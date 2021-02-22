УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8239 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
14 011 34
Кучеренко (73) Нафтогаз (1241) Пінчук (165) Інтерпайп (20)

"Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - Кучеренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука монополізувала постачання трубної продукції для "Нафтогаз України" завдяки корупції в керівництві держкомпанії і загороджувальним митам проти світових виробників.

Про це повідомив перший заступник голови комітету ПЕК Олексій Кучеренко.

"Одна із суттєвих статей витрат під час видобутку – це закупівля труб. З моменту приходу сьогоднішніх керманичів "Нафтогазу" – Коболєва, Вітренка й інших - тільки "Інтерпайпу" було замовлено труб на 16 (!) мільярдів гривень", - повідомив Кучеренко.

За словами нардепа, щороку газовий монополіст "Нафтогаз" проводить тендери на кілька мільярдів гривень на закупівлю труб. Влітку 2020 року з ініціативи "Інтерпайпу", Україна запровадила загороджувальні мита проти світових виробників трубної продукції, які були конкурентами компанії Пінчука на тендерах "Нафтогазу".

"Влітку 2020 року Міністерство економіки на прохання заводу "Інтерпайп" запровадило мита проти світових виробників труб. Як результат маємо: на початку 2020 року на тендерах щодо труб 9 постачальників, зокрема міжнародні, на початку 2021 року — всього дві з очевидним фаворитом", - додав нардеп.

Монополізація постачання труб призвела до підвищення цін, а відтак збільшення витрат держкомпанії. "Поки "Нафтогаз" буде існувати, поки видобуток буде падати, населення переплачувати, а правильні труби продаватися", - підсумував нардеп.

Раніше повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука подалася на тендер "Нафтогазу" на поставку труб на суму 500 млн грн в обхід рішенню АМКУ про заборону участі в державних тендерах через махінації і зловживання компанії. "Інтерпайп" Пінчука з 2014 року є фактично монопольним постачальником трубної продукції для державної компанії "Нафтогаз України".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Можно подумать, что при премьерстве Тимошенко Нафтогаз покупал трубы не у Пинчука )))

Но, ****, этот бютовский прорицатель почему-то взял данные именно с 2014 года.
показати весь коментар
22.02.2021 13:35
+6
Щуряча метушня !!! Свині борсаються навколо державної годівниці !!!)))
показати весь коментар
22.02.2021 12:44
+5
Статья до невозможности прямолинейная.

Агитатор БЮТ заявляет, что Зеля - кака, но берет цифры с 2014 года, чтобы стало понятно, что и Петя тоже кака.

А про то, что при премьерстве Юли эти трубы точно так же покупались у Пинчука, агитатор молчит. Поэтому Юля - цяця.
показати весь коментар
22.02.2021 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это какой-то ПОЗОР .... "Нафтогаз" заплатил "Интерпайпу" Пинчука за трубы 16 млрд грн с 2014 года, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3794
показати весь коментар
22.02.2021 12:42 Відповісти
Це СУВОРА реальність України останніх 30 років. Перетворили українців в білих негрів Європи, а самі же Пінчуки і іже с німі, скупили половину елітної нерухомості Європи.
показати весь коментар
22.02.2021 12:45 Відповісти
Треба труби у китайців купувати чи кацабів?
показати весь коментар
22.02.2021 14:16 Відповісти
Угу. При Пете такого небыла
показати весь коментар
22.02.2021 12:46 Відповісти
З полегшенням !!!))))
показати весь коментар
22.02.2021 12:47 Відповісти
и этого жвського **..ря дочи кучмы еще РАК не прихватил? и его до сих пор не застрелили как фашисткого евГейского ублюдка??? мля как в ермолках ЛЮ@ЛЯТЪ орать что их все время ксенофобят и абиджаютЪ клятые хахлы...
показати весь коментар
22.02.2021 12:50 Відповісти
Якби зараз був Порошенко, ми б точно не втратили 2 роки на відведення військ, зняття прапорів, "щоб не дратувати ту сторону", і вже б виграли війну.

"Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 6412
показати весь коментар
22.02.2021 12:51 Відповісти
Кому вірити? Нутром відчуваю, що зять Кучми ще та вєщиця, а от щоб так обдирати Україну? Так він на вигляд же майже Європейський!!!
показати весь коментар
22.02.2021 12:43 Відповісти
Он жучка еще та, и он монополист без конкурентов. Ближайшие конкуренты в Раше.
показати весь коментар
22.02.2021 12:45 Відповісти
В Європі давні колоніальні традиції.
Ті хто грабував аборигенів ставали багатими і поважними європейцями.
Пінчук саме такий.
показати весь коментар
22.02.2021 14:02 Відповісти
А у нас есть еще кто-то, способный поставить трубы большого диаметра? И кто такой мировой конкурент, Раша?
показати весь коментар
22.02.2021 12:44 Відповісти
Можно подумать, что при премьерстве Тимошенко Нафтогаз покупал трубы не у Пинчука )))

