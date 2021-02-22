"Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - Кучеренко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука монополізувала постачання трубної продукції для "Нафтогаз України" завдяки корупції в керівництві держкомпанії і загороджувальним митам проти світових виробників.
Про це повідомив перший заступник голови комітету ПЕК Олексій Кучеренко.
"Одна із суттєвих статей витрат під час видобутку – це закупівля труб. З моменту приходу сьогоднішніх керманичів "Нафтогазу" – Коболєва, Вітренка й інших - тільки "Інтерпайпу" було замовлено труб на 16 (!) мільярдів гривень", - повідомив Кучеренко.
За словами нардепа, щороку газовий монополіст "Нафтогаз" проводить тендери на кілька мільярдів гривень на закупівлю труб. Влітку 2020 року з ініціативи "Інтерпайпу", Україна запровадила загороджувальні мита проти світових виробників трубної продукції, які були конкурентами компанії Пінчука на тендерах "Нафтогазу".
"Влітку 2020 року Міністерство економіки на прохання заводу "Інтерпайп" запровадило мита проти світових виробників труб. Як результат маємо: на початку 2020 року на тендерах щодо труб 9 постачальників, зокрема міжнародні, на початку 2021 року — всього дві з очевидним фаворитом", - додав нардеп.
Монополізація постачання труб призвела до підвищення цін, а відтак збільшення витрат держкомпанії. "Поки "Нафтогаз" буде існувати, поки видобуток буде падати, населення переплачувати, а правильні труби продаватися", - підсумував нардеп.
Раніше повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука подалася на тендер "Нафтогазу" на поставку труб на суму 500 млн грн в обхід рішенню АМКУ про заборону участі в державних тендерах через махінації і зловживання компанії. "Інтерпайп" Пінчука з 2014 року є фактично монопольним постачальником трубної продукції для державної компанії "Нафтогаз України".
Будь ласка, зачекайте...
Ті хто грабував аборигенів ставали багатими і поважними європейцями.
Пінчук саме такий.
Но, ****, этот бютовский прорицатель почему-то взял данные именно с 2014 года.
1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)
3) __M_s_n__: Зі 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!
Але це ще не все: Обидві фірми, на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції".
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків, санкції не накладено!!!
Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм похєр
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
І забув ще одне:
А де ж ті папуаси, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес?
Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них? Прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і шарахнути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл
То де це все?
Ниці брехливі путінські клоуни.
Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)
І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлупа???»
Где цена покупки труб? Дана только общая сумма. Какая цена у мировых производителей? Кто это эти мировые производители? Московия?
Агитатор БЮТ заявляет, что Зеля - кака, но берет цифры с 2014 года, чтобы стало понятно, что и Петя тоже кака.
А про то, что при премьерстве Юли эти трубы точно так же покупались у Пинчука, агитатор молчит. Поэтому Юля - цяця.
но это наше знание ни на что не влияет
Ви там ,у своєму бздюті , вже зовсім - таво ,, подуріли . !! .