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українська мова (777) футбол (1302) Андрій Павелко (44) Кремінь Тарас (135)

Кремінь просить Павелка пояснити інцидент із жовтою карткою для тренера ФК "Львів": У діях арбітрів можливі ознаки порушення мовного закону

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кремінь просить Павелка пояснити інцидент із жовтою карткою для тренера ФК

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив лист голові Української асоціації футболу Андрію Павелку щодо мовного інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру УПЛ "Львів" - "Колос".

Інцидент стався між головним тренером львів'ян Віталієм Шумським і арбітрами матчу Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

У листі уповноважений просить у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу і пред'явлення жовтої картки тренеру ФК "Львів" за можливою ознакою мовної дискримінації.

"Ще 20 листопада минулого року на адресу Української асоціації футболу мною був направлений лист з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів щодо забезпечення виконання Українською асоціацією футболу вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обов’язкового застосування державної мови у своїй діяльності та довести до відома членів Асоціації рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону, які стосуються застосування державної мови у діяльності спортивних федерацій. Проте, з відкритих джерел стало відомо про інцидент, який стався на матчі 15-го туру УПЛ "Львів"-"Колос" між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, у діях яких можуть бути ознаки порушення норм закону", - зазначив уповноважений.

Як повідомлялося, раніше тренер ФК "Львів" Шумський розповів про те, що отримав від арбітра жовту картку за прохання перейти на українську мову.

Також читайте: Кремінь отримав понад 600 скарг на порушення мовного законодавства

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
краще з цим інцидентом розберіться

Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона - Цензор.НЕТ 159
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22.02.2021 14:25
+6
Прежде всего нужно приучить всех бюрократов от села до Рады пользоваться Мовой.Это очень легко с помощью пинка в зад,Затем госпредприятия и СМИ.Затем фирмы в Интернете.Выходная страничка должна быть украиномовной.Даже Майкрософт,Гугл соблюдают это.
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22.02.2021 14:31
+5
фубол совковой, такі і судді
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22.02.2021 14:56
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Правила форума Рада форумчан
Пусть молча играют .
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22.02.2021 14:24 Відповісти
краще з цим інцидентом розберіться

Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона - Цензор.НЕТ 159
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22.02.2021 14:25 Відповісти
"Ета агалтєлая русафобія!" (с)
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22.02.2021 14:34 Відповісти
Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона - Цензор.НЕТ 5390Креминь просит Павелко объяснить инцидент с желтой карточкой для тренера ФК "Львов": В действиях арбитров возможны признаки нарушения языкового закона - Цензор.НЕТ 3549
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22.02.2021 14:28 Відповісти
Прежде всего нужно приучить всех бюрократов от села до Рады пользоваться Мовой.Это очень легко с помощью пинка в зад,Затем госпредприятия и СМИ.Затем фирмы в Интернете.Выходная страничка должна быть украиномовной.Даже Майкрософт,Гугл соблюдают это.
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22.02.2021 14:31 Відповісти
Негосударственный язык - кацапский мат?
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22.02.2021 14:34 Відповісти
ШпрехенФюрер Шариков уже и до футбола дотянул ручонки-язычок.
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22.02.2021 14:35 Відповісти
Опа, Щаслывчыку-кацапчыку. Пограємо у хвутбольчика?
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22.02.2021 15:04 Відповісти
брысь в погреб убогое.
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22.02.2021 15:09 Відповісти
убогие тут только особочелюстные)
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22.02.2021 15:10 Відповісти
Он (тренер) лучше бы больше внимания уделял развитию своей команды, чем "мовним утискам з боку арбітра".
Тогда бы его команда не проигрывала 2-0, как в том матче.
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22.02.2021 14:44 Відповісти
а що тобі не подобається? конкретно
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22.02.2021 14:57 Відповісти
Конкретно то, что тренер манипулирует вниманием.
В данном случае конкретно - он отмазывается от того, что его команда влетела 2-0 в том матче таким вот нехитрым способом.
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22.02.2021 15:03 Відповісти
Вообще насрать на счет игры, если честно) Кацапов учат и прекрасно.
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22.02.2021 15:09 Відповісти
Странно что тебя не научили до сих пор, раз ты по-русски говоришь).

