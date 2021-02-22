Якщо мито на експорт металобрухту не продовжать, метпідприємства зіштовхнуться з браком виробничої сировини, - Каленков

Українські металургійні підприємства стикаються з браком металобрухту навіть при тому, що в Україні діє мито на експорт вторсировини в розмірі 58 євро за тонну.

Про це в коментарі Uaprom.info повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

На сьогодні в країні застосовується мито на експорт брухту чорних металів у розмірі 58 євро за тонну. Його дія завершується у вересні 2021 року. "Укрметалургпром" звернувся до членів Комітету ВР з питань економічного розвитку з проханням продовжити його дію ще на 5 років. Таким чином металурги розраховують уникнути дефіциту вторсировини, який може виникнути на ринку України через зростання експортних поставок, необтяжених митом.

"Навіть за чинного мита в 58 євро підприємства відчувають брак брухту. Це відбувається вперше за останні кілька років, коли мито працювало і працювало фективно. Це пов'язано з тим, що зменшилася брухтозаготівля всередині країни, а також тим, що, незважаючи на мито почав зростати експорт. Це означає, що розмір у 58 євро не є таким вже ефективним", - заявив Каленков.

Він висловив побоювання, що в разі, якщо дію мита не буде продовжено, металургійні підприємства зіштовхнуться з гострим браком виробничої сировини. Насамперед це торкнеться електрометалургійних підприємств, які під час виплавки сталі використовують до 90% брухту. Однак заводи повного циклу також постраждають, оскільки в них частка брухту, згідно з технологічним процесом, сягає 25%.

"Проблеми є вже зараз, за чинного мита. Якщо його скасують, то фактично ми повернемося до періоду, коли дефіцит становив 25-30%", - каже Каленков.

Серед причин зростання експорту він також називає торговельну політику основних країн-конкурентів України. "Це пов'язано з тим, що ринок спотворений сам по собі. Багато країн використовують загороджувальні заходи, наприклад, та ж Туреччина має загороджувальні мита на імпорт нашої готової металопродукції. Тому, маючи ці обмеження, вони можуть собі дозволити викручувати нам руки, демпінгувати щодо лому і все одно залишатися в прибутку", - пояснив Каленков.

У 2020 році заготівля металобрухту в Україні, за даними профільної асоціації УАВтормет, становила 3,07 млн ​​т (-8,6% до 2019 р.), що є найнижчим показником за часи незалежності.