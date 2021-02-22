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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що реакція Росії на впровадження РНБО санкцій щодо Віктора Медведчука і його дружини не буде швидкою, але в середньостроковій перспективі введення санкцій точно вплине на позицію Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Глава МЗС зазначив, що після початку російської агресії проти України в 2014 році йому важко уявити, що може статися щось гірше.

"Але, я думаю, що зараз Україна повернеться в топтеми російської пропагандистської машини - там будуть просто слиною бризкати на Президента Зеленського і розказувати, який він виявився ворог і недружній. Тобто російська пропаганда точно першою відреагує, на мою думку. Я не думаю, що буде якась швидка реакція Росії - ми, власне, це побачили на прикладі закриття телеканалів, які де-факто належали пану Медведчуку. Але те, що це вплине на позицію Росії і на їхні дії у середньостроковій перспективі, - це точно", - сказав Кулеба.

На його думку, наразі немає сенсу гадати, якою може бути реакція РФ, оскільки ми всі з 2014 року маємо навчитися бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Також читайте: Керівництво СБУ намагалося пом'якшити санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним осіб, - ЗМІ

Коментуючи можливість ескалації конфлікту на Донбасі, міністр зауважив, що факти обстрілів і загибелі наших військових ми вже маємо.

"Ще раз наголошую: з санкціями проти Медведчука, без санкцій, урок Росії з 2014 року - "ми можемо зробити будь-що у будь-який момент". Ми що, провокували їх захоплювати Крим? Чи ми провокували їх вводити свої війська на Донбас? Але вони це зробили. Тому давайте відкинемо оцю логіку "не дратувати Росію". Ніщо так сильно не провокує Росію на дії, як постійні заклики не дратувати Росію", - вважає дипломат.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Хоча я і не фан зеленоі команди але чувак тут правий
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22.02.2021 13:09
+6
У Вольдемара один путь в историю через НАТО, иначе наши дети будут всегда под угрозой нашествия дикой орды.
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22.02.2021 13:09
+4
Добавлю. А какой будет реакция Куйла? А это не важно, важно то, какая реакция на репоедов будет у ВСУ. Они это показали под Горловкой. Реакция правильная, 20 дохлых лаптекопытных репоедов
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22.02.2021 13:11
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а\то так заранее извиняется Кулеба и реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 3511 Кулеба и реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 9653 Кулеба и реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 6013
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22.02.2021 13:01 Відповісти
Ну, так і ***** міг послати вівцеіба просто пройтися для цього фото.
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22.02.2021 15:09 Відповісти
Ну тут можно Зеленского только похвалить Кулеба и реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 6536теперь надо снизить тарифы и на второй срок путь будет выстлан ковровой дорожкой .
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22.02.2021 13:02 Відповісти
Кулеба и реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 5483
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22.02.2021 13:05 Відповісти
нит. если снизить тарифы, то экономика полетит к чёртовой матери без кредитов от МВФ.
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22.02.2021 13:10 Відповісти
Зеля у нас любит дорожки Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 7006 Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 2250
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22.02.2021 13:12 Відповісти
Никогда не был поклонником ЗЕбанутых и их главного шута. А в этом случае я могу только похвалить Зеленского и сказать : правильным путем идете, ЗЕбаньки.
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22.02.2021 13:07 Відповісти
Добавлю. А какой будет реакция Куйла? А это не важно, важно то, какая реакция на репоедов будет у ВСУ. Они это показали под Горловкой. Реакция правильная, 20 дохлых лаптекопытных репоедов
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22.02.2021 13:11 Відповісти
В чем? Все как работали, так и работают. А зебилов кроссовки срочно покупают
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22.02.2021 23:45 Відповісти
закон сохранения масс. зато биндеравцы из "партии войны" будут меньше критиковать.
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22.02.2021 13:08 Відповісти
Хоча я і не фан зеленоі команди але чувак тут правий
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22.02.2021 13:09 Відповісти
Він так бажав, але не зміг.
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22.02.2021 23:47 Відповісти
У Вольдемара один путь в историю через НАТО, иначе наши дети будут всегда под угрозой нашествия дикой орды.
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22.02.2021 13:09 Відповісти
нет никаких санкций. это фикция и моча в беньки зеовцам

А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів

Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.

В декларації знаходимо розділи 7, 8, 9 і бачимо купу фірм пов'язаних з медведчуком і Марченко

Олена нарахувала, що їх рівно 100

Тобто, за офіційними даними поданими медведчуком, родині медведчука належать 100 фірм, з яких 13 фірм зареєстровані в Україні.

А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет.
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння:
- новошахтинський завод нафтопродуктів
- роузвуд шиппінг

А тепер популярно:

З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
Ось матеріали Олени і її звірка

Жовтим зазначені українські фірми.

Але це ще не все:

Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"

На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено.

Якщо ви думаєте що оцінили глибину піздєца, то ще ні

В декларації Медведчука не вказані фірми, важливі для нього фірми

Наприклад, була історія з 2015 коли фірма марченко фігурувала в якості орендаря будинку депутата козака. Знайшов декларацію козака, знайшов фірму марченко.