А вот это и плохо. Что во главе угла не результат.
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22.02.2021 15:10 Відповісти
Я сам вчив, якщо що) Для мене важливіший результат не в грі, а у житті. Тому, спершу вузькощелепних навчимо, а потім і у хвутбольчика
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22.02.2021 15:16 Відповісти
Тут вопрос в другом. Это не сфера обслуживания, так что тут не обязан. Или в законе прямо указан арбитраж футбольных матчей?

Меня возмущает даже не скрытое оскорбление от тебя (на предмет русскочелюстных), а то, что у нас больше внимания уделяется языку а не результату. На футбольном поле в том числе.
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22.02.2021 15:49 Відповісти
А вот кстати.
На каком языке должны общаться судьи при проведении футбольного матча Лиги Чемпионов или Лиги Европы, проходящим в Украине?
На государственном (по закону)?
Интересно, а что на этот случай скажет ФИФА или УЕФА?
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22.02.2021 14:47 Відповісти
Англійська підійде?
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22.02.2021 14:57 Відповісти
Нет. Формально матч проходит в Украине, на поле украинского юр. лица.
Но при малейшем поползновении... ауф видерзейен международные турниры для нашей сборной.ю

Двойные стандарты, выходит.
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22.02.2021 15:02 Відповісти
Не выдумывай, на международных турнирах вообще упоминания кацапов черным скотчем заклеивают...
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22.02.2021 15:20 Відповісти
Ты не путай.
Сейчас их заклеивают во-первых не в рамках ФИФА или УЕФА, а в рамках МОК. То есть на Лиге Чемпионов или Лиге Европы никто не заклеивал их.
Во-вторых: в рамках МОК их заклеивают не "патамуштамаскали" а потому, что они не прошли антидопинговые тесты. Завтра не пройдет кто-то другой - и его ТОЖЕ заклеют как миленького. Или завтра они докажут WADA что выполнили требования, и скотчем их заклеивать перестанут. К Украине и нашим проблемам факт заклеивания вообще НИКАКОГО отношения не имеет.
В-третьих мне реально интересно, как соотносятся наши законы с правилами ФИФА и УЕФА. Насколько я знаю, ФИФА и УЕФА очень ревностно относятся к собсвенной автономии и любое вмешательство местных властей в их сферу ответственности = исключение таковых сборных а то и клубов из международных турниров. Как я полагаю, у них принято судейство на английском. Вместе с тем, это может противоречить нашему закону.

Вот и интересно. Как оно в итоге должно быть.
И главное - почему никто из патриотов не воет на предмет английского мол "аааа, чужой язык". Сча попробую тебе ответить в ФБ напрямую, как это выглядит.
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22.02.2021 15:57 Відповісти
А не. Не могу тебя найти.
В общем выглядит это, как будто они не за свободу а за другого хозяина.
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22.02.2021 15:59 Відповісти
А якою мовою розмовляють судді, скажімо, в Парижі чи в будь-якому іншому місті планети, тим більше, якщо змагання не міжнародні? Треба всім сідати за підручники з російської мови? Чи не забагато честі?
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22.02.2021 15:24 Відповісти
Русский, английский, французский... все это не государственные языки.
Выделять из них какой-то один - дискриминация. Противозаконная штука.
Правила одни для всех. Только государственный - так только государственный.
А то я бы ответил, как это выглядит, да забанят.

Тебе сказать что надо? Надо тренеру прежде всего тренировать свою команду. На поле во время крупного международного турнира судья говорит на английском, а может некоторым игрокам на французском (раз они ОБА его знают) или даже итальянском и так далее.
И всем, представь, плевать.
Они задумываются о результате, а не кричат мол их там в чем-то ущемили.
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22.02.2021 15:52 Відповісти
Внутрішні і міжнародні матчі мають різний статус. На міжнародних, як правило, використовується англійська. Можливо, російська використовується в матчах між країнами "Таежного союза". Такі питання заздалегідь узгоджуються. Наприклад, організатори в оголошенні про міжнародну конференцію повідомляють: робочими мовами конференції є такі:... Зазвичай, це - англійська і мова держави, де відбувається конференція.
Зовсім неможливо, щоб у внутрішніх матчах, скажімо Польщі, судили російською мовою.
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22.02.2021 15:53 Відповісти
С международными матчами я могу понять, на самом деле.
А вот как оно происходит во внутренних матчах чемпионата Швейцарии? В которой 4 языка?

И повторюсь. Тренеру не рассказывать о том что его обидели надо, а команду тренировать.
А то они 2-0 влетают, а виноват русскоязычный судья, да не потому что левый пеналь дал (а это не так), а потому что к тренеру по-русски обратился. А не кривоногие футболисты и прохвессионал-тренер
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22.02.2021 16:30 Відповісти
Тут тренер уже побоку, судьями занялся закон
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22.02.2021 18:09 Відповісти
Поясню по-простому. Оттого что к нему судья обратиться не на русском... его футболисты играть лучше не станут. В то время как его задача - чтобы они играли лучше.
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23.02.2021 09:23 Відповісти
сам себе ребус сочинил ..
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22.02.2021 14:59 Відповісти
Скажут заклеить все российское гивно черным скотчем, чтоб и слова по-российски не вякало...
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22.02.2021 15:02 Відповісти
А по-английски то есть можно? Хотя это тоже чужой язык.
Или ты заставишь какого-нить судью ФИФА вести судейство на украинском?

В общем лучше бы тренер это внимание уделили бы своим непосредственным обязанностям, чем обидой мол ему на русском ответили. Глядишь и не влетела бы его команда 2-0.
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22.02.2021 15:05 Відповісти
Тренер с командой разберётся сам, а вот кацапорбитры науку получат.
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22.02.2021 15:07 Відповісти
Удивительно, что ты сам пишешь на русском).
Понимаешь - то, как он разбирается видно на поле. По результатам. А вот это вот его поведение мол обидели его... это лишь отвод глаз от его эффективности.... которая не слишком.
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22.02.2021 15:09 Відповісти
А чому тут дивитися, якщо я російськомовний громадянин України? Я навіть фамілію тренера не запам'ятав. А вот узкочелюстных, которые славянский язык выучить не могут - презираю.
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22.02.2021 15:13 Відповісти
прізвище, пардон з Кривого Рогу)
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22.02.2021 15:14 Відповісти
Та считай земляк. Привет из Запорожья).
Тут дело не в выучить.
Я, наприклад, вільно спілкуюсь і пишу українською. Але, оскільки мої батько, мати, дід... і так далі говорили російською...
То в общении я предпочту русский. Потому как Род.

Здесь же, в случае с этим тренером, мы имеем явную манипуляцию. У него футболисты проигрывают 2-0, а он не им трендюлей дает, а закидывает мол арбитр с ним по русски говорил, а оттого проиграли.
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22.02.2021 15:46 Відповісти
Ты утомляешь.
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22.02.2021 17:21 Відповісти
Воще плевать на тренера, узкочелюстных надо искоренять, а кто не выведется - тем серый паспорт.
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22.02.2021 18:08 Відповісти
Учитывая, что ты пишешь это на русском языке, то для достижения этой цели первое, что тебе нужно сделать - это ... искоренить самого себя.
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23.02.2021 09:22 Відповісти
фубол совковой, такі і судді
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22.02.2021 14:56 Відповісти


Arthur @arthuruank 19 ч

На фото Вітя Копієвський.
Якраз воно роздає жовті картки людям, які просять спілкуватися українською.
Ще раз - українською мовою в Україні, в українському чемпіонаті

Кремінь просить Павелка пояснити інцидент із жовтою карткою для тренера ФК "Львів": У діях арбітрів можливі ознаки порушення мовного закону - Цензор.НЕТ 3123
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22.02.2021 17:08 Відповісти
Треба анулювати ліцензію на суддівство, не знаєш мови - не маєш права на роботу з людьми у цій державі ! А якщо знаєш ,та не хочеш, то це вже підсмерджує російським шовінізмом - тим більш треба позбавляти ліцензії у цій державі !
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22.02.2021 22:09 Відповісти
эта кавелка - мразь самая настоящая .. - *****, по нему тюрьма мало плакала-плакала..- да никак..- отмазали..((((
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22.02.2021 22:33 Відповісти
Вітя - друг селезньова і уСіка
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27.02.2021 11:00 Відповісти
 
 