Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП
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В Україні під кінець лютого стався спалах коронавірусу в Івано-Франківській області. Влада прогнозує, що через кілька днів ситуація стабілізується, але може погіршитися в інших регіонах.
Про це заявив на пресконференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, COVID-статистика погіршується в Чернівцях та Закарпатській області.
"Сподіваємось, ми зіб'ємо цю хвилю (коронавірусу. - Ред.) в Івано-Франківській області. В інших областях також. Ми готуємося зараз. Ми бачимо, що в Чернівцях зараз готується підйом (випадків. - Ред.), в Закарпатській області", - заявив він.
Раніше у Чернівецькій ОДА заявили, що у лікарнях області перебувають 1029 пацієнтів, які мають підтверджений діагноз COVID-19 або підозру на нього. Це найбільша кількість з початку пандемії. За минулу добу в Чернівецькій області виявили 259 нових випадків коронавірусу, а в Закарпатській області - 233 випадки.
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