Ось в 3 розділі значиться фірма Спорт-тур що належить Марченко

ЄДРПОУ 33447980

Перевірив в реєстрі, нічого не змінилось. Фірма належить Марченко і зараз

Крім того, з крайнього запису реєстру вилазить ще одна фірма марченко, яка не згадана в декларації Терра-Інвест

В декларації Медведчука немає інформації і про частку в 1+1. в указі і додатках теж немає ніяких обмежень щодо 1+1, навіть тих, про які говорив секретар РНБО. Тобто, що ми маємо:

а) в декларації НАЗК не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм пох
І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про це говорив.
Для розуміння: санкції не були метою
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду"
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту не зробивши

#вголос Mason Lemberg
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22.02.2021 13:09 Відповісти
с линками можно ознакомиться тут
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/
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22.02.2021 13:11 Відповісти
то давайте уже й лінк на увесь тред, чи що...




Хіба можна забанити ідею?

@__M_s_n__


1. А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів
Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.

...
7. З 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
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22.02.2021 13:11 Відповісти
я свой текст взял в мордокниге.
а уже потом нашел в твитере
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22.02.2021 13:14 Відповісти
и тут
https://twitter.com/__M_s_n__/status/1363564850295828480
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22.02.2021 13:13 Відповісти
*будут просто слюной брызгать на Президента Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом и недружественный. То есть российская пропаганда точно первой отреагирует, по моему мнению. Источник: https://censor.net/ru/n3249306*
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22.02.2021 13:15 Відповісти
для идиотов - по ссылке есть ссылки на открытые источники. ознакомься если мозгов хватит.
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22.02.2021 13:21 Відповісти
Як все ж таки пан Кулеба влучно спрогнозував те, що станеться!)))
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22.02.2021 13:27 Відповісти
конечно смачно.
только маленький нюанс. время размещения постав в твитере вчера в 22:30
а кулеба "спрогнозировал это" вчера в передаче на "Прямом" в 23:00
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22.02.2021 13:36 Відповісти
не зрозумiло. санкцiї ж накладено на фiзичних осiб? тодi вони (санкцiї) мають вiдношення на усi юридичнi компанiї, що пов'язанi з тими особами. чи в нас на*балово десь таки є?
Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом - Цензор.НЕТ 8140
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22.02.2021 13:19 Відповісти
Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 7855 Когда начались неожиданные от Блазня проблемы...

Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 7239
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22.02.2021 13:11 Відповісти
При Порохе Медведчука не было в ВР
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22.02.2021 13:14 Відповісти
Авжеж- бо він був найліпшим перемовником!
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22.02.2021 13:16 Відповісти
...для фрау Меркель. але дебiлам байдуже.
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22.02.2021 13:26 Відповісти
То якщо тобі байдуже, то чого сідниці напружуєш?
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22.02.2021 13:30 Відповісти
схоже, що дебiл тут ти, якщо намагаєся довести, що той кандидат був вiд Пороха.
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22.02.2021 13:39 Відповісти
он занят тогда был - Скупал массово медиа-ресурсы, предприятия (в том числе и стратегические), депутатов и прочую движимость и не движимость..
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22.02.2021 13:17 Відповісти
Медведчук при Парашенку купався в добрі,бо як інакше якщо Петро жав руку і обнімав
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22.02.2021 13:15 Відповісти
...й хлопчика розпинав. авжеж, пом'ятаємо. Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом - Цензор.НЕТ 7296
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22.02.2021 13:28 Відповісти
Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом - Цензор.НЕТ 9485
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22.02.2021 14:24 Відповісти
Почему Мертвечуку до сих пор не вручили подозрение в финансировании терроризма?
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22.02.2021 13:14 Відповісти
Он обидится.
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22.02.2021 13:21 Відповісти
Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 4989
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22.02.2021 13:14 Відповісти
Как было это Зебанько ватным по самую сурепицу, так и осталось. Смешно видеть, как распинаются в духе "Зеленский наложил санкции, Зеленский решил"
Ничего он не решал и наложил разве что в штаны. Просто в ожпе у него помимо бениной сейчас появилась еще одна рука - Байдена - и она стократ сильнее бениной. Один звонок из посольства США и каналы рашки заткнуты. Ждите продолжения необъяснимого патриотизма бубочки. Только помните, это не он, это рука в его ожпе! Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом - Цензор.НЕТ 1977
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22.02.2021 14:01 Відповісти
Все думали Зеленский предатель, а он оказался патриотом.
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22.02.2021 14:20 Відповісти
Який Ваш IQ?
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22.02.2021 23:50 Відповісти
Санкції це не грати. Де судові провадження на всіх хто потрапив під санкції за статтею підтримка тероризму? Де рішення ВР о визнанні воюючих з боку россії банд, терористами? Без цього його рішення нічого не варті, але доводять повний провал судової реформи під "особистим контролем" ЗеК, яку віддали Портнову, читай Медведчуку. Але поки Зе грається в вершителя правосуддя за допомогою РНБО, ЗаЖОП підготує судовий процес проти самого Зе і рішень РНБО, та виграє справу.
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22.02.2021 14:26 Відповісти
Ну, яка буде реакція ми вже бачимо тут по коментах.
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22.02.2021 15:12 Відповісти
Зеленский не враг и не друг.Зеленский обычный советский ребенок из пролетарско - совково - убогого промышленного центра УССР,волею судьбы,случая и конечно определенных талантов добившийся успеха и славы.И к сожалению,как и многие до него,уверовавшие в свой ум и способность разбираться во всем и как обычно в таком случае набравший себе в помощь команду своего уровня развития.То есть близкую к нулю на фоне коих он и выглядит вундеркиндом.Все его решения и действия призваны понравится публике и вызвать овации в зале,по другому он просто не умеет,как провинциальный актер.Последствия его бенефиса мы все будем д-о-о-о-лго расхлебывать.Все только начинается.
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22.02.2021 15:14 Відповісти
 
 