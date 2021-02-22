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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Окуповані території - Крим і Донбас
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вибори (6154) Держдума (675) Росія (47115) Донбас (21732) Гармаш (136)

ОРДЛО через "паспортизацію" стає сірою зоною для фальсифікацій російських виборів, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

ОРДЛО через

Донбас напередодні осінніх виборів до Держдуми РФ стає сірою зоною для виборчого процесу в Росії.

Про це заявив представник Окремих районів Донецької області України в ТКГ журналіст Сергій Гармаш на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Окупований Донбас стає сірою зоною для виборчого процесу у Росії. Фактично полем фальсифікації російських виборів. Оскільки ніхто не може, по-перше, проконтролювати, скільки насправді паспортів видали; по-друге, скільки з новонавернених росіян-донеччан прийдуть на ці вибори ", - написав журналіст.

Він зазначив, що за інформацією начальника ГУ МВС РФ по Ростовській області Олега Агаркова, в даний час 639 тис. жителів ОРДЛО України отримали російські паспорти. Однак журналіст висловив сумнів у правдивості цієї цифри, тому що всього три тижні тому депутат Держдуми Андрій Козенко на "інтеграційному форумі "Русский Донбас" заявляв, що російське громадянство отримали "вже понад 400 тисяч громадян "ДНР" - "ЛНР".

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"Тобто, виходить, що або депутат некомпетентний, або Росія за двадцять днів видала майже 150 тисяч паспортів ... Або ростовський мент просто бреше. Для порівняння, більш рання статистика, наведена у російських же джерелах, каже, що за 8 місяців 2020 року РФ видала жителям окупованого нею Донбасу 254 тисячі паспортів. 254 тисячі - за 8 місяців! Очевидно, що видати 150 тисяч за три тижні росіяни не могли", - написав Гармаш.

Він пояснив цей факт тим, що останніми днями активно заговорили про проведення голосування на виборах до Держдуми Росії у вересні 2021 року на окупованій території Донбасу. Цим, на думку журналіста, і обумовлена ​​реанімація так званої "ЦВК" "ДНР".

Гармаш упевнений, що Росії потрібні нові виборці для фальсифікації голосів на майбутніх виборах.

"До вересня ще пів року, - за цей час вони можуть намалювати і мільйонну "статистику" нових російських виборців. Природно, всі ці голоси "віддадуть" за єдиноросів або інших, потрібних Путіну партій ... Росія багато витрачає на Донбас. Тепер він повинен це відпрацьовувати не тільки кров'ю ... ", - заявив журналіст.

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Він припустив, що масовість відвідування виборчих дільниць у вересні, швидше за все, забезпечать проведенням якогось безглуздого "референдуму" в ОРДЛО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Оце я ще цим маю перейматися, капець!
В рашці не було, нема і не буде ніяких виборів.
Ніколи!!! Доки існує сама рашка.
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22.02.2021 13:51
+2
Новоспечені лапті з Домбасу.
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22.02.2021 13:42
+1
Выборами в раше он опечален, не было там выборов и не будет. А то что раздачей своих паспортов они там Украине козью морду делают, при нашем полном бездействии, вы молчите...
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22.02.2021 13:52
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Вот и отлично. Фальсификация выборов в Свинорашке приведет к консервации существующего режима, а значит и к сохранению и усилению санкций, нищеты и деградации рашки. Агенты "Крым" и "Донбасс" свою миссию выполнят! )))
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22.02.2021 13:42 Відповісти
Ну да... Этот тупорылый не может понять, что там где диктатура, то Донбасс в этом уж никакой роли не играет в принципе.....
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22.02.2021 13:42 Відповісти
Новоспечені лапті з Домбасу.
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22.02.2021 13:42 Відповісти
После освобождения Донбасса. 25 лет лишения права голоса и выборных должностей, для тех, кто получил русский паспорт.
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22.02.2021 13:47 Відповісти
Я дико извиняюсь, но какие могут быть избираемые должности, для иностранных граждан в стране в которой единое гражданство, пусть даже через 25 лет
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22.02.2021 13:56 Відповісти
Тех вообще выслать на новую "родину". А на 25 лет лишать украинцев, взявших "гречку".
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22.02.2021 13:58 Відповісти
Бамбаспаражнякнєгоніт))) сказали,що більше 600 тис.голів прийняли в "радную гавань" значить так і є)
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22.02.2021 13:48 Відповісти
можно подумать там кто то на их голоса обращает внимание.....усатый четко показал как надо смотреть на стадо.
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22.02.2021 13:48 Відповісти
На ********* уже давно рисуют те выборы которые надо. Лишняя пара сотен тысяч голов ни на что не влияет.
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22.02.2021 13:50 Відповісти
Оце я ще цим маю перейматися, капець!
В рашці не було, нема і не буде ніяких виборів.
Ніколи!!! Доки існує сама рашка.
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22.02.2021 13:51 Відповісти
Выборами в раше он опечален, не было там выборов и не будет. А то что раздачей своих паспортов они там Украине козью морду делают, при нашем полном бездействии, вы молчите...
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22.02.2021 13:52 Відповісти
Все "выборы" нарасие с 2014 года нелегитимны из-за "голосования" в Крыму. С тех пор лично я и многие другие не признаем их результаты по территориальному образованию "рф". Хорошо бы и правительства их не признавали...
Кстати, до 2014 года все "выборы" нарасие были сфальсифицированы, со 2 срока ельцина...
Ваш кэп.
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22.02.2021 13:56 Відповісти
Выборы в московском улусе подобны выборам в Беларуси.Они априори беспроигрышны для московско-питерской мафии.Там нет выборов.Фикция.А ордло - то так,СПМ на молодёжном сленге.Туалетная бумага в переводе.
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22.02.2021 13:56 Відповісти
Это этих убогих мы должны реинтегрировать ? Надо вернуть землю , "кормильцы" сами разбегутся .
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22.02.2021 14:04 Відповісти
Чувак с России пишет - И русские дети в Киеве вынуждены учиться на чуждом им полонизированом сельском наречии...
. Прошу вас дать мне статистику, в каких районах Киева проживают ваши дети и их количество. Также, я не понимаю почему ваша страна Россия не заботится о ваших детях и они вынуждены учится в украинских школах и за счет украинских налогоплательщиков. Например еврейские дети в Киеве, имеют свои детские сады и школы, и страна Израиль заботится о своих людях ,
Вопрос почему ваша очень великая страна Россия не заботится о ваших детях ( если такие дети есть) и Украина вынуждена учить ваших детей в своих школах ?

.
.
....
.....
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22.02.2021 14:09 Відповісти
какая фальсификация их там с рос паспортами меньше 0,05% населения РФ.
что они могут сфальсифицировать ?
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22.02.2021 14:52 Відповісти
 
 