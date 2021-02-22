УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12308 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
7 312 17
контракт (224) ОАЕ (134) Пакистан (32) танк (1644) Укроборонпром (957) Гусєв Юрій (66)

"Укроборонпром" на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У межах міжнародної виставки озброєнь IDEX-2021, яка нині відбувається в ОАЕ, державний концерн "Укроборонпром" і Пакистан уклали контракт на ремонт парку танків Т -80УД на загальну суму $ 85,6 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Підкреслюється, що це першої контракт "Укроборонпрому" з Пакистаном в поточному році.

"Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції, – зазначив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв. – Також ми обговорили з пакистанською стороною нові замовлення на постачання в цю країну двигунів 6 ТД1 і 6 ТД2".

Крім цього відбулася зустріч Юрія Гусєва з Віцепрем’єр-міністром Об’єднаних Арабських Еміратів Мансуром бін Заєд аль-Нахаяном. На заході було обговорено стан реалізації спільних проєктів і визначили пріоритетні напрями майбутньої співпраці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зразки сучасного українського озброєння та військової техніки представлено на виставці IDEX в ОАЕ, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Найближчим часом на нас очікує активізація двосторонньої військово-технічної співпраці між Україною та ОАЕ", – наголосив Юрій Гусєв.

При цьому наголошується, що на IDEX–2021 українська делегація досягла низки попередніх домовленостей з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та Йорданією у сферах високоточної зброї, безпілотних платформ, космічних технологій, ремонту авіадвигунів тощо.

Укроборонпром на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн 01
Укроборонпром на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
А скількі Україна замовила танків та іншого озброєння, для ЗСУ???))))
показати весь коментар
22.02.2021 13:29
+2
Подозреваю, шо у тебя отек мозжечка) Мы сами будем ремонтировать свои же танки, которые раньше продал наш Прогрес Пакистану.
показати весь коментар
22.02.2021 13:41
+2
щас Зебилы тебе скажут "зачем нам танки если у нас перемирие?"
показати весь коментар
22.02.2021 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ба...но фото все знакомые люди))) Поздравляю комрады!
показати весь коментар
22.02.2021 13:26 Відповісти
А скількі Україна замовила танків та іншого озброєння, для ЗСУ???))))
показати весь коментар
22.02.2021 13:29 Відповісти
щас Зебилы тебе скажут "зачем нам танки если у нас перемирие?"
показати весь коментар
22.02.2021 14:33 Відповісти
...кто-то ж свистел, что Укроборонпром прекратит существование до лета... "Укроборонпром" на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн - Цензор.НЕТ 9817
показати весь коментар
22.02.2021 13:32 Відповісти
Подозреваю, что в кооперации с россией, это все будет. Но об этом молчат.
показати весь коментар
22.02.2021 13:34 Відповісти
Подозреваю, шо у тебя отек мозжечка) Мы сами будем ремонтировать свои же танки, которые раньше продал наш Прогрес Пакистану.
показати весь коментар
22.02.2021 13:41 Відповісти
За время независимости это уже наверное 5-ая партия на ремонт танков проданных Харьковским танковым заводом имени Малышева.
показати весь коментар
22.02.2021 14:28 Відповісти
россией? А это шо за нах? 404 - территория без флага и гимна? Видел, да. "Укроборонпром" на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн - Цензор.НЕТ 4385
показати весь коментар
22.02.2021 13:45 Відповісти
Ну, якщо відірвуть контракт у кацапів то, буде класно.
показати весь коментар
22.02.2021 15:07 Відповісти
А здесь просрали и никому нет дела
https://censor.net/ru/news/3248804/latviya_zabrala_sebe_30_mln_yury_enakievskogo_tak_i_ne_dojdavshis_resheniyi_ukrainy
показати весь коментар
22.02.2021 13:45 Відповісти
Так Порошенко і п'яти років не вистачило.
показати весь коментар
22.02.2021 15:08 Відповісти
А в цей час в Росію через купівлю Україною російської електрики виводяться мільярди доларів...
показати весь коментар
22.02.2021 13:48 Відповісти
Я думаю, що це перебільшення. Ніякого там контракту не підписано, тому, що для таких зустрічей і таких контрактів потрібна підготовка на рівні урядів десь билизько півроку. Це щось типу заява сторін про наміри купити, половину, колись .
показати весь коментар
22.02.2021 13:51 Відповісти
Шо? Ремонтировать танки Пакистану? Не, папе Изе это явно не понравится "Укроборонпром" на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн - Цензор.НЕТ 7586
показати весь коментар
22.02.2021 13:52 Відповісти
«Паки...паки... иже херувимы!» (с)
показати весь коментар
22.02.2021 14:15 Відповісти
НАШЛИ С КЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ !!!
показати весь коментар
22.02.2021 14:21 Відповісти
Отличное начало!
показати весь коментар
22.02.2021 14:48 Відповісти
 
 