Кремінь просить Павелка пояснити інцидент із жовтою карткою для тренера ФК "Львів": У діях арбітрів можливі ознаки порушення мовного закону
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив лист голові Української асоціації футболу Андрію Павелку щодо мовного інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру УПЛ "Львів" - "Колос".
Інцидент стався між головним тренером львів'ян Віталієм Шумським і арбітрами матчу Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.
У листі уповноважений просить у двотижневий термін надати пояснення щодо ситуації з використанням суддями недержавної мови під час обслуговування матчу і пред'явлення жовтої картки тренеру ФК "Львів" за можливою ознакою мовної дискримінації.
"Ще 20 листопада минулого року на адресу Української асоціації футболу мною був направлений лист з проханням вжити додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів щодо забезпечення виконання Українською асоціацією футболу вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обов’язкового застосування державної мови у своїй діяльності та довести до відома членів Асоціації рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону, які стосуються застосування державної мови у діяльності спортивних федерацій. Проте, з відкритих джерел стало відомо про інцидент, який стався на матчі 15-го туру УПЛ "Львів"-"Колос" між головним тренером львів’ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу: Миколою Кривоносовим і Віктором Копієвським, у діях яких можуть бути ознаки порушення норм закону", - зазначив уповноважений.
Як повідомлялося, раніше тренер ФК "Львів" Шумський розповів про те, що отримав від арбітра жовту картку за прохання перейти на українську мову.
Будь ласка, зачекайте...
Тогда бы его команда не проигрывала 2-0, как в том матче.
В данном случае конкретно - он отмазывается от того, что его команда влетела 2-0 в том матче таким вот нехитрым способом.
А вот это и плохо. Что во главе угла не результат.
Меня возмущает даже не скрытое оскорбление от тебя (на предмет русскочелюстных), а то, что у нас больше внимания уделяется языку а не результату. На футбольном поле в том числе.
На каком языке должны общаться судьи при проведении футбольного матча Лиги Чемпионов или Лиги Европы, проходящим в Украине?
На государственном (по закону)?
Интересно, а что на этот случай скажет ФИФА или УЕФА?
Но при малейшем поползновении... ауф видерзейен международные турниры для нашей сборной.ю
Двойные стандарты, выходит.
Сейчас их заклеивают во-первых не в рамках ФИФА или УЕФА, а в рамках МОК. То есть на Лиге Чемпионов или Лиге Европы никто не заклеивал их.
Во-вторых: в рамках МОК их заклеивают не "патамуштамаскали" а потому, что они не прошли антидопинговые тесты. Завтра не пройдет кто-то другой - и его ТОЖЕ заклеют как миленького. Или завтра они докажут WADA что выполнили требования, и скотчем их заклеивать перестанут. К Украине и нашим проблемам факт заклеивания вообще НИКАКОГО отношения не имеет.
В-третьих мне реально интересно, как соотносятся наши законы с правилами ФИФА и УЕФА. Насколько я знаю, ФИФА и УЕФА очень ревностно относятся к собсвенной автономии и любое вмешательство местных властей в их сферу ответственности = исключение таковых сборных а то и клубов из международных турниров. Как я полагаю, у них принято судейство на английском. Вместе с тем, это может противоречить нашему закону.
Вот и интересно. Как оно в итоге должно быть.
И главное - почему никто из патриотов не воет на предмет английского мол "аааа, чужой язык". Сча попробую тебе ответить в ФБ напрямую, как это выглядит.
В общем выглядит это, как будто они не за свободу а за другого хозяина.
Выделять из них какой-то один - дискриминация. Противозаконная штука.
Правила одни для всех. Только государственный - так только государственный.
А то я бы ответил, как это выглядит, да забанят.
Тебе сказать что надо? Надо тренеру прежде всего тренировать свою команду. На поле во время крупного международного турнира судья говорит на английском, а может некоторым игрокам на французском (раз они ОБА его знают) или даже итальянском и так далее.
И всем, представь, плевать.
Они задумываются о результате, а не кричат мол их там в чем-то ущемили.
Зовсім неможливо, щоб у внутрішніх матчах, скажімо Польщі, судили російською мовою.
А вот как оно происходит во внутренних матчах чемпионата Швейцарии? В которой 4 языка?
И повторюсь. Тренеру не рассказывать о том что его обидели надо, а команду тренировать.
А то они 2-0 влетают, а виноват русскоязычный судья, да не потому что левый пеналь дал (а это не так), а потому что к тренеру по-русски обратился. А не кривоногие футболисты и прохвессионал-тренер
Или ты заставишь какого-нить судью ФИФА вести судейство на украинском?
В общем лучше бы тренер это внимание уделили бы своим непосредственным обязанностям, чем обидой мол ему на русском ответили. Глядишь и не влетела бы его команда 2-0.
Понимаешь - то, как он разбирается видно на поле. По результатам. А вот это вот его поведение мол обидели его... это лишь отвод глаз от его эффективности.... которая не слишком.
Тут дело не в выучить.
Я, наприклад, вільно спілкуюсь і пишу українською. Але, оскільки мої батько, мати, дід... і так далі говорили російською...
То в общении я предпочту русский. Потому как Род.
Здесь же, в случае с этим тренером, мы имеем явную манипуляцию. У него футболисты проигрывают 2-0, а он не им трендюлей дает, а закидывает мол арбитр с ним по русски говорил, а оттого проиграли.
Arthur @arthuruank 19 ч
На фото Вітя Копієвський.
Якраз воно роздає жовті картки людям, які просять спілкуватися українською.
Ще раз - українською мовою в Україні, в українському чемпіонаті