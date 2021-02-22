Наступний пік захворюваності на COVID-19 можна очікувати в жовтні, - епідеміолог Фаворов

Стрімка розробка вакцини від COVID-19 - явище не звичайне для людства і прогресивне, але сам факт наявності вакцини не означає кінець пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНН розповів міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології, професор, доктор медичних наук, і президент компанії DiaPrep System Inc. (США) Михайло Фаворов.

Ніколи раніше не було завдання вакцинувати все людство, зазначає епідеміолог.

"Для того, щоб почати програму вакцинації потрібно мати вакцину. Але вакцина це не все, це тільки перший крок. Він був зроблений стрімко, в світі за всю історію людства нічого подібного не було. За такий короткий термін ніколи ще не було отримано такої кількості всіляких вакцин, і технологій їх виробництва. Зазвичай, нові вакцини були спрямовані на імунізацію дитячих вікових груп, а в даному випадку всього населення. Ніколи не було потреби вакцинувати відразу все людство", — говорить Фаворов.

Але тепер, коли вакцини вже є, треба думати про наступний етап — програми вакцинації, роз’яснювальних кампаній серед людей, які думають, що пандемія пішла на спад і ухиляються від щеплення, продовжує епідеміолог.

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"За останній час у нас істотно змінився світ інформації. Тепер кожна людина, сидячи у себе на кухні з комп’ютером, має свою думку: які вакцини хороші, які погані, як їх потрібно застосовувати, куди вводити і чи треба взагалі вводити цю вакцину. Відповідно дуже змінилася функція програм і їхня організація: ви не можете сказати, щоб завтра усі вийшли на вулицю і стали в чергу за щепленнями. Потрібно вести роботу з населенням: пояснювати, доводити. І, що дуже важливо, населення повинно вірити вашим рекомендаціям", — говорить Фаворов.

Роз’яснювальна робота буде ускладнюватися тим, що саме зараз вірус йде на спад і переконати людину захистити себе від теоретичного захворювання в майбутньому — вкрай важко, зазначає Фаворов.

"COVID-19 — сезонне захворювання. Захворюваність пішла на спад з середини січня, а до кінця зими сезон зовсім закінчиться і захворюваності майже не буде. Як пояснити, що треба вакцинуватися від того, чого, як вони вважають, немає? Захворюваність пішла на спад, хворих немає, вмираючих мало, Слава Богу, все закінчилося, сенс вакцинуватися? Але пояснювати треба, що дана інфекція — циклічний процес, що в наступному жовтні знову буде істотний підйом", — прогнозує епідеміолог.

Тому виробництво вакцин і доставка їх в країну призначення — найнижча ступінь "сходинки" системи громадської охорони здоров’я в боротьбі з епідеміями, пояснює Фаворов. Далі вакцини необхідно доставити на місця, забезпечити їм збереження і температурний режим в залежності від виробника. Наприклад, вакцина виробництва Pfizer зберігається при температурі мінус 70. Визначити ж яка вакцина краще, а яка гірша — на даному етапі неможливо, тому, що у всіх країнах сильний вплив організації компаній вакцинації.

"Це дуже складне питання і на нього можна буде відповісти через два роки — коли закінчиться епідемія і коли ми зможемо сказати, де вакцинальна компанія була проведена найбільш ефективно. Зараз це все розмова в процесі. Неможливо оцінити вакцинацію з точки зору ефективності. Ми можемо говорити тільки про кількість. Наприклад, в США щеплено близько 50 млн осіб (серед яких 2 млн лікарів). В ЄС щеплено приблизно до 12 млн, а в РФ менше двох мільйонів щеплених. Як порівнювати дію вакцин, якщо у вас різниця в широті вакцинації в п’ять разів менше, ніж в США і в п’ять разів більше, ніж в РФ?", — зазначає Фаворов.

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Зараз країни, які тільки чекають вакцину, повинні бути готові до проблем організаційного характеру: від правильної логістики на місця до мінімізації людського фактору під час вакцинації.

"Коли такий ажіотаж, можуть бути різні випадки. В одній з країн, наприклад, виявлена вакцинація людей порожніми шприцами, тому що медпрацівники забирали вакцини собі. Україна повинна бути готова до різних програмних труднощів", — підкреслив він.

Детальніше з позицією міжнародного експерта в галузі епідеміології, учасника розробки можливої ​​української вакцини від COVID-19 Михайла Фаворова можна ознайомитися в його інтерв'ю Цензор.НЕТ із посиланням тут і тут.