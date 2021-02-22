Продовження експортних мит на металобрухт дозволить захистити українські підприємства від дефіциту сировини, - експерт

Влада має продовжити дію експортного мита на металобрухт, щоб захистити вітчизняних металургів від дефіциту сировини.

Про це заявив провідний інженер з імпорту заводу "Дніпроспецсталь" Станіслав Чередниченко на нараді щодо функціонування металургійних підприємств і їх забезпечення металлоломом, яка відбулася у комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

"Ми вважаємо, що держава теж має захистити наші підприємства. Один із антикризових заходів – це збереження експортного мита на металобрухт. Наше підприємство виступає за пролонгацію мита на рівні 58 євро на наступні 10 років", - сказав Чередниченко.

Він наголосив: на сьогодні більшість розвинутих країн захищають свого національного виробника, щоб допомогти йому вижити в умовах кризи. На його думку, Україна також має це зробити, щоб врятувати промисловість від банкрутства і зберегти тисячі робочих місць. Зокрема, пролонгація дії експортного мита на металобрухт дозволить стабільно працювати металургійним підприємствам, адже вони матимуть достатньо сировини.

"Я представляю інтереси "Дніпроспецсталь", місто Запоріжжя. Це містоутворююче підприємство, на якому працює сьогодні більше ніж 5 тисяч працівників. Це одне з найбільших електрометалургійних підприємств в Україні. Основний вид нашої продукції як сировина – це металобрухт. Чи є металобрухт, від цього залежить, чи працює наше підприємство, чи буде воно працювати", - пояснив Чередниченко.

Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити дію мита на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини. У свою чергу президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, тому його дію необхідно продовжити.