Одеських чиновників відправлять на курси української мови: в першій групі 30 осіб
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Одеських чиновників відправлять на курси української мови. Підвищувати рівень володіння державною мовою будуть чиновники і працівники комунальних підприємств.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це повідомили під час апаратної наради в мерії.
Зазначається, що в регіоні вже набралося понад тисячу охочих піти на курси.
До першої групи поки взяли 30 осіб. Туди включили чиновників місцевого самоврядування, які працюють з документами і виступають публічно. За чотири тижні вони зможуть підвищити свою грамотність і розширити словниковий запас.
Як повідомлялося раніше, в Миколаєві депутати відмовилися говорити українською мовою і мер Сенкевич перекладав їхні промови.
Топ коментарі
+9 Rino Onix
показати весь коментар22.02.2021 14:25
+8 Alex Tom
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+8 Lvbnhj
показати весь коментар22.02.2021 14:31
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Будь ласка, зачекайте...
То якого ...пішли (і їх взяли ) на державну службу ?
Нехай російські щелепи повправляються
- Мрій! Переможу!