Но, ****, этот бютовский прорицатель почему-то взял данные именно с 2014 года.
показати весь коментар
22.02.2021 13:35 Відповісти
Втілення в життя кремлівського сценарія розвитку України ,триває !!!)))
показати весь коментар
22.02.2021 13:59 Відповісти
Щуряча метушня !!! Свині борсаються навколо державної годівниці !!!)))
показати весь коментар
22.02.2021 12:44 Відповісти
Санкції, кажете?
1) "Магістральний нафтопродуктопровід Медведчука, який потрапив під санкції РНБО, продовжує працювати, в авральному режимі заповнюючи нафтопродуктами автоцистерни, які безперешкодно вивозять паливо у невідомому напрямі. За даними видання enkorr, аншлаг на терміналі в Новограді-Волинському був ще 18 лютого, за день до запровадження санкцій, паливо вивозили колонами бензовозів, так що практично не залишилося порожніх цистерн під завантаження."
2) Магазини "Спортмастер" продовжують спокійно працювати, обушків та взяття під варту Медведчука та інших з санкційного списку - немає, жінка Медведчука замість того, щоб тікати з країни - спокійно йде у політику.(А.Нойт)
3) __M_s_n__: Зі 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції аж на 2 фірми!!!
Але це ще не все: Обидві фірми, на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції".
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків, санкції не накладено!!!
Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК вказано 100 компаній , але не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм похєр
(І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука)
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції.
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про них казав.
Для розуміння: санкції не були метою.
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації.
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду".
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту.
І забув ще одне:
А де ж ті папуаси, які розказували що в Медведчука з Порошенком спільний бізнес?
Де ж ті всі фірми з спільним бізнесом і санкції проти них? Прекрасний же шанс показати наріду конкретний факт спільного бізнесу Порошенка і Медведчука і шарахнути по конкурентах санкціями. 4 зайці за 1 постріл
То де це все?
Ниці брехливі путінські клоуни.

Ось такі "санкції" по-Зеленськи.
"Кінець епохи договорняків", ага)

І взагалі, санкції накладають на тих, хто знаходиться ПОЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ!
А якщо обвинувачена у тероризмі особа знаходиться В КРАЇНІ, то на неї не санкції смішні непрацюючі накладають, а САДЯТЬ В ТЮРМУ!
Бо якщо є докази фінансування тероризму Мертвечуком, то у мене до тупорилого клоуна, є одне просте питання: «ЧОМУ НЕ СИДИТЬ МЕРТВЕЧУК, ЗЕлена ЗЕлупа???»
показати весь коментар
22.02.2021 12:45 Відповісти
Статья более чем странна.
Где цена покупки труб? Дана только общая сумма. Какая цена у мировых производителей? Кто это эти мировые производители? Московия?
показати весь коментар
22.02.2021 12:47 Відповісти
Статья до невозможности прямолинейная.

Агитатор БЮТ заявляет, что Зеля - кака, но берет цифры с 2014 года, чтобы стало понятно, что и Петя тоже кака.

А про то, что при премьерстве Юли эти трубы точно так же покупались у Пинчука, агитатор молчит. Поэтому Юля - цяця.
показати весь коментар
22.02.2021 13:38 Відповісти
Зелена пліснява та жЮлька,це лялькі одного,кремлівького лялькового балагана !!!))))
показати весь коментар
22.02.2021 13:58 Відповісти
ну это ясен пень,

но это наше знание ни на что не влияет
показати весь коментар
22.02.2021 13:59 Відповісти
Ще гірше небажання цього знати та усвідомлювати !!!)))
показати весь коментар
22.02.2021 14:03 Відповісти
Странно что предприятие которое их использует их покупает
показати весь коментар
22.02.2021 12:49 Відповісти
не мешайте пилить бабло, люди зарабатывают, вы там главное за проталкивание газа по трубам регулярно платите и за подогрев газа на входе счетчика, я вот ночью вышел во двор перекурить, вижу двух мужиков на огороде, один велосипедным насосом мне газ в хату закачивает, второй стоит с факелом и греет трубу на входе счетчика и я подумал не одному мне тяжело, он газовики не жравшы не сравшы греють и закачивают, значит не зря 12 грн за куб плачу.
показати весь коментар
22.02.2021 13:07 Відповісти
О, знову тимошонка бабюля вилізла!
показати весь коментар
22.02.2021 13:18 Відповісти
Не дарма, кремлівські сценаристи,цю ляльку жЮльку з нафталінової скрині витягли !!!))))
показати весь коментар
22.02.2021 13:23 Відповісти
зараз ви прослухали радіо Ахмєтова "Гудок" ..
показати весь коментар
22.02.2021 13:47 Відповісти
А що краще: труби Пінчука, робота і зарплата українців, відрахування податків у бюджет держави і т.п...., чи імпорт труб світових виробників, підтримка їх виробництва і працівників??? Що хоче цей вічних "захисник" України і українців?
показати весь коментар
22.02.2021 13:49 Відповісти
А якщо врахувати, що світові виробники, це Раша ,то в додаток до імпорта електроенергіі ,це повний звіздець !!!)))
показати весь коментар
22.02.2021 13:56 Відповісти
Ось чому "Батьківщину" вже 4 місяць блокують й на 1 + 1 і на ICTV !
показати весь коментар
22.02.2021 14:03 Відповісти
І де ж тут зрада "Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7935 .? Українська компанія купила труби українського виробницва "Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 522 , - КАРАВУЛ , ГРЯБЯТ ,, пц .

Ви там ,у своєму бздюті , вже зовсім - таво ,, подуріли . !! "Нафтогаз" заплатив "Інтерпайпу" Пінчука за труби 16 млрд грн з 2014 року, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4030 .
показати весь коментар
22.02.2021 14:10 Відповісти
насколько я знаю интерпайп единственный производитель бесшовных труб в украине. а конкуренты только раша
показати весь коментар
22.02.2021 14:28 Відповісти
Вы правы. Бесшовную трубу катали в Украине только в Днепре, сейчас Интерпайп. Качество было весьма высокое, китайцы и ЕС закупали "вагонными нормами". И что плохого в том, что труба украинская! Завод работает! Это рабочие места и налоги!!! А с этим поцом не поделились? Вот и развонялся. Ублюдок тимошенковский.
показати весь коментар
22.02.2021 14:54 Відповісти
 
 