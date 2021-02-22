У ЗСУ зафіксовано 45-й летальний випадок через COVID-19, хворіють 552 людини, - командування Медсил

Станом на ранок 22 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 552 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужали 15 688 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 119 осіб.

На жаль, в Збройних Силах України зареєстровано 45-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

"Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні у Обласній інфекційній лікарні міста Івано-Франківськ. Позитивний ПЛР тест від 10 лютого цього року. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким та рідним..." , - сказано в повідомленні.

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За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.