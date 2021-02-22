УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12220 відвідувачів онлайн
Новини Події
695 2
гори (73) Закарпаття (1575) Львівщина (1924) ДСНС (4456)

Рятувальники переконливо закликають туристів утримуватися від походів у гори: На Закарпатті та Львівщині загроза снігових лавин

Новини Цензор.НЕТ Події

Рятувальники переконливо закликають туристів утримуватися від походів у гори: На Закарпатті та Львівщині загроза снігових лавин

22-23 лютого у зв'язку з відлигою зберігається загроза сходження лавин у високогір'ї Закарпатської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

При цьому наголошується, що 23 лютого в горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

"Переконливо рекомендуємо туристам утриматися від походів у гори!" - йдеться в повідомленні ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники просять громадян бути обережними на льоду: від початку лютого загинули 23 людини

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Науке давно известно, что огромная часть несчастных случаев - это латентные суициды. Бессознательно человек хочет покончить с собой и выбирает рискованные сценарии, кто-то увлекся экстремальными гонками, кто-то летает в Альпах на курточках, а кто-то идет в горы в оттепель...и потом спасатели вынуждены тратить массу ресурсов на поиск идиота. А может лучше на фронт в пулеметчики? все таки не пустой риск жизнью, а благородное дело.
показати весь коментар
22.02.2021 14:51 Відповісти
Мало того, що лижі 10 кг важать, а тут ще треба кулемет носити.
показати весь коментар
22.02.2021 16:30 Відповісти
 
 