УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12308 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
1 181 26
металобрухт (153) Укрметалургпром (48)

Якщо мито на експорт металобрухту не продовжать, метпідприємства зіштовхнуться з браком виробничої сировини, - Каленков

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Якщо мито на експорт металобрухту не продовжать, метпідприємства зіштовхнуться з браком виробничої сировини, - Каленков

Українські металургійні підприємства стикаються з браком металобрухту навіть при тому, що в Україні діє мито на експорт вторсировини в розмірі 58 євро за тонну.

Про це в коментарі Uaprom.info повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

На сьогодні в країні застосовується мито на експорт брухту чорних металів у розмірі 58 євро за тонну. Його дія завершується у вересні 2021 року. "Укрметалургпром" звернувся до членів Комітету ВР з питань економічного розвитку з проханням продовжити його дію ще на 5 років. Таким чином металурги розраховують уникнути дефіциту вторсировини, який може виникнути на ринку України через зростання експортних поставок, необтяжених митом.

"Навіть за чинного мита в 58 євро підприємства відчувають брак брухту. Це відбувається вперше за останні кілька років, коли мито працювало і працювало фективно. Це пов'язано з тим, що зменшилася брухтозаготівля всередині країни, а також тим, що, незважаючи на мито почав зростати експорт. Це означає, що розмір у 58 євро не є таким вже ефективним", - заявив Каленков.

Він висловив побоювання, що в разі, якщо дію мита не буде продовжено, металургійні підприємства зіштовхнуться з гострим браком виробничої сировини. Насамперед це торкнеться електрометалургійних підприємств, які під час виплавки сталі використовують до 90% брухту. Однак заводи повного циклу також постраждають, оскільки в них частка брухту, згідно з технологічним процесом, сягає 25%.

"Проблеми є вже зараз, за чинного мита. Якщо його скасують, то фактично ми повернемося до періоду, коли дефіцит становив 25-30%", - каже Каленков.

Серед причин зростання експорту він також називає торговельну політику основних країн-конкурентів України. "Це пов'язано з тим, що ринок спотворений сам по собі. Багато країн використовують загороджувальні заходи, наприклад, та ж Туреччина має загороджувальні мита на імпорт нашої готової металопродукції. Тому, маючи ці обмеження, вони можуть собі дозволити викручувати нам руки, демпінгувати щодо лому і все одно залишатися в прибутку", - пояснив Каленков.

У 2020 році заготівля металобрухту в Україні, за даними профільної асоціації УАВтормет, становила 3,07 млн ​​т (-8,6% до 2019 р.), що є найнижчим показником за часи незалежності.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
А как же свободный рынок и свободные рыночные цены о которых Ахметка и Ко постоянно нам визжит и подсылает своих экспердов? Где европейские цены на металолом? Или у нас только европейские цены на тарифы и електроенергию которые Ахметов перепродает?
показати весь коментар
22.02.2021 13:19
+2
Ага. Введите пошлины ато Ахметову не хватает бесплатного металолома для того чтобы они только чистую сверхприбыль рубил оставаясь единственным монополистом по експорту чурок из металла. Цена на металолом сегодня такая что даже бомжи не хотят его собирать. Сам неоднократно выкидываю метал в мусорку чем везти его за 5 км. на приемку по 2,9грн/кг
показати весь коментар
22.02.2021 13:15
+2
Так пусть себе сам ахметов продает зеленое электричество и тепловую генерацию, а то как другим продавать по самым высоким в мире ценам, то можно, а для себя нужны льготы из бюджета, а то "бедных металлургов" в очередной раз придется всех уволить.
показати весь коментар
22.02.2021 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Объясните ШУТУ,что будет вава.
-Когда промышленные предприятия начнут закрываться из-за дорогого электричества, ко дну пойдет вся экономика,
- президент объединения "Укрметаллургпром" Каленков

https://censor.net/ru/news/3221585/kogda_promyshlennye_predpriyatiya_nachnut_zakryvatsya_izza_dorogogo_elektrichestva_ko_dnu_poyidet_vsya
показати весь коментар
22.02.2021 13:14 Відповісти
Так пусть себе сам ахметов продает зеленое электричество и тепловую генерацию, а то как другим продавать по самым высоким в мире ценам, то можно, а для себя нужны льготы из бюджета, а то "бедных металлургов" в очередной раз придется всех уволить.
показати весь коментар
22.02.2021 14:34 Відповісти
Дорогое электричество, газ, проблемы с логистикой (УЗ), проблемы с поставками сырья (отсутствие пошлин на экспорт и пошлины на импорт сырья). Им пофиг же.
показати весь коментар
22.02.2021 16:45 Відповісти
Раньше для ахметки этим занимался ляшко. Если пошлину на экспорт металлолома не продлят, метпредприятия столкнутся с нехваткой производственного сырья, - Каленков - Цензор.НЕТ 4727
показати весь коментар
22.02.2021 13:15 Відповісти
Відбірний контингент,сливки суспільства
показати весь коментар
22.02.2021 13:19 Відповісти
Ага. Введите пошлины ато Ахметову не хватает бесплатного металолома для того чтобы они только чистую сверхприбыль рубил оставаясь единственным монополистом по експорту чурок из металла. Цена на металолом сегодня такая что даже бомжи не хотят его собирать. Сам неоднократно выкидываю метал в мусорку чем везти его за 5 км. на приемку по 2,9грн/кг
показати весь коментар
22.02.2021 13:15 Відповісти
И где ж то по 2,90 ? Методичка наверное старая. 5,50 лом черного металла и 2,50 стружка и это действительно цена немного упала.
показати весь коментар
22.02.2021 13:58 Відповісти
Ну я еще в прошлом году узнавал. С тех пор больше туда не заезжал не тратил время. Кстати 5,5 видимо ты по обявлению посмотрел. А приедешь на место будет 4,5. Расчет на то что раз приехал то никуда уже ты не денишься, назад же не повезешь. Да плюс еще 10% они снимают на потери или как я называю налог на могорыч. Я уже аккумулятор с машины так возил. В обявлении было по 6грн/кг а приехал оказалось по 3. Я аккумулятор со злости в кусты закинул чтобы никому не досталось.
показати весь коментар
22.02.2021 14:07 Відповісти
дарма. шкода довкіллю.
показати весь коментар
22.02.2021 14:48 Відповісти
Почему шкода довкiллю? Аккумуляторы как и пластиковые солнечные панэли ето одно из главных составляющих в *зельоной енергетике* которую нам навязывает Европа и Ахметов и разные тут експерды. А *зельоное* не может загрязнять окружающую среду, по логике. Или тогда зачем мы платим в 10 раз дороже за *зельоные тарифы* вместо атомной енергетики?
показати весь коментар
22.02.2021 15:08 Відповісти
А с фига ли металлолом бесплатный? И что-то активно у нас сносится всё металлическое, что плохо привинчено под металлом, чтоб я поверил в эти сказки, что проще выбросить.
показати весь коментар
22.02.2021 16:46 Відповісти
А как же свободный рынок и свободные рыночные цены о которых Ахметка и Ко постоянно нам визжит и подсылает своих экспердов? Где европейские цены на металолом? Или у нас только европейские цены на тарифы и електроенергию которые Ахметов перепродает?
показати весь коментар
22.02.2021 13:19 Відповісти
Сам понял что написал? Ты верхние буковки в статье читал? Там для тупых написали, что за экспорт лома 58 евриков государство с тонны гребет, а остальное уже евро цена.)))
И тарифы на электроенергию устанавливает государство, к твоему сведению. И кто виноват, что ты по тупости природной у Ахметова покупаешь?)))
показати весь коментар
22.02.2021 19:12 Відповісти
У пинчука завод только на ломе и работает. А покупать его по мировой цене еме не с руки. Лучше поплакать добиться маратория и покупать опять по три копейки. А для народа Роттердам плюс и дорогая зелёная энергетика.
показати весь коментар
22.02.2021 14:59 Відповісти
Что такое "мировая цена"? Нахватаетесь слов... У нас нормальные цены на лом, сколько можно прибедняться?
показати весь коментар
22.02.2021 16:47 Відповісти
Тогда почему Ахметов так визжит что нужно запретить експорт лома ато ему не хватит? С удовльствием люди будут сдавать ему если он заплатит по рыночным ценам и не нужн будет никаких вводить законов лоббирующих запрет на вывоз металла.
показати весь коментар
22.02.2021 17:21 Відповісти
Ещё вопрос, почему в Европе зарплата металлургов 3000-5000 евро а у нас 400-800 евро. Скажут старое энергоемкое производство, а как же современный завод пинчука. Так електрика дорогая. Так вы же говорите что у нас самая дешёвая в Европе. А вот тут только помычат. Как то надо же сверх прибыль иметь.
показати весь коментар
22.02.2021 15:14 Відповісти
Нехватку лома ви відчуваєте з двох причин. Перша, ресурси лома вже обмежені це, не бездонна бочка з якої можна тягати. Друга, ціни на лом сильно впали і люди не мають матеріальної зацікавленості в його збиранні.
показати весь коментар
22.02.2021 15:14 Відповісти
Это вы не заинтересованы в сборе лома и мыслете примитивно, на уровне забитого обывателя. Единственно в чем правы, так это в ограничении ресурса. Падение количества лома обусловлено падением самого потребления металла. Нет инвестиций, модернизаций - откуда браться лому. В прошлом году Укрзализница "спасла" металлургов. Туда бабки влили, вагоны стали менять. В этом году уже жопень.)))
показати весь коментар
22.02.2021 19:07 Відповісти
Разрешите импорт подержанных иномарок свыше 5 лет по минимальным пошлинам и будет вам море металлолома, причем качественного.
Но, дебилы, не понимают, где взять металлолом.
Бедняки обновят свои тачки и сдадут металлолом.
показати весь коментар
22.02.2021 15:41 Відповісти
Тут уже можно Васадзе на ногу наступить. Кто тогда будет покупать его жигули и запорожцы по $10-20тыс? если можно будет взять хорошую 12-ти летнюю иномарку за 1-2тыс. Евро.
показати весь коментар
22.02.2021 17:24 Відповісти
Васадзе(если он еще владелец) уже забыл когда автомобили выпускал.))) А если учесть цену на его жигуль, что собирается акомами укомплектовывать, то и не будет выпускать. Дешевле бляху купить и растаможить.)))
показати весь коментар
22.02.2021 19:00 Відповісти
И не первый год, на самом деле. А потом нам говорят, давайте переходить на ЭД печи. Та щаз. А сырьё откуда на них брать. Но по всей видимости это судьба нашей страны - вывозить сырьё на экспорт, а всё остальное импортировать. Банановая республика.
показати весь коментар
22.02.2021 16:44 Відповісти
Я вообще нынешнее правительство не понимаю. Прошелся по новостям Минпрома, прочел заголовки того, что они чудят и пришел к выводу, что реально таки квартал продолжает "исполнять", только сценой у них уже целая страна.)))
показати весь коментар
22.02.2021 19:03 Відповісти
дайте нормальную цену и вас завалят черметом...
показати весь коментар
22.02.2021 19:09 Відповісти
 
 