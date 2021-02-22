За добу через COVID-19 у Києві померли 8 осіб, видужали - 122, виявлено 169 нових випадків, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу, 21 лютого, зафіксовано 169 нових випадків коронавірусу. Загалом підтверджених випадків у столиці - 134 675.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Так, захворіли: 96 жінок віком від 18 до 93 років, 67 чоловіків віком від 19 до 82 років, 3 дівчинки віком від 12 до 16 років і троє хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Також зафіксовано 8 смертей через вірус (загалом 2581).

Водночас за добу було госпіталізовано 42 пацієнти, а 122 людини подолали коронавірус (всього 91 925).

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому і Святошинському районах (по 35 випадків), у Деснянському (23) і в Дніпровському (22) районах.

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