З'явився запис того, як Уруський іде поруч із Кадировим на виставці зброї IDEX-2021 Абу-Дабі. ВIДЕО

Віцепрем'єр-міністр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський і лідер Чечні Рамзан Кадиров ішли поруч під час офіційної церемонії відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021 Абу-Дабі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео, на якому Уруський іде поруч з Кадировим серед безлічі інших учасників виставки.

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