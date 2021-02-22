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Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП

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Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП

В Україні під кінець лютого стався спалах коронавірусу в Івано-Франківській області. Влада прогнозує, що через кілька днів ситуація стабілізується, але може погіршитися в інших регіонах.

Про це заявив на пресконференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, COVID-статистика погіршується в Чернівцях та Закарпатській області.

"Сподіваємось, ми зіб'ємо цю хвилю (коронавірусу. - Ред.) в Івано-Франківській області. В інших областях також. Ми готуємося зараз. Ми бачимо, що в Чернівцях зараз готується підйом (випадків. - Ред.), в Закарпатській області", - заявив він.

Також читайте: Заступник голови ОП Тимошенко пояснив COVID-спалах в Івано-Франківській області: ""Буковель" та іноземні туристи"

Раніше у Чернівецькій ОДА заявили, що у лікарнях області перебувають 1029 пацієнтів, які мають підтверджений діагноз COVID-19 або підозру на нього. Це найбільша кількість з початку пандемії. За минулу добу в Чернівецькій області виявили 259 нових випадків коронавірусу, а в Закарпатській області - 233 випадки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Тьі помнишь как всё начиналось?(с)
Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 802
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22.02.2021 13:09
+5
Зєбанат, катай в Буковель на лижі! Тут щас харашо. Багато снігу і ковіду. Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 7838
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22.02.2021 13:07
+4
Буковель аукається.
Зелені гниди.

Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 3400
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22.02.2021 13:06
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Буковель аукається.
Зелені гниди.

Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 3400
показати весь коментар
22.02.2021 13:06 Відповісти
Зєбанат, катай в Буковель на лижі! Тут щас харашо. Багато снігу і ковіду. Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 7838
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22.02.2021 13:07 Відповісти
Ну так навіщо туди булочка їздив?
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22.02.2021 13:08 Відповісти
Тьі помнишь как всё начиналось?(с)
Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 802
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22.02.2021 13:09 Відповісти
Ну так "майстри по боротьбі з коронавірусом" шМигаль і ЗЕленський,що на це скажуть)?
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22.02.2021 13:10 Відповісти
Зєбіл навіть не виконуючи свої службові обов'язки тільки проблеми створює. Поїхав відпочивати в Буковель (чому не закрив на карантин?) і - бац!... В області небувалий ріст захворювань на ковід! Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП - Цензор.НЕТ 8060
показати весь коментар
22.02.2021 13:12 Відповісти
Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП - Цензор.НЕТ 2361
Він зробив лохів ще раз. Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП - Цензор.НЕТ 3550
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22.02.2021 13:29 Відповісти
А на кой они сбиваются в стада? Если боитесь вирусни, в инкубатор не лезть.
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22.02.2021 13:45 Відповісти
Нічого дивного, Буковель же працював наповну. Якщо в Італії всі гірськолижні курорти були зачинені на Різдво та Новий рік, то у нас все працювало.
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22.02.2021 13:51 Відповісти
А-а-а-а-а!!! Ковід іде!!! Рятуйте!!!
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22.02.2021 14:17 Відповісти
Півень! Ковід і до тебе прийде у ночі, як привид та задушить тебе своїми щупальцями. І здохнеш ти у страшних муках обдристаний. Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП - Цензор.НЕТ 6120
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22.02.2021 15:56 Відповісти
Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП - Цензор.НЕТ 1190 Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП - Цензор.НЕТ 6383
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22.02.2021 16:05 Відповісти
ну, тоді вітайте новий штам ковідки "ІФранек"...
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22.02.2021 14:33 Відповісти
Волнистый зеленый идиотик
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22.02.2021 15:29 Відповісти
 
 