на металобрухт дозволить захистити українські підприємства від дефіциту сировини, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Продовження експортних мит на металобрухт дозволить захистити українські підприємства від дефіциту сировини, - експерт

Влада має продовжити дію експортного мита на металобрухт, щоб захистити вітчизняних металургів від дефіциту сировини.

Про це заявив провідний інженер з імпорту заводу "Дніпроспецсталь" Станіслав Чередниченко на нараді щодо функціонування металургійних підприємств і їх забезпечення металлоломом, яка відбулася у комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

"Ми вважаємо, що держава теж має захистити наші підприємства. Один із антикризових заходів – це збереження експортного мита на металобрухт. Наше підприємство виступає за пролонгацію мита на рівні 58 євро на наступні 10 років", - сказав Чередниченко.

Він наголосив: на сьогодні більшість розвинутих країн захищають свого національного виробника, щоб допомогти йому вижити в умовах кризи. На його думку, Україна також має це зробити, щоб врятувати промисловість від банкрутства і зберегти тисячі робочих місць. Зокрема, пролонгація дії експортного мита на металобрухт дозволить стабільно працювати металургійним підприємствам, адже вони матимуть достатньо сировини.

"Я представляю інтереси "Дніпроспецсталь", місто Запоріжжя. Це містоутворююче підприємство, на якому працює сьогодні більше ніж 5 тисяч працівників. Це одне з найбільших електрометалургійних підприємств в Україні. Основний вид нашої продукції як сировина – це металобрухт. Чи є металобрухт, від цього залежить, чи працює наше підприємство, чи буде воно працювати", - пояснив Чередниченко.

Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити дію мита на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини. У свою чергу президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, тому його дію необхідно продовжити.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Експорт сировини ,це доля бананових республік,сировинних придатків індустріального світу !!!)))
показати весь коментар
22.02.2021 12:32 Відповісти
Вопрос в том, что металлолом не совсем сырье и мы вполне можем его перерабатывать сами, а продавать "полуфабрикаты" уже по более высокой цене. Только не все в этом разбираются и не видят выгоды.)))
показати весь коментар
22.02.2021 18:47 Відповісти
Це підприємство Пінчука? Та ми всі 100% за!!!!! От якби він платив би ще хоча б 6%, а не 5% податку із своїх мільярдних девідентів(частини чистого прибутку підприємства, виділених для особистих потреб власника), то ми б і Ляшка попросили помітингуватина захист українського товаровиробника.
показати весь коментар
22.02.2021 12:32 Відповісти
Ну дело в том, что металлургический комбинат делает продукцию, а металлолом это сырьё. Будем продолжать экспортировать сырьё? Потому тут не в Пинчуке дело, а в тенденции.
показати весь коментар
22.02.2021 16:40 Відповісти
Пинчук просто первое что на ум приходит - это да. Но суть не в Пинчуке, а в отсутствии государственной стратегии и не только в отношении металлолома, а вообще по промышленности в целом.
показати весь коментар
22.02.2021 18:50 Відповісти
а тшо,дешовая электрика от членограя уже не помогает?
показати весь коментар
22.02.2021 12:34 Відповісти
Для этого должно нормально работать министерство экономики, чтоб понимать, где и в каких ресурсах ощущается нехватка. А у нас металлолома в последнее время постоянно не хватает.
показати весь коментар
22.02.2021 16:39 Відповісти
Тут даже не в ломе проблема, а в Кабмине, вернее в его "наполнителе".))) Ребята-министры зациклены на одной проблеме - как срубить по быстрому бабла и продержаться при отрицательном бюджете. Которую пятилетку нами руководят "туристы" - временщики? Их лозунг - "Пришел, увидел и ушел", прихватив чемоданы с баблом.)))
показати весь коментар
22.02.2021 18:54 Відповісти
 
 