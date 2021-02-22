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Кадиров (479) Уруський Олег (111)

З'явився запис того, як Уруський іде поруч із Кадировим на виставці зброї IDEX-2021 Абу-Дабі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Віцепрем'єр-міністр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський і лідер Чечні Рамзан Кадиров ішли поруч під час офіційної церемонії відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021 Абу-Дабі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео, на якому Уруський іде поруч з Кадировим серед безлічі інших учасників виставки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уруський про фото з Кадировим: Не вважаю за можливе "шарахатися" від представників країни-агресора

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+63
Появилась запись того, как Уруский идет рядом с Кадыровым на выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби - Цензор.НЕТ 498
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22.02.2021 13:27
+52
Баканову позвонили по поводу этого черта?
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22.02.2021 13:27
+50
Кадиров міжнародний терорист, котрий відправляв свої війська вбивати українців. Цей ваш Урускій повинен був зробити демостраьивну заяву і триматись від терористів подалі.
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22.02.2021 13:33
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"...Уруский оказался рядом..." А почему он не "оказался" на 10 метров от Кадырова, чтобы не попадать с ним в один кадр? Куда спешить? Кто ещё шёл рядом с Кадыровым? Что, умишка маловато? Или Уруский плохо видит? Или не знает Кадырова в лицо?
Или он всё-таки шёл РЯДОМ с Кадыровыым как собака, как пёс.
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22.02.2021 19:13 Відповісти
А чого ви очікували від персони з таким погонялом - урюцький...
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22.02.2021 17:10 Відповісти
СЛУЧАЙНЫХ СОВПАДЕНИЙ НА ТАКОМ УРОВНЕ НЕ БЫВАЕТ
Уруский работает на врага
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22.02.2021 17:24 Відповісти
Событие из серии «не очень удивлён происходящим»...
Читайте и выводы делайте самостоятельно, у кого память отличается от таковой у рыбок Гуппи:

"Не считаю возможным шарахаться". Уруский объяснил свое появление на фото с Кадыровым
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ne-schitayu-vozmozhnym-sharahatsya-uruskiy-obyasnil-svoe-poyavlenie-na-foto-s-kadyrovym-1540990.html

https://gordonua.com/news/politics/ne-schitayu-vozmozhnym-sharahatsya-uruskiy-obyasnil-svoe-poyavlenie-na-foto-s-kadyrovym-1540990.html

« Урусского обвиняют в работе на россиян...»
Известно, что на момент, когда вы получили предложение занять должность вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК, вы работали в частном бизнесе с российскими бенефициарами. В частности, СМИ указывают, что «официальным конечным бенефициаром компании «Прогресстех-Украина» является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта РФ, основатель и глава совета директоров группы компаний «Прогресстех» - известной инженерно-сервисной структуры в области авиастроения и технологий аэропортов с главным офисом в Москве ». Этот факт не был проблемой при вашей встрече с президентом Зеленским по поводу вашего возможного назначения на эту должность?

https://zn.ua/POLITICS/kandidat-v-vitse-premery-urusskij-u-prezidenta-est-tochnaja-i-polnaja-informatsija-o-kompanii-hde-ja-rabotal.html

СМИ обвиняют его в работе на россиян. Однако, как сообщил сам Уруский ZN.UA, группа компаний «Прогресстех», из-за которой и появились такие обвинения, была создана в Америки, а конечным их бенефициаром является бывший военный Советской Армии Владимир Кульчицкий, который имеет вид на жительство в Украине.

https://zn.ua/POLITICS/oleh-uruskij-stal-vitse-premer-ministrom.html
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22.02.2021 18:05 Відповісти
Однако, зиленскава в этом вот всем все устраивало... и продолжает

С одной стороны рашинский агент фсб - портняга с позывным «казбек» и его шестерки татаровы/деркачи/петушарии
С другой - вице-президент дерьмак со своим погибшим братцем-вымогателем и торгашом государственных должностей

А сзади в заднице рука бени и жаркое дыхание кваквакова...
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22.02.2021 18:08 Відповісти
Кто пропустил, налетай:
Агент Кремля в оточенні Зеленського: хто він такий і що робив для країни-агресора | "Спостерігач" - YouTube
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0EVt6Cxd3WsUuKl04qUDMaqRM5rvudbw2W6L9VyT6lznnOUgBwGCzHIuQ&v=VV1i870gw6I&feature=youtu.be
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22.02.2021 18:10 Відповісти
Думающим давно уже все ясно. С самого начала
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22.02.2021 18:10 Відповісти
Надеюсь, фотки радостного медведчука поздравляющегов раде с назначением «литинанта сбу» бакланова сами загуглите, как и репортаж о том, где этот черт очкастый на полусогнутых бежал суркиса с днюхой поздравлять...
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22.02.2021 18:12 Відповісти
Уруский место рож.г.Чорткiв,не надо ходить к гадалке.Нужно было назначать Уукраинского.
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22.02.2021 18:13 Відповісти
Два ублюдка, пипец, пусть заяву на увольнение пишет!
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22.02.2021 19:05 Відповісти
Ублюдок и иуда 👹🤢🤬 тот , кто назначил его на эту должность , зная , что он работает на страну терросттку № 1🙈 ганьба !!!
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22.02.2021 19:44 Відповісти
Как Порошенко поздравлял Путина. Как он ему руку жал. Как Зеленский сидел за одним столом с Путиным. Как он с ним по телефону разговаривал. Так что теперь?
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22.02.2021 19:06 Відповісти
Ти це все бачив, чи *Ньюзван* сказав?Попитай Меркель, вона тобі скаже.
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22.02.2021 20:03 Відповісти
В таких мероприятиях каждая деталь - неартикулированное сообщение.
Он мог оглянуться на любой экспонат и подождать. пока дистанция до Кадырова не будет достаточной, мог сделать вид, что ему позвонили, мог тупо завязать шнурок, и это был бы красноречивый жест, что он не желает находиться рядом с агрессором.
Арабы это сразу бы подметили и оценили. Все бы это зпметили.
Но Уруский будет рассказывать, что он "не собирается шарахаться".
Так ему и поверили.
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22.02.2021 19:21 Відповісти
Кадыроф наш?! Может все выглядит как раз наоборот. Вербовка состоялась! З'явився запис того, як Уруський іде поруч із Кадировим на виставці зброї IDEX-2021 Абу-Дабі - Цензор.НЕТ 8385
Хотя, кого тут обманешь этой шуткой. СБУ ловит мышек помельче.
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22.02.2021 19:29 Відповісти
Заметьте, боты Зеленского и Порошенка навязывают безальтернативный "выбор".
Типа, всего 2 кандидатуры, два полюса.
Любимая комбинация на всех украинских выборах.
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22.02.2021 19:34 Відповісти
Чому ж? Он ти ще є. Чи нема?
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22.02.2021 19:47 Відповісти
Кадирова теж у відставку за те що знаходився поруч з укрофашистом-бандерівцем?
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22.02.2021 19:44 Відповісти
Чому ж? Он ти ще є. Чи нема?
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22.02.2021 19:46 Відповісти
какая зрадулька.
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22.02.2021 19:55 Відповісти
Уруского надо увольнять. Вероятность его вербовки весьма высока.
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22.02.2021 20:51 Відповісти
какой наХ... вербовки, эта ....ДАРАСИНА там с рождения у ************** фЭсЭбЭ на связи!
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23.02.2021 07:57 Відповісти
А з чого переполох? Посилав, не посилав... три дні побули на Донбасі, може вони в повітря стріляли. Вірю, чеченці -- наші побратими.
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22.02.2021 20:55 Відповісти
Є чеченці, разом з якими воювали і наші добровольці на чеченській війні,
і є кадировці - вже треба розрізняти.
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22.02.2021 22:51 Відповісти
он мразь не знал что идет рядом с врагом Украины?
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22.02.2021 23:36 Відповісти
Ексгенпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Україна 24" розкритикував віцепрем'єр-міністра Олега Уруського, який під час на військово-технічної виставки в Об'єднаних Арабських Еміратах потрапив на фото разом з главою Чечні Рамзаном Кадировим.
"Вважаю це не просто скандальним, а неприпустимим. Уруський непотрібний міністр, він керує "Укроборонпромом", яким і без нього є кому керувати, і поганий громадянин. Під час війни йти поруч з людиною (навіть якщо організатори поставили тебе), яка посилає на територію України загони вбивць, які катують наших людей, неприпустимо в будь-якому форматі. Я можу пану Уруському дати протоколи допитів тих, хто вижив, коли ложками виймали очі нашим бійцям, коли шкіру здирали, коли на мінне поле в футбол відправляли грати, коли розрізали на 15 шматків тіла, і людина, яку змусили ховати, збожеволіла - і це робили чеченці, послані Кадировим", - заявив Луценко.
За його словами, така поведінка є "неприпустимою для українського громадянина, а тим більше міністра".
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23.02.2021 02:09 Відповісти
...ДЯЩЕ кгбшное наверное перед ************** ******** извинялся за бубочку или как?
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23.02.2021 07:56 Відповісти
Та йпт..народ трбе використовувати це а не обгажувать...

"Пан Уруський в ОАЄ зустрічався з співробітником зовнішньої розвідки України...агент "Імам" надав важливі розвідданні про ворога."
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23.02.2021 11:19 Відповісти
При клоуні у нас знову очолюють ВПК, армію та силові структури відкриті агенти кремля.
хАвайТЄ
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23.02.2021 12:17 Відповісти
урус - шайтан!!
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23.02.2021 12:48 Відповісти
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