УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12301 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 910 21
Вінницька область (748) Закарпаття (1575) карантин (16095) Івано-Франківська область (723) Денис Шмигаль (2690) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині напружена. Зростає захворюваність на Вінниччині та Закарпатті, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ситуація з поширенням коронавірусу в Івано-Франківській області залишається напруженою.

Про це повідомив сьогодні в ході селекторної наради з президентом прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"За минулу добу зареєстровано 515 захворілих. У більшості лікарень зайняті ліжка, розгорнутий мобільний госпіталь. Було проведено регіональну комісію з питань ТЕБ та НС за участі головного державного санітарного лікаря. Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС щодо вжиття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантинних обмежень", – сказав він.

Очільник уряду також поінформував про зростання кількості хворих на Вінниччині та Закарпатті.

Також читайте: Хвиля коронавірусу йде з Івано-Франківської області в інші регіони: COVID статистика погіршується в Чернівцях і на Закарпатті, - ОП

За словами Дениса Шмигаля, нині в Україні готові 68332 ліжка для хворих на COVID-19, з яких 58390 мають підключення до кисню.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Ну нічого , Вовчик зато на лижах поковзав, а буковельці бабла рубанули, в той час , як майже весь бізнес сидів на лохдауні.
показати весь коментар
22.02.2021 13:36
+5
Кондоми, ви проливаєте крокодилячі сльози щодо поширення епідемії замість ліквідації джерел її розповсюдження на гірськолижних курортах, як це зробила вся Європа.
показати весь коментар
22.02.2021 13:56
+4
До речі з урядової гарячої лінії до цих пір не надійшла інформація чом у в Буковелі не підтримувались карантинні заходи, і що буде, як з того почне зростати захворюваність , запит було подано 15.01.2021.
показати весь коментар
22.02.2021 13:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський заявив, що в Україні не існувало посади Президента.

Ситуация с COVID-19 на Ивано-Франковщине напряженная. Растет заболеваемость на Виннитчине и Закарпатье, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6276
показати весь коментар
22.02.2021 13:35 Відповісти
Ну нічого , Вовчик зато на лижах поковзав, а буковельці бабла рубанули, в той час , як майже весь бізнес сидів на лохдауні.
показати весь коментар
22.02.2021 13:36 Відповісти
Рубонув Вавин партньор Бєня, а лохам сидіти вдома і нікуди не рипатись.
показати весь коментар
22.02.2021 13:39 Відповісти
Та чого всі ж робочі сфери обслуговування також крсили на чай і зарплати, хоча Бені фартануло найбільш.
показати весь коментар
22.02.2021 13:41 Відповісти
Буковелем править Бєня і вся сфера обслуговування теж його.
показати весь коментар
22.02.2021 14:06 Відповісти
Говорим Беня , подразумеваем - Вову, ,
Говорим Вова , подразумеваем Беню , так как это одна шайка жадных волков !
показати весь коментар
22.02.2021 13:55 Відповісти
До речі з урядової гарячої лінії до цих пір не надійшла інформація чом у в Буковелі не підтримувались карантинні заходи, і що буде, як з того почне зростати захворюваність , запит було подано 15.01.2021.
показати весь коментар
22.02.2021 13:39 Відповісти
От скажите, селяне, вас принуждали отдыхать в Буковеле, прям угрожали, шантажировали? Или вы сами туда как тупое бэкающее стадо поперлись вместо карантинить дома? Это такая крестьянская хитрость: напакостить самому, а обвинить соседа!
показати весь коментар
22.02.2021 15:01 Відповісти
Началась PR компания шмундяка который заказал в Индии Степашка )) Пересичный явно не хочет подсталять себя под фуфло-вакцину no name, нужно пересичному дать пинка и рассказать о страшном вирусе! )) Все в стиле Зе-клоуна, все как он любит ))
показати весь коментар
22.02.2021 13:42 Відповісти
Степку на мыло. Звиздун оказался сказочный.
показати весь коментар
22.02.2021 13:42 Відповісти
Кондоми, ви проливаєте крокодилячі сльози щодо поширення епідемії замість ліквідації джерел її розповсюдження на гірськолижних курортах, як це зробила вся Європа.
показати весь коментар
22.02.2021 13:56 Відповісти
Цікаво , а Степанов і вся Зелена шобла будуть ширятися цією вкциною, яку сьогодні розхвалює Зе , чи вже прищепилися американською ?
показати весь коментар
22.02.2021 13:58 Відповісти
Ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині напружена. Зростає захворюваність на Вінниччині та Закарпатті, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3325
показати весь коментар
22.02.2021 14:00 Відповісти
нет, чтобы Ивано-Франковщину сразу закрыть. Расползается новый штамм по всей Украине. А он еще более заразный. Ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині напружена. Зростає захворюваність на Вінниччині та Закарпатті, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9576
показати весь коментар
22.02.2021 14:00 Відповісти
пишут, что из Европы в Буковель туристы завезли. Ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині напружена. Зростає захворюваність на Вінниччині та Закарпатті, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3077
показати весь коментар
22.02.2021 14:01 Відповісти
Сначала правительство допустило массовые мероприятия на горнолыжном курорте,
а теперь они обеспокоены, тратят деньги на лечение, а некоторые люди вообще умрут,
за такое нужно садить в тюрьму пожизненно!
показати весь коментар
22.02.2021 14:11 Відповісти
Девиз селян "сдохнем, но не покоримся и маски не нацепим! "Маски то е зло, ганчиркы, воны нэ потрибни. То всьо прыдумала злочынна влада щоб на нас заробляты!" Как-то так ))
показати весь коментар
22.02.2021 14:54 Відповісти
В Париже Нотр Дам сгорел после визита, на западной вспышка ковида после буковеля...совпадение? Не думаю.
показати весь коментар
22.02.2021 15:38 Відповісти
 
 