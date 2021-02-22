Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу готова до роботи, - Федоров
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Спеціальна онлайн-система, призначена для реєстрації в чергу на вакцинацію проти коронавірусу, готова до роботи.
Про це заявив сьогодні в ході селекторної наради з президентом віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи", - зазначив Федоров.
Крім цього, він уточнив, що було прийнято рішення щодо того, що цю систему запустять з березня поточного року.
Топ коментарі
+2 Лариса fb3d953c
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+2 Александр Лихошва
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+1 maravillo
показати весь коментар22.02.2021 14:06
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Народу везут индийскую копию оригинала от которого почти вся Европа отказалась, и не только
занялись бы каким полезным делом, что ли!