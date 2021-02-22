Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що реакція Росії на впровадження РНБО санкцій щодо Віктора Медведчука і його дружини не буде швидкою, але в середньостроковій перспективі введення санкцій точно вплине на позицію Кремля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Глава МЗС зазначив, що після початку російської агресії проти України в 2014 році йому важко уявити, що може статися щось гірше.
"Але, я думаю, що зараз Україна повернеться в топтеми російської пропагандистської машини - там будуть просто слиною бризкати на Президента Зеленського і розказувати, який він виявився ворог і недружній. Тобто російська пропаганда точно першою відреагує, на мою думку. Я не думаю, що буде якась швидка реакція Росії - ми, власне, це побачили на прикладі закриття телеканалів, які де-факто належали пану Медведчуку. Але те, що це вплине на позицію Росії і на їхні дії у середньостроковій перспективі, - це точно", - сказав Кулеба.
На його думку, наразі немає сенсу гадати, якою може бути реакція РФ, оскільки ми всі з 2014 року маємо навчитися бути готовими до будь-якого розвитку подій.
Коментуючи можливість ескалації конфлікту на Донбасі, міністр зауважив, що факти обстрілів і загибелі наших військових ми вже маємо.
"Ще раз наголошую: з санкціями проти Медведчука, без санкцій, урок Росії з 2014 року - "ми можемо зробити будь-що у будь-який момент". Ми що, провокували їх захоплювати Крим? Чи ми провокували їх вводити свої війська на Донбас? Але вони це зробили. Тому давайте відкинемо оцю логіку "не дратувати Росію". Ніщо так сильно не провокує Росію на дії, як постійні заклики не дратувати Росію", - вважає дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів
Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.
В декларації знаходимо розділи 7, 8, 9 і бачимо купу фірм пов'язаних з медведчуком і Марченко
Олена нарахувала, що їх рівно 100
Тобто, за офіційними даними поданими медведчуком, родині медведчука належать 100 фірм, з яких 13 фірм зареєстровані в Україні.
А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет.
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння:
- новошахтинський завод нафтопродуктів
- роузвуд шиппінг
А тепер популярно:
З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
Ось матеріали Олени і її звірка
Жовтим зазначені українські фірми.
Але це ще не все:
Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено.
Якщо ви думаєте що оцінили глибину піздєца, то ще ні
В декларації Медведчука не вказані фірми, важливі для нього фірми
Наприклад, була історія з 2015 коли фірма марченко фігурувала в якості орендаря будинку депутата козака. Знайшов декларацію козака, знайшов фірму марченко.
Ось в 3 розділі значиться фірма Спорт-тур що належить Марченко
ЄДРПОУ 33447980
Перевірив в реєстрі, нічого не змінилось. Фірма належить Марченко і зараз
Крім того, з крайнього запису реєстру вилазить ще одна фірма марченко, яка не згадана в декларації Терра-Інвест
В декларації Медведчука немає інформації і про частку в 1+1. в указі і додатках теж немає ніяких обмежень щодо 1+1, навіть тих, про які говорив секретар РНБО. Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм пох
І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про це говорив.
Для розуміння: санкції не були метою
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду"
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту не зробивши
#вголос Mason Lemberg
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/
Хіба можна забанити ідею?
@__M_s_n__
1. А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів
Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.
...
7. З 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
а уже потом нашел в твитере
https://twitter.com/__M_s_n__/status/1363564850295828480
только маленький нюанс. время размещения постав в твитере вчера в 22:30
а кулеба "спрогнозировал это" вчера в передаче на "Прямом" в 23:00
Ничего он не решал и наложил разве что в штаны. Просто в ожпе у него помимо бениной сейчас появилась еще одна рука - Байдена - и она стократ сильнее бениной. Один звонок из посольства США и каналы рашки заткнуты. Ждите продолжения необъяснимого патриотизма бубочки. Только помните, это не он, это рука в его ожпе!