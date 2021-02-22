ОРДЛО через "паспортизацію" стає сірою зоною для фальсифікацій російських виборів, - Гармаш

Донбас напередодні осінніх виборів до Держдуми РФ стає сірою зоною для виборчого процесу в Росії.

Про це заявив представник Окремих районів Донецької області України в ТКГ журналіст Сергій Гармаш на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Окупований Донбас стає сірою зоною для виборчого процесу у Росії. Фактично полем фальсифікації російських виборів. Оскільки ніхто не може, по-перше, проконтролювати, скільки насправді паспортів видали; по-друге, скільки з новонавернених росіян-донеччан прийдуть на ці вибори ", - написав журналіст.

Він зазначив, що за інформацією начальника ГУ МВС РФ по Ростовській області Олега Агаркова, в даний час 639 тис. жителів ОРДЛО України отримали російські паспорти. Однак журналіст висловив сумнів у правдивості цієї цифри, тому що всього три тижні тому депутат Держдуми Андрій Козенко на "інтеграційному форумі "Русский Донбас" заявляв, що російське громадянство отримали "вже понад 400 тисяч громадян "ДНР" - "ЛНР".

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"Тобто, виходить, що або депутат некомпетентний, або Росія за двадцять днів видала майже 150 тисяч паспортів ... Або ростовський мент просто бреше. Для порівняння, більш рання статистика, наведена у російських же джерелах, каже, що за 8 місяців 2020 року РФ видала жителям окупованого нею Донбасу 254 тисячі паспортів. 254 тисячі - за 8 місяців! Очевидно, що видати 150 тисяч за три тижні росіяни не могли", - написав Гармаш.

Він пояснив цей факт тим, що останніми днями активно заговорили про проведення голосування на виборах до Держдуми Росії у вересні 2021 року на окупованій території Донбасу. Цим, на думку журналіста, і обумовлена ​​реанімація так званої "ЦВК" "ДНР".

Гармаш упевнений, що Росії потрібні нові виборці для фальсифікації голосів на майбутніх виборах.

"До вересня ще пів року, - за цей час вони можуть намалювати і мільйонну "статистику" нових російських виборців. Природно, всі ці голоси "віддадуть" за єдиноросів або інших, потрібних Путіну партій ... Росія багато витрачає на Донбас. Тепер він повинен це відпрацьовувати не тільки кров'ю ... ", - заявив журналіст.

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Він припустив, що масовість відвідування виборчих дільниць у вересні, швидше за все, забезпечать проведенням якогось безглуздого "референдуму" в ОРДЛО.