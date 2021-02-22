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Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров

Спеціальна онлайн-система, призначена для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу, готова до роботи.

Про це заявив сьогодні в ході селекторної наради з президентом віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи", - зазначив Федоров.

Крім цього, він уточнив, що було прийнято рішення щодо того, що цю систему запустять з березня поточного року.

Також читайте: Українці зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19 через "Дію", - Федоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Интересно, сколько дураков выстроится в очередь.
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22.02.2021 13:57
+2
pfizer не для простых людей, а для слуг народа.
Народу везут индийскую копию оригинала от которого почти вся Европа отказалась, и не только
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22.02.2021 14:11
+1
А черга на pfizer буде, чи ми вже як країна третього світу?
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22.02.2021 14:06
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Интересно, сколько дураков выстроится в очередь.
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22.02.2021 13:57 Відповісти
Завтра Степаша на брифинге заявит, что за сутки зарегистрировалось 40000000 народу
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22.02.2021 14:04 Відповісти
Я не против вакцинации . А как будут проверять тех , кто без симптомов уже переболел ?
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22.02.2021 14:00 Відповісти
Сейчас можно бесплатно сдать тест на антитела
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22.02.2021 14:12 Відповісти
у 50% і більше перехворівших антитіла не виявляються
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22.02.2021 14:18 Відповісти
Якщо антитіла не виявлені, вважаю що треба робити щеплення
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22.02.2021 14:44 Відповісти
Тобто на клітинний імунітет Ви поставили хрест?
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22.02.2021 16:32 Відповісти
Непогано б посилання давати на джерело такої інформації. Та уточнювати через який час після одужання це було зафіксовано.
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22.02.2021 15:08 Відповісти
Как и где?
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22.02.2021 16:08 Відповісти
ЗЕлошари, в чергу.
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22.02.2021 14:01 Відповісти
Тренируй те сь на котиках.
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22.02.2021 14:02 Відповісти
А черга на pfizer буде, чи ми вже як країна третього світу?
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22.02.2021 14:06 Відповісти
pfizer не для простых людей, а для слуг народа.
Народу везут индийскую копию оригинала от которого почти вся Европа отказалась, и не только
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22.02.2021 14:11 Відповісти
Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров - Цензор.НЕТ 9817
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22.02.2021 14:15 Відповісти
Запишите и меня. Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров - Цензор.НЕТ 5592
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22.02.2021 14:14 Відповісти
А де посилання на реєстрацію?
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22.02.2021 14:30 Відповісти
попахивает аферой Воны с терафлю.... ту тоже везли самолетами за госсчет прямиком в аптеки Воны...
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22.02.2021 14:45 Відповісти
капец всё готовятся и готовятся, а вакцины всё нет и нет...
занялись бы каким полезным делом, что ли!
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22.02.2021 14:53 Відповісти
В очередь сукины дети в очередь. Отлезь гнида.
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22.02.2021 18:26 Відповісти
 